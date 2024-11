Wracktaucher ehren auf beiden Seiten Kanadas Flieger des Zweiten Weltkriegs

Zwei Bomberwracks aus dem Zweiten Weltkrieg in Kanada wurden von Tauchteams gewürdigt. Beide Flugzeuge stürzten 1943 ab und sanken. Sie wurden 2022 wiederentdeckt – und in beiden Fällen wurde nur eine Leiche der vierköpfigen Besatzung geborgen.

An der Westküste Kanadas haben Taucher aus dem Unterwasser-Archäologische Gesellschaft von British Columbia (UASBC) hat am 90. November eine 9 kg schwere Betontafel verlegt, um die 26 m tiefe Stelle zu markieren, an der ein RAF-Trainingsflugzeug in der Nähe von Vancouver Island in den Pazifik gestürzt war. Außerdem haben sie den Kompass des Navigators geborgen, der auf dem Meeresboden gelegen hatte, um ihn zu schützen.

Der Navigatorkompass (UASBC)

Der Mittelstreckenbomber Handley Page Hampden P5433 der RAF Operational Training Unit 32 startete am späten Nachmittag des 14. März 1943 von einem RCAF-Flugplatz in Patricia Bay (dem heutigen Victoria International Airport).

Die Flugbesatzung bestand aus zwei Australiern, dem Piloten P/O Allan Hunt und dem Navigator P/O Reginald Manttan, sowie den kanadischen Funkern/Schützen P/O Grant Hall und Sgt Howard Piercy.

Ein Handley Page Hampden Bomber (RAF)

Ihr routinemäßiger Übungsflug sollte das Tieffliegen über dem Pazifik und später das Fliegen bei Nacht ermöglichen, doch gegen 5.30:450 Uhr wurde beobachtet, wie das Flugzeug in XNUMX m Höhe ins Trudeln geriet und senkrecht in die Saanich Inlet stürzte. Alle vier Piloten kamen ums Leben, nur die Leiche von P/O Hunt wurde jemals geborgen.

Die weit verstreuten Überreste wurden 2022 von dem Taucher Lyle Berzins entdeckt, als er Tintenfische filmte. Bei weiteren Untersuchungen fanden die Taucher der UASBC Propeller, einen Motor, ein Fahrwerk, den Kompass und Stiefelsohlen.

Fahrwerk (UASBC)

Propeller (UASBC)

Das Team musste beträchtliche Nachforschungen anstellen, um die genaue Handley-Page Hampden unter den 104 Flugzeugen, die während des Zweiten Weltkriegs in Patricia Bay stationiert waren, einzugrenzen, da nicht weniger als 2 von ihnen abgestürzt waren.

Das UASBC Tauchteam (UASBC)

Der zweimotorige Mittelstreckenbomber Hampden soll für seine Motorausfälle bekannt sein. Er war in der Anfangsphase des Krieges in Europa im Einsatz und operierte hauptsächlich nachts, wurde jedoch Ende 1942 vom Bomber Command der RAF ausgemustert, da für Angriffe nun viermotorige schwere Bomber bevorzugt wurden. Siehe eine 3D-Modell eines Teils der Wrackstelle.

Bombardier-Box

Das Flugzeugwrack im Osten des Landes, eine B-24 Liberator der Royal Canadian Air Force, liegt 40 m tief im 56 km langen Gander Lake im Zentrum der Insel Neufundland. Eine „Bombenschützenkiste“ wurde kürzlich geborgen, um sie in einem Luftfahrtmuseum in der Stadt Gander auszustellen.

Ein identisch gekennzeichneter B-24-Bomber (Library & Archives Canada)

Der Bomber mit der Bezeichnung 589 D stürzte am 4. September 1943 kurz nach dem Start ebenfalls aufgrund eines Motorschadens ab. Dabei starben alle vier Besatzungsmitglieder: Pilot Wing Commander JM Young, Squadron Leader John Grant MacKenzie, Flying Officer Victor Bill und Leading Aircraftman Gordon Ward. Nur MacKenzies Leiche konnte zum Zeitpunkt des Absturzes von Helmtauchern aus dem umgedrehten Wrack geborgen werden.

Das Flugzeug wurde 2022 durch Sonar-Scanning und ROV geortet, gefolgt von einer Erkundung mit Tauchgerät durch Shipwreck Preservation Society of Newfoundland & Labrador (SPSNL) Taucher in Begleitung eines Dokumentarfilmteams. Nur die Flügel, der vordere Rumpf und das Fahrwerk konnten geortet werden, später auch ein Propeller.

Neil Burgess, Präsident der Gesellschaft, nahm sowohl an den ersten als auch an den jüngsten Tauchgängen teil, die er gegenüber CBC aufgrund der Größe des Flugzeugs und der extrem schlechten Sicht als „die gruseligsten Tauchgänge bezeichnete, die ich je gemacht habe“.

Der Kontrollkasten für das Abwurfintervall der Bombe, zu finden in der offenen Nase (Maxwel Hohn / SPSNL)

Der Bombenschützenkasten, auch bekannt als Kontrollkasten für das Bombenabwurfintervall, war nur durch Drähte an der Nase des Flugzeugs befestigt. Als Burgess ihn losschnitt, fiel er ab, was die Sicht noch weiter einschränkte, da er gezwungen war, im Schlamm herumzutasten, um ihn zu finden – was ihm schließlich auch gelang.

Er betonte jedoch, dass das Wrack mit „größtem Respekt“ behandelt worden sei und dass keine weiteren Versuche unternommen worden seien, es zu stören.

Die archäologische Abteilung der Memorial University of Newfoundland reinigte und konservierte die Kiste für die Ausstellung in Gander's North Atlantic Aviation Museum.

