20 Minuten mit dem größten Freitaucher der Welt

Diesen Status genießt er schon lange, aber erst jetzt erreicht ALEXEY MOLCHANOV ein breiteres globales Publikum durch den neuen 90-minütigen Dokumentarfilm Freitaucher. Sein Vorhaben, im Jahr 2023 alle fünf Tiefenrekorde des Sports zu brechen, lieferte einen spannenden Handlungsstrang – aber beginnt er angesichts all seiner Verantwortungen, auf Nummer sicher zu gehen? Darüber spricht er mit Steve Weinman – und auch über die Möglichkeit, diese Weltrekorde um weitere 10 m Tiefe zu erweitern.

Hat es Ihnen Spaß gemacht, Freediver anzuschauen?

„Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich finde, er vermittelt die Atmosphäre sehr, sehr gut, er zeigt die Schönheit des Sports, einige Gefahren des Sports, sodass die Leute verstehen, was sie tun können, wenn sie Freitaucher werden – sie können Abenteuer erleben, sie können lernen, ruhig zu bleiben und besser zu entspannen, aber er zeigt auch, dass es einige Gefahren gibt und warum es ein Mannschaftssport ist – es sollte immer jemand da sein, der für Ihre Sicherheit sorgt, wenn Sie unter Wasser sind.

„Ich finde, es ist ein wirklich gelungener Film – ich fand ihn toll.“

Ist es ein genaues Spiegelbild Ihres Lebens?

„Ich würde sagen, ja, es ist ein genaues Spiegelbild meines Lebens. Natürlich ist es nur ein Teil meines Lebens, ein Film bietet nicht genug Zeit, um ein ganzes Leben zu reflektieren, aber Wettkämpfe sind ein großer Teil meines Lebens. Es geht nicht tief in meinen Arbeitsbereich ein – alles, was ich tue, um die Freitauch-Community zu vergrößern, was ich außerhalb des Sports mache.

„Der Sport nimmt einen großen Teil meines Lebens ein, ich reise und nehme an Wettkämpfen teil. Gleichzeitig konzentriere ich mich jedoch aufgrund des Erbes meiner Mutter [Natalia Molchanova], ihres Bildungssystems und ihrer Ausbildungsmethode sehr auf den Aufbau der Freitauch-Community, der Bewegung.

„Das geht etwas über den Film hinaus, aber es ist mein Schwerpunkt, meine Leidenschaft. Ich möchte dafür sorgen, dass es auf der ganzen Welt immer mehr professionelle Schulen gibt, die Menschen das Freitauchen sicher beibringen können.“

Haben Sie den Film schon mit Ihrer Familie [Frau Elena und Sohn Max] gesehen?

„Noch nicht. Ich habe ihn in Los Angeles gesehen und es war eine Freitauchgruppe – wir hatten 200 Leute, die zu einer geschlossenen Filmvorführung kamen und es waren nur Freitaucher und Freunde aus den ganzen USA. Einige Leute kamen aus New York, andere aus Miami und meine Schwester, die jetzt in London ist. Ja, er ist auf der ganzen Welt weit verbreitet und ich bin ständig unterwegs – ich bin jetzt in Dubai, wo wir eine lokale Gemeinschaft von Freitauchern haben, die ihn gesehen haben.

„Da der Film jetzt in den USA erschienen ist und die Rechte nicht überall auf der Welt gültig sind, warten viele Community-Mitglieder noch immer darauf, dass er in Teilen Europas oder Asiens usw. veröffentlicht wird.“

Ich habe mich gefragt, was Ihr Sohn davon halten würde?

Molchanov und sein Sohn Max (Paramount Pictures)

„Max, mein Sohn, liebt das Wasser und wird in einem Monat vier Jahre alt. Wir schwimmen und tauchen zusammen. Manchmal sieht er sich Aufnahmen von den Wettkämpfen an und sagt dann: ‚Ich werde mit Papa tauchen, ich habe auch eine Maske.‘ – er hat eine Maske und Flossen und ich warte darauf, dass er etwas älter wird, damit wir weiter zusammen tauchen können, und ich bin sicher, er wird es lieben.“

Würden Sie ihm gern eine ähnliche Karriere wie Ihnen wünschen?

„Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn dazu drängen würde, dieselbe Karriere wie ich zu machen, ganz und gar nicht. Ich kann ihm nur diesen Sport zeigen und ihn unterrichten, damit er die Fähigkeiten hat. Das ist etwas, das ich ihm sehr gut vermitteln kann und das er daraus lernen kann. Es kann eine Lektion sein, die er in Zukunft in jedem anderen Bereich seines Lebens anwenden kann.

