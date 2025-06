Jetzt buchen: 10 Ideen für Ihren nächsten Tauchtrip

Das Four Seasons Resort Maldives in Landaa Giraavaru hat eine Liste mit heißen Terminen für epische Manta-Rochen-Treffen im UNESCO-Biosphärenreservat des Baa-Atolls veröffentlicht und könnte Tauchern und Schnorchlern bei der Planung und Buchung ihres Urlaubs helfen.

Das auf derselben Insel ansässige Maldives Manta Conservation Programme, das Gründungsprojekt der in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation Manta Trust, hat zwei Jahrzehnte damit verbracht, die weltweit größte dokumentierte Rochenpopulation zu erforschen.

In der Saison des letzten Jahres (Mai-November) wurden von Experten und Gästen des Resorts 4,477 Mantarochen gesichtet, außerdem konnten sie 26 Walhaie und neun Teufelsrochen beobachten.

Malediven-Mantarochen (Tchami)

Die Experten verbrachten 469 Stunden mit Schnorcheln und Freitauchen, um 1,168 Manta-Erkundungen durchzuführen, und ihre Vorhersagen für dieses Jahr basieren auf einer Mischung aus Mondphasen, Gezeitenwissen und Planktonprognosen.

Die verbleibenden heißen Termine für 2025 sind, so heißt es, der 9.–13. und 23.–27. Juni, der 8.–12. und 22.–26. Juli, der 7.–11. und 21.–25. August, der 5.–9. und 19.–23. September, der 5.–9. und 19.–23. Oktober und der 3.–7. und 18. November (abhängig von Variablen wie Wetter und Manta-Stimmung).

Überprüfen Sie das Resort Manta-Uhr Angebote, die für zwei Personen bei Aufenthalten ab vier Nächten verfügbar sind und eine Manta-on-Call-Schnellbootsafari (persönlicher Telefonalarm bei Sichtung von Mantas) und eine Delfin-Kreuzfahrt beinhalten.

Neue DW-Reisen nach Mexiko und auf die Malediven

Der Reiseveranstalter Dive Worldwide, der bereits über mehr als 200 Reiseziele verfügt, führt in seinem 25. Jubiläumsjahr neue Reisen nach Mexiko und auf die Malediven ein.

In der Magdalena Bay zwischen den mexikanischen Inseln Magdalena und Santa Margarita können Sporttaucher und Schnorchler zwischen Oktober und Dezember einen Sardinenschwarm beobachten, da die Köderbälle Seevögel, Kalifornische Seelöwen, Streifenmarline, Grauwale und Brydewale sowie andere Raubfische anlocken.

Gestreifter Marlin in der Magdalena Bay (Dive Worldwide)

Diese einwöchige Tauchsafari kostet ab 4,095 £ pro Person (bei Doppelbelegung) und umfasst sieben Übernachtungen an Bord und eine Hotelübernachtung, sechs Tauchgänge plus Schnorcheln, Transfers und Hin- und Rückflüge aus Großbritannien.

Auf den Malediven bietet Dive Worldwide sowohl neue Resort- als auch Liveaboard-Angebote an. Das Makunudu Resort verfügt über 36 strohgedeckte Bungalows, ein Spa, ein Restaurant, ein Hausriff und das 5-Sterne-PADI-Tauchcenter Dive Ocean. Sieben Übernachtungen mit Vollpension in einem Strandbungalow mit neun geführten Tauchgängen, Hin- und Rückflügen und Schnellboottransfers kosten 4,195 £ pro Person (bei Doppelbelegung). Bei Buchungen bis zum 30. Juni für Reisen im September gibt es 30 % Rabatt (2,936 £ pro Person).

Makunudu Resort (Weltweit tauchen)

Die Liveaboard-Option ist auf dem Vierdeck Geist der Malediven, mit Ausflügen in abgelegene Gewässer, vom Addu-Atoll zwischen Januar und April zu den weniger besuchten nördlichen Atollen mit wahrscheinlichen Begegnungen mit Mantas und Haischwärmen. Tauchen Sie weltweit bietet eine siebentägige Kreuzfahrt mit Vollpension, bis zu 17 Tauchgängen, internationalen