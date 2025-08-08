Eintauchen in Biaks verborgene Höhlenwelt

Weit abseits der ausgetretenen Pfade, wie er es oft tut, sucht der Taucher und Entdecker PIERRE CONSTANT nach Höhlen auf einer Insel in Westpapua, wo sich japanische Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs einst in unterirdische Netzwerke eingruben.

Die Hauptinsel des Biak-Archipels liegt in der Cenderawasih-Bucht nahe der Nordküste der indonesischen Provinz Westpapua. Während 90 % der Bevölkerung des papuanischen Festlands christlich sind, sind 50 % der Einwohner von Biak muslimisch, obwohl die Bevölkerung ursprünglich animistisch war, da die Biak-Numfor-Kultur melanesischer Herkunft ist.

Die Insel wurde erstmals im Jahr 1526 vom portugiesischen Seefahrer Jorge de Meneses gesichtet, und zwei Jahre später segelte der spanische Seefahrer Alvaro de Saavedra vorbei.

Während des Zweiten Weltkriegs war Biak eine Hochburg der Kaiserlich Japanischen Armee. Gegen Kriegsende versteckten sich 11,000 IJN-Soldaten mit reichlich Munition und neun leichten Panzern vom Typ 95 HaGo in den Dschungelhöhlen und warteten auf General McArthurs US-Truppen.

Gua Jepang (Japanische Höhle), fünf Kilometer von Biak entfernt, war Teil eines Systems, das sich drei Kilometer weit in Richtung Parai Beach erstreckte und 5 japanischen Soldaten Zuflucht bot. Nachdem jedoch ein US-Flugzeug von einer von dort abgefeuerten Rakete abgeschossen worden war, begannen die Amerikaner, die Höhle zu bombardieren und massakrierten die Insassen.

Am Ende der Schlacht von Biak, die von der US-Landung am 27. Mai bis zum 17. August 1944 dauerte, hatten die USA 3,000 Verluste und 474 Tote zu beklagen, während die japanischen Streitkräfte 6,100 Tote und 450 Gefangene zu beklagen hatten. Ihr Kommandant, Oberst Kizume Naoyuki, beging Hara Kiri.

Japanische Bucht

Nach einer zweitägigen Reise von Frankreich über Jakarta landet mein Flugzeug um 5.30:XNUMX Uhr in Biak. Ich leide unter Jetlag und werde zwei Tage brauchen, um mich zu erholen.

Ich fahre nach Gua Jepang (Japanische Bucht) auf dem Rücksitz eines Motorrads von Jake, dem Asana Biak HotelEmpfangsdame. Ein mit grünem Moos bedeckter, zementierter Weg führt zu einer Treppe, die im Zickzack unter der Erde verschwindet.

Dolinenloch bei Gua Jepang

Torbogeneingang zur Höhle

Der Eingang durch den Torbogen ähnelt dem einer Kathedrale. Wasser tropft von der Decke. Die riesige Kammer bietet rechts einen Ausgang und links einen weiteren riesigen. Überall liegen zerbrochene Flaschen herum.

Ich entdecke einen goldbraunen Knochen, der im Höhlenboden steckt. Ein beeindruckender Vorhang aus Ranken und Wurzeln zieht sich die linke Wand hinunter, die in ein großes Dolinenloch mündet. Der Ort ist stimmungsvoll.

Schlanke Pandanusbäume mit ihren Kronen aus langen, stacheligen Blättern stehen aufrecht in der Mitte des Dolinenlochs und verleihen dieser unheimlichen Umgebung einen Hauch von Jurassic Park. Am Fuße der herabhängenden Ranken stehen alte, rostige japanische Fässer.

Der Weg führt durch das Innere und steigt langsam zu einer Anhöhe an, von der aus man den Kern des Lochs überblicken kann. Plötzlich zeigt Jake auf eine kupferbraune Schlange, etwa einen Meter lang, die regungslos direkt vor mir liegt.Mangabasio!“, warnt er und tritt einen Schritt zurück. „Giftig!“

Giftige Wekanampo-Schlange

Ich mache ein paar Aufnahmen, bevor die Schlange mit erstaunlicher Leichtigkeit die Klippe hinaufklettert. Das Freilichtmuseum zeigt Maschinengewehre, Mörser, Granaten, Bomben, Raketen, eine Sammlung japanischer Feldflaschen, Helme, Flaschen und sogar alte Geländewagen und einen Propeller.

