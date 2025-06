Zum Tauchen zu den Vitu-Inseln

PIERRE CONSTANT besucht eine vulkanische Inselkette in Papua-Neuguinea auf dem traditionsreichen Tauchsafarischiff FeBrina für einige unberührte Tauchgänge. Er hat die Fotos gemacht

Ich traf Alan zum ersten Mal vor 35 Jahren in der exotischen Bar des Kavieng Hotels in Kavieng, Neuirland, und wir unterhielten uns angeregt bei ein paar Drinks.

Heute gehe ich an Bord des Bootes, dessen Besitzer und Kapitän er ist, der FeBrinaEr ist fast 68 und wirkt in seinem bunten Marlin-Hemd fast doppelt so dick! Er erinnert sich an mich als den Franzosen, der in Manus auf den abgelegenen Admiralitätsinseln im äußersten Nordwesten des Landes ein Tauchzentrum eröffnete. Das war vor einem Vierteljahrhundert.

FeBrina bei Walindi

Von Walindi in der Kimbe Bay in der Provinz West New Britain aus führt die neuntägige Tauchkreuzfahrt zum Vitu (Auch bekannt als: Witu)-Inseln in der Bismarcksee. Die Passagiere sind eine kosmopolitische Mischung aus vier Australiern, drei Amerikanern, einem niederländischen Ex-Marine und mir.

Zur Crew aus PNG gehören Francis, der Ingenieur; Chefköchin und Tauchlehrerin Josie mit ihren drei Assistenten, den Tauchführern Lucas, Michael und Freddy; und Decksmann Vincent, der den ganzen Tag lang das Deck sorgfältig abspritzt!

Erbaut in Australien im Jahr 1973, FeBrina ist 25 m lang und verfügt über sieben Kabinen für bis zu zehn Passagiere. Der australische Skipper Alan Raabe kaufte es 10.

Kapitän Alan Raabe

Die Tauchstation

Die Decklounge

Geplant sind sieben Tauchtage mit jeweils 4-5 Tauchgängen pro Tag – drei Tauchgänge morgens, einer nachmittags und ein Nachttauchgang. Die Passagiere reisen aus Port Moresby mit Air Niugini an, deren Flugplan sich in den vergangenen Monaten mindestens dreimal geändert hat.

Die erste Nacht verbringe ich festgemacht am Dock in Walindi. Um 5 Uhr morgens läutet der Motor, und um 6.30:XNUMX Uhr springe ich aus dem Bett für den ersten Tauchgang. Nitrox ist als Paket für alle Tauchgänge erhältlich.

Die vulkanischen Vitu-Inseln, früher Französische Inseln genannt, erstrecken sich über 96 Quadratkilometer und liegen nordwestlich der Kimbe-Bucht. Die vier großen Inseln sind Garove (Großer Vitu), Unea, Mundua (Ningau) und Nareoa (Naragé).

Letztere Insel ist der Überrest eines Ausbruchs, der sich um das Jahr 1892 ereignete und eine 100 m hohe Tsunamiwelle auslöste, die bis auf zwei Menschen fast alle Bewohner des nahegelegenen Ningau auslöschte.

Von allen Inseln Papua-Neuguineas ist Neubritannien die vulkanisch aktivste. Mit 520 km Länge und 146 km Breite ist sie die größte Insel des Bismarck-Archipels. Ihre 27 Vulkanketten erstrecken sich über die gesamte Insel, hauptsächlich entlang der Nordküste (um Rabaul) im Osten und entlang der Willaumez-Halbinsel (um Kimbe) im Westen.

Die Ureinwohner Neubritanniens lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: die Papua, die seit Zehntausenden von Jahren dort leben, und die Austronesier, die vor 3,000 Jahren ankamen. Auf der Insel werden mindestens 50 verschiedene Sprachen gesprochen.

Inglis-Riff

Ingenieur Francis

Der erste Tauchgang findet an einem Tiefseeberg in der Kimbe Bay statt. Die Sicht ist hervorragend und die Fischwelt in Ordnung, aber bei den hohen Wassertemperaturen von über 31 °C ist Korallenbleiche deutlich zu erkennen. Die Riffspitze in 11 m Tiefe reicht bis auf 28 m und darüber hinaus.

