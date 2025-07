Kent schützte Schiffswrack „das fehlende Glied“

Eine Taucheruntersuchung des englischen Kriegsschiffs aus dem 18. Jahrhundert Northumberland hat ergeben, dass Merkmale wie die Holzdecks, Truhen mit Musketenkugeln und aufgerollte Seile „bemerkenswert“ gut erhalten geblieben sind – dank der Tatsache, dass sie während eines Großteils der 320 Jahre unter Wasser vor der Küste von Kent von Sedimenten bedeckt waren.

Die Tauchgänge, die ersten seit zwei Jahren, wurden im Juli 2024 vom Lizenznehmer Dan Pascoe und dem Auftragnehmer MSDS Marine durchgeführt, aber die Ergebnisse werden jetzt veröffentlicht, um für eine neue Dokumentation über das Schiff zu werben.

Baumnägel zur Befestigung von Holzplanken (Pascoe Archaeology)

Der Northumberland ist seit 1981 eine geschützte Wrackstätte, wobei das Tauchen der Autorität von Historic England (HE) unterliegt, die es auf seine Register des gefährdeten Kulturerbes .

Das drittklassige Kriegsschiff mit 70 Kanonen wurde 1679 in Bristol im Rahmen der Erneuerung der englischen Marine durch Samuel Pepys gebaut, sank jedoch während des großen Sturms vom 26. November 1703 auf Goodwin Sands.

Sie ging mit drei anderen Kriegsschiffen verloren, der Restaurierung, Stirling Castle und die noch immer vermissten Maria, aus der Flotte der letzten Stuart-Monarchin, Königin Anne.

Teil einer Lafette und ein Taucher, der den Lauf einer Waffe betrachtet (Pascoe Archaeology)

Taucher an der Mündung einer Waffe (Michael Pitts / History Hit)

Hohes Risiko

Trotz des überraschend guten Zustands der organischen Materialien am Wrack besteht für die Stätte aufgrund von Flugsand, starken Strömungen und holzbohrenden Meerestieren ein hohes Risiko der Zerstörung, sagt HE.

Die Überreste des Schiffes bedecken eine große Fläche in einer Tiefe von 15 bis 20 Metern und sind stark betoniert. Doch von Tag zu Tag werden immer mehr Teile der umfangreichen Rumpfstruktur freigelegt, was den Leiter des HE-Marineteams, Paul Jeffery, dazu veranlasste, die Arbeit der Wächter als „einen Wettlauf gegen die Zeit“ zu bezeichnen.

Der Northumberland Es wird angenommen, dass das Schiff auf der Backbordseite liegt. Von den Decksplanken und dem Rahmen sind weit mehr erhalten als bisher angenommen, und es gibt Hinweise auf mehrere Decks. Eine von mehreren Truhen ist noch versiegelt, ihr Inhalt ist unbekannt.

Freiliegende, betonierte Holzkiste, die aus der Wrackstelle hervorragt (MSDS Marine)

Gut erhaltene Rolle Kabelseil auf einem Deck liegend (MSDS Marine)

Am südöstlichen Ende der Wrackstelle wurden sieben Eisenkanonen gefunden, sechs weitere im Norden. Außerdem wurden Teile einer hölzernen Lafette, Schwerter, Musketen und Kupferkessel gefunden.

Taucher untersucht Waffen an der Fundstelle (Pascoe Archaeology)

Kupferkessel auf einer Seite einer großen Konkretion (Pascoe Archaeology)

Entscheidender Moment

"The Northumberland „Es hat das Potenzial, eines der am besten erhaltenen hölzernen Kriegsschiffe in Großbritannien zu sein“, sagt Lizenznehmer Pascoe, ein auf Schiffswracks der Royal Navy spezialisierter Meeresarchäologe. „In 20 Metern Tiefe und XNUMX Kilometern Entfernung von der Küste ist es jedoch für die meisten Menschen außer Sicht und außer Reichweite.“

Das Tauchboot (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (links) mit Dan Snow auf dem Boot auf dem Weg zur Fundstelle (History Hit)

„Northumberland ist die fehlendes Glied“, sagt Snow. „Ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Mary Rose und HMS SiegDieses Wrack kann wichtige Details über den Schiffsbau und das Leben auf See in diesem entscheidenden Moment unserer Geschichte liefern.

"Wir haben das Mary Rose, die „Tudor-Zeitkapsel" – nun, hier ist eine Stuart-Zeitkapsel, die daneben steht."

Schiffbruch! Northumberland und der große Sturm (Historischer Hit)

Zukünftige Arbeiten an der Wrackstelle könnten die Entnahme dendrochronologischer Proben umfassen, um mehr über die Konstruktion des Schiffes zu erfahren und seine Identität zu bestätigen.