Japanische Mörser und Raketen aus dem 2. Weltkrieg

Es ist Markttag in Bosnik, dem Ort der amphibischen US-Landung am 27. Mai. Die Stände verkaufen typische papuanische Lebensmittel wie Areka-Nüsse, Maniok, Süßkartoffeln und Sago-Kuchen sowie geräucherte Tintenfisch und Perlen aus geräucherten Muscheln, frischem Fisch, Papayablättern, Bohnen und Bananen.

Alle kauen den ganzen Tag Arekanuss und grüßen mich mit einem strahlend roten Grinsen, als ich vorbeischlendere, ein Fremder in einem fremden Land: „Hallo, Mister!“ Bosnik ist der Abfahrtsort für öffentliche Boote zu den nahegelegenen Padaido-Inseln, die für ihre attraktiven Tauchplätze bekannt sind.

Auslegerkanus in Bosnik

Ein 40 Meter hoher Kalksteinkamm, bedeckt von Dschungel, zieht sich wie ein Rückgrat entlang der Südküste bis nach Tanjung Barari, Biaks Ostkap. Es handelt sich um ein altes Saumriff, das sich zu einer Karstlandschaft mit Höhlen und unterirdischen Flüssen entwickelt hat. Ich habe vor, es in den nächsten Tagen zu erkunden.

Opiaref-Höhle

Immer noch mit Jetlag stehe ich um 3 Uhr morgens auf. Tauchlehrer Yulius kommt später mit seinem Motorrad vorbei und runzelt die Stirn beim Anblick meines Haufens TaschenWir fahren in Richtung des Dorfes Opiaref, hinter Bosnik. Ich habe von einer großen Höhle mit Wasserbecken und einem Spielplatz für die Schulkinder gehört und freue mich auf Höhlentauchen, obwohl Yulius kein Höhlentaucher ist.

Divemaster Yulius bringt die Flaschen und die Ausrüstung

Um politisch korrekt zu sein, besuchen wir den „Bigman“, der nichts gegen meinen Besuch einzuwenden hat. Er ist gespannt, ob ich etwas entdecke.

Hinter der Grundschule führt ein Weg zu einer riesigen Öffnung im Kalksteinfelsen, groß genug für einen U-Bahn-Tunnel. Gua Serumi (Opiaref-Höhle) sieht aus wie ein unterirdischer Fluss. Hinter dem Felshaufen am Eingang sind die Wasserbecken atemberaubend klar. Dies ist das Süßwasserreservoir des Dorfes.

Betreten der Opiaref-Höhle für einen Tauchgang

Ich lege meine Ausrüstung auf einen rutschigen, mit Fledermausguano bedeckten Felsen und springe hinein.

Der erste Pool ist 2-3 m tief, aber ich finde einen Durchgang rechts unter dem Felsen, der in einen engen Tunnel mündet. Einige Fische kommen mir entgegen – sie sind schiefergrau mit einer doppelten Rückenflosse fein, undurchsichtige kobaltblaue Augen und ein vorstehender Unterkiefer. Große, neugierige Garnelen mit langen blauen Scheren werden vom Licht der Taschenlampe angelockt.

Haupttunnel in der Opiaref-Höhle

Ein Süßwasserfisch aus der Familie der Eleotridae schwimmt über einen schlammigen Boden in Opiaref

Eine Riesengarnele (Macrobrachium lar)

Ich mache mich auf den Weg zum zweiten Becken. Der gut 10 Meter hohe Haupttunnel endet an einer Felswand, etwa 60 Meter vom Eingang entfernt. Als ich über die Felsen in der Mitte der Höhle klettere, bemerke ich, dass die Tiefe auf der anderen Seite zunimmt. Rechts öffnet sich ein weiterer Gang, schmaler und schlangenartiger.

