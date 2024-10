Ein tiefer Tauchgang mit Kostas Thoctarides

Was braucht man, um ein seit mehr als acht Jahrzehnten verschollenes U-Boot zu finden? Durch akribische Recherche und eine Leidenschaft für die Geschichte gab Kostas Thoctarides kürzlich bekannt seine achte Entdeckung eines U-BootwracksHMS Kavallerist, wie berichtet Divernet. Er teilt einige seiner Erfahrungen in der Unterwassererkundung im Gespräch mit ROSS J ROBERTSON, mit zusätzlichen Nachforschungen von Dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Jede Ecke jedes Raumes war mit riesigen, ungeordneten Bücherstapeln gefüllt, und die Regale ächzten unter der schieren Last des angehäuften Wissens. Die Wände waren mit nautischen Kunstwerken geschmückt, dazwischen hingen hin und wieder Taucherhelme oder Kompasse aus Messing – stille Relikte der Tiefe.

Als ich diese Wohnung in einem Vorort von Athen betrat, fühlte es sich an, als würde ich in eine andere Welt eintauchen, einen heiligen Ort, an dem Geschichte, Entdeckungen und das Meer miteinander verschmolzen. Die Luft schien von den Geheimnissen des Ozeans zu flüstern.

Wrackjäger Kostas Thoctarides

Mein Gastgeber begrüßte mich mit einem freundlichen Nicken und deutete auf einen langen Tisch, der offensichtlich schon als Treffpunkt für zahllose Treffen und tiefgründige Diskussionen gedient hatte. Sein warmes, lockeres Auftreten beruhigte mich sofort und bald kam unser Gespräch in Gang.

Als er geschickt Bücher aus den Regalen holte oder abgenutzte Ordner hervorzog, um einen Standpunkt zu unterstreichen, wurde mir klar: Ich befand mich in der Gegenwart eines Menschen, dessen umfangreiches Wissen nur durch seine grenzenlose Leidenschaft für alles Maritime übertroffen wurde.

Das hätte mich eigentlich nicht überraschen sollen. Schließlich sprach ich mit Kostas Thoctarides – einer Legende in der internationalen Tauchergemeinde, dessen Name genauso klingt wie die Tiefen, die er erkundet hat.

Tauchlogbuch

Kostas‘ persönliches Tauchlogbuch verdient es, als nationaler Schatz bewahrt zu werden. Seit seinem ersten Tauchgang im Jahr 1986 hat er unzählige Schiffswracks erkundet, darunter eine beeindruckende Anzahl von U-Booten. Insbesondere entdeckte er 1997 HMS Perseus, das im Dezember 1941 von einer italienischen Mine getroffen wurde und heute auf 52 m Tiefe zwischen den griechischen Inseln Zakynthos und Kefalonia liegt.

Durch Grundlagenforschung war er auch der erste, der erkannte U-133, wurde am 14. März 1942 von einer griechischen Mine getroffen, kurz nachdem es den deutschen U-Bootstützpunkt Salamis in der Nähe von Athen verlassen hatte. Es liegt jetzt in 72 m Tiefe vor der Insel Ägina im Saronischen Golf.

Kostas‘ Reise in die Tiefe begann 1987 nach Abschluss einer Spezialausbildung im Mischgas-Tieftauchen, als er in die anspruchsvolle Welt des professionellen Tauchens eintauchte. Ausgebildet an renommierten staatlichen Schulen in Großbritannien (HSE) und Frankreich (INPP & COMEX) gelangte er rasch in die höchsten Ebenen.

Thoctarides in seinen Anfängen als Berufstaucher (Kostas Thoctarides)

Er nutzte modernste Technologien und erhielt von der renommierten französischen Firma COMEX die Zertifizierung als Pilot des Tauchboots Thetis für das Nationale Zentrum für Meeresforschung und als Chef-ROV-Pilot.

Dank seiner Expertise hat er Hunderte von Schiffswracks aus dem 20. Jahrhundert erforscht und dokumentiert, darunter auch historische Schiffe wie die Hellenic-Zerstörer Wassilissa Olga und Hydra, das U-Boot Katsonisund der ehemalige Ozeandampfer HMHS britisch, Schwesterschiff der Titanisch.

