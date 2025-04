7 GRÜNDE, WARUM WAKATOBI EIN FAN-FAVORIT IST

Das Wakatobi Resort ist eines der beliebtesten Tauch- und Schnorchelziele der Welt. Gäste aus aller Welt planen einen Besuch dieses abgelegenen Inselparadieses, und das Resort-Personal freut sich bereits auf ihre Ankunft.

Viele Besucher bezeichnen Wakatobi seit Jahren als „Traumziel“. Doch was genau ist es, das das Resort so beliebt macht? Hier sind nur einige Gründe.

Abgelegen, aber zugänglich

7 GRÜNDE, WARUM WAKATOBI EIN FAN-FAVORIT IST 9

Wakatobi liegt auf einer kleinen Insel in einer abgelegenen Ecke Indonesiens im Südosten Sulawesis. Anders als bei vielen abgelegenen Reisezielen ist die Anreise zum Resort jedoch ohne langes Hin- und Herfahren, Fähren und Taxifahrten zwischen den Inseln möglich. Stattdessen werden ankommende Gäste am Flughafen Bali vom Concierge-Personal in Empfang genommen, das sich von da an um alles kümmert – vom schweren Tragen über die Koordination der Transfers bis hin zur Planung von Übernachtungen. So können sich die Gäste ausruhen und erfrischen, bevor sie am Vormittag einen direkten Charterflug zu Wakatobis privater Landebahn besteigen. Nach der Ankunft können Sie beim Mittagessen entspannen und einen Tauchgang am Nachmittag planen, da Ihr Gepäck bereits in Ihrem Bungalow oder Ihrer Villa angekommen ist und Ihre Tauchausrüstung zur Tauchbasis gebracht und einsatzbereit ist.

DIE KÜSTE MIT MEHR

Wakatobis Hausriff gilt als einer der besten Küstentauchgänge der Welt. Taucher und Schnorchler können diesen weitläufigen und abwechslungsreichen Tauchplatz tagelang erkunden und bei jedem Tauchgang neue Entdeckungen machen. Vom Strand aus birgt ein ausgedehntes Gebiet mit Grasflächen und Korallenstöcken zahlreiche kleine Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden. Achtzig Meter vom Ufer entfernt geht ein flaches, korallenbewachsenes Schelf in einen steilen Hang und eine Wand über, die für Taucher unerreichbar abfällt. Die Wand des Hausriffs entlang der Nord- und Südseite des Resort-Anlegers ist mit einer dichten Schicht aus Hart- und Weichkorallen, Gorgonien, Schwämmen und Manteltieren bedeckt. Überhänge bieten Ruheplätze für Schildkröten, Hummer und andere Krebstiere, während zahlreiche Fischschwärme in der Nähe und im blauen Wasser schwimmen.

Taucher verteidigen die Mauer unterhalb des Endes des Anlegestegs des Resorts.

Der Zugang zum Hausriff ist einfach: Taucher und Schnorchler können vom Ufer aus schwimmen oder die Treppe am Steg hinuntersteigen. Die Pfeiler des Stegs ziehen Fischschwärme an, und in der Nähe tummeln sich Dutzende von Anemonen, die von den berühmten Clownfischen bevölkert sind. Darüber hinaus steht der Tauchplatz Tag und Nacht für Taucher und Schnorchler zur Verfügung. Auf Anfrage bringen Wakatobi-Taxiboote Gäste zu weiter entfernten Teilen des Hausriffs, sodass sie gemütlich zum Steg zurückkehren können.

