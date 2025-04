Tragisches Wrack des „sichersten“ Schiffes im Lake Superior gefunden

at

at 8: 30 Uhr

Das letzte lange verschollene Schiff, das von der erfolgreichen Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) entdeckt wurde, ist die Westliches Reservat – galt im 19. Jahrhundert eine Zeit lang als eines der sichersten Schiffe auf den Seen.

Sie verschwand 1892 mit ihrem Besitzer und Mitgliedern seiner Familie vor der „Shipwreck Coast“ des Lake Superior. Bis auf einen kamen alle 28 Menschen an Bord ums Leben.

Das 90 m lange Stahldampfschiff wurde etwa 96 km nordwestlich der GLSHS-Basis gefunden, Schiffswrackmuseum Great Lakes, Whitefish Point in Michigan.

Die Mitglieder der Gesellschaft nutzten Seitensichtsonar von ihrem Forschungsschiff aus David Boyd um das zu lokalisieren Westliches Reservat Ende letzten Sommers, obwohl der Fund erst vor kurzem bekannt gegeben wurde.

Das Wrack liegt weit vom Ufer entfernt und ist in zwei Teile zerbrochen. Der Bugteil liegt auf dem Heck, und zwar in einer Tiefe von etwa 180 m, die für normale Tauchgänge unerreichbar ist.

Sonarbild des Western Reserve

Sie wurde einst „Inland Greyhound“ genannt und galt auf den Großen Seen als eines der sichersten Schiffe auf See.

Als sie 1890 in Dienst gestellt wurde, war sie eines der ersten Schiffe in der Region, das ganz aus Stahl bestand und in der Lage war, schwerere Lasten bei höheren Geschwindigkeiten zu transportieren als ihre Konkurrenten mit Holzrumpf – und die Aufgabe hatte, Rekorde zu brechen.

Vergnügungskreuzfahrt

Historisches Bild des Western Reserve (GLSHS)

Das Schiff gehörte dem Reeder Kapitän Peter G. Minch, der beschlossen hatte, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und seine Frau, die beiden kleinen Kinder sowie seine Schwägerin mit ihrer Tochter mitzunehmen, um im Spätsommer eine Kreuzfahrt über den Huronsee nach Two Harbors in Minnesota zu unternehmen. Das Schiff hatte Ballast, sollte aber für die Rückreise eine Ladung Eisenerz aufnehmen.

Als wir am 30. August Whitefish Bay erreichten, schlug das angenehme Wetter jedoch um, und Kapitän Albert Myer, der seinen eigenen 19-jährigen Sohn mitgebracht hatte, warf den Anker, um die schlimmsten Bedingungen abzuwarten, bevor er in den Lake Superior dampfte.

An diesem Punkt der Westliches Reservat geriet in einen Sturm und begann gegen 9 Uhr auseinanderzubrechen.

Steuerstand (GLSHS)

Backbordpositionslicht (GLSHS)

Den Familienangehörigen und der Besatzung gelang es, die beiden Rettungsboote zu besteigen und zu Wasser zu lassen. Eines der Boote, eine Metallkonstruktion, kenterte jedoch schnell, und aus dem anderen, einem Holzboot, konnten nur zwei vermisste Besatzungsmitglieder geborgen werden.

Zehn Minuten später Westliches Reservat sank und ließ die Insassen des verbleibenden Rettungsboots allein in der Dunkelheit zurück, während der Sturm anhielt.

In den nächsten zehn Stunden kam ein Dampfschiff dicht an ihm vorbei, doch seine Besatzung übersah das Rettungsboot, das nicht mit Leuchtraketen ausgerüstet war. Gegen 10:7.30 Uhr erreichte es bis auf eine Meile das südöstliche Ufer des Lake Superior, kenterte dort jedoch unglücklicherweise in der Brandung. Nur der Rudergänger Harry Stewart überlebte die Tortur und berichtete die Geschichte.

Gebrochener vorderer Mast (GLSHS)

Fockmast liegt quer zur Bugwinde (GLSHS)

Eine spätere Untersuchung ergab, dass der Schiffsbauer gebaut hatte Westliches Reservat Die Verwendung von verunreinigtem Stahl war spröde und anfällig für Materialermüdung. Die Tragödie führte zu strengeren Standards für die Verwendung von Stahlplatten im US-Schiffsbau.

Fernbild

GLSHS-Direktor für Marineoperationen Darryl Ertel und sein Bruder und Erster Offizier Dan hatten nach dem gesucht Westliches Reservat in den letzten zwei Jahren und hat schließlich eine Markierung auf der Backbordseite des David Boyd.

Sie hatten auf beiden Seiten des Bootes eine Entfernung von etwa 800 m abgetastet und das entfernte Bild war klein, aber als Darryl den Schatten maß, erstreckte er sich auf etwa 12 m.

Spillständer an der Backbord-Schanze im Bugbereich (GLSHS)

Bug- und Ankerketten (GLSHS)

„Also gingen wir noch einmal über das Schiff und sahen, dass es Ladeluken hatte. Es sah aus, als wäre es in zwei Hälften zerbrochen, eine Hälfte über der anderen, und jede Hälfte war mit dem Seitenscan 150 Meter lang“, sagte Darryl Ertel. „Dann maßen wir die Breite, und sie stimmte genau. Wir wussten also, dass wir das richtige gefunden hatten.“ Westliches Reservat"

Ein ROV wurde eingesetzt, um Merkmale wie die Schiffsglocke zu orten und so die anfängliche Identifizierung der Ertel-Brüder zu bestätigen.

Der Untergang der Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

„Jeder Schiffbruch hat seine eigene Geschichte, aber manche sind umso tragischer“, kommentierte der GLSHSBruce Lynn, Geschäftsführer von . „Es unterstreicht nur, wie gefährlich die Großen Seen sein können … zu jeder Jahreszeit.“

Auch auf Divernet: 130 Jahre alter Seedampfer in 200 m Tiefe gefunden, Die Entdeckung eines Wracks im See kann das merkwürdige Verhalten des Kapitäns nicht erklären, 100 Jahre altes Wrack: Kumpel holte Hund zurück, Satellitenschlepper in 90 m Tiefe im Lake Superior entdeckt