Gebleichte Anemone, Inglis Shoal

Wir sehen einen kleinen Weißspitzen-Riffhai, Schwärme von schlanken Einhornfischen (Naso hexacanthus), Vlaming Einhörner (Naso vlamingii), Doktorfische, Korallenzackenbarsche und Schwarzer Schnapper (Macolor niger), mit großen, ohrenförmigen orangefarbenen Schwämmen, die der Landschaft einen Hauch lebendiger Farbe verleihen. Die weißen Anemonen mit rosa Stinktier-Anemonenfischen (Amphiprion perideraion) sind entzückend.

Joelle's Reef, benannt nach Alans Tochter, ist ein weiterer Tiefseeberg mit klarem Wasser und ohne jegliche Strömung.

Vlaming-Einhornfisch, Joelle's Reef

Ein kleiner Schwarm Großaugenmakrelen (Caranx sexfasciatus) schweben über dem Riff. Ein Barramundi-Zackenbarsch (Cromileptes altivelis), der Gelbmasken-Doktorfisch (Acanthurius dussumieri), einige Teira-Fledermausfische (Platax teira), eine Wolke aus Pyramiden-Falterfischen (Hemitaurichthys polylepis) und mehrere große Hochflossen-Zackenbarsche (Plectropomus oligacanthus) sind heute Highlights.

Großer orangefarbener Schwamm und Taucher, Anne Sophies Riff

Regenbogenläufer am Anne Sophie's Reef

Nach dem dritten Tauchgang am Anne-Sophie-Riff brechen wir am Nachmittag zu den Vitu-Inseln auf. Die Überfahrt auf offener See dauert voraussichtlich sieben Stunden.

Der perfekte Kegel des Vulkans Mt. Wangore erhebt sich steuerbordwärts mit 1,155 m im warmen Sonnenlicht. Sobald wir Cape Hollmann, die Nordspitze der Willaumez-Halbinsel, umrunden, wird die See rau. Das Abendessen ist eine hektische Angelegenheit, und einige Gäste verschwinden schnell in ihre Kabinen.

Der 1.155 m hohe Mount Wangore

FeBrina Wir ankern in einer geschützten Bucht südlich der Insel Garove, und alle genießen endlich einen erholsamen Schlaf. Garove, oder Big Vitu, ist die größte der Vitu-Inseln und bemerkenswert für ihre innere Caldera. Diese ist auf der Südseite durchbrochen, sodass Meerwasser einen etwa drei Kilometer großen Krater überfluten kann.

Nach der Besetzung durch die Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg wurden die Vitu-Inseln von der Handelsgruppe Burns Philp für Plantagen erworben. Während des Zweiten Weltkriegs waren sie von den Japanern besetzt. 1 wurde in Vitus großer Caldera eine katholische Mission gegründet.

Auf zum Tauchen

Am frühen Morgen ist der Himmel bedeckt und es regnet leicht. Unsere ersten beiden Tauchgänge finden am Vitu Reef vor Garoves Westküste statt. Der eher dunkle Wandtauchgang zeigt außer einem Schwarm blauer und gelber Füsiliere nur wenige Fische (Caesio teres) schießt geradewegs an der Wand entlang nach oben.

Frühmorgendlicher Tauchgang am Drop-off, Vitu Reef

Korallenmorpharie, Vitu-Riff

Schule blauer und gelber Füsiliere, Vitu-Riff

Ich stoße auf ein paar Orange-fein Anemonenfische mit weißen Schwänzen (Amphiprion Chrysopterus). Beim Schwimmen um die Landzunge wird es lebendiger, wenn ein Schwarm Mitternachtsschnapper (Macolor macularis), Blauflossen-Stachelmakrele, Red Snapper, einige Riesen-Stachelmakrele (Caranx ignobilis) und eine Wolke aus Pyramiden-Falterfischen (Hemitaurichthys polylepis).

Endlich kommt die Sonne heraus, als das Boot Richtung Osten in den Hafen von Vitu fährt, um dort vor Anker zu gehen. Ein Nachmittagstauchgang auf vulkanischem schwarzen Sand ist geplant.