EIN UNTERWASSERZOO

Der Riesensternkugelfisch (Arothron Stellatus) kann bis zu 1 m lang werden. Wakatobi, Südost-Sulawesi, Indonesien

Das vom Wakatobi Resort geschaffene und unterstützte private Meeresschutzgebiet beherbergt einige der unberührtesten und artenreichsten Korallenriffe der Welt. Jeder der über 40 Tauchplätze, die von den Tauchbooten des Resorts angefahren werden, ist auf seine Weise spektakulär, doch einige werden von Mitarbeitern und Tauchern gleichermaßen besonders geschätzt. Dazu gehört Der TierparkNur eine kurze Bootsfahrt vom Resort entfernt, zählt dieser Ort zu den fischreichsten in Zentralindonesien. In Küstennähe bietet ein Fleckenriff in einer Bucht mit Sandboden Schutz für eine Vielzahl interessanter Meereslebewesen. Ein flüchtiger Blick zwischen den Korallen offenbart Anglerfische, Geisterpfeifenfische und Schaukelfische, die sich gut sichtbar verstecken. Bei genauerem Hinsehen lassen sich kleinere Schätze wie die haarige Hummerhummer entdecken, während eine Erkundung des Bodens bizarre Gräber wie den Sterngucker und die außerirdisch anmutende Fangschreckenkrebse offenbart. Große Schwärme von Meerbarben, Süßlippen und Füsilieren tummeln sich hier. Die Pilzanemonen im Zoo beherbergen die namensgebenden Pilzpfeifenfische, kleine weiße Seenadeln mit einem dreieckigen Kopf, der ihnen das Aussehen einer kleinen Unterwasserpython verleiht. Der Zoo ist hauptsächlich ein Standort für Hartkorallen, doch ein kleiner Grat erstreckt sich etwa 20 m tief aus dem Riff und beherbergt einige atemberaubende, große Rosenkorallen, farbenfrohe Weichkorallen und einen steilen Abhang ins tiefe Wasser.

Wenn die Sonne untergeht, kommen Doppelfleck-Feuerfische aus ihrem Versteck, um nach Nahrung zu jagen.

Der Zoo ist auch ein beliebter Ort für Nachttauchgänge. In der Dämmerung tauchen viele bunte Fischarten aus den Geweihkorallen und dem Geröll auf. Im Schutz der Dunkelheit durchstreifen eine Vielzahl nachtaktiver Tiere das Riff, darunter jagende Tintenfische, bunte Plattwürmer und viele Arten von Feuerfischen, darunter auch der schwer zu fassende Zweifleck-Feuerfisch. Auch Stummelkalmare und Kraken sind hier zu finden, und Tauchlampen enthüllen Tausende leuchtende Augen der verschiedenen Garnelen und Krabben, die sich in nahezu jeder Ritze und Spalte aufhalten.

EINE REISE AN DEN RAND

Ein Taucher schwimmt neben dem kammförmigen Korallenriff an einem Ort namens Blade, Wakatobi, Indonesien.

Die einzigartige Tauchstätte Blade besteht aus einer Reihe schmaler, paralleler Unterwasserberge, die sich von einem tiefer gelegenen Grat bis auf zwei Meter unter die Wasseroberfläche erheben. Im Profil betrachtet ähnelt die gesamte Formation den gezackten Zähnen eines riesigen Messers, daher auch der Name. Die einzelnen Spitzen sind lang, aber recht schmal. Taucher, die dicht unter der Oberfläche treiben, können beide Seiten der Formationen gleichzeitig von oben betrachten. Blade ist so malerisch wie nur möglich, mit farbenfrohen Ansammlungen riesiger Schwämme und Gorgonien, die bis zu zwei bis drei Meter breit werden können.

An den steilen Hängen jedes Felsgipfels wachsen dichte rote Peitschenkorallen, die fantastische Fotomotive bieten. Vielfarbige Seelilien sitzen oft auf den Spitzen der Gorgonien und strecken ihre Tentakeln aus, um vorbeifliegende Nahrungsstücke zu fangen. Leichte Strömungen lassen Taucher von Gipfel zu Gipfel treiben und vermitteln ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Alles in allem ist Blade ein unvergessliches Erlebnis.

MENGENFREUNDLICHE VIELFALT

Wakatobi bietet für jeden etwas. Taucher können entspannte Stunden an flachen Riffen verbringen und geschützte Buchten erkunden oder sich auf korallenbedeckte Felstürme stürzen, die große Fischschwärme anziehen. Riffe, die sehr nahe an der Oberfläche beginnen, fallen bis in Tiefen von über 100 Metern ab. Dies ermöglicht lange, mehrstufige Tauchprofile und eröffnet Tauchern mit größerer Reichweite neue Möglichkeiten.

