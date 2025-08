Wracktaucher Mazraani stirbt bei Atlantikexpedition

Der bekannte technische Taucher Joe Mazraani aus den USA ist nach einem Wracktauchgang im Atlantik mehr als 300 Kilometer vor der Nordostküste der USA gestorben.

Mazraani, 48, lebt in New Jersey und tauchte mit einer Gruppe von seinem Boot aus Zäh am 29. Juli, als er Berichten zufolge einen medizinischen Notfall erlitt. Andere Taucher halfen ihm zurück zum Boot und versuchten lebensrettende Maßnahmen, konnten ihn jedoch nicht wiederbeleben.

Das Boot kam am frühen nächsten Morgen in New Bedford, Massachusetts an, und die Staats- und Ortspolizei sowie die US-Küstenwache führten Ermittlungen durch.

„Wir haben uns zwar dazu entschieden, die Details geheim zu halten, haben aber derzeit keinen Grund, einen Taucherfehler oder einen Geräteausfall zu vermuten“, erklärte Mazraanis Partnerin Jennifer Sellitti im Namen ihrer in New Jersey ansässigen Firma Atlantic Wreck Salvage und Zäh„Alle Anzeichen deuten auf einen medizinischen Notfall hin.“

Die Gruppe war am östlichen Rand der unter US-amerikanischen technischen Tauchern bekannten Georges Bank getaucht und hatte ein nicht identifiziertes Schiffswrack erkundet, das sie „den Big Engine Steamer“ nannten.

Wrackexpeditionen

Mazraani war als Seefahrtshistoriker und technischer Taucher bekannt. Der im Libanon geborene Mann wanderte mit 15 Jahren in die USA aus und wurde später Strafverteidiger. Seit Mitte der 1990er Jahre war er zudem Sporttaucher und nutzte jede Gelegenheit, um vor New York, New Jersey und Massachusetts Wracks zu tauchen.

Er war ein Trimix- und Rebreather-Taucher mit offenem Kreislauf, außerdem ein lizenzierter Bootskapitän und hatte das 14 m lange Zäh zur Erkundung tiefer Wracks.

Er leitete Expeditionen zum Tauchen in U-550, das letzte betauchte deutsche U-Boot-Wrack im Nordatlantik, und die Andrea Doria sowie die Teilnahme an anderen Reisen zu so ikonischen tiefen Wracks wie dem Lusitania und den britisch, auf dem ihm die Entdeckung der Glocke im Jahr 2019 zugeschrieben wurde.

Nur wenige Wochen vor Mazraanis Tod Zäh Team hatte eine bedeutende Entdeckung auf dem 70 Meter tiefen Andrea Doria, das italienische Linienschiff, das 1956 sank, und barg anschließend einen 1.5 m großen Kreiselkompass-Repeater aus dem Brückenbereich.

Mazraani hatte den eingeklemmten Gegenstand beim ersten Tauchgang der Expedition vom 11. bis 14. Juli entdeckt und er und sein Tauchkollege Chris Ogden hatten vier Tauchgänge in einem geschlossenen Raum gebraucht, um ihn zu befreien und zu heben.

„Ohne die Teamarbeit und Hartnäckigkeit von Maz und Chris wäre es unmöglich gewesen, dieses Artefakt an die Oberfläche zu bringen“, erklärte Wrackbergung im AtlantikDie Taucher hatten auf ihrer Reise auch ein Bullauge, eine Leuchte und gut erhaltene Keramik gefunden.

„Größer als das Leben“

Zäh Wrackexpeditionen wurden in den Büchern aufgezeichnet Wo Taucher sich trauen: Die Jagd nach dem letzten U-Boot von Randall Peffer und Gefährliche Untiefen, auf der Suche nach den Geisterschiffen von Cape Cod von Peffer und Eric Takakjian.

Joe Mazraani mit Jennifer Sellitti (Büro des öffentlichen Verteidigers von New Jersey)

„Joe Mazraani war überlebensgroß“, sagte Sellitti. „Er war freundlich, mitfühlend und großzügig. Ein Mentor und Schüler, ein Freund, Bruder, Sohn und Partner.“

„Ob an Bord von D/V Zäh, ob er in tiefes und gefährliches Wasser sprang oder seine Klienten vor Gericht verteidigte, Joe verlangte von allen um ihn herum das Beste. Manchmal verlangte er es mürrisch – aber er verlangte es immer mit gutem Beispiel.“

Er lebte jeden Moment in vollen Zügen, ohne Kompromisse. Er wollte nicht bei dem sterben, was er liebte – keiner von uns möchte das. Er wollte überleben, dabei alt werden. Aber wenn man am Rande des Abgrunds lebt, drängt der Rand manchmal zurück.