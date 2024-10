Falsch verstandene Stimme verwirrte Wrackjäger des U-Boots HMS Trooper 25 Jahre lang

Ein britisches U-Boot, das im Oktober 1943 nach einer geheimen Mission in der Ägäis verschwand und 64 Mann verlor, wurde in 253 m Tiefe von einem Unterwasser-Forscherteam unter der Leitung des griechischen Wracksuchers Kostas Thoctarides gefunden. HMS Kavallerist ist das achte U-Boot-Wrack, das sein Team entdeckt hat.

Zu diesem Fund kamen sie während ihrer 15. Expedition auf der Suche nach dem Wrack – und erst, nachdem sie eine lange gehegte Vermutung aus einem alten Buch endgültig aufgegeben hatten.

Als Italien im September 1943 kapitulierte, wollten die Deutschen den Alliierten die Kontrolle über die Dodekanes-Inseln verwehren. Zu diesem Zeitpunkt schickten die Briten Kavallerist, kommandiert von Lt. John S. Wraith, von Beirut zur Ägäis auf ihrer achten Kriegspatrouille.

Das 84 m lange U-Boot der T-Klasse war mit einer 4-Zoll- und einer .303-Kanone, elf 21-Zoll-Torpedorohren und 17 Torpedos bewaffnet.

HMS Trooper

Ihre erste Aufgabe und letzte bekannte Aktion war die Landung von drei Geheimagenten in Kalamos auf Euböa. In den frühen Morgenstunden des 1. Oktober setzte sie sie mit 400 kg Versorgungsgütern an Land. Einer von ihnen, Major Georgios „Toby“ Diamantopoulos vom griechischen Geheimdienst, betrat später das besetzte Athen, um eine Mission namens Operation Eruption durchzuführen.

Offiziere und Besatzung der HMS Trooper (RN Submarine Museum Gosport)

Am 5. Oktober, basierend auf Geheimdienstinformationen, dass die Germand auf der Insel Leros landen könnte, Kavallerist wurde angewiesen, zwischen Naxos und Ikaria zu patrouillieren. Vom U-Boot war nichts mehr zu hören.

Laute Stimme

Bei Tagesanbruch am 14. Oktober LS8von der Levant Schooner Flotilla berichtete von einer Begegnung mit einem britischen U-Boot der T-Klasse, das neben ihm in der Alinda-Bucht auf Leros aufgetaucht sei.

Der Kapitän des Caiques, Lt-Cdr Adrian Seligman, glaubte, Lt Wraiths deutlich laute Stimme gehört zu haben, und nahm an, dass das U-Boot Kavallerist, wie er später in seinem Buch erklärte Krieg auf den Inseln.

Adrian Seligmans Buch

Seine Annahme wurde als richtig angesehen, da sie mit einem Befehl des Kommandeurs des 1. U-Boot-Geschwaders übereinstimmte, Kavallerist um in das Gebiet zu fahren, in dem später eine Mine gelegt worden war. Da das U-Boot jedoch bis zum 17. Oktober nicht nach Beirut zurückgekehrt war, wurde es für verschollen erklärt.

Marinesignal meldet den Verlust der HMS Trooper (Κostas Thoctarides / National Archives)

Die griechischen Wrackforscher akzeptierten Lt-Cdr Seligmans Beweisführung und suchten Kavallerist seit 1998, sagt Thoctarides, der britische Archive durchforstet und Unterwassersuchen durchführt. Vierzehn erfolglose Expeditionen in die Dodekanes hatten sich auf zehn Minenfelder rund um Leros und später Kalymnos und Kos konzentriert.

Bei ihrer jüngsten Untersuchung wurde Thoctarides und seinem Kollegen Spyros Vougidis klar, dass Lt-Cdr Seligman sich geirrt hatte. Sie studierten Protokolle und Berichte anderer britischer U-Boote und fanden heraus, dass ein Kommandant eine Begegnung mit einem Kaik aufgezeichnet hatte, genau wie Seligman sie beschrieben hatte – aber es war die HMS Torbay er hatte gesehen, nicht HMS Kavallerist.

Die Forscher waren jahrelang in die Irre geführt worden und aufgrund der neuen Informationen wurde das Suchgebiet im Jahr 2023 von den Dodekanes auf Minenfelder in der Ägäis verlagert.

15. Expedition

Der deutsche Minenleger Drache hatte am 287. September, genau an dem Tag, die Verlegung von 26 Minen in fünf Feldern nördlich von Donoussa abgeschlossen Kavallerist war von Beirut aus in See gestochen. In diesem Gebiet sollte sie vom 6. bis 9. Oktober patrouillieren, bevor sie nach Leros weiterfuhr.

