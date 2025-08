Wrackjäger suchen einen Dampfer, finden einen anderen

Im Fox River bei Oshkosh in Wisconsin wurde ein Wrack aus dem 19. Jahrhundert entdeckt – nicht das Boot, das das Scan-Team erwartet hatte, sondern eines, das in denselben Werften gebaut wurde.

Mitglieder der Wisconsin Unterwasser-Archäologie-Vereinigung (WUAA)) führten im Rahmen der Wisconsin Historical Society eine fünfstündige hochauflösende Sonaruntersuchung durch Programm zum Schutz der Meere.

Da die vorherigen Untersuchungen klein und lokal begrenzt waren, versuchte das Team, alle möglichen Wrackstellen in dem vier Kilometer langen Abschnitt des Flusses zu kartieren, der in den Lake Winnebago mündet.

Mit ihrem DeepVision-Sonar könnte die gesamte Flussbreite von 150 m in einem einzigen Durchgang abgedeckt und interessante Objekte mit extrem hoher Auflösung abgebildet werden.

LW Crane und andere Dampfschiffe auf dem Mississippi um 1872 (Murphy Library Special Collections)

Die Ermittler hofften, einen vermissten Dampfer namens Berlin City, Baujahr 1856, und aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass es in diesem Flussabschnitt gesunken ist. Das Schiff wurde zum Transport von Passagieren und Fracht zwischen Berlin und Oshkosh eingesetzt und war 30 m lang und 5.5 m breit.

Im November 1870 lag das Schiff zur Winterüberholung in der Nähe der Werft von Oshkosh vor Anker, als an Bord ein Feuer ausbrach. Die Ankerkette musste durchgeschnitten werden, wodurch das Berlin City flussabwärts zu treiben, während es bis zur Wasserlinie brannte, bevor es sank.

Außerhalb des geplanten Suchgebiets fand das Team einen teilweise vergrabenen Rumpf, der jedoch etwa 27 m lang und 7 m breit war und einen Bug hatte, der dem eines Schoners auf den Großen Seen ähnelte – ein Schiff mit einem Rumpf mit flachem Boden und einer Schrotttakelung mit mindestens zwei Masten.

Sie glauben, es ist die LW-Kran, ein weiterer Holzdampfer, der in denselben Berliner Werften wie die Berlin City aber im Jahr 1865. Auch dieses Schiff ist nachweislich im Jahr 1880 an der Slipanlage der St. Paul Railroad in Oshkosh bis zur Wasserlinie niedergebrannt und gesunken.

Das mögliche Wrack des LW Crane

Die Slipanlage wurde fast direkt gegenüber der Wrackstelle auf der anderen Seite des Flusses gefunden, während Steinsenkkästen der St. Paul Railroad-Brücke nur etwa 100 m davon entfernt lagen.

Das Team hofft, die Stelle mit Tauchgeräten erkunden zu können, gibt jedoch an, dass die Sicht so schlecht sei, dass sich durch hochauflösende Sonaruntersuchungen wahrscheinlich mehr Details und Maßstäbe gewinnen lassen.

Der Fluss enthält große Mengen natürlichen Schutts wie Bäume, Baumstämme und große Felsen sowie Teile von Bootsanlegern, Senkkästen und kleinen Fischerbooten. Ein weiteres Objekt, das während der Untersuchung gefunden wurde, könnte ein Teil einer alten Brücke gewesen sein – oder der Bugabschnitt eines frühen Raddampfers. Menasha, 1861 aufgegeben.

Das Team untersuchte auch eine flache Wrackstelle, die 2016 gefunden wurde und benannte sie nach einem der Finder, Kevin Cullen, Kevin's Wreck. Es ist weiter erodiert und noch immer nicht identifiziert, es wird aber nicht angenommen, dass es sich um das Berlin City weil bekannt war, dass dieser Dampfer flussabwärts getrieben war.