Wirey Bay

Schlammtauchen, Wirey Bay

Beim Schlammtauchen kann ich eine Kaisergarnele sehen (Periklimenes Imperator) bei der Arbeit an einer Sandfisch-Seegurke (Holothuria scabra). Aus seinem Loch ragt ein neugieriger Blaubandaal (Rhinomuraena quaesita) scheint mit den Makroabsichten dieses Fotografen nicht zufrieden zu sein.

Kaisergarnelen auf Sandfisch-Seegurke, Wirey Bay

Blaubandaal, Wirey Bay

Spinecheek-Anemonenfisch, Wirey Bay

Hübsche Vasenkorallen (Turbinaria peltata) beherbergen eine Ansammlung junger Blaustreifen-Schnappfische (Lutjanus Kasmira). Vertikale Fassschwämme sind beeindruckend und Korallenmorpharien meine Aufmerksamkeit erregen. Ein großer Stachelrochen gräbt aggressiv im Sand herum, hebt eine Wolke aus grauem Schlamm auf und ergreift, als ich mich nähere, panische Flucht.

Taucher verlässt das Wasser, Hafen von Vitu

Küste von Wirey Bay

Der Nachttauchgang in Wirey Bay ist nichts Besonderes, aber ich finde viele Einsiedlerkrebse, einen scheuen Blaupunktrochen und einen Langhorn-Kofferfisch (Lactoria cornuta) wurde von meiner Taschenlampe für eine Makroaufnahme angezogen. Eine Pflugschar (Strombus vomer) gleitet im Schlamm unter dem Boot hindurch und mustert mich komisch mit seinen beweglichen Augen.

Junger Sommersprossen-Meerbarbenfisch bei Nachttauchgang in Wirey Bay gesichtet

Langhorn-Kofferfisch, Wirey Bay

Vomer-Muschel, Wirey Bay

Die Insel Ningau gehört zu den Mundua-Inseln im Nordwesten. Alan plant, an Goru's Arches, einem isolierten Riff vor der Küste, zu tauchen, doch die Inselbewohner verlangen unverblümt eine Gebühr von einer Million Kinas (261,000 £) für die Nutzung der Site! Wahnsinn.

Schließlich informiert uns Josie, dass wir bei Dicky's Knob westlich des Vitu Reef tauchen sollen. Dort gibt es reichlich Fisch: einen Schwarm Drückerfische (Canthidermis maculata), Schwärme von Füsilieren, Roten und Riesenmakrelen, Schwarzen Makrelen (Caranx lugubris) gelegentlich und Hundszahn-Thunfisch (Gymnosarda einfarbig).

Blaue und gelbe Füsiliere bei Dicky's Knob

Riesenheber

Blauflossen-Stachelmakrele

Rund um den Seamount überrascht mich ein Schwarm Regenbogenmakrelen. Gorgonien und rote Peitschenkorallen sehen gut aus, und die Kuppel ist mit Anemonen und einigen kugelförmigen, stacheligen Schwämmen bedeckt (Oceanapia sp).

Am frühen Morgen ist das Ningau Reef ein Wandtauchgang in einem Kanal mit starker Strömung aus Norden. Auf 28 m Tiefe stoße ich plötzlich auf vier prächtige Segelflossenschnapper (Symphorichthys spilurus), eine meiner Lieblingsarten.

Segelflossen-Schnapper, Ningau-Riff

Als ich mich der Strömung zuwende, rast aus heiterem Himmel ein Grauer Riffhai auf mich zu. Ich schaffe es, ihn gut einzufangen, was ein Glück ist, denn es wird meine einzige Haibegegnung auf der Kreuzfahrt sein.

Grauer Riffhai in 25 m Tiefe, Ningau Reef

FeBrina Während wir zu Mittag essen, fahren wir in den 200 m tiefen Kanal der Garove-Caldera und ankern hinter der kleinen Peel-Insel. Die Vegetation ist üppig und grün, mit Pandanus- und Kokospalmen.

Wolkenformation neben Garove Island

Spinnerdelfine bei Sonnenaufgang, Garove Island

Die katholische Kirche leuchtet weiß in der Mittagssonne auf einer nach Westen ragenden Halbinsel. Einige junge Mädchen und Kinder kommen in ihren Auslegerkanus, um Obst und Gemüse zu verkaufen. Als Opfergaben bringen sie auch rosa Frangipani-Blüten mit.

