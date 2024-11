Flores, Tor nach Komodo

Drachen, Mantas, seltene Tiere und Überreste von Hobbitmenschen erwarten den Taucher, der den Komodo-Nationalpark besucht, ein magisches Reservat, das aber auch seine Herausforderungen zu meistern hat. PIERRE CONSTANT gibt seinen Überblick in Wort und Bild

Der indonesische Archipel liegt an der Schnittstelle dreier großer tektonischer Platten: der indo-australischen, der eurasischen und der pazifischen. Die kleinen Sundainseln sind Teil des westlichen Bandabogens zwischen Java und den Bandainseln, dessen Ursprung vulkanischen Ursprungs im Tertiär ist.

Die Insel Flores ist Teil dieses inneren Bogens junger Vulkaninseln, der von West nach Ost aus Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo und Rinca besteht und sich dann weiter nach Solor, Pantar, Alor, Kambing und Wetar erstreckt.

Der ursprüngliche Vulkanismus, der Flores formte, war unterseeisch. Während des mittleren Miozäns wurden Sandstein und Kalkstein unter Wasser in Becken abgelagert, die den vulkanischen Rücken von Flores umgeben.

Auf der Insel wurden 900,000 Fossilienfundstätten entdeckt, darunter Riesenschildkröten und der XNUMX Jahre alte Zwergelefant Stegodon sondaariZu den Wirbeltierfossilien gehört der Komodowaran (Varanus komodoensis), Krokodil und der Elefant Stegodon floresensisDiese hochendemische Fauna wurde durch einen großen Ausbruch ausgerottet.

Im Jahr 2003 grub Theodore Verhoeven Steinartefakte und die Knochen von Flo aus, einem 25 Jahre alten Weibchen, das etwas über 1 Meter groß war und vor 18,000 Jahren lebte. Sie gehörte einer neuen Spezies an, Homo floresensis, bekannt als Hobbit-Mensch, von dem man annimmt, dass es die Höhle, in der sie gefunden wurde, 100,000 Jahre lang bewohnt hat.

Schädel von Flo, der ursprünglichen „Hobbit-Frau“

An der Fundstelle wurden auch Fossilien von 47 einzelnen Stegodons gefunden. Die Jungtiere dieser Art waren eine Hauptnahrungsquelle für Homo floresensis.

Im Jahr 2014 wurden auf Flores weitere, viel ältere menschliche Überreste entdeckt, die denen unseres Vorfahren näher kamen. Homo erectus und kamen vor etwa einer Million Jahren aus Afrika. Im Laufe der Zeit hatte der Evolutionsprozess zu Inselzwergwuchs geführt.

Das Rote Boot

Die in Italien geborene Elektroingenieurin Cinzia Mariolini wurde 1990 zur begeisterten Taucherin. Als Tauchlehrerin in Australien und auf den Malediven übernahm sie schließlich die Leitung von Tauchbetrieben und kaufte 75 % der Flores Tauchzentrum .

Cinzia bietet Tagesausflüge von Labuan Bajo, der Westspitze von Flores, zu den Inseln des Komodo-Nationalparks auf einem traditionellen indonesischen Holzboot an. Holzfäller.

Namens Mutiara Permata or Glänzende Perle Das „Rote Boot“, wie es auch genannt wird, ist 21 m lang, 3.6 m breit und verfügt über einen Sechszylinder-Dieselmotor von Mitsubishi mit 180 PS. Es hat eine siebenköpfige Besatzung und Platz für 13 Taucher.

Bug des Roten Bootes

Hafen von Labuan Bajo bei Sonnenaufgang

Der Komodo-Nationalpark erstreckt sich über 2,200 Quadratkilometer und besteht aus einem Küstenabschnitt im Westen von Flores, den drei größeren Inseln Komodo, Rinca und Padar sowie 26 kleineren Inseln und den umliegenden Gewässern der Sape-Straße.

Es wurde 1980 ursprünglich zum Schutz der größten Echse der Welt, des Komodowarans (Varanus komodoensis) und wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe und dann zum Mensch- und Biosphärenreservat erklärt.

Dieser Teil des Korallendreiecks beherbergt einige der reichsten Meeresarten der Erde, darunter 1,000 Fischarten, 385 Steinkorallenarten, 70 Schwämme, 10 Delfine, sieben Wale sowie Mantas, Schildkröten und Dugongs.

