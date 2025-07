Bug eines legendären Kreuzers aus dem Zweiten Weltkrieg auf den Salomonen gefunden

at

at 2-47pm

Der Bug der USS New Orleans wurde am 30. November 1942 von einem japanischen Torpedo auf den Salomonen abgeschossen. Doch mit Kokosnussstämmen geflickt, schaffte es der Schwere Kreuzer nicht nur zurück in die USA, sondern leistete bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hervorragende Dienste.

Der Verbleib dieses 46 Meter langen vorderen Schiffsteils war bis vor wenigen Tagen unbekannt, bis ein Team unter der Leitung von Robert Ballard und seinem Ocean Exploration Trust das ikonische Wrack in den Tiefen des Iron Bottom Sound lokalisierte und Bilder davon machte.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

Der Durchbruch kam am 6. Juli, als das Team auf dem Expeditionsschiff der NOAA Ocean Exploration Nautilus Einsatz von ROVs zur Untersuchung einer Markierung, die bei Meeresbodenkartierungsarbeiten vom unbemannten Überwasserschiff der University of New Hampshire aus gefunden wurde DriX.

Die Anomalie war zu klein, um von einem Schiffswrack zu stammen, schien aber auch nicht natürlichen Ursprungs zu sein. Das Team verbrachte vier Stunden damit, die 675 Meter tiefe Wrackstelle zu fotografieren. An Bord befanden sich Archäologen, Experten aus den USA, Japan, Australien und Neuseeland, die im Zweiten Weltkrieg an der Front kämpften, um gemeinsam die Live-Streams zu untersuchen.

Sie konnten genügend Details der Struktur, Farbreste und einen Anker mit der eingravierten Aufschrift „Navy Yard“ erkennen, um eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Der fehlende vordere Turm wurde nicht mit dem Bugteil gefunden.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 Kampfsterne

Mit 17 Kampfsternen, die New Orleans (CL/CA-32) war eines der höchstdekorierten Schiffe der US-Marine im Zweiten Weltkrieg und seine Besatzung gehörte zu den höchstdekorierten Personen.

Die Führung der US Navy New OrleansDer Kreuzer der -Klasse war 179 m lang. Er war dünn gepanzert, galt aber aufgrund seiner 8-Zoll-Geschütze als schwerer Kreuzer. Er wurde in Brooklyn gebaut und 1933 vom Stapel gelassen.

Der New Orleans war bereits in den Schlachten im Korallenmeer, um Midway und auf den Ost-Salomonen im Einsatz, als sie während der Schlacht von Tassafaronga in den Weg eines japanischen Long-Lance-Torpedos geriet.

Dadurch detonierten die vorderen Magazine und Treibstofftanks und der gesamte vordere Teil wurde abgerissen. Der abgetrennte Bug schwang nach Backbord und schlug mehrere Löcher in den Rumpf, bevor er am Heck sank und den inneren Backbordpropeller beschädigte.

Mehr als 180 der 1,183 Besatzungsmitglieder starben bei diesem verheerenden Unglück. Andere Männer blieben auf ihren Posten, als das Schiff volllief, und konnten es in den nahegelegenen Hafen von Tulagi steuern. Drei weitere starben dabei.

New Orleans unter einem Tarnnetz in Tulagi wird vor Ort repariert (US Navy)

Mit Kokosnussbaumstämmen gelang es den Überlebenden, New Orleans Seetauglich genug, um sie – rückwärts – nach Sydney, Australien, zu segeln. Dort wurde der Propeller ausgetauscht und ein provisorischer Bug angebracht, bevor sie – wieder rückwärts – zur Puget Sound Navy Yard segelte.

USS New Orleans im Puget Sound nach Reparaturen im Jahr 1943 (US Navy)

Mit einem neuen Bug und einem neuen vorderen Turm ausgestattet, USS New Orleans Im Oktober 1943 kehrte das Schiff in den aktiven Dienst zurück und war an Einsätzen auf Wake Island, den Marshall- und Karolineninseln sowie der Schlacht im Golf von Leyte beteiligt. Darüber hinaus nahm es an den Invasionen Okinawas und der Philippinen teil.

Sie befand sich in der Subic-Bucht, als die Feindseligkeiten 1945 endeten, wurde 1947 außer Dienst gestellt und 1959 verschrottet.

„Eigentlich hätte dieses Schiff sinken müssen, aber dank der heldenhaften Schadensbegrenzungsbemühungen ihrer Besatzung konnte die USS New Orleans „Es war einer der am schwersten beschädigten US-Kreuzer im Zweiten Weltkrieg, der den Überfall tatsächlich überlebt hat“, kommentierte Samuel J. Cox, Direktor des US Naval History & Heritage Command (NHHC), das die Expedition ebenfalls unterstützte.

„Den Bug dieses Schiffes zu finden, ist eine Gelegenheit, an das Opfer dieser tapferen Besatzung zu erinnern, selbst in einer der schlimmsten Nächte in der Geschichte der US-Marine“, sagte er. Die Iron Bottom Sound-Expedition soll bis zum 23. Juli andauern.

Kaisers neues Zentrum

Nicht, dass Besucher die New Orleans Bogen, aber es kommt vor, dass Kaiser Taucher hat gerade ein Tauchzentrum auf den Salomonen eröffnet, sodass sie flachere Wrackstellen im Iron Bottom Sound erkunden können.

Emperor Divers Honiara ergänzt das seit langem etablierte Liveaboard auf den Salomonen Kaiser Bilikiki, und bietet Einrichtungen für technische Taucher.

Auch auf Divernet: 5 km tiefer Tauchgang enthüllt Flugzeug, Karte und mysteriöses Auto, Das tiefe Korallenriff ist das größte bekannte der Welt, Tiefste ROV-Tauchgänge erfassen drei Wracks von Midway-Trägern, Nautilus-Team findet „Gelbe Ziegelstraße“ – 2 km tief