Die 15. Expedition des Teams konzentrierte sich nun auf Standorte im Ikarischen Meer, einem wegen starker Winde und Strömungen schwierigen Suchgebiet. Das Wrack wurde in internationalen Hoheitsgewässern nördlich von Donoussa an einem der DracheMithilfe der CHIRP-Sonartechnologie wurden die fünf Minenfelder von entdeckt. Anschließend wurde ein Super Achille ROV ausgesandt, um Bilder aufzunehmen.

Kostas Thoctarides

Der Moment, in dem das Wrack gefunden wurde (Kostas Thoctarides)

Kavallerist ist nun bekannt, dass das U-Boot am frühen Morgen des 7. Oktober dort gesunken ist und in drei Teile zerbrochen liegt. An diesem Kriegsgrab wurde nichts unternommen oder es wurde gestört, sagt Thoctarides, und ein Vergleich mit den ursprünglichen Plänen des U-Boots reichte aus, um das Wrack eindeutig zu identifizieren.

„Dies bestätigt einen sehr heftigen Untergang aufgrund einer katastrophalen Minenexplosion“, sagt der Wrackjäger. „Die deutsche Mine vom Typ EMF enthielt 350 kg Hexan-Sprengstoff. Die Explosion führte zum sofortigen und schnellen Untergang, wobei das U-Boot in drei einzelne Teile zerbrach.“

Torpedoladeluke auf dem Vordeck. Der Ladekran mit der radförmigen Steuerung und die Leiter auf dem Deck befinden sich in Montageposition (Kostas Thoctarides)

„Zuerst ging der Bug unter, dann das Heck und zuletzt das Mittelschiff, das einige Minuten an der Oberfläche geblieben war. Bug und Heck liegen dicht beieinander auf dem Meeresboden, während der Kommandoturm des U-Bootes abgebrochen ist und etwas weiter entfernt liegt. Der Anblick ist ziemlich unheimlich.“

Der Bug liegt 5° nach vorn geneigt, der Bruch entstand dort, wo sich die Mannschaftsunterkünfte befanden.

Eine Druckwelle fegte durch den Mannschaftsunterkunftsraum (Kostas Thoctarides)

„Die eingeklappten Vorschiffe, was in Kombination mit den abgesenkten Sehrohren, der Stellung des Maschinentelegrafen auf der Brücke in ,Halbvoraus‘-Stellung und der offenen Luke im Kommandoturm darauf schließen lässt, dass sich das U-Boot zum Zeitpunkt der Explosion an der Wasseroberfläche befand“, sagt Thoctarides.

Das Mittelschiff hat eine Schlagseite von 7° nach Steuerbord, die Periskop-Standarten und die Radarantenne sind abgesenkt. „Die Luke zum Kommandoturm ist offen und die Telegrafen des Oberdecks befinden sich in halb vorn. Die innere Tür zum Maschinenraum ist offen. Das Mittelschiff ist dort abgebrochen, wo sich die wasserdichte Tür zum Maschinenraum befindet.

Der Kommandoturm (Kostas Thoctarides)

Die innere Tür zum Maschinenraum ist offen. Der Mittelschiffsabschnitt ist dort abgebrochen, wo sich die wasserdichte Tür zum Maschinenraum befindet (Kostas Thoctarides)

„Der Anblick des von der Explosion völlig weggefegten Wohnbereichs ist schockierend. Die Luken, die zur Kanone führen, sind geschlossen, und die gesamte Kanone fehlt an ihrem Platz auf dem Deck.“

Das Heck sei am wenigsten beschädigt, sagt Thoctarides, und zeige eine starke Schlagseite von 43° nach Steuerbord. „Die Peilantenne ist auf dem Deck sichtbar und in ausgezeichnetem Zustand. Die Heck-Tragflächen sind in der normalen Position.“

Der Richtungsfinder (Kostas Thoctarides)

Das Heck mit den hinteren Wasserflugzeugen und den Steuerrudern in der Mittelschiffsposition. Der Backbordpropeller ist ebenfalls sichtbar (Kostas Thoctarides)

Anstrengende Anstrengung

Thoctarides begann 1987 als Berufstaucher und leitet die Unternehmen ROV-Dienste und der Planet Blau Tauchzentrum in Lavrio bei Athen.

Der Sohn von KavalleristDer Kommandant, Captain Richard S. Wraith CBE, trat in seine Fußstapfen und wurde Offizier der Royal Navy. „Ich bin mir seit vielen Jahren der intensiven Bemühungen des griechischen Forschungsteams zur Ortung des U-Boot-Wracks bewusst und freue mich nun sehr, dass ihre Bemühungen belohnt wurden“, kommentierte er.

„Ich hoffe, dass die Familienangehörigen derer, die mit meinem Vater umgekommen sind, die endgültige Lage von Kavallerist als Mittelpunkt, um die Erinnerungen ihrer Lieben zur Ruhe zu begraben.“