„Meine Mutter ging so auf mich ein, dass sie mir viele unterschiedliche Aktivitäten zeigte, die ich ausprobieren konnte, und sie ließ mich auswählen, was mir gefiel.

„Irgendwann, als ich 11 oder 12 war, schwamm ich seit meinem dritten Lebensjahr und spielte seit meinem vierten Lebensjahr Geige, und ich war in beiden Bereichen wirklich gut. Also sagte meine Mutter: ‚Schau mal, was willst du weitermachen?‘ Jetzt ist es an der Zeit, zu entscheiden, ob es Wassersport oder Musik sein soll.

„Dann habe ich mich für Wassersport entschieden, aber ich habe dieses Beispiel meiner Mutter, die mich zu all diesen Kursen mitgenommen hat – und es gab auch Schachkurse und Tischtennis und Tennis usw. und einige Kampfsportarten. Sie können Ihren Kindern also einfach erlauben, all diese Dinge zu tun und ihrer Leidenschaft nachzugehen.

„Ich habe meine Leidenschaft im Freitauchen entdeckt, aber ich weiß nicht, was mein Sohn tun wird. Ich werde ihm einfach viele Dinge zeigen und ihn entscheiden lassen.“

Hat der Film Ihre Sicht auf sich selbst in irgendeiner Weise verändert?

„Ja, ich denke, es ist immer aufschlussreich, sich selbst von der Seite zu betrachten. Für mich ist es ganz natürlich, Grenzen auszutesten und Risiken einzugehen, und in meinem Streben, weitere Weltrekorde zu brechen, gehe ich manchmal etwas zu weit.

„Und das von der Seite zu sehen und die Geschichte aus der Sicht des Regisseurs zu hören und wie er sie erklärt, das ist meiner Meinung nach immer aufschlussreich. Es ist, als würde ich sehen, wie es aussieht, wenn es dramatisch zusammengesetzt wird, dieses Bild und dann Filmmaterial von meinen Blackouts. Als einfache Aufnahme vom Wettbewerb ist es nicht so dramatisch, als ob es zumindest im Kommentar gemacht würde, was es viel dramatischer macht.

„Das bringt mich zum Nachdenken: Will ich mich noch einmal so sehr anstrengen? Vielleicht werde ich versuchen, etwas sicherer zu sein und meine Freunde und Familie nicht mit diesen misslungenen Sprüngen zu stressen! Das bringt mich zum Nachdenken, aber ich weiß nicht, ob es mich wirklich verändern wird. Um Weltrekorde aufzustellen, muss ich mich anstrengen, ich muss meine Grenzen erkunden, daraus lernen und mich entsprechend anpassen, indem ich diese Defizite herausfinde.

„Also ja, es ist interessant und ich glaube, es bringt mich dazu, über diese Dinge nachzudenken.“

Ich habe aus dem Film auf jeden Fall die Botschaft mitgenommen, dass Sie mit Blick auf Ihre Familie über eine Abmilderung Ihrer Vorgehensweise nachdenken und vielleicht sicherheitsbewusster sind als in der Vergangenheit. Ist das fair?

Alexey Molchanov in seinem markanten goldenen Anzug (Paramount Pictures)

„Das ist fair, ja. Auch wegen meines Sohnes. Als ich früher tauchte, habe ich nicht so viel über den Sicherheitsaspekt nachgedacht. Ich war natürlich immer vorsichtig und bin nur Risiken eingegangen, wenn ich ein großartiges Support-Team hatte – Ärzte, Sicherheitstaucher usw. – aber wenn man Kinder hat, kommt noch ein weiterer Gedanke hinzu: OK, will ich mich genauso anstrengen oder bin ich sicher, dass ich diesen Tauchgang überstehe und sicher zurückkomme?

„In den letzten Jahren habe ich angefangen, anders über Sprünge nachzudenken, und das ist schwierig. Einige meiner Freunde haben aufgehört, an Wettkämpfen teilzunehmen, und sie konnten sich nicht damit abfinden, dass sie, wenn sie Kinder haben, weiterhin ihr Leben riskieren können.

„Beim Freitauchen ist es sicher, wenn man nicht bis an die Grenzen geht. Es ist ein sicherer Sport mit dem richtigen Sicherheitsteam um einen herum. Aber wenn man auf Weltrekorde aus ist, ist es etwas riskanter. Generell würde ich also sagen, dass ich im Moment vorsichtiger bin, aber ich würde nicht sagen, dass es mir Angst macht, auf Weltrekorde auszuweichen – ich spüre immer noch diesen Wunsch in mir.“

Ist es immer noch der CNF-Rekord [Constant Weight No Fins], der Sie wirklich ärgert – Sie müssen den 102-m-Rekord von William Trubridge knacken?