Kinder kommen, um Obst und Gemüse in ihrem Kanu zu handeln, Garove ist

Kanu von unten

Peel-Insel

Der Schlammtauchgang am Nachmittag auf vulkanischem Schlammboden hat eine durchschnittliche Tiefe von 15 m und bietet alte Baumstümpfe, die in Ufernähe umgefallen sind, und jede Menge Fassschwämme, entweder in runder Form oder groß und spindelförmig.

Peel Island, im Krater der Garove Island

Baumstümpfe im Blauen, Peel Island

Tryons Risbecia-Nacktschnecken, Peel Island

Wir begegnen ein paar Tryon-Risbecia-Nacktschnecken (Risbecia Tryoni), cremefarben mit dunkelblauen Flecken und einer weißen Aura und einem blauen Gürtel. Es gibt auch Phyllidia coelestis und pustulosa, schwarz mit weißen Noppen und Büscheln von Gänseblümchenkorallen (Alveopora gigas) und bilden auffällige Hügel in Ufernähe.

Zickzack-Austern und Porites-Korallen, Peel Island

Gänseblümchenkoralle

Gelbe Schwämme im Krater

Vorhänge aus gelb-orangen Schwämmen stehen aufrecht unter einer kleinen Klippe, ein guter Ort für Stimmungsaufnahmen, wenn die Sonnenstrahlen durchscheinen.

Länglicher Fassschwamm

Beim nächsten Tauchgang entdecke ich das rostige Wrack eines alten Fischerbootes, einen runden, hirnähnlichen Hügel aus Euphyllia parancora Koralle und eine seltene weiße Seegurke mit winzigen Stacheln und schwarzen Flecken, umgeben von einem weißen Heiligenschein, den ich noch nie zuvor gesehen habe.

Wrack eines Fischerbootes

Blumenkorallenhügel, Peel Island

Die Ostseite der Insel Garove hat meiner Meinung nach die schönsten Riffe der Vitu-Inseln und ist wahrscheinlich Alans bestgehütetes Geheimnis. Er mustert mich danach mit einem listigen Blick und fragt: „Wie fandest du den Tauchgang?“

Lama-Schwarm

Jenseits des Kaps Watuwabuna und vor der Küste eines gleichnamigen Ankerplatzes herrscht an diesem Riff kaum Strömung. Es ist kurz nach Sonnenaufgang und wir erkunden die Wand mit Taschenlampen.

Ich habe Probleme mit meiner Unterwasserkamera. Das Zoomobjektiv und sogar der Verschluss frieren ohne Vorwarnung ein, und ich bin ratlos, wie ich das Problem beheben kann. Zurück in der Kabine scheint die Kamera zu funktionieren, aber dann passiert es wieder.

Ich überlege, WD40 in das Knopffenster des Gehäuses zu sprühen, und wie durch Zauberhand Problem ist gelöst. Ich kann beim nächsten Tauchgang ohne Zwischenfälle weiter fotografieren – mit einem Schwarm Teira-Fledermausfische (Platax teira), schlanke Einhörner, Regenbogenmakrelen, ein Schwarm Schwarzer Schnapper, Wolken von Drückerfischen, Großaugenmakrelen, Paddelschwanz-Schnapper (Lutjanus Gibbus) und Hochflossen-Korallenzackenbarsch.

Teira-Fledermausfisch am Lama Shoal

Korallenbarsch

Großäugiger Jack

Es gibt sogar einen großen Schwarm Schwarzflossen-Barrakudas (Sphyraena qenie) wirbeln ins Blaue – es ist ein Paradies für Fotografen.

Schwarzflossen-Barrakuda, Lama Shoal

Schwarzer Schnapper

Gelbflossen-Kaiserfisch

Kartenpuffer

Barneys Riff

Dendronephthya-Koralle, Barney's Reef

Am nächsten Morgen ist das Szenario identisch, mit ein paar Tauchgängen an diesem quadratischen Riff weiter nördlich von Lama Shoal, mit Wänden auf allen Seiten, bis hinunter zu 45 m auf Sand.

