Rekordrückgang der Hartkorallenbedeckung in Großbritannien

Im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt können Taucher am australischen Great Barrier Reef noch immer viele attraktive Hartkorallen finden, doch es sind die zugrunde liegenden Trends, die den Wissenschaftlern Sorgen bereiten.

Die Hartkorallenbedeckung im gesamten GBR ist im Vergleich zu den hohen Werten der letzten Jahre erheblich zurückgegangen und hat sich wieder annähernd dem langfristigen Durchschnittsniveau angenähert. Dies unterstreicht, wie instabil die Situation geworden ist, heißt es im jüngsten Jahresbericht des Australian Institute of Marine Science (AIMS).

Das GBR erlebte in zwei seiner drei Regionen (Nord, Mitte und Süd) den größten jährlichen Rückgang der Korallenbedeckung seit ZIELSETZUNGEN Die Überwachung begann vor 39 Jahren.

Partielle Bleiche und Mortalität in einer Platygyra-Kolonie in der Zentralregion (AIMS LTMP)

Ursache hierfür war vor allem der durch den Klimawandel verursachte Hitzestress, der im Zuge der Massenbleiche im Jahr 2024 zum Korallensterben führte, aber auch die Auswirkungen von Wirbelstürmen und die Ausbreitung des Dornenkronenseesterns.

In der nördlichen Region ging die Korallenbedeckung im Laufe des Jahres um fast 25 % bis 30 % zurück; in der zentralen Region war ein geringerer Rückgang von 13.9 % auf 28.6 % zu verzeichnen und in der südlichen Region sank die Bedeckung um 31 % auf 26.9 %.

Von einer hohen Basis

„Die Rekordverluste der Steinkorallenbedeckung in diesem Jahr gingen von einem hohen Niveau aus, das auf die Rekordhöhen der letzten Jahre zurückzuführen ist“, sagt Dr. Mike Emslie, Leiter des Langzeitüberwachungsprogramms von AIMS. „Wir beobachten derzeit eine erhöhte Volatilität der Steinkorallenbedeckung.“

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

„Dies ist ein Phänomen, das sich in den letzten 15 Jahren herausgebildet hat und auf ein Ökosystem unter Stress hindeutet. Wir haben beobachtet, wie die Korallenbedeckung in relativ kurzer Zeit zwischen Rekordtiefs und Rekordhochs schwankte, während solche Schwankungen zuvor moderat waren.

Die Korallenbedeckung liegt nun in jeder Region nahe dem langfristigen Durchschnitt. Obwohl sich das Great Barrier Reef nach der globalen Korallenbleiche in einem vergleichsweise besseren Zustand befindet als viele andere Korallenriffe weltweit, waren die Auswirkungen gravierend.

Von den 124 untersuchten Korallenriffen wiesen 77 eine Bedeckung von 10–30 % mit Steinkorallen auf, 33 Riffe von 30–50 % und nur zwei hatten eine Bedeckung von mehr als 75 %. Zwei Riffe hatten eine Bedeckung von weniger als 10 %.

Taucher bei einer Riffuntersuchung (AIMS LTMP)

Korallenriffe dominiert von der Acropora Diese Arten gehörten zu den am stärksten von der massiven Korallenbleiche und den beiden Zyklonen betroffenen Arten, sagt Emslie.

„Wir haben in der Vergangenheit gesagt, dass diese Korallen am schnellsten wachsen und als erste verschwinden, da sie anfällig für Hitzestress und Wirbelstürme sind und eine beliebte Nahrungsquelle für Dornenkronenseesterne darstellen. Die Ergebnisse dieses Jahres verdeutlichen dies.“

An mehreren Riffen im südlichen GBR, darunter auch auf Tern Island (AIMS LTMP), ist der Befall mit Dornenkronenseesternen immer noch auf Ausbruchsniveau.

„Dies ist auch das erste Mal, dass wir in der südlichen Region erhebliche Auswirkungen der Bleiche feststellen konnten, was zum stärksten jährlichen Rückgang seit Beginn der Überwachung geführt hat.“

Die letztjährige Massenbleiche, Teil eines globalen Ereignisses, das 2023 auf der Nordhalbkugel begann, war die fünfte im GBR seit 2016 und hatte den bisher größten Einfluss, mit starker bis extremer Bleiche in allen drei Regionen.

An mehreren Riffen im nördlichen GBR wurde eine geringfügige Korallenbleiche festgestellt, beispielsweise an dieser Acropora-Kolonie am Lagoon Reef (AIMS LTMP).

„In diesem Jahr erlebten die Riffe Westaustraliens den schlimmsten Hitzestress aller Zeiten“, kommentierte AIMS-Geschäftsführerin Prof. Selina Stead. „Es ist das erste Mal, dass ein einziges Bleichereignis fast alle Korallenriffe Australiens betrifft.“

Solche Ereignisse würden immer intensiver und häufiger, sagte sie, wie die Ereignisse von 2024 und 2025 zeigten. Damals sei es das zweite Mal innerhalb eines Jahrzehnts gewesen, dass das Riff in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Massenbleiche erlebt habe.

„Diese Ergebnisse liefern starke Beweise dafür, dass die durch den Klimawandel verursachte Erwärmung der Ozeane weiterhin erhebliche und schnelle Auswirkungen auf die Korallengemeinschaften der Riffe hat.

Feldforschung am Great Barrier Reef (AIMS LTMP)

„Die Zukunft der Korallenriffe weltweit hängt von einer starken Reduzierung der Treibhausgasemissionen, der Bewältigung lokaler und regionaler Belastungen und der Entwicklung von Ansätzen ab, die den Riffen helfen, sich an die Auswirkungen des Klimawandels und anderer Belastungen anzupassen und sich davon zu erholen.“

AIMS 2025 Langfristiges Überwachungsprogramm quantifiziert Trends im Status der GBR-Korallengemeinschaften und die neuesten jährliche Zusammenfassung berichtet über die Ergebnisse von Riffuntersuchungen von August 2024 bis Mai 2025 und bewertet die Auswirkungen des Massenbleichereignisses von 2024.