„Der CNF-Rekord ist definitiv da draußen und seit wir die Dokumentation fertiggestellt haben, habe ich immer an der Technik gearbeitet. Ich bin sicher, dass ich diesen Rekord in den nächsten, sagen wir, sechs Monaten schaffen werde. Ich bin bereit und sobald die neue Saison nächstes Jahr beginnt, im nächsten März/April, werde ich diesen Rekord anstreben.“

Sie hoffen also immer noch, irgendwann alle fünf Tiefenrekorde gleichzeitig zu halten?

„Ich denke, der Hauptpunkt des Films, alle fünf Rekorde in einem Jahr zu halten, lag hauptsächlich daran, dass ich 2022 [als russischer Staatsbürger wegen der Invasion der Ukraine] nicht antreten durfte und dann 2023 wieder an Wettkämpfen teilnehmen würde und das Ziel war, die Weltrekorde zurückzuholen, die ich verloren hatte, weil ich nicht an Wettkämpfen teilnahm. Deshalb war die Idee, alle Rekorde gleichzeitig zu holen.

„Im Allgemeinen bin ich für die nächsten Saisons nicht so sehr an allen fünf Rekorden gleichzeitig interessiert – das wäre schön und ich werde versuchen, das zu erreichen, aber ich denke, selbst wenn ich einzelne Rekorde erziele, wie den No Fins-Rekord in einer Saison und vielleicht einen weiteren Rekord in einer anderen Disziplin – ein oder zwei Weltrekorde in einer Saison reichen völlig aus. Fünf Weltrekorde in einem Jahr, das war superintensiv.

„Diese Dokumentation, es gab so viele Reisen, so viele Wettkämpfe. Ich denke, um das Gefühl zu haben, dass ich meine Anstrengungen zwischen den Sportarten ausbalanciere, aber auch in der Gemeinschaft wachse, genieße ich es, weniger Weltrekorde aufzustellen. Diese fünf Rekorde waren ziemlich anstrengend und ich denke, in der nächsten Saison werde ich es ausgewogener angehen und versuchen, nur ein paar davon aufzustellen.

Aber für den Film war es ein sehr guter Ansatz. Da wir gerade davon sprechen, 2022 nicht antreten zu können, frage ich mich, wie es sich anfühlt, 2023 unter neutraler Flagge antreten zu müssen. Hat Sie das irgendwie gestört?

„Freeliving ist ein sehr individueller Sport, es geht weniger um das Team als vielmehr um Einzelpersonen. Es fühlte sich also gut an, weil wir alle als Einzelpersonen antraten und die Community großartig und unterstützend ist. Es war nichts, was sich wirklich hart oder zu negativ anfühlte, also denke ich, dass es mit der Unterstützung der Community gut war.“

Jemand, der Freediver anschaut und mit dem Sport vielleicht nicht vertraut ist, könnte den Eindruck haben, dass man trotz der vielen Menschen, die man um sich herum lebt, ein ziemlich einsames oder isoliertes Leben führen kann. Finden Sie das fair?

„Ich würde sagen, wenn man diese Rekorde anstrebt, ist man in einer kleinen Community. Es gibt eine riesige Community von Freitauchern, die es als Sport genießen, als Lifestyle-Aktivität, als Abenteuer, um das Wasser zu genießen. Aber obwohl es nur eine sehr kleine Gruppe von Leuten gibt, die die Rekorde anstreben, ist es immer noch eine sehr freundliche Community, und ich fühle viel Unterstützung.

„Ich würde nicht sagen, dass ich mich allein oder einsam fühle. Ich würde sagen, dass ich mich bei den Wettkämpfen mit all meinen Freitauchkollegen wie in einer Familie fühle.“

Haben Sie sich mit Michael John Warren, dem Regisseur von Freediver, gut verstanden?

„Ja, ich hatte tolle Gespräche mit ihm und ich denke, von Anfang an hat die Chemie gestimmt und wir konnten offen über alles reden, was den Film betraf. Ich konnte meine Ideen einbringen und ich denke, es war ein sehr angenehmer und kooperativer Prozess. Wir hatten also während des Films eine gute Beziehung und jetzt, nach dem Film, sind wir in Kontakt, also ja!“

Was ist Ihr persönlicher Lieblingsfilm zum Thema Freitauchen – oder ist es vielleicht dieser?

„Bis jetzt ist der wichtigste Freitauchfilm noch Das große Blau von Luc Besson, und er ist von 1988, aber er ist extrem gut gemacht, er ist wunderschön, die Kinematographie ist erstaunlich. Selbst heute, wenn man ihn ansieht, gibt er einem Einblicke ins Freitauchen.

