Der anglo-amerikanische Schiffswrackjäger David Mearns wurde in der Neujahrs-Ehrenliste des Königs zum Officer of the British Empire (OBE) ernannt und erhielt dafür die Auszeichnung für seine Verdienste bei der Ortung und Bergung historischer Schiffswracks.

Der 66-jährige Leiter von Tiefseeexpeditionen, Ozeanograph und staatlich anerkannte Meereswissenschaftler hat im Laufe seiner 29-jährigen Karriere 35 große Wracks geortet.

Heute ist er einer der erfahrensten Wracksucher der Welt und hat eine Erfolgsquote von 90 %. Außerdem hat er fünf Guinness-Weltrekorde aufgestellt, darunter einen für die Ortung des tiefsten Schiffswracks, das jemals gefunden wurde: das Rio Grande bei 5,762 m.

Mearns' Wracksuche begann 1990, als er das Frachtschiff aufspürte Lucona, das durch eine Zeitbombe versenkt worden war, bei der die Besatzung ums Leben kam.

Zu den weiteren bedeutenden Entdeckungen zählen der Massengutfrachter Derbyshire, der größte Schiffsverlust in der britischen Seefahrtsgeschichte; der Schlachtkreuzer HMS Haube, versenkt von der Bismarck; HSK Kormoran, versenkt nach dem Untergang der HMAS Sydney; Australisches Hospitalschiff AHS Zentaur, illegal von einem japanischen U-Boot versenkt; und das älteste koloniale Schiffswrack, das jemals von Archäologen gefunden und ausgegraben wurde, die Smaragd aus der Flotte von Vasco da Gama aus den Jahren 1502/3.

Mearns war auch Teil des Teams, das das japanische Schlachtschiff lokalisierte Musashi, und leitete 2019 die privat finanzierte Suche nach dem Flugzeug vom Typ Piper Malibu mit dem Fußballer Emiliano Sala an Bord, das über dem Ärmelkanal verschwunden war.

Suche nach Suche

Die jüngste Auszeichnung erfolgt kurz nach Mearns‘ Tätigkeit als Leiter der Suchabteilung auf der Expedition um Sir Ernest Shackletons Suche, im Juni 390 in 2024 m Tiefe in der Labradorsee gelegen. Shackleton war 1922 an Bord des Schiffes gestorben.

„David Mearns verkörpert den Geist der Erforschung und Entdeckung“, sagte John Geiger, der die Expedition leitete. „Seine entscheidende Rolle bei der Ortung Suche unterstreicht seine beispiellose Expertise in der Tiefseeforschung und sein Engagement, Geschichten aufzudecken, die uns mit unserer Vergangenheit verbinden. Diese Anerkennung ist hochverdient.

Quest kommt in London an (RCGS)

„Der OBE ist eine würdige Würdigung einer Karriere, die geprägt war von Neugier, Mut, Ehre und einem unermüdlichen Antrieb, die Geheimnisse der Tiefe zu ergründen.“

Mearns ist Mitglied der Royal Geographical Society und der Entdeckerclub. Er hat in der Vergangenheit viele Ehrungen erhalten, darunter eine Ehrenmedaille des Order of Australia im Jahr 2010 und die Lowell Thomas Medal des Explorers Club im Jahr 2019. Im vergangenen Juni wurde er zum Ehrenmitglied der Royal Canadian Geographical Society ernannt und erhielt deren Quest- und Joseph-Elzéar-Bernier-Medaillen.

Er hat drei Bücher geschrieben, darunter seine Autobiografie Der Schiffswrack-Jäger, das mit dem Mountbatten Award für das beste Buch des Jahres 2018 ausgezeichnet wurde.

Windrush-Ehrgeiz

Mearns plant derzeit, einen 1.5 Tonnen schweren Anker von HMT zu bergen Imperium Windrush, das sechs Jahre nach seiner Ankunft in Essex im Jahr 1948 vor der Küste Algeriens sank. An Bord befand sich die erste Generation karibischer Migranten, die sich im Vereinigten Königreich niederließen.

Die Windrush Anchor Foundation wurde gegründet, um den Anker zurück nach Großbritannien zu bringen und dort dauerhaft auszustellen.

„Ich habe aus erster Hand gesehen, wie wichtig ein physisches Objekt wie die Glocke der HMS Haube, kann darin bestehen, Menschen mit der Erinnerung an ein Schiff und seine Besatzung zu verbinden“, sagt Mearns. „Ich bin mir sicher, dass Windrushs Anchor wird zu einem ähnlichen Prüfstein für die Windrush-Generation und die breite Öffentlichkeit werden.“

