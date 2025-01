Packen Sie für diese Tauchsafaris einfach einen Schnorchel ein

Der Reiseveranstalter Dive Worldwide bietet Tauchsafaris und Resortreisen für Sporttaucher an, manchmal ist Schnorcheln jedoch alles, was man braucht – zum Beispiel für Taucher, die große Tiere aus nächster Nähe erleben möchten, ihnen jedoch beim Gerätetauchen nicht begegnen dürfen, oder einfach für Nichttaucher, die sich nach längerfristigen Erlebnissen auf See sehnen.

Tauchen Sie weltweit, das mehr als 200 Reiseziele weltweit anbietet, berichtet von einem „wachsenden Trend unter seinen Kunden“ zu Reiserouten speziell zum Schnorcheln und führt für 2025 zwei solcher Urlaubsangebote ein, in Indonesien und auf den Malediven.

„Von ikonischen Tieren wie Walhaien und Mantas bis hin zu farbenfrohen Korallenriffen spielt sich ein Großteil der Magie unserer Ozeane im Flachwasser ab, und diese wunderbaren Erlebnisse sind jetzt für Schnorchler ebenso zugänglich wie für Taucher“, sagt Phil North, Brand Manager des Betreibers.

Die Schnorchelabenteuer im Korallendreieck ist eine Woche auf dem 27m langen Korallenmeer Indonesiens Bugis – bietet nur Schlafplätze für acht Gäste, verfügt aber über eine entsprechende achtköpfige Besatzung.

Das 2022 gebaute Holzboot wurde so konzipiert, dass es die Umwelt so wenig wie möglich belastet: An Bord wird kein Einwegplastik verwendet und der Motor läuft mit einem synthetischen Kraftstoff aus Plastikabfällen.

Von Mai bis September besucht die Gruppe Komodo und von November bis Ende März wechselt sie zum Epizentrum der Artenvielfalt, Raja Ampat. Die Schnorchelausflüge beginnen im März und kosten ab 3,495 £ pro Person für sieben Übernachtungen und eine Nacht in Jakarta (alle zwei im Doppelzimmer), Transfers und Hin- und Rückflüge aus Großbritannien.

Das Schauspiel der Mantas kann man beim Schnorcheln genießen

Schnorchel-Naturschutzkreuzfahrten auf den Malediven sind auf Begegnungen mit Mantas oder Walhaien ausgerichtet und werden in Partnerschaft mit dem Manta Trust und dem Maldives Whale Shark Program durchgeführt. Dabei besteht die Möglichkeit, an wissenschaftlichen Bürgerprojekten teilzunehmen und nebenbei die lokale Kultur kennenzulernen.

Sieben Nächte an Bord (zwei teilen sich eine Kabine) inklusive Aktivitäten und Führung, Transfers und Rückflügen aus Großbritannien kosten ab 2,545 £ pro Person. Abfahrten sind am 2. Februar, 2. März, 23. März, 18. August, 4. Oktober und 21. Dezember.

