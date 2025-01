Lego-Schiffswracks auf dem Weg nach Chatham

Wracktaucher und ihre Familien, die Spaß an Lego haben, möchten dieses Jahr vielleicht das Chatham Historic Dockyard in Kent besuchen, um sich die Ausstellung „Brickwrecks: Gesunkene Schiffe aus Legosteinen“ anzusehen.

Mehr als 170,000 Steine ​​und 1,336 Arbeitsstunden flossen in die Erstellung der Ausstellung, die ursprünglich in Australien gezeigt wurde. Sie wird vom 8. März bis 31. August in Chatham zu sehen sein.

Entwickelt vom professionellen Lego-Konstrukteur Ryan 'The Brickman' McNaught in Zusammenarbeit mit der Australian National Maritime MuseumDie Ausstellung erkundet neun berühmte Schiffswracks von der Antike bis zur Neuzeit anhand detaillierter Modelle mit einer Länge von 1–3 m.

Das älteste abgebildete Schiff ist die Uluburun aus der Zeit um 1300 v. Chr., die vor der Türkei entdeckt wurde und sowohl als Wrack als auch in ihrem wirklichen Zustand gezeigt wird; aus dem Mittelalter stammt das chinesische Schiff, das heute als Wrack der Shinan bekannt ist und im Jahr 1323 in der Nähe gleichnamiger Inseln vor der Küste Südkoreas sank.

Die Batavia (WNMM)

Zwei Schiffswracks aus dem frühen 17. Jahrhundert sind das gut erhaltene schwedische Kriegsschiff Vasa, 1628 im Hafen von Stockholm gesunken, und der niederländische Handels Batavia, die im folgenden Jahr vor der Küste Westaustraliens ihr Ende fand.

HMS Pandora ging 1791 bei der Verfolgung des Prämie Meuterer am Great Barrier Reef und wird halb im Sand vergraben dargestellt; während Sir John Franklins Expeditionsschiffe HMS Terror und HMS Erebus, die beide in Chatham ausgerüstet wurden, sanken 1848 auf der Suche nach der Nordwestpassage in Kanada.

Untergang der Titanic (ANMM)

Unvermeidlicherweise umfasst die Ausstellung auch RMS Titanisch. Der Luxusliner ist in zwei Teile zerbrochen und seine Schornsteine ​​wurden bei seiner Abfahrt auf den Meeresboden des Nordatlantiks im Jahr 1912 abgerissen.

Das einzige Wrack des 21. Jahrhunderts ist das liberianische Containerschiff Rena, strandete 2011 am Astrolabe Reef vor Neuseeland und verursachte die schlimmste maritime Umweltkatastrophe des Landes, als die an Bord befindlichen Gefahrenstoffe, Schweröl und Schiffsdiesel freigesetzt wurden.

Das Containerschiff Rena (WAM Rebecca Mansell)

Schiffbau-Wettbewerb

Über die Modelle und die dazugehörigen Hintergrundgeschichten hinaus bietet Brickwrecks interaktive Elemente und Multimedia-Ausstellungen, die sich mit der maritimen Archäologie, der Erkundung von Schiffswracks und ihren Auswirkungen auf die Umwelt befassen.

Besucher jeden Alters sind eingeladen, verschiedene archäologische Techniken auszuprobieren und mehr über die neuesten Technologien bei Unterwasserentdeckungen zu erfahren.

Sie werden außerdem dazu ermutigt, ihre eigenen Lego-Kreationen zu bauen, die von den ausgestellten Schiffswracks inspiriert sind. Die als am besten beurteilten Werke werden in die größere Ausstellung aufgenommen.

Dieser Wettbewerb, bei dem es Legosteine ​​und Eintrittskarten für die Werft zu gewinnen gibt, hat drei Alterskategorien: 8 Jahre und jünger, 9–17 Jahre und 18 Jahre und älter. Er startet am „Internationalen Lego-Tag“ am Dienstag, dem 28. Januar.

Die Ziegelwracks Display ist im Lieferumfang enthalten Jahreskarten zum Chatham Historic Dockyard. Der Preis beträgt 28.50 £ (online) und 18 £ für Kinder (Familientickets kosten 77 £).

