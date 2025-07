RN- und Scapa-Museen lassen Vanguard-Artefakte ausstellen

Eine Glocke und Waffenartefakte vom Schlachtschiff HMS aus dem Ersten Weltkrieg Vorhut wurden von Sporttauchern in Scapa Flow im Auftrag des National Museum of the Royal Navy (NMRN) geborgen.

Der Untergang des Schiffes im Jahr 1917 war vermutlich der größte Unfalltod durch einen einzelnen Vorfall in der Geschichte der Royal Navy.

Die Objekte waren vor acht Jahren identifiziert worden, nachdem ein Tauchteam den hundertsten Jahrestag des Schiffsunglücks im Jahr 1917 begangen und 500 Stunden damit verbracht hatte, die Wrackstelle zu kartieren, die durch die Wucht der Explosionen, die das Schiff zum Sinken brachten, über ein weites Gebiet verteilt war. Ein weitere Umfrage wurde 2023 durchgeführt.

HMS Vorhut war ein 19,560 Tonnen schweres Dreadnought, das 1909 in Barrow-in-Furness vom Stapel lief und 1916 in der Skagerrakschlacht zum Einsatz kam.

Das Schlachtschiff HMS Vanguard ging 1917 verloren (Royal Navy)

Einen Großteil ihrer Karriere verbrachte sie auf Patrouille in der Nordsee, aber am 9. Juli 1917 kam es zu einer Reihe von Zeitschrift Während das Schiff in Scapa Flow vor Anker lag, kam es zu Explosionen. Das Schiff sank innerhalb weniger Minuten, nur zwei der 848 Offiziere und Besatzungsmitglieder überlebten.

Das Wrack, das in 34 Metern Tiefe liegt, wurde erst 1984 als Kriegsgrab geschützt. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits umfassend auf Nichteisenmetalle untersucht worden. Mittelteile wurden zur Verschrottung gehoben, andere, darunter Bug und Heck, lagen jedoch noch intakt auf dem Meeresboden.

HMS Vorhut Es handelt sich um ein Sovereign Immune-Wrack, daher ist für das Tauchen eine Sondergenehmigung des Verteidigungsministeriums erforderlich. Das vom NMRN und dem Scapa Flow Museum konzipierte Projekt zur Bergung der Artefakte dauerte drei Jahre.

Es wurde mit der vollen Unterstützung der Vanguard Crew Fotos Projekt, das versucht, über die Nachkommen und andere Stellen, darunter den Receiver of Wreck und das Verteidigungsministerium, Fotos der gesamten Besatzung des Kriegsschiffs zu sammeln.

Sechs-Tage-Fenster

Ein freiwilliges Tauchteam, das vom Orkney-Charterboot aus operiert HuskyanWie bei den vorherigen Untersuchungen stand ab dem 29. Juni ein sechstägiges Zeitfenster zur Verfügung, um die Artefakte zu bergen. Dabei arbeiteten sie in einem Gebiet, das sich über mehr als 750 m von der Wrackstelle erstreckte.

Die Glocke, die durch die Explosion, die sie vom Schiff geschleudert hatte, verformt worden war, lag etwa 200 m vom Hauptfundort entfernt, mit einem Loch an der Spitze, wo einst eine Krone gewesen sein musste.

Nil-Kampagnenschild von Vanguard (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

An die Oberfläche kamen außerdem ein Tampion oder ein Gewehrlaufstopfen, vermutlich aus Pferdehaar und Leder, sowie ein Metallabzeichen zur Erinnerung an die Schlacht am Nil von einem der Hauptgeschütze. Darauf war eine Büste von Admiral Lord Nelson zu sehen, der zuvor Kapitän eines Vorhut.

Nach der Konservierung durch die Nationalmuseum der Royal Navy, sollen die Artefakte an Orkneys ausgeliehen werden Scapa Flow Museum zur Ausstellung. Die Hauptschiffsglocke kann im Dockmuseum in Barrow-in-Furness besichtigt werden.

Die Glocke der HMS Vanguard ist im Barrow's Dock Museum ausgestellt

Die Dreadnoughts der Royal Navy besaßen drei bis fünf Glocken. Neben der Hauptschiffsglocke gab es wahrscheinlich eine Achterdeckglocke, eine im Maschinenraum und kleinere Glocken für jedes Beiboot und die Messe.