Im Park wurde eine Population von 1,200 ansässigen Riffmantas identifiziert. Der Manta-Fischfang wurde in Indonesien 2014 offiziell verboten.

Kreuzender Manta im Cauldron

Der Tauchtag beginnt früh. Taucher treffen sich um 7 Uhr im Flores Diving Centre. Ein fünfminütiger Spaziergang entlang der belebten Hauptstraße von Labuan Bajo führt zum Pelabuhan, dem Hafen der Stadt, der wie ein sehr aktiver Yachthafen mit Fischer- und Touristenbooten aussieht. In der Trockenzeit ist Labuan Bajo ein staubiger, lauter Ort, an dem die Temperaturen tagsüber schnell ansteigen.

Die Meeresbrise sorgt während der 90-minütigen Kreuzfahrt zu den Inseln für willkommene Abwechslung. Die Inseln sind größtenteils karg, gelb und grau, mit Grassavannen, die unter der sengenden Sonne verbrannt und gebleicht sind. Das ist kaum überraschend, denn die Temperaturen erreichen tagsüber durchschnittlich 40 °C.

An Deck gibt Darmin, der 30-jährige indonesische Tauchführer, eine sehr ausführliche Einweisung zu unserem ersten Standort, Siaba Besar, im nördlichen Teil des Parks oberhalb von Rinca und Komodo.

Darmin, Divemaster im Flores Diving Center

Insel Siaba Besar

Es gibt zwar Partikel im Wasser, aber der Korallengarten ist beeindruckend und das Fischleben ist reichhaltig. Wir sehen Schwärme von gestreiften Füsilieren, Großaugen in Rot oder Silber, je nach Stimmung, diagonale Süßlippen (Plectothinchus lineatus), Gelbmasken-Kaiserfisch (Pomacanthus xanthometopon), Sechsbinden-Engel und Fahnenbarschwolken.

Schule der Großaugen und Taucher

Zahme grüne Schildkröten

Mit Freude bemerke ich eine Horde zahmer grüner Schildkröten, die faul auf Tischkorallen ruhen. Ungewöhnlicherweise hatte eine von ihnen keine Einwände, als ich für eine Nahaufnahme und ein Porträt heranzoomte. Ein weiteres großes Exemplar döste auf dem Meeresboden und war bis zu 1.5 m lang.

Von Natur aus scheu, eine Schule von Buckel-Einhörnern (Naso bachycentron) sorgte für eine angenehme Begegnung. Ein Steinschlepper-Lippfisch (Novacullichthys taeniorous) war an den Korallentrümmern beteiligt.

Der hervorragende indische Tauchführer Navneet, ein Tauchlehrer auf den Andamanen, gab uns eine Einweisung für den Tauchplatz Mawan. Er wurde als Putzerstation für Mantas angepriesen, was unsere Neugier weckte, aber Rochen waren keine zu sehen. „Letzten Samstag hatten wir eine Begegnung mit einem Walhai!“, strahlte ein deutscher Gast. Ihr Glückspilz.

Die Strömung ging nervig hin und her. Außer einem hübschen Tomaten-Anemonenfisch (Amphiprion frenatus) über seiner Anemone schwebt.

Tomaten-Anemonenfisch

Eine Lunchbox auf dem Sonnendeck im Schatten der Plane war die Regel. Für den Nachmittagstauchgang fuhren wir nach Loh Buaya an der Nordwestküste von Rinca, wo sich die Rangerstation des Komodo-Nationalparks befindet. Hier bot sich die Chance, einem Komodowaran ganz nahe zu begegnen.

Wir stiegen auf einem Holzponton aus und ein betonierter Gehweg führte zur Parkstation, wo wir vom Ranger empfangen wurden, der uns herumführte. Am frühen Nachmittag war die Hitze unerträglich. Sechs ziemlich große Komodowarane dösten friedlich im Schatten der Baracken und erwarteten ihre Besucher mit kühlem Blick.

Mit einem langen Holzstock bewaffnet, sorgte der Führer dafür, dass wir den Eidechsen nicht zu nahe kamen. Anschließend folgte eine Wanderung auf den Gipfel des Hügels mit Panoramablick auf die Bucht und die umliegenden Hügel. Auf dem 45-minütigen Rückweg begegneten wir keinen Drachen. Die perfekte Sprengfalle für Touristen.

