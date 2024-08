Schatzschiff: Kolumbien spricht von Nägeln, nicht von Gold

Die kolumbianische Regierung hat eine neue Erklärung zu ihrer mit Spannung erwarteten Erkundung des über 600 m tiefen Calo d'en real, das spanische Schatzschiff, das vermutlich die wertvollste Fracht transportierte, die jemals aus der Neuen in die Alte Welt verschifft wurde.

Darin heißt es, eine kürzlich durchgeführte Expedition habe „eine Karte mit archäologischen Funden freigelegt, wie man sie noch nie gesehen hat, und damit den bisherigen Wissensstand deutlich erweitert“, obwohl die Ankündigung den Weg für eine möglicherweise langwierige Operation zu ebnen scheint.

Ohne Erwähnung des verlorenen Goldes und der Smaragde, die das Schiffswrack über Jahrhunderte zum Gegenstand von Spekulationen machten, konzentriert sich die Erklärung auf die archäologischen Herausforderungen bei der Ermittlung der Ursache des Schiffsunglücks.

Die Calo d'en real war das Flaggschiff der spanischen Flotte von Tierra Firme, die am 8. Juni 1708 in der Schlacht von Barú vor Kolumbiens Karibikküste mit einem englischen Geschwader zusammenstieß. Damals wurde geschätzt, dass das Schiff etwa 11 Millionen Goldmünzen, 116 Silberkisten voller Smaragde, sieben Millionen Pesos und Juwelen transportierte.

Die britische Freibeuterexpedition greift die Calo d'en real, gemalt von Samuel Scott (National Maritime Museum)

Der Untergang des Schiffes machte die Hoffnungen von Kommodore Charles Wager zunichte, die Galeone und ihre Schätze zu erbeuten. Zu Hause wurden die englischen Kommandeure vor Gericht gestellt, weil sie den Verlust zugelassen hatten, während die spanischen Überlebenden der Schlacht ebenso eingehend befragt wurden, wie eine so wertvolle Ladung verloren gehen konnte.

In Dokumenten, die in Großbritannien und Spanien archiviert sind, beharrten die Engländer darauf, dass die Calo d'en real sank infolge einer internen Explosion, was sie von jeglicher Schuld am Verlust freisprechen würde, während weniger eindeutige spanische Aussagen darauf hinwiesen, dass englisches Artilleriefeuer das Flaggschiff wahrscheinlich versenkt hat.

Nach der Jahre internationaler Rechtsstreitigkeiten über Eigentum, bereits berichtet am Divernetund sogar Gerüchte, dass die kolumbianische Regierung die Koordinaten des Wracks verlegt habe, wurde die wissenschaftliche Expedition mit dem Titel „Zum Herzen der Calo d'en real Nun wird berichtet, dass die Arbeiten an „Galleon“ Ende Mai innerhalb einer Woche aufgenommen wurden.

Die Umfrage wurde vom Kulturministerium (Minculturas) und dem kolumbianischen Institut für Anthropologie und Geschichte (ICANH), die kolumbianische Marine und die General Maritime Directorate (DIMAR).

Es umfasste eine Fläche von 461,300 Quadratmetern rund um den Hauptteil des Galeone-Rumpfes, was mehr als 40 professionellen Fußballfeldern entspricht. Über die Art der verwendeten Unterwasserfahrzeuge wurden keine Einzelheiten bekannt gegeben.

„Während im Bereich des Schiffswracks bereits 2022 Konzentrationen archäologischer Überreste entdeckt worden waren, ermöglichte die jüngste Erkundung, diese Ansammlungen genauer zu charakterisieren und neue isolierte Elemente zu entdecken“, berichtete der Generaldirektor für maritime Angelegenheiten, Vizeadmiral John Fabio Giraldo Gallo.

Zu den Funden, die er erwähnt, gehören ein Anker, Strukturteile des Schiffes, darunter Ringe und ein möglicher Nagel, sowie Alltagsgegenstände wie Krüge, Glasflaschen und ein Becken.

Goldmünzen am Wrack der San José, von einer früheren Expedition (Minculturas)

„Die Entdeckung neuer Konzentrationen archäologischen Materials im Wrack der Calo d'en real „Die Untersuchung der Galeone zeigt, wie komplex die Analyse dieses historischen Ereignisses seit ihrem Untergang ist“, sagte Gallo. „Alle Elemente des Schiffs werden untersucht, vom Heck bis ins kleinste Detail.“

„Jede neue Entdeckung eröffnet Forschungsszenarien, die es ermöglichen, präzisere Hypothesen über den Untergang zu formulieren.“

Leben an Bord

„Wir glauben, dass die Möglichkeit besteht, im Jahr 2022 neue Überreste zu finden, die die Informationen erweitern, die wir bisher erhalten haben“, sagte ICANH-Direktorin Alhena Caicedo.

„Dies wäre sehr relevant, um wichtige Aspekte des Inhalts der Galeone zu identifizieren und würde grundlegende Erkenntnisse über das Leben an Bord, die Zusammensetzung der Besatzung, die Art der auf dem Schiff verwendeten Artefakte und die Art und Weise, wie Waren von einem Ort zum anderen transportiert wurden, liefern.

„Die Informationen können sehr vielfältig sein und jeder dieser Funde wird uns unschätzbare Erkenntnisse hinsichtlich der Technik, Architektur und Verwendung der Objekte liefern, die sich derzeit auf dem Meeresgrund befinden.“

Neben den archäologischen Fortschritten soll die Expedition auch ein „dynamisches Ökosystem“ rund um das Wrack freigelegt haben, das Arten wie einen Hai ohne Rückenflosse und einen Tiefsee-Schwertfisch angezogen habe.

„Auf der Grundlage der neuen Beobachtungen in diesem Jahr werden wir Entscheidungen darüber treffen, wie die Mission in den Jahren 2025 und 2026 fortgesetzt werden soll“, sagte Kulturminister Juan David Correa. „Im Oktober werden wir die nächsten Schritte im Jahr 2025 auf dieser Reise ins Herz des Calo d'en real Galeone."

Auch auf Divernet: Achterstücke und Teetassen darauf Calo d'en real Wrack, Hat Kolumbien den „Heiligen Gral der Schiffswracks“ wirklich verloren?, Kolumbien will die Bergung von Schatzschiffen vorantreiben, Calo d'en real Der Schatz eines Schiffswracks ist umstritten …