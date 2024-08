UN unterstützt Maltas WreckLife-Projekt 

Das Projekt WreckLife, dessen Ziel darin besteht, Schiffswracks rund um die maltesischen Inseln zu erhalten und sie mithilfe von Technologie einer breiteren Öffentlichkeit als nur Tauchern zugänglich zu machen, wurde von den Vereinten Nationen unterstützt. Ozean Jahrzehnt, die Meeresschutzinitiative bis 2030.

WreckLife wird von der Underwater Cultural Heritage Unit von Heritage Malta betrieben (UCHU), dessen Ziel darin besteht, „die komplexe Beziehung zwischen historischen Wracks in den maltesischen Küstengewässern und ihrer umgebenden Meeresumwelt“ zu vertiefen.

Maryland-Bomber in maltesischen Gewässern (John Wood / Heritage Malta)

WreckLife soll die Herausforderungen der Wrackzerstörung und ihre Auswirkungen auf Meeresorganismen und Ökosysteme angehen, sagt UCHU. Das Programm umfasst ein Team aus interdisziplinären Experten, darunter viele aus der Universität von Malta, entwickeln neue Methoden zur Wrackforschung und veröffentlichen Open-Access-Artikel über ihre Erkenntnisse.

Mithilfe des „Erkunden, Aufzeichnen und Teilen“-Ansatzes werden die Auswirkungen des Klimawandels untersucht, sodass die künftige Zerstörung von Unterwasser-Kulturerbestätten vorhergesagt und verhindert oder umgangen werden kann.

Heritage Malta sagt, es habe eine Reihe von Initiativen entwickelt, um seine Unterwasserfunde mit der Öffentlichkeit zu teilen. Virtuelles Museum lädt Menschen ein, historische Stätten in maltesischen Küstengewässern zu erkunden und Online, während das Programm „Dive Into History 360“ hochauflösende Virtual-Reality-Erlebnisse nutzt, um das Publikum in Schulen und anderen Bildungszentren, bei Konferenzen sowie bei lokalen und internationalen Veranstaltungen zu erreichen.

Schwammbewuchs auf dem Zerstörer HMS Southwold (Kulturerbe Malta)

„Die Unterstützung des Projekts durch die Vereinten Nationen unterstreicht die Bedeutung der weltweiten Erhaltung des Unterwasserkulturerbes“, sagt Heritage Malta. „Die Schiffswracks in unseren Meeren werden als ökologische Inseln untersucht, wobei archäologische Methoden mit biologischer Forschung kombiniert werden, die Sedimentproben, Temperaturkartierungen und Lichtmessungen umfasst.“

„Zur Überwachung und Datenerfassung werden wissenschaftliche Tauchgänge sowie andere Unterwassertechnologien eingesetzt. Sie liefern hochauflösende Daten, die beispiellose Einblicke in die ökologische Dynamik rund um diese archäologischen Unterwasserstätten ermöglichen.“

Flugzeugwrack Junkers Ju88 (John Wood / Heritage Malta)

5 künstliche Riffe

Wenn man inzwischen glaubt, dass Malta im Vergleich zu den meisten Teilen des Mittelmeers bereits über eine großzügige Anzahl taucherfreundlicher Wrackstellen verfügt, werden offenbar noch weitaus mehr künstliche Riffe benötigt.

Experten haben ausgearbeitet, welche fünf Standorte für die Platzierung einer Reihe solcher Fisch- und Tauchattraktionen am besten geeignet wären, so Malta heute.

Ambjent Malta, die Regierungsbehörde, die für den Erhalt und die Verbesserung der natürlichen Ressourcen Maltas sowohl über als auch unter Wasser verantwortlich ist, erarbeitet einen Fünfjahres-Aktionsplan zur Einführung der Riffe an fünf Standorten in Meeresschutzgebieten sowie einen Zehnjahresplan zur Ausweitung dieser Entwicklung.

Ziel ist es, die Artenvielfalt der maltesischen Meere zu verbessern und Taucher und Schnorchler in neue Gebiete umzuleiten und so den Druck auf bestehende Standorte zu verringern.

Obwohl es im Laufe der Jahre viele absichtliche Schiffsversenkungen zur Bildung künstlicher Riffe gab, soll auf den maltesischen Inseln bislang nur eine einzige speziell errichtete Riffstruktur zum Einsatz gekommen sein – und zwar vor 20 Jahren bei St. Julian’s, nördlich der Hauptstadt Valletta.

Innerhalb von vier Jahren soll es auf dem Gelände und in seiner Umgebung zu einer deutlichen Zunahme der Artenvielfalt gekommen sein.