Er hat auch das Wrack des Schnellangriffs-Torpedoboots der griechischen Marine erforscht P-25 Kostakos, das im November 1996 während Marineübungen nach einer Kollision mit der Passagierfähre sank Samaina vor der Insel Samos, wobei vier Besatzungsmitglieder ums Leben kamen.

„Einer der anspruchsvollsten Mischgas-Tauchgänge meiner Karriere fand 1996 auf dem Höhepunkt der griechisch-türkischen Krise bei den Imia-Inseln statt“, erinnert sich Kostas. „Inmitten der zunehmenden Spannungen stürzte ein Hubschrauber der griechischen Marine vom Typ AB 212 nördlich der Inseln auf tragische Weise ab, wobei seine dreiköpfige Besatzung auf See verschwand.

„Im Rahmen der Bergungsoperation tauchte ich bis zu einer Tiefe von 96 Metern und navigierte durch politisch angespannte und physisch turbulente Gewässer, um den gesunkenen Hubschrauber PN21 zu finden und zu bergen“, sagte er und unterstrich damit seine umfassende Erfahrung mit Unterwasseroperationen mit hohem Risiko.

Auszeichnungen

Kostas wurde für seine Verdienste um Griechenland mehrfach geehrt. Der ehemalige Verteidigungsminister Gerasimos Arsenis lobte ihn persönlich für seine Verdienste, ebenso wie Generalleutnant Kapravelos, Chef des Generalstabs der griechischen Armee, für die Bergung zweier vermisster Soldaten aus dem Vouliagmeni-See im Jahr 1993.

ROV-Ansicht (Kostas Thoctarides)

Im Jahr 1996 wurde er erneut vom Generalstab der griechischen Marine und dem Vizeadmiral Paliogiorgos für seine entscheidende Rolle bei der Bergung des PN21 Hubschrauber. Im selben Jahr wurde er erneut von Vizeadmiral Paliogiorgos für die Leitung der Suche und Bergung von geehrt P-25 Kostakos's vermisste Crew.

Seine Expertise hat ihm auch außerhalb des Militärs Anerkennung eingebracht. Im Jahr 2003 verlieh ihm das griechische Ministerium für Verkehr und Kommunikation sowie das Amt für Flugunfalluntersuchung und Flugsicherheit eine Ehrenauszeichnung für seine Beiträge zur Bergung abgestürzter Flugzeuge in griechischen Gewässern.

1997 verlieh ihm die International Academy of Letters & Arts die Goldmedaille und den renommierten Preis für Tugend und Mut. Darüber hinaus ehrte ihn im Jahr 2000 die British Submarine Old Comrades Association für die Entdeckung Perseus.

Unerbittliches Streben

Kostas ist ein erfahrener Autor und Produzent von Filmen und Fernsehdokumentationen und hat sich auf die Erforschung historischer Schiffswracks des 20. Jahrhunderts spezialisiert.

In den letzten Jahren hat er sich immer stärker der Technologie zugewandt, um die Grenzen der Wrackentdeckung in größeren Tiefen zu erweitern. Dabei nutzt er ROVs, die extremem Druck und extremen Bedingungen weitaus besser standhalten können als menschliche Taucher.

„Ein ROV fernzusteuern ist alles andere als einfach, wie meine Tochter Agapi Ihnen sagen kann“, kicherte er. „Sie ist die erste zertifizierte weibliche ROV-Bedienerin in Griechenland. Man braucht nicht nur spezielle Fähigkeiten, sondern auch einen ‚sechsten Sinn‘, um es gut zu machen“, fügte er stolz hinzu.

Kostas Thoctarides und seine Tochter Agapi machen sich auf den Weg zu einem Wrack (Kostas Thoctarides)

Allerdings besteht seine Scan-Ausrüstung größtenteils aus einem modifizierten, handelsüblichen Fischfinder-Sonar und nicht aus Spezialgeräten. Dies unterstreicht, dass Können und Erfahrung den Bedarf an teuren Geräten überwiegen.