Drache nähert sich einem Wasserloch bei Loh Liang, Insel Komodo

Im Jahr 2005 hatte ich im Süden von Rinca eine authentische Begegnung. Das Boot hatte vor einem einsamen Strand in der Horseshoe Bay geankert und das goldene Licht des späten Nachmittags war fabelhaft. Es war der perfekte Zeitpunkt für Fotos der Yacht, also hatte ich den Kapitän um Erlaubnis gebeten, an Land zu gehen.

„Aus Sicherheitsgründen nicht ohne Crewmitglied“, warnte er. Kein Problem. Ich war noch keine fünf Minuten am Strand, als etwa 2.5 Meter entfernt ein 40 Meter langer Komodowaran aus den Büschen auftauchte.

Mit gesenktem Kopf bewegte es sich mit katzenartigem Gang, die gespaltene Zunge streckte sich aus der Schnauze, um einen guten Geruch von mir zu bekommen, und näherte sich mir, wobei es seine kräftigen Arme von links nach rechts vorwärts schwang. Es war ein faszinierender und doch furchteinflößender Anblick.

Plötzlich blieb es 20 m von mir entfernt stehen, als ich es mit meinem Teleobjektiv einfangen wollte, ein Knie auf dem Boden. Mit einem roten, teuflischen Auge starrte es mich eine Weile an, den Kopf zur Seite geneigt. Die Welt stand still. Dann, als wäre seine Neugier befriedigt, war es wieder in die Büsche verschwunden.

Standorte im Norden von Komodo

Viele Tauchplätze sind am besten für Anfänger geeignet, da das Wasser ruhig ist und es wenig Fisch gibt. Beim Tauchen in Komodo unterscheidet man zwischen „Ebbe“, wenn das Pazifikwasser nach Süden in den Indischen Ozean fließt, und „Steigende Flut“, wenn das Indische Ozeanwasser nach Norden in den Pazifik fließt.

Aufgrund des Auftriebs des südlichen Grabens gibt es bei steigender Fahrt einen deutlichen Abfall der Wassertemperatur von 2-3°C gegenüber den üblichen 28°C. Sie könnten auch ohne Neoprenanzug auskommen, aber die meisten Leute tragen sowieso einen 3-mm-Anzug und manche mögen sogar einen 5-mm-Anzug!

Da sie täglich diesen Temperaturen ausgesetzt sind, tragen Tauchlehrer immer einen Neoprenanzug mit Kapuze. Für Tauchgänge an der Südküste von Komodo und Rinca ist ein 5 mm dicker Neoprenanzug vorgeschrieben.

Mantas, das ikonische Highlight von Komodo, kann man in Mawan, Manta Point und Cauldron im Osten und Norden der Insel Komodo sehen. Am dritten Tag war geplant, an den nördlichen Komodo-Stellen zu tauchen: „In Sachen Fischfang gibt es dort das Beste, was es in Komodo gibt“, bestätigte Cinzia. Ich würde nicht enttäuscht werden.

Auf der Insel Mawan

Riesensüßlippen, Mawan

Weißspitzenhaie verstecken sich unter Korallen, Pengah Kecil

Castle Rock ist ein Felsvorsprung, der aus dem Meer ragt. Die Strömung verläuft von West nach Ost, und wir sahen Schwärme von Gelbflossen-Doktorfischen (Acanthurus xanthopterus), Riesen- und Großaugenmakrelen, Weißspitzen- und Graue Riffhaie, Schulen von Teira-Fledermausfischen, Red Snapper und sehr zahme Napoleon-Lippfische. Ein großer Gefleckter Adlerrochen kam am Ende des Tauchgangs im Vollbildmodus näher.

Schwarm Teira-Fledermausfische, Castle Rock

Trächtige Weißspitzen-Riffhaie bei Castle Rock

Schwarm Gelbflossen-Doktorfische

Blaupunktrochen auf Korallenschutt, Crystal Rock

Cauldron ist ein klarer Wasserkanal zwischen Gili Lawa Laut und Gili Lawa Darat mit nur geringer Strömung. Gast Katrina aus England, die an einem Forschungsprojekt für die Stiftung Marine Megafauna, kam an Bord, um vor dem Tauchgang einen kleinen Vortrag über Mantas zu halten.

