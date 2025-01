Jüngste Tauchgänge zur Entdeckung von Schiffswracks werfen Fragen auf

at

at 9: 06 Uhr

Einem Bericht des Nationalen Zentrums für Studien und Forschungen zum Unterwassererbe zufolge haben Meeresarchäologen in der Nähe von El Jadida in Marokko zwei Schiffswracks aus dem 19. Jahrhundert aus Eisen entdeckt.

Eines der Schiffe liegt in der Nähe des Stadtstrandes und das andere nahe der Einfahrt zum alten Hafen. Dieser war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einer der wichtigsten marokkanischen Handelshäfen, obwohl seine Einfahrt notorisch schwierig war, da es keine Wellenbrecher gab, um die rauen Gewässer des Atlantiks zu beruhigen.

Zu den Schiffen, die beim Versuch, die Einfahrt zu passieren, gesunken sind, zählen l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne und Le Papin, und die Aufgabe, die Wracks zu identifizieren, ist derzeit im Gange.

Taucher an einem der Wracks

Das Forschungszentrum ist Teil des Ministeriums für Jugend, Kultur und Kommunikation, dessen Ziel es ist, das Unterwassererbe Marokkos zu erforschen und zu dokumentieren.

Osmanischer Versorgungssprint

Unterdessen wurde vor der türkischen Schwarzmeerstadt Akcakoca in der Provinz Düzce östlich von Istanbul ein Schiffswrack entdeckt, bei dem es sich vermutlich um ein osmanisches Schiffswrack aus dem Ersten Weltkrieg handelt.

Ein Speerfischer berichtete, dass er im Frühjahr 2024 auf die Stätte gestoßen sei. Er zeigte Experten bei Düzce Universität, der später eine Reihe von Tauchgängen an diesem Ort organisierte.

Sie berichteten nun, dass die Bauweise des 50–60 m langen Schiffes und die an Bord gefundene „torpedoähnliche Munition“ darauf schließen lassen, dass es sich um ein Kriegsschiff aus der Zeit des Ersten Weltkrieges handelte.

Drei osmanische Schiffe, die Bezm-i Alem, Mithat Pasha und Bahr-i Ahmer, verschwand während einer Mission zur Lieferung dringend benötigter Vorräte an Truppen, die im November 1914 an der Schlacht von Sarikamish teilnahmen, und die Forscher untersuchen die Möglichkeit, dass es sich bei dem Wrack um eines dieser Schiffe handelte.

Truppen in der Schlacht von Sarikamish

Das Schiff hatte erhebliche Schäden erlitten, wobei noch nicht geklärt werden konnte, ob diese durch eine Explosion oder den Seegang verursacht wurden.

Das Team benötigt die Erlaubnis der Türkei Ministerium für Kultur und Tourismus um das Wrack auszugraben, hofft jedoch, ein umfassendes Untersuchungsprojekt durchführen zu können, während Militärhistoriker die Munition und andere am Wrack gefundene Gegenstände analysieren.

Östliche Handelsroute

Im Lakshadweep-Archipel westlich von Indien im Arabischen Meer haben Taucher eines Clubs namens Brannadives etwas gefunden, von dem sie annehmen, dass es sich um das Wrack eines europäischen Kriegsschiffs aus dem 17. oder 18. Jahrhundert handeln könnte.

Die Taucher hatten in den flachen (5 m) Lagunengewässern in der Nähe der Insel Kalpeni nach Meereslebewesen gesucht, als sie am 4. Januar auf das Wrack stießen.

Kalpeni in Lakshadweep (Shagil Kannur)

Das Schiff, komplett mit Kanone und Anker, lag westlich der Insel. Die Taucher haben mit Experten des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie zusammengearbeitet, die aufgrund der Größe des Wracks, die wiederum auf 50-60 m geschätzt wird, und der Eisen- oder Eisen-/Holzkonstruktion spekulieren, dass es sich um ein portugiesisches, niederländisches oder britisches Kriegsschiff handeln könnte. Dies wäre die erste Entdeckung dieser Art in der Region.

Im 17. und 18. Jahrhundert wetteiferten europäische Nationen um die Kontrolle der Handelsrouten zwischen dem Nahen Osten und dem indischen Subkontinent. Die Tauchgruppe plant, die Stätte zu schützen, bis Meeresarchäologen eine gründliche Untersuchung durchführen können.

Mazarron II endlich auferstanden

Nachbildung von Mazarron II (Nanosanchez)

Endlich sind die Arbeiten zur Überführung eines antiken phönizischen Wracks an Land vor der Südostküste Spaniens abgeschlossen. Das Projekt wurde zuerst angekündigt vor fast vier Jahren, wie berichtet wurde Divernet.

Das 8 m lange Boot erhielt den Namen Mazarron II, weil es vor 2,600 Jahren in der Nähe der heutigen Stadt Mazarron gesunken war. Jahrhundertelang blieb das Schiff, das eine Ladung Bleibarren transportiert hatte, unter einer Sandschicht konserviert.

Seit seiner Entdeckung im Jahr 2 in zwei Meter tiefem Wasser nahe dem Strand Playa de la Isla wurde es zum Schutz künstlich unter Wasser eingeschlossen und umfassend untersucht und nachgebaut.

Aufgrund der Gefahr durch Stürme und Küstenentwicklung wurde jedoch letztendlich entschieden, dass es am sichersten wäre, die Überreste zur Konservierung und Analyse an Land zu bringen. Das Projekt wurde von archäologischen Tauchern der Universität von Valencia.