Noch immer vor mir liegt die Felswand, und mir fällt der starke Kontrast zwischen dem weißen Kalkstein und dem auffällig dunkelbraunen Sedimentgestein auf. Zu meiner Linken öffnet sich ein schmaler, vertikaler, ovaler Korridor, der zu einer länglichen Seitenkammer parallel zum Haupttunnel führt.

Korridor, der zu einer Seitenkammer führt

Der Boden ist mit leicht flüchtigem, feinem Schlamm bedeckt, der fein-Kick kann in einer Sekunde stören. Die hervorragende Sicht ist ein Plus. Gua Serumi ist klein und hat eine maximale Tiefe von knapp 9 m.

Taucher Chris taucht aus dem engen Tunnel in den zweiten Pool bei Opiaref auf

Yulius stellt mir Salmon vor, einen bärtigen, fröhlichen Bauern aus Papua. Er ist auch Taucher und kennt einen Süßwassersee in der Nähe von Samares Beach an der Nordküste: „Los geht’s!“

Die Straße schlängelt sich eine Weile und wird dann zu einem Feldweg, der vom Regen mit Schluchten durchzogen ist. Es handelt sich um eine bergige Gegend mit dichtem Dschungel und großen Bäumen.

Wir lassen das Auto stehen und gehen zu Fuß den Berg hinauf, dann die nächsten 45 Minuten steil bergab. Das schreckliche Geräusch von Kettensägen bestätigt, dass in der Gegend Holz geholzt wird, und übertönt die freudigen Schreie von Gelbhaubenkakadus, Edelpapageien und Schwarzkopfloris.

Pantai Samares ist ein verlassener Pazifikstrand. Ein Pfad führt zwischen großen Brettwurzelbäumen und Nipa-Palmen in den Dschungel hinauf. Auf einer Lichtung erscheint der Opsnundi-See (der „Springende Mann“), ein magischer, türkisfarbener Wassertümpel. Große Baumstämme sind hineingefallen, aber das Wasser ist kristallklar und ein wahrer Augenschmaus.

Opsnundi, ein türkisfarbener See in der Nachmittagssonne

Meine Fühler verraten mir ein Loch in der Mitte, aber ich werde es erst sicher wissen, wenn ich mich unter die Oberfläche wage.

Air-Biru-Höhle

Eingang zur Air Biru-Höhle, Anggraidi

Im Dorf Anggraidi erkunden wir die Höhle von Air Biru. Die große Öffnung sieht aus wie ein gigantisches Maul mit Reißzähnen – wulstigen, runden Stalaktiten. Es ist ein klares Wasserbecken. Ein großer Fisch beobachtet mich auf meinem 15-minütigen Tauchgang, doch ich finde keine Hinweise.

Von unter Wasser betrachtet, regen die großen Stalaktiten zur Kreativität an Fotografie. Ich finde den dunkelgrauen Fisch mit seinem gelben Rand Zwecke in einer Ecke – es ist dieselbe Art wie in Opiaref, allerdings ist dieser 25 cm lang. Ein Aal taucht aus der Dunkelheit ins Licht auf und verschwindet blitzschnell.

Snermus & Snermas Seen

Eine geteerte Straße verbindet Biak City mit Korem an der Nordküste. Drei Süßwasserseen erwecken den Eindruck von Dolinen, doch ihre apfelgrüne Farbe nimmt jede Hoffnung.

Die Seen Snermus und Snermas bieten den Kindern aus der Umgebung mit ihren schwimmenden Flößen und Baumstämmen gute Schwimmbecken, aber unter Wasser beträgt die Sicht kaum 50 cm und die maximale Tiefe bis zum Schlamm 12 m. Enttäuschend.

In einer U-förmigen Bucht gelegen, war Korem Beach der Ort einer verheerenden Tsunami im Jahr 1996. Tanjung Saruri an der Nordküste ist ein Kap mit hoch aufragenden Korallenterrassen. Es ist ein sehr fotogenes Schelf mit Wasserbecken bei Ebbe.