Was Kostas auszeichnet, ist seine unermüdliche Leidenschaft, die ihn zu vielschichtigen Recherchen antreibt, bei denen er historische Aufzeichnungen und Augenzeugenberichte akribisch zusammenfügt. Kostas sagt, mit jedem Wrack, das er freilegt, verspürt er einen berauschenden Kick – den Nervenkitzel, Geschichten aufzudecken, die nur die physischen Beweise vollständig wiedergeben können.

„Im November 2021 entdeckte ich das italienische U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg Jantina, torpediert vom britischen U-Boot HMS Torbay am 5. Juli 1941. Es lag in einer Tiefe von 103 m südlich von Mykonos, aber es gab eine Wendung – die gesamte Bugsektion fehlte. Es war nirgendwo zu finden, und das ärgerte mich sehr. Ich brauchte drei weitere Jahre, um es zu finden.“

U-Boot-Abwehrnetzkutter auf dem schließlich georteten Bug der Jantina (Kostas Thoctarides)

„Sie haben drei Jahre lang gesucht?“

„Wann immer ich konnte, ja. Es stellte sich heraus, dass der Bug sofort gesunken war, aber der Rest des Schiffes trieb weiter voran, bevor es schließlich unterging.

„Das Auffinden des Buges war entscheidend – es bestätigte nicht nur die Identität des Wracks, da es einen einzigartigen Netzschneidemechanismus hatte, sondern es zeigte auch, dass die Torpedoklappen geschlossen waren. Das bedeutete, dass die Besatzung von HMS völlig überrascht worden war. Torbay"

Das ROV umkreist ein Wrack (Kostas Thoctarides)

„Beharrlichkeit muss der Schlüssel zu Ihrem Erfolg sein“, bemerkte ich.

„Absolut“, antwortete er begeistert. „Ich habe nur 25 Jahre gebraucht, um das U-Boot HMS Sieg im Jahr 2023!“

Ich kannte die Geschichte gut – Kostas hatte schließlich abgefeuerte Torpedos auf dem Meeresboden gefunden, was ihm half, das historisch bedeutsame Wrack zu entdecken.

Nach der deutschen Invasion in Griechenland im April 1941 und der anschließenden Evakuierung der britischen und Commonwealth-Streitkräfte kam es zu einer hektischen Evakuierung der gestrandeten Soldaten und gleichzeitig zum Aufbau eines geheimen Netzwerks lokaler Spione und Informanten, um die Besatzung der Achsenmächte zu sabotieren.

Die Verlust von Sieg Anfang 1942 versetzte eine streng geheime MI9/SOE-Mission namens Operation Isinglass den britischen Geheimdienstoperationen in der Region einen schweren Schlag, nicht zuletzt aufgrund der dadurch verursachten politischen Machtkämpfe.

Geschlossene Maschinenraumluke auf HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Suche im Internet

Ich fragte mich, ob das Internet bei Kostas‘ Recherchen hilfreich war. „Nur in begrenztem Maße, da die meisten Primärquellen immer noch nur auf Papier archiviert sind“, sagte er.

„Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: Am 22. Oktober 1943, während Operationen in der Nähe der Insel Kalymnos, der griechische Zerstörer RHN Adrias lief auf eine Mine, die ihm den gesamten Bug abriss, es sank jedoch nicht.

„Der zur Rettung gesandte Zerstörer HMS Hurworth, traf das gleiche Minenfeld und sank, wobei die schwer beschädigte Adrias um seine Überlebenden sowie seine eigene Besatzung zu retten.

„Trotz aller Widrigkeiten Adrias Es gelang ihm bekanntlich, humpelnd nach Alexandria in Ägypten zurückzukehren und dabei Angriffen der Luftwaffe auszuweichen, und kam schließlich am 6. Dezember an, wo er – verständlicherweise – als Held empfangen wurde.“

Eine weitere ROV-Ansicht (Kostas Thoctarides)

Kostas griff nach einer großen Mappe und zog eine alte Karte heraus, die er sorgfältig auf dem Tisch vor mir ausbreitete. Sie zeigte eine Reihe sorgfältig gezeichneter paralleler Linien, die alle durch eine 180°-Drehung miteinander verbunden waren.