Freitaucher (Paramount Pictures)

„Ich denke, einer der besten Momente im Film ist, als der Hauptheld Jacques Mayol [gespielt von Jean-Marc Barr] zu seinem Tauchgang geht und die Kamera ihn rückwärts filmt. Man kann sehen, wie sich dieser Freitaucher der Plattform nähert, auf der er den Tauchgang machen wird, und wie er sich bereits in dieser meditativen Zone befindet. Diese Aufnahme ist also einzigartig, ich denke, niemand sonst konnte den inneren Zustand des Freitauchers vor dem Tauchgang zeigen.

„Das war einfach ein unglaublicher Schuss. Ich habe ihn mir vor ein paar Monaten angesehen – Das große Blau ist definitiv der Richtige und ich denke, es ist bald Zeit, einen weiteren Spielfilm zu machen!“

Möchten Sie dabei mitwirken?

„Ja, beim nächsten Spielfilm würde ich auf jeden Fall sehr gerne mitmachen.“

Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft jenseits des Wettkampfsports – als Trainer?

„Bereits jetzt mache ich mehrere Dinge parallel. Wettkampf-Freitauchen ist im Moment ein großer Teil meines Fokus, aber auch beruflich konzentriere ich mich darauf, die Gemeinschaft mit meinem Unternehmen zu vergrößern. Moltschanow, basierend auf der Methodik und Philosophie meiner Mutter und den Trainingstools zum Trainieren von Freitauchern. Wir bilden Profis aus, damit es weltweit mehr Ausbilder und mehr Schulen gibt.

„Für mich ist es sehr wichtig, die Community zu vergrößern, und ich möchte dafür sorgen, dass es auf der Welt mehr Orte gibt, an denen man Freitauchen sicher lernen kann. Darauf konzentriere ich mich derzeit. Ich bin sicher, dass wir das noch viele, viele Jahre lang tun werden und auf mehreren Ebenen zum Sport beitragen und auch Veranstaltungen organisieren werden. Ich denke also, dass die Erstellung von Inhalten, vielleicht Kommentare und einige Projekte im Bereich Freitauchen etwas sind, das mich interessiert.

„Zukünftige Dokumentarfilme könnten sich um Wettkampfsport drehen, aber auch den Umweltaspekt des Sports abdecken – wie Freitaucher zur Lösung von Umweltproblemen beitragen können, bei Aufräumarbeiten helfen, Tiere beobachten usw. Beim Freitauchen gibt es viel zu tun und ich denke, dass es mich reizt, in Zukunft die Rolle des Produzenten zu übernehmen.

Und zum Schluss: Glauben Sie, dass es einen physiologischen Durchbruch geben könnte, der es Freitauchern in Zukunft ermöglichen könnte, deutlich tiefer zu tauchen?

„Ich kann mir vorstellen, dass ich tiefere Tauchgänge machen kann – sagen wir, ich kann verstehen, wie man 10 m tiefer taucht. Ich müsste mich vorbereiten, vielleicht sogar ein paar Monate länger auf die Rekorde vorbereiten und vielleicht einfach irgendwo bleiben, wo die Tiefe besser zugänglich ist. Es ist nicht einfach, ich werde einige Jahre brauchen, vielleicht ein paar Jahre, vielleicht fünf Jahre, aber ich kann mir diese 10 m vorstellen.

„Und jedes Mal, wenn wir ans Limit gehen, habe ich das Gefühl: Kann ich noch ein bisschen mehr Gas geben oder nicht? Dieser No-Fins-Rekord existiert seit sieben oder acht Jahren und wurde nie verbessert. Das zeigt, dass es ohne Flossen wirklich schwer ist – wir können uns vielleicht um zwei oder drei Meter verbessern, aber 2 Meter klingen verrückt.

„Aber mit Monoflossen, mit Bi-Flossen, ich kann das sehen – und ich weiß, wir werden tiefer gehen.“

Die aktuellen AIDA-Tiefenweltrekorde von Alexey Molchanov: Variables Gewicht (VWT) 156 m (28. März 2024) Konstantes Gewicht (CWT) 136 m (29. September 2023) Bi-Fins mit konstantem Gewicht (CWTB) 125 m (10. September 2024) Die verstorbene Natalia Molchanova hielt die letzten 9 Jahre den Weltrekord im statischen Apnoetauchen von 2 Minuten und 11 Sekunden. Alexey Molchanov hat 33 AIDA- und CMAS-Rekorde sowie 1 Guinness-Weltrekord aufgestellt und bei Weltmeisterschaften insgesamt 34 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen im Einzel- und Mannschaftsbereich gewonnen.

Auch auf Divernet: Freitaucher: Tiefer in Molchanovs Welt (Filmkritik). Freitaucher ist jetzt auf Prime Video oder zum Kaufen bzw. Leihen in digitaler Form verfügbar.