Erhöhte Korallenterrassen bei Tanjung Saruri

Weiter westlich liegt das Dorf Warsa und dahinter die Brücke, die das Tor zur Insel Supiori bildet, die gebirgiger ist als Biak. Dort teilt sich die Straße in Nord und Süd und führt bis nach Korido.

Etwa 45 Minuten südlich der Brücke liegt die interessante Höhle von Mankruro, die auch von japanischen Soldaten genutzt wurde.

Mankruro-Höhle, Insel Supiori

Opsnundi-See

Mit einem Anflug von Mut kehre ich mit meiner gesamten Ausrüstung nach Opsnundi zurück. Salmon meldet sich freiwillig, um das Aquarium zu tragen: „Kein Problem, Papua sind starke Männer!“. Ich habe genug zu tragen mit meinem Rucksack, das Zahnrad in einem Eingriff beutel und die Kamera auf Armlänge.

Lachs vor dem Tauchgang im Opsnundi-See

Unterwasserstämme bei Opsnundi

Fisch in Opsnundi

Ein Eleotris- oder Stachelwangenschläfer mit grünen Augen

Trotz des fehlenden Sonnenscheins erweist sich der Tauchgang als aufregendes Erlebnis. Im blauen Wasser staune ich über das Durcheinander von Baumstämmen, die mit Moos und hängenden Algen bedeckt sind, und über Fische, die noch nie zuvor einen Taucher gesehen haben.

Bei einer maximalen Tiefe von 13 m finde ich auch eine kleine Kalksteinhöhle, aber als ich den 52-minütigen Tauchgang beendet habe, zittere ich.

Simpsons Höhle

Im Dorf Ruar gibt es eine interessante Stelle: Ein Bach fließt aus einer Höhle in der Felswand. Ich stecke meine Nase hinein und stelle nach zehn Metern im unterirdischen Tunnel fest, dass das Wasser in einer tiefen, senkrechten Grube austritt, die von scharfkantigem Kalkstein umgeben ist.

Ich tauche mit meiner Taschenlampe und einer starken Leine, die an einem Felsen über dem Loch befestigt ist, hinein. In einer Tiefe von 3.5 m ist der Korridor eben, aber ich stehe vor einer Sackgasse, durch die ich mich nirgendwo hindurchzwängen kann.

Simpson, der „große Mann“, meint, ich würde mir gern ein paar japanische Höhlen im Dschungel hinter dem Dorf Ruar ansehen. Er blickt skeptisch auf meine Flip-Flops, sagt aber beruhigend: „Es sind nur 200 Meter!“

Es stellt sich heraus, dass es ein steiler, rutschiger Aufstieg durch den Dschungel ist und wir eine Stunde hin und zurück brauchen. Wir erreichen den klaffenden Kiefer der Höhle am Fuße einer steilen Felsgruppe, aber mit Flip-Flops kommen wir dort nicht hinein.

Am folgenden Sonntagmorgen ist Simpsons in weißem Hemd und schwarzer Krawatte bereit für den Kirchgang. „Ich bin in einer Stunde zurück“, sagt er. Ich schlafe tief und fest auf einem Stuhl auf seinem Balkon, als er zurückkommt – fünfeinhalb Stunden später.

Zurück vor Ort fällt Simpson schnell ein paar schlanke, gerade Bäume und baut daraus eine Leiter, die uns den Weg zum Höhleneingang ermöglicht.

Simpson betritt die Höhle im Ruar-Dschungel über eine schnell gebaute Leiter

Prächtige Stalaktiten und Stalagmiten in Simpsons Höhle

Die Höhle ist riesig und verfügt über versteckte Kammern, Stalaktiten, Schalen (Kalzitkristallformationen), riesige Säulen und dünne Pfeiler.

Der Boden ist übersät mit zerbrochenen Flaschen, rostigen Dosen und eckigen Keksdosen. Ich kann mir die schrecklichen Bedingungen, unter denen diese japanischen Soldaten in der Dunkelheit wie Ratten lebten, kaum vorstellen. Es muss elend und psychisch deprimierend gewesen sein.

Massive Säulen

Einige Überreste eines Gases Maske"Die runde Brille von liegt vor dem Eingang auf dem Boden. Ich nenne die Stätte Simpsons Höhle.

Lima Kamar

Links unten am Straßenrand liegt ein bescheidenes japanisches Denkmal mit einer alten Holzsäule, die mit Kanji-Inschriften verziert ist. In der Nähe befindet sich Lima Kamar, eine unterirdische Höhle mit fünf Kammern. „Während des Krieges war sie ein japanisches Krankenhaus“, erklärt Simpson.

Japanische Überreste in der Kamar-Höhle von Lima, Ruar

Es handelt sich um eine Ansammlung kleiner Kammern, die durch schmale Gänge miteinander verbunden sind. In einer Ecke liegen verstreut Medizinfläschchen und leere Flaschen. Dieses Rattenloch verleiht den Schrecken einer vergangenen Vergangenheit eine erschreckende Dimension.

Owi-Insel

Eines Abends treffe ich den Bupati, Yusuf Melianus Maryen, der über zehn Jahre lang politischer Führer der Regentschaft Biak war. Er ist ein herzlicher, umgänglicher Mann und begrüßt mich herzlich mit einem traditionellen Keramikteller, auf dem der Paradiesvogel Cenderawasih abgebildet ist.

Ich erkläre die Art meiner Arbeit und Bupati bietet mir an, mich mit seinem Boot zur Insel Owi zu bringen. Lachse haben mir die Existenz von Höhlen mit „blauem Wasser“ verraten.

Eintauchen in Biaks verborgene Höhlenwelt 32

Die Überfahrt auf ruhigem Meer dauert eine halbe Stunde. Der weiße Sandstrand der Insel Owi ist von wiegenden Kokospalmen gesäumt; ein Kind paddelt in seinem Einbaum-Auslegerkanu.

Kind in einem Auslegerkanu, Owi Island

Eine katholische Kirche zeigt ein Schild mit der Aufschrift Rarama bebye: „Gern geschehen.“ Wir statten „Bigman“ Pete Demaras einen rituellen Besuch ab, einem weißbärtigen Kerl mit einem roten Ring aus Arekanusssaft um das Kinn.

Owi Island „Bigman“ Pete Demaras

Wir klettern auf einen Bergrücken und an einem rutschigen Hang öffnet sich eine neue Höhle. „Das ist Funfundei, was ‚Wohlfühlen‘ bedeutet … Während des Krieges kamen die amerikanischen Soldaten hierher, um Wasser zu holen.“ Auf der Insel gab es einst einen US-Flugplatz.

Ich schalte meine Stirnlampe ein und schleiche mich hinein. Durch die engen Gänge mit den Stalaktiten über mir muss ich akrobatisch sein. Ich stoße auf einen Teich mit klarem Wasser und denke: Den muss ich mir mal ansehen! Bald staune ich über zwei exquisite Unterwasserkammern mit Stalaktiten, Stalagmiten, Schals und Strohhalmen (röhrenförmigen Stalaktiten).

Stalaktiten in der Hauptkammer der Feelgood Cave

Stalaktiten und Stalagmiten in der Tiefe der Feelgood Cave

Fossil einer Trochus-Muschel

Ich finde auch einige Fossilien. Es gibt eine fünffingrige Rippenmuschel, einige Turbanmuscheln und Muscheln. Die maximale Tiefe beträgt 5.5 m und der Tauchgang dauert nur 20 Minuten, sodass keine weiteren Gänge erkundet werden können. Die Feelgood Cave entstand über Wasser und wurde später durch durch das Dach sickerndes Regenwasser geflutet.

Bevor ich die Insel verlasse, meint Salmon, ich sollte mich für Flugzeugwracks interessieren. „Nicht weit!“, verspricht er. Der 25-minütige Fußmarsch durch einen Kokosnusshain in den Busch von Owi Island führt zu einer überwucherten Teerstraße – dem US-Flugplatz.

Ich wische mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. „Wie wär’s mit den Wracks?“, frage ich, immer noch voller Sehnsucht nach dem echten Zeug.

„Die Flugzeuge? Oh… die sind schon weg!“