„Nach dem Krieg war der Kapitän der Adrias, Ioannis Toumbas, wurde damit beauftragt, genau das Minenfeld zu räumen, das sein Schiff lahmgelegt hatte“, fuhr er fort. „Dies ist die Karte von dieser Minenräumaktion, und sie hat mir schließlich geholfen, den fehlenden Bug des Adrias.“ Seinem Tonfall nach zu urteilen, war die Entdeckung nicht nur ein historischer, sondern auch ein zutiefst persönlicher Triumph gewesen.

„Solche Diagramme gibt es nicht im Internet – noch nicht einmal das Wissen darüber ist online verfügbar – ein echter Forscher muss also sozusagen noch selbst Hand anlegen“, schloss er lächelnd.

Vater-Tochter-Team (Kostas Thoctarides)

Das 8. U-Boot: HMS Kavallerist

„Und Ihre neueste Entdeckung? Können Sie mir etwas mehr über HMS erzählen? Kavallerist?“ Ich fragte.

„Nun, nach 81 Jahren wurde es gefunden – obwohl es keine Kleinigkeit war und viele Versuche und zahllose Stunden sorgfältiger Forschung erforderte.“

Offene Luke im Kommandoturm der HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Das U-Boot liegt in 253 m Tiefe zwischen den Inseln Ikaria und Donousa. „Es ist in drei deutlich unterscheidbare Teile zerbrochen: Bug, Mittelteil und Heck. Der Zustand des Wracks deutet auf einen gewaltsamen Untergang aufgrund einer Minendetonation hin.“

Verdrehtes Wrack (Kostas Thoctarides)

„Minen scheinen der Fluch der U-Boote zu sein“, bemerkte ich.

„Ja, tatsächlich. Sie waren fast unmöglich zu entdecken, vor allem von einem U-Boot aus. Man hätte nicht gewusst, dass sie da waren, es sei denn, man hätte ein Kabel erwischt oder es hätte den Rumpf getroffen – aber dann war es schon zu spät. Sie haben so viele Menschenleben gefordert.

„Alle 64 Besatzungsmitglieder an Bord der Kavallerist verloren ihr Leben, und ein entscheidender Teil der Entdeckung besteht darin, sicherzustellen, dass ihre Ruhestätte ungestört bleibt. Finden Kavallerist hat nicht nur ein acht Jahrzehnte altes Rätsel gelöst, sondern dient auch als ernste Erinnerung an die Opfer dieser tapferen Männer.“

Wellen der Reflexion

Überlege, welches Wrack als nächstes zu finden ist (Kostas Thoctarides)

Für Kostas geht es bei seinen Entdeckungen nicht nur darum, Rätsel zu lösen – es geht ihm auch darum, Geschichten zu bewahren, die sonst verloren gehen würden. Seine Arbeit schlägt eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart und erinnert uns an die tiefen Verbindungen, die wir mit unseren Vorfahren teilen, und daran, wie wichtig es ist, ihr Erbe durch Forschung und Wissen zu ehren.

Durch Gerätetauchen und Ferntauchen können wir diese Unterwasserwelten erkunden und so eine reiche Geschichte wiederherstellen und bewahren, die uns sonst für immer verborgen bliebe.

Kostas Thoctarides leitet die Unternehmen ROV-Dienste und der Planet Blau Tauchzentrum in Lavrio bei Athen.

ROSS J ROBERTSON, ein Advanced Open Water- und Nitrox-Taucher, ist Autor und Pädagoge mit einem ausgeprägten Interesse an Schiffswracks in der Ägäis und der griechischen Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Er bringt diese Elemente in zahlreichen Zeitschriften- und Zeitungsartikeln zusammen und ist außerdem Kurator der Website ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, ein pensionierter Infanteriemajor, schreibt für Militärgeschichte Zeitschrift (Govostis Publications), die Website slpress.gr, und ww2stories.org mit Schwerpunkt auf anglo-griechischen Themen während des Zweiten Weltkriegs.

