Gestohlene Goldmünzen aus spanischem Schiffswrack geborgen

1 Goldmünzen im Wert von mehr als einer Million US-Dollar, die aus den Schiffswracks der 1715 Fleet vor Floridas Treasure Coast gestohlen wurden, wurden von der Florida Fish & Wildlife Conservation Commission geborgen – dies bezeichnet die FWC als wichtigen Meilenstein in ihrer langjährigen Untersuchung des Diebstahls und Handels mit den Artefakten.

Die 1715-Flotte repräsentiert rund ein Dutzend spanischer Schatzschiffe, die vor über 300 Jahren während eines Hurrikans vor Floridas Küste sanken. Die aus den Wracks geborgenen Artefakte stehen unter staatlichem und bundesstaatlichem Schutz – doch 13 Münzen sind bis heute noch immer verschwunden.

Im Jahr 2015 haben Mitglieder der Familie Schmitt, die als Bergungsunternehmer für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1715 Fleet – Queens Jewels arbeiteten, in den spanischen Wracks einen Schatz mit 101 Goldmünzen entdeckt, so die FWC.

50 dieser Münzen seien den Behörden korrekt gemeldet worden, die Existenz der anderen XNUMX wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Historischer Markierungsstein der Flotte von 1715 (Leonard J DeFrancisci)

Die Ermittler der FWC arbeiteten mit dem FBI zusammen, nachdem im Juni dieses Jahres neue Beweise für den illegalen Verkauf mehrerer gestohlener Goldmünzen zwischen 2023 und 2024 aufgetaucht waren, ein Verbrechen, das sie mit dem Familienmitglied Eric Schmitt in Verbindung brachten.

Ausgestattet mit mehreren Durchsuchungsbefehlen stellten sie Münzen aus Privathäusern und Bankschließfächern sicher. Außerdem fanden sie fünf Münzen bei einem Auktionator aus Florida, der sie angeblich unwissentlich von Schmitt gekauft hatte.

"Fortschrittlich digital Die Forensik hat Metadaten und Geolokalisierungsdaten identifiziert, die Eric Schmitt mit einem Foto der gestohlenen Münzen in Verbindung bringen, das in der Eigentumswohnung der Familie Schmitt in Fort Pierce aufgenommen wurde“, heißt es in der Erklärung der FWC.

„Außerdem wurde festgestellt, dass Eric Schmitt drei der gestohlenen Goldmünzen nahm und sie 2016 auf dem Meeresboden platzierte, wo sie von den neuen Investoren von 1715 Fleet – Queens Jewels gefunden werden konnten.“ Schmitt wurde vor einem Staatsgericht wegen des Verkaufs von gestohlenem Eigentum angeklagt.

Die FWC sagt, dass es eng mit Experten für Denkmalpflege zusammengearbeitet hat, um die Artefakte zu bewerten und zu authentifizieren, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an ihre Verwalter zurückgegeben werden sollen. Es heißt, dass es sich außerdem verpflichtet hat, die verbleibenden 13 gestohlenen Münzen wiederzubeschaffen „und diejenigen, die an ihrem illegalen Verkauf beteiligt waren, vor Gericht zu bringen“.