Begeisterte Taucher freuen sich, dass Wakatobi sowohl für nicht tauchende Partner als auch für Kinder zu Hause ein Erlebnis ist. Das Resort ist familienfreundlich und bietet eine Reihe von Aktivitäten im Wasser, am Strand und an Land. Bungalows können familiengerecht gestaltet werden, und es gibt Villen am Wasser mit einem oder zwei Schlafzimmern, die deutlich mehr Platz bieten. Ein Kindermädchen-Programm entlastet junge Eltern, und Bubblemaker- und Junior-Tauchprogramme ermöglichen es den Kleinen, die Unterwasserwelt sicher zu erleben. Dieselben erstklassigen Riffe, die Taucher begeistern, laden Schnorchler gleichermaßen ein. Sie werden mit dem gleichen Respekt behandelt wie Taucher und sind an Bord der Boote willkommen, die zu den vielen Tauchplätzen mit flachem Abschnitt fahren. Dies schafft einzigartige Möglichkeiten für nicht tauchende Familienmitglieder, am Spaß teilzunehmen.

TAUCHEN, UM ETWAS ZU BEWEGEN

7 GRÜNDE, WARUM WAKATOBI EIN FAN-FAVORIT IST 10

In einer Zeit, in der Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt, bleibt Wakatobi regional führend in Sachen Naturschutz und Umweltschutz. Das preisgekrönte „Collaborative Reef Conservation Program“ des Resorts zählte zu den ersten seiner Art und setzte neue Maßstäbe für nachhaltigen Tourismus. Das Resort betreibt Recycling- und Abwasseraufbereitungsanlagen, unterstützt wöchentliche Aufräumaktionen mit bis zu 100 Einheimischen und arbeitet eng mit den Gemeinden und Behörden in der Abfallwirtschaft zusammen. Die Resortbesitzer haben maßgeblich dazu beigetragen, saubere Solarenergie in die Region zu bringen.

HERZLICHES WILLKOMMEN UND HERZLICHE OBERFLÄCHENINTERVALLE

Beobachten Sie den Sonnenuntergang vom Steg in Wakatobi.

Das Wakatobi-Team ist stolz darauf, eine besondere Mischung aus Gastfreundschaft zu bieten, die eine Fünf-Sterne-Service-Ethik mit der Wärme eines Familienfreundes verbindet. Überall sieht man ein Lächeln und kein Wunsch ist trivial oder wird vergessen. Ein besonderer Höhepunkt des Wakatobi-Erlebnisses ist die Essenszeit. Feines Essen und abgelegene Orte passen nicht immer zusammen, aber Wakatobi bietet eine spektakuläre und köstliche Ausnahme von dieser Regel. Die direkten Charterflüge, die die Gäste schnell nach Wakatobi bringen, versorgen die Küchen des Resorts außerdem mit einer stetigen Versorgung mit den frischesten Lebensmitteln und Produkten aus Bali und der ganzen Welt.

Die erstklassige Lage des Resort-Restaurants am Strand sorgt für ein erstklassiges kulinarisches Erlebnis in entspannter und doch eleganter Umgebung. Die Speisekarte umfasst eine breite Palette internationaler Gerichte sowie eine interessante Auswahl indonesischer Küche, die alle frisch von einem erfahrenen Küchenteam zubereitet werden. Die Köche kreieren auf Anfrage gerne Lieblingsgerichte der Gäste und können auch auf spezielle Ernährungsbedürfnisse eingehen.

Möchten Sie mehr über das Wakatobi Resort erfahren oder vielleicht Ihren eigenen Besuch in diesem kleinen Stück Paradies planen? Besuchen Sie wakatobi.com wo Sie eine Schnelle Reiseanfrage oder senden Sie eine E-Mail an ihr Team unter office@wakatobi.com.