Die Organisation, die 2008 in Mosambik von den Ärzten Simon Pierce und Andrea Marshall gegründet wurde, eröffnete 2011 einen Standort in Nusa Lebongan auf Bali und ließ sich später in Labuan Bajo nieder, wo Katrina wöchentliche Vorträge über die neuesten Forschungsergebnisse hielt.

Katrinas Briefing zu Mantas

Während des Tauchgangs erwies sich ein junger, ansässiger schwarz-weißer Riffmanta, der neugierig auf die Taucher war, als kooperatives Model und umkreiste uns einige Male über dem weißen Sandboden.

Resident Manta vor Tauchern, Cauldron

Schwarm Red Snapper (Lutjanus bohar) mit Großaugen-Stachelmakrelen darüber, Cauldron

Cauldron verengt sich zu einem Trichter und einem Kanal namens Shotgun, wo die Strömung zunimmt. Schwärme von Rot- und Schwarzschnappern sowie Großaugenbarschen versammeln sich am Eingang. Der Sicherheitsstopp wurde auf der anderen Seite von Shotgun durchgeführt, wo eine Kolonie von Röhrenaalen den Sandboden bedeckte.

Mantas sind 5 Millionen Jahre alt, aber ihre Vorfahren sind Knorpelfische, die 415 Millionen Jahre alt sind. Diese Bodenfresser sind ebenfalls Filtrierer mit fünf Kiemen und ihre Rautenform ist auf Geschwindigkeit ausgelegt.

ID-Markierungen und Schiffshalter unter einem Riffmanta bei Cauldron

Blaugefleckter Kofferfisch mit Tauchern, Manta Point

Es gibt keine mehr Manta Gattung jetzt – es wurde ersetzt durch Mobula, und man kennt zwei verschiedene Arten: den pelagischen Riesenmanta (Mobula birostris) und der ansässige Riffmanta (Mobula Alfredi). Melanistische Mantas sind keine eigenständige Art, es gibt jedoch möglicherweise eine dritte Art in der Karibik.

Während der Paarungszeit werden die Weibchen immer von den kleineren Männchen verfolgt. Das Männchen hält sich mit den Zähnen an der Brustflosse des Weibchens fest. Die Paarung dauert zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten, wobei sie sich ventral gegenüberstehen.

Nach einer 12-monatigen Schwangerschaft wird das Manta-Baby vor der Geburt wie ein Maiskolben in das Weibchen eingewickelt. Bei der Geburt entfaltet es sich und hat eine Flügelspannweite von 2 m.

Mantas haben das größte Gehirn aller Fische und eine Lebenserwartung von 40-70 Jahren. Sie ernähren sich von Plankton, möglicherweise Plastik, Fassrollen und können auf ihrer Nahrungssuche bis zu einer Tiefe von 1,400 m tauchen. Von Komodo bis Bali wurden Manta-Migrationen beobachtet.

Mantas stehen auf der Roten Liste der IUCN als vom Aussterben bedroht und ihre weltweite Population ist im Rückgang begriffen. In Indonesien stehen sie mittlerweile jedoch unter Schutz, wo sie den Touristen jährlich schätzungsweise 15 Millionen Dollar einbringen.

Loch im Felsen

Batu Bolong, das „Loch im Felsen“

Ein weiterer lohnenswerter Tauchplatz ist Batu Bolong oder „Hole in the Rock“. Dieser isolierte Felsen liegt nördlich von Manta Point im Nordwesten der Insel Komodo und ragt kaum sichtbar horizontal in die Höhe, mit einem auffälligen Bogen auf der Spitze.

Unter Wasser ist es ein steiler Abhang. Bei Ebbe rauscht die Strömung auf beiden Seiten des Felsens wild von Nord nach Süd, und Taucher müssen in dem geschützten Bereich im Zickzack von einer Seite zur anderen navigieren.

Napoleon und Bluefin Jack, Batu Bolong

Tafel- und Hirschgeweihkorallen bei Batu Bolong

Dort versammelt sich eine große Vielfalt an Fischen, von glatten Einhörnern, Vlaminck-Einhörnern und Blauflossen-Stachelmakrelen bis hin zu Riesen-Süßlippen (Plectorhinchus albovittatus), mit Karettschildkröten, die sich von den Korallen ernähren. Große Tischkorallen im Flachwasser beherbergen Schwärme von Fahnenbarschen, Riffbarschen, Papageienfischen und Lippfischen.

Napoleon-Lippfische sind eine häufige Sichtung und gelegentlich überrascht einen eine große gebänderte Seeschlange auf der Jagd. Bei Flut, wenn die Strömung umkehrt, sinken die Temperaturen von 28 °C auf 25 °C.

Gebänderte Seeschlange auf der Jagd über orangefarbenen Kelchkorallen, Batu Bolong

Nord-Tatawa stellte eine willkommene Abwechslung dar. Die Insel war trocken, hügelig und bräunlich mit weißen Vulkanklippen und einsamen weißen Sandstränden.

Die Unterwasserlandschaft bestand aus einem farbenfrohen Abhang und Korallengarten mit Felsen und Bommies, die mit orangefarbenen und weißen Weichkorallen bedeckt waren. Dendronephthya lila und Tubastrea grüne Korallen und große braune Röhrenschwämme.

Weichkorallen, Sechsbinden-Kaiserfische und diagonale Süßlippen auf North Tatawa Island

Orangefarbener Fledermausfisch (Platax pinnatus) an einer Reinigungsstation in Tatawa

Orangefarbene und weiße Weichkorallen und blauer Seestern, Nord-Tatawa

Mit zahlreichen Rifffischen, der einen oder anderen am Riff grasenden Karettschildkröte und der Möglichkeit für Weitwinkelaufnahmen im Gegenlicht war die anregende Umgebung ein wahrer Zauber.

Ehrfurcht und Magie

Wie Galapagos ist auch Komodo ein Name, der von einer Aura der Ehrfurcht und Magie umgeben ist. Der Komodo-Nationalpark (KNP) könnte jedoch Opfer seines Ruhms werden, der letztlich zu seinem Untergang führen könnte.

Putzergarnele auf Blasenkoralle

Bei meinen letzten Tauchgängen am Castle Rock und Crystal Rock im Norden war ich schockiert über die Anwesenheit von 15 Tauchbooten vor Ort, was einer großen Menschenmenge unter Wasser entspricht. Nicht das, was man als authentisches, unberührtes Erlebnis bezeichnen würde.

In den späten 1990er Jahren besuchten 30,000 Menschen den Komodo-Nationalpark. Diese Zahl stieg im Jahr 36,000 auf 2009, im Jahr 2015 waren es 95,410 und im Jahr 2018 176,000, mit enormen Prognosen für die folgenden Jahre.

Traditionelles Manggarai-Dorf, Belaraghi

Kinder des Dorfes Gelakoko

Die Situation geriet außer Kontrolle und mehrere Tauchanbieter in Labuan Bajo, darunter das Flores Diving Centre, erhoben ihre missbilligende Stimme. War das KNP-Management angesichts der hohen Gebühren, die Besuchern und Tauchern auferlegt wurden, nicht ziemlich verantwortungslos?

Die IUCN hatte in ihrem World Heritage Conservation Outlook Assessment 2017 für den KNP missbräuchliche und illegale Fischereipraktiken sowie einen unkontrollierten Anstieg der Touristenzahlen angeprangert. Auch die menschliche Bevölkerung stellte in Form von Umweltverschmutzung und Müll eine ernsthafte Bedrohung dar, und die Aufnahme des KNP in die Liste des Weltkulturerbes wurde zu einem „erheblichen Problem“.

Grundel auf Hydroidstamm

Taucher entspannen sich am Ende eines Tauchgangs an der Oberfläche

Fischer respektierten die Fangverbotszonen nicht und der Haifang nahm zu; Parkranger gingen nicht wirksam gegen Gesetzesbrecher vor oder bestraften sie nicht; die Zahl der Tauchausflüge mit Booten nahm exponentiell zu – all dies erforderte eine Regulierung des Bootszugangs zu Tauchgebieten.

Um zu verhindern, dass Anker die Korallenriffe beschädigen, mussten Verankerungsanlagen geschaffen werden. Außerdem war eine Zoneneinteilung erforderlich, in der bestimmte Aktivitäten erlaubt oder verboten waren.

Dann kam die Covid-Pandemie, und bis 2022 sank der Tourismus auf etwa 50,000 pro Jahr. Im Jahr 2023 begrüßte der Park 300,488 Besucher, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Während sich die Besucherzahl von Labuan Bajo zwischen 2019 und 2024 vervierfachte, werden sie in diesem Jahr voraussichtlich eine Million erreichen.

Inseln von Labuan Bajo

Eine frühere Studie ergab, dass die Zahl der Besucher Komodos jährlich auf maximal 219,000 begrenzt werden sollte, da große Menschenmengen das Verhalten der Komodowarane beeinträchtigen würden. Die Behörden suchen schon lange nach Möglichkeiten, die Besucherzahlen durch höhere Parkgebühren zu begrenzen.

Deshalb plant die Parkverwaltung BTNK nun, den Nationalpark an bestimmten Wochentagen zu schließen, um das Ökosystem zu regenerieren und Touristen auf andere Attraktionen in der Region umzuleiten. Diese Maßnahme soll ab 2025 umgesetzt werden. Die Bewohner der Insel Komodo sind gegen diesen Plan, da ihr Einkommen und Lebensunterhalt vom Tourismus abhängen.

Der tägliche Eintrittspreis für die Insel Padar beträgt derzeit 150,000 Rupiah (7.40 £) an Wochentagen und 250,000 Rupiah (12.40 £) an Wochenenden. Für Kreuzfahrtreisende wurde der Eintrittspreis für den KNP im April 2024 auf 400,000 Rupiah für Inländer und 700,000 Rupiah (34.70 £) für Ausländer erhöht.

Panoramablick, Insel Padar

Misttauchen

Keine Reise nach Flores wäre vollständig ohne einen Tauchgang in Maumere auf der Ostseite der Insel. Maumere wurde 1992 durch ein Erdbeben der Stärke 6.8 mit Epizentrum in der Floressee dramatisch zerstört, gefolgt von einem verheerenden Tsunami, der 2500 Menschenleben forderte.

Aufbruch zum Tauchen in Maumere

Signalgrundeln, Signigobius biocellatus

Kelimutu-Kraterseen, Moni, Zentral-Flores

Die Korallenriffe erlitten in der Folgezeit Schäden und obwohl es seitdem zu einer gewissen Regeneration gekommen ist, kann das Gebiet hinsichtlich der Tauchmöglichkeiten nicht mit dem Komodo-Nationalpark mithalten.

Allerdings sollte man auch das sehr gute Schlammtauchen in Betracht ziehen, das angeboten wird. Dabei mischen sich sowohl Korallenschutt als auch Flecken aus Vulkansand, feinem Schlick und sogar Seegraswiesen, die unter anderem das Flores-Seepferdchen beherbergen.

Die Begegnungen mit Nacktschnecken waren herrlich und umfassten Arten wie: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui mit blauen Cerata und orangen Spitzen, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum und mehrere Phyllodesmium Arten einschließlich P-Magnum.

Phyllodesmium magnum Nacktschnecke

Glossodoris hikuerensis

Nacktschnecke Jorunna funebris

Das atemberaubende Highlight von allen war für mich das gigantische Niamira alleni Ex-Ceratosma sp Nacktschnecke, eine sehr seltene Sichtung und meine erste überhaupt! Sie ist perlweiß, mit Noppen bedeckt und zeigt auf ihrem Rücken ein erstaunliches Kreuz aus Gliedmaßen, mit perlmuttartigen, silbrigen Kiemen wie bei einer Blume in der Mitte.

Noch auffälliger war der sondenartige Fortsatz, der sich hoch aus seinem Kopf erhob und ebenfalls mit Noppen bedeckt war. Ein atemberaubendes Wesen, das mich nach Luft schnappen ließ, als hätte ich eine halluzinogene Vision …

Die sehr seltene Riesennacktschnecke Niamira alleni

Warum sind Komodowarane so groß? komodo-Warane Die gigantische Größe des Komodowarans erklärt sich daraus, dass es sich um eine „Reliktpopulation“ großer Warane handelt, die einst im Pleistozän in Indonesien und Australien lebten. In Australien gefundene Fossilien wurden auf ein Alter von 3.8 Millionen Jahren datiert. Vor 900,000 Jahren ernährten sich Komodowarane auf der Insel Flores von Zwergelefanten (Stegodon sondaari). Heute ernähren sie sich hauptsächlich von Timorhirschen, obwohl sie auch Aas, Wirbellose, Vögel und sogar Fische fressen. Früher dachte man, ihr giftiger Biss sei auf starke Bakterien im Mund zurückzuführen, doch heute hat sich herausgestellt, dass es im Unterkiefer Giftdrüsen gibt, die unter anderem mehrere giftige Proteine ​​und ein Antikoagulans absondern. Dies führt zu Blutdruckabfall, Muskellähmung und Bewusstlosigkeit. Die Drachen töten, indem sie mit ihrem Gebiss Schock und Trauma verursachen. Überraschenderweise haben sie eine gute Mundhygiene. Nach der Fütterung lecken sie bis zu 15 Minuten lang ihre Lippen und reiben ihren Kopf an den Blättern. Die Paarung findet zwischen Mai und August statt und die Eier werden im September abgelegt. Die Männchen kämpfen um die Weibchen. Drachen können monogam sein und „Paarbindungen“ eingehen, ein für Echsen seltenes Verhalten. 20 Prozent der Eier werden im Nest des Orangefuß-Großfußes abgelegt, 20 Prozent auf Bodenhöhe und 20 Prozent in hügeligem Gelände. Sie legen Gelege von durchschnittlich bis zu 7 Eiern, die Brutzeit beträgt 8-XNUMX Monate. Frisch geschlüpfte Drachen zerbrechen das Ei mit einem Eizahn. Sie sind bei der Geburt schutzlos, messen 46 cm und suchen in den ersten Lebensjahren Zuflucht in den Bäumen, um der Jagd durch kannibalistische Erwachsene zu entgehen. Es dauert 8-9 Jahre, bis ein Drache ausgewachsen ist, und er kann bis zu 30 Jahre alt werden. Timorhirsche sind die Hauptbeute der Drachen Im Jahr 2005 wurde im englischen Chester Zoo ein erstaunliches Phänomen beobachtet. Ein in Gefangenschaft gehaltenes Weibchen namens Flora, das seit über zwei Jahren keinen Kontakt mehr mit einem Männchen hatte, legte elf Eier. Aus sieben Eiern schlüpften Männchen. Wissenschaftler gingen zunächst davon aus, dass Flora möglicherweise Sperma aus einer früheren Begegnung mit einem Männchen gespeichert hatte, doch dies erwies sich als falsch. Es war das erste Beispiel für Parthenogenese bei Komodowaranen. Ein zweiter Fall wurde 2008 im Sedgwick County Zoo in Kansas beobachtet, als aus zwei unbefruchteten Eiern ebenfalls männliche Jungtiere schlüpften. Diese reproduktive Anpassung ermöglicht es einem isolierten Weibchen – also einer Inselnische –, durch Parthenogenese männliche Nachkommen zu zeugen und sich mit diesen zu paaren, um eine sich sexuell reproduzierende Population sowohl männlicher als auch weiblicher Nachkommen sicherzustellen. Zwischen 1974 und 2012 wurden 2008 Angriffe auf Menschen gemeldet. XNUMX wurde eine Gruppe von fünf Sporttauchern, die am Strand der Insel Rinca gestrandet waren, von Komodowaranen angegriffen. Sie wurden zwei Tage später von einem indonesischen Rettungsboot geborgen. Sonnenuntergang im Komodo Nationalpark, von Labuan Bajo aus gesehen Im Jahr 2009 wurde ein auf Rinca stationierter Nationalparkführer von einem Drachen überfallen und zerfleischt, der sich unter seinem Schreibtisch versteckt hatte. Im Mai 2017 überlebte ein 50-jähriger Tourist aus Singapur, der trotz aller Ratschläge allein auf der Insel Komodo unterwegs war, einen Angriff, erlitt jedoch eine schwere Beinverletzung. Im Jahr 2015 wurde der schwindende Bestand der Komodowarane auf 3,014 Individuen geschätzt. Der Komodowaran war 1975 auf der Insel Padar ausgestorben. Der Komodowaran ist eine gefährdete Art auf der IUCN-Liste und steht seit 1980 unter offiziellem Schutz.

