Taucher aus Sydney lassen sich 160 Meter tief auf das Schiffswrack der Nemesis fallen

Australische technische Taucher haben einen ultratiefen Abstieg auf 160 m durchgeführt, um das Wrack des in Großbritannien gebauten Dampfschiffs zu untersuchen Nemesis, das 26 km vor Wollongong in New South Wales liegt.

Das Schiff war 1904 voll beladen mit Kohle auf dem Weg von Newcastle nach Melbourne, als es in einen schweren Wintersturm geriet und verschwand. 2022 Menschen kamen ums Leben, Leichen und Wrackteile wurden in den folgenden Tagen am Cronulla Beach angeschwemmt. Das heute mutmaßlich zerstörte Schiff wurde jedoch erst XNUMX gefunden.

Die Nemesis (NSW Heritage)

Die vier Rebreather-Taucher Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski und John Wooden brauchten neun Minuten, um das Schiffswrack zu erreichen. Sie tauchten im Rahmen der Sydney-Projekt (Wollongong liegt südlich von Sydney) und bezeichneten das Wrack als „eines der letzten Mysterien in den Gewässern von New South Wales“.

Der Tauchgang war ursprünglich für den 7. Juni geplant, doch aufgrund der Bedingungen, die „nicht unähnlich denen in der Nacht des Untergangs“ waren, musste der Versuch abgebrochen werden.

Das Team traf sich am 18. Juni wieder und verließ Wollongong Harbour vor Sonnenaufgang auf dem Charterboot Adler für die 90-minütige Fahrt zur Wrackstelle.

Die See wurde unruhig und es kam zu einem Rückschlag, als die Strömung die Löschleine vom Wrack wegzog. Dies verursachte eine Verzögerung, während sie für einen zweiten Abwurf an die Oberfläche geborgen wurde, wo sie glücklicherweise hielt.

Einsatz der Shotline (Sydney-Projekt)

Die Taucher beim Abstieg in 112 m Tiefe (Sydney-Projekt)

Ausgestattet mit DPVs, Kameras und Lampen gingen die Taucher die Leine entlang und konnten bei klarer Sicht in der Tiefe das Wrack des einst 73 m langen Schiffes aus einer Entfernung von 30 m erkennen.

Das Tauchteam hatte sich für die Untersuchung neun Minuten Zeit genommen. Sie landeten am Bug, der beim Aufprall auf den Meeresboden zerquetscht worden war, und bewegten sich zur Mitte des Schiffes und wieder zurück.

Derrick (Sydney-Projekt)

Verstreute Kohle (Sydney-Projekt)

Winde (Sydney-Projekt)

Die Brücke (Sydney-Projekt)

Dadurch hatten sie Zeit, sich die Stelle anzusehen, an der die Brücke gestanden hatte, und Videoaufnahmen des Schornsteins, der Hilfskessel, eines Bohrturms, der Überreste der Brückendecke und der verstreuten Kohleladung zu machen.

Die Taucher verbrachten weitere sechs Stunden mit Aufsteigen und Hängen an ihrer Dekompressionsstation, bevor sie gegen 6 Uhr in der winterlichen Dunkelheit auftauchten.

Sydney-Projekt-Taucher Rus Pnevski mit DPV (Sydney-Projekt)

Dampfsicherheitsventile (Sydney-Projekt)

Trichter (Sydney-Projekt)

Bar Rockcod über Deck (Sydney-Projekt)

Rettungsboothalterung (Sydney-Projekt)

Fast identisch

Der eiserne Rumpf Nemesis wurde 1881 in Whitby gebaut und fuhr während des Goldrauschs der 1890er Jahre nach Westaustralien, um Fracht und Passagiere zu transportieren. In seinen späteren Jahren wurde es jedoch nur noch zum Transport von Kohle und Koks eingesetzt.

Das aufrecht stehende Wrack wurde zufällig bei einer Sonarsuche am Meeresboden nach fehlenden Containern entdeckt. Erste Aufnahmen einer ROV-Kamera zeigten Schäden an den Mittel- und Bugteilen, konnten die Identität des Wracks jedoch nicht bestätigen.

Scan des Nemesis-Wracks (NSW Heritage)

Eine spätere Umfrage von Heritage NSW, berichtet on Divernet im letzten Jahr, gab an, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass es sich bei dem Schiffswrack um das der NemesisDie Identifizierung wurde dadurch erschwert, dass so viele Schiffe, die für den Einsatz durch ihren ersten Eigentümer, die Huddart Parker Line, gebaut wurden, ein nahezu identisches Design aufwiesen.

Die Taucher hofften, irgendwann ein schlüssiges Typenschild oder sogar die Schiffsglocke zu finden – angesichts der kurzen verfügbaren Ausfallzeit eine erhebliche Herausforderung.

Auf der Aquila (Sydney-Projekt)

„Wir möchten noch einmal zurückkehren, bevor der Winter zu Ende ist und die Strömungen wieder zunehmen“, sagten die Taucher des Sydney-Projekts. Divernet„Das ist ein kostspieliges Unterfangen und wir planen, eine Photogrammetrie des Wracks durchzuführen, aber wir werden versuchen, finanzielle Unterstützung von der Regierung oder von Unternehmen zu bekommen.“

Die Taucher planen, einen kurzen Dokumentarfilm zu drehen, der sie bei diesem Vorhaben unterstützt. „Es wird der erste Versuch von Tauchern sein, Photogrammetrie in einer solchen Tiefe durchzuführen, aber wir können es schaffen – wir müssen nur die Tauchgänge durchführen“, ist das Team zuversichtlich.

