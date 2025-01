Taucher in der Nordsee finden brennendes Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg

Was lange Zeit für ein U-Boot-Wrack gehalten wurde, wurde von der deutschen Nordsee-Wracktauchgruppe Tidal Divers als ein Dampfer namens Lotte Halm, dessen brennbare Ladung im Zweiten Weltkrieg von britischen Bombern in Brand gesteckt wurde.

Die Gruppe hat nun einen detaillierten Bericht über das Schiff erstellt, das sie im vergangenen Oktober gefunden hatte, als Mitglieder fast 40 Kilometer nördlich von Norderney an der deutschen Nordseeküste tauchten, um eine Markierung zu untersuchen.

Tidal Divers' RIB mit Sidescan-Sonar ausgestattet (Die Gezeitentaucher)

Da das Boot in rund 35 Metern Tiefe vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf den Seekarten als U-Boot klassifiziert wurde, waren die Taucher überrascht, als sie stattdessen ein eisernes Dampfschiff fanden.

Das Heck lag auf der Steuerbordseite und war bis zum Kesselraum zurückgeblieben, während der Rest des Schiffes umgedreht war. Der vierflügelige Backbordpropeller aus Eisen lag frei und die Steuerbordschraube war halb im Schlick vergraben.

Backbordpropeller auf der Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Wrackdetails (Die Gezeitentaucher)

Das Ruderblatt fehlte, die Scharniere am Heckpfosten waren jedoch sichtbar. Die beiden Dreifachexpansionsdampfmaschinen lagen etwa 9 m davon entfernt, während der Backbordkessel 15 m vom Heck entfernt auf der Seite lag. Der Stahlmast ragte mittschiffs unter dem Wrack hervor.

Wrack 3D-Modell

Das Team um den erfahrenen Wrackforscher Holger Buss erfasste das Wrack detailliert, um daraus ein photogrammetrisches 3D-Modell zu erstellen. Die Ergebnisse verglich es anschließend mit Aufzeichnungen der zahlreichen in der Gegend verschwundenen Schiffe.

Photogrammetrisches 3D-Modell der Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Aufgrund der Länge des Wracks von 71 m, der Konstruktion des Motors, die mit den Daten von Lloyds of London übereinstimmte, und der einprägsamen Beschreibung des Untergangs in Kriegstagebüchern vermutete das Team zunächst, dass es sich um das Lotte Halm wurde bestätigt.

Obwohl das Schiff im Zweiten Weltkrieg gesunken war, wurde es zu Beginn des Ersten Weltkriegs als Öltanker für die deutsche Marine gebaut. Später wurde es in ein Frachtschiff umgebaut, erhielt aber die Lotte Halm Der Name wurde erst 1927 geändert, nachdem er von einer Kölner Reederei erworben wurde.

Die Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Am 14. August 1941 transportierte das Schiff Holz von Sundsvall in Schweden nach Papenburg in Deutschland. Von Cuxhaven aus hatte sie auf Befehl der Kriegsmarine den Auftrag erhalten, einem norwegischen Frachtschiff zu folgen, der Marvel, und die beiden Schiffe waren dann in einen Sturm geraten.

Drei leichte Bomber vom Typ Bristol Blenheim vom RAF-Stützpunkt Watton in Norfolk griffen sie um 6.45 Uhr mit Brandbomben an und verursachten eine Reihe von Explosionen auf dem Lotte Halm und ihre Holzladung fingen Feuer, außerdem kamen vier Besatzungsmitglieder ums Leben.

Die anderen sieben, darunter Kapitän Josef Bielsky, konnten sich auf einem Rettungsfloß retten und wurden von der Marvel und zur Insel Borkum gebracht.

Brennt immer noch

Inzwischen der Minenjäger M572, Patrouillenboot V1105 und Schlepper Atlantik verbrachte die Nacht und den nächsten Tag damit, das Feuer auf dem nun vor Anker liegenden Lotte Halm damit das Schiff in den Hafen geschleppt werden konnte.

Am folgenden Abend gaben sie den Kampf auf und versuchten stattdessen, das Schiff durch Artilleriebeschuss und Wasserbomben zu versenken. Es war immer noch brennend davongetrieben, doch am nächsten Tag wurden sein Mast und ein Ladebaum gesichtet.

Vier Minensuchboote suchten in den nächsten sechs Tagen erfolglos mit Sonar nach dem Wrack. Danach wurde entschieden, dass die Lotte Halm stellte für die Schifffahrt keine Gefahr mehr dar.

(Die Gezeitentaucher)

Gezeitentaucher fanden das Schiff mit ihrem mit einem Sidescan-Sonar ausgestatteten RIB vor dem Hafen von Norddeich. Das neunköpfige Team tauchte mit Nitrox-Zwei-Sets in DIR-Konfiguration.