Schwärme von Großaugenmakrelen, Red Snappern (Lutjanus bohar), Schwarz- und Mitternachtsschnapper, die sich vermischen, und ein Schwarm Langflossen-Trommler (Kyphosus vaigensis) sind am Rand des Abhangs sichtbar.

roter Schnappfisch

Schule der Langflossentrommler

Großer orangefarbener Schwamm an der Wand bei Barney's Reef

Auf dem Riff befindet sich ein Band diagonaler Süßlippen (Plec) beobachten mich aufmerksam, als ich mich verstohlen nähere. Ein hinreißender Kunie's chromodoris (Chromodoris kuniei) und eine Orang-Utan-Krabbe (Oncinopus sp) in Blasenkoralle vervollständigen meine für Ihre privaten Foto Sitzung vorzüglich – wirklich ein ausgezeichneter Tauchgang!

Diagonale Süßlippen

Kunies Chromodoris

Orang-Utan-Krabbe in Blasenkoralle, Barney's Reef

Anemonen und Schwämme, Barney's Reef

Mimik-Doktorfisch

Die Tauchwoche neigt sich dem Ende zu, als Kapitän Alan am Nachmittag beschließt, nach Kimbe Bay zurückzukehren. Unsere letzten Tauchgänge werden am nächsten Tag stattfinden. Um 9 Uhr FeBrina wirft in einer geschützten Bucht an der Nordostküste der Halbinsel Willaumez den Anker.

Um 5.15:XNUMX Uhr wache ich auf und überprüfe meine Flasche und Ausrüstung an der Tauchstation. Draußen ist es dunkel und nieselt. Ein Schwarm kleiner Vögel, die Sturmschwalben ähneln, fliegt um das Boot herum. Der fröhliche Lucas erzählt mir, dass wir heute Morgen zu einem japanischen Flugzeugwrack tauchen.

Tauchguide Lucas

Japanische Null

Taucher am Wrack der japanischen Zero

Vom hinteren Ende

Vorderansicht mit Stütze

In einer geschützten Bucht am Fuße des Mount Wangore liegt in 2000–15 m Tiefe auf einem unbeständigen Bett aus braunem Schlamm ein im Jahr 17 von einheimischen Fischern entdecktes, ikonisches Flugzeug.

Der im August 1942 produzierte japanische Jäger Zero war Teil der Airgroup 204, die Rabaul am 27. Dezember 1943 verließ, als die 1. US-Marinedivision in Cape Gloucester an der Südwestspitze Neubritanniens landete.

Aufgrund eines technischen Problems landete Pilot Tomi Haru Honda im seichten Wasser nahe der Halbinsel Willaumez. Die Zero trägt zwar keine Markierungen, ist aber noch intakt.

Graue Krustenschwämme umhüllen den Rumpf wie ein Leichentuch. Auf einem der aufrecht stehenden Propellerblätter sind auffällige rote Schwämme zu sehen, an deren Basis sich drei Gruppen von Blasenkorallen befinden.

Der Propeller der Zero mit roten Schwämmen und Blasenkorallen

Freddie zeigt auf das Maschinengewehr in der linken Flügel

Eine auffällige weiße Anemone mit rosa Skunk-Anemonenfischen hat sich hinter dem offenen Cockpit niedergelassen. Freddie zeigt auf das Maschinengewehr an der Spitze der linken Flügel als bemalte Süßlippen (Diagramma pictum) schleichen herum, neugierig auf die Besucher des Tages.

Fazit

Dekotag – Pierre im Krater des Vulkans Mt Garbuna

Weiblicher Edelpapagei im Wald des Mount Garbuna

Zwei Blyth-Nashornvögel

Die globale Erwärmung und die erhöhten Wassertemperaturen haben die geschlossene Kimbe Bay stärker beeinträchtigt als die Vitu-Inseln, die zur Bismarcksee hin offen sind, und einige Steinkorallen wurden erheblich beeinträchtigt.

Dies gilt jedoch nicht für alle Arten, und Weichkorallen, Peitschenkorallen und Rote Peitschenkorallen sind nach wie vor spektakulär. Wenn die Temperaturen mit der Zeit sinken und sich die Bedingungen wieder normalisieren, können sich die Korallen regenerieren – Daumen drücken.

Pierre Constant ist der Autor des Bildbandes von 1998 Manus, Admiralitätsinseln – Die verlorene Welt der Titanen (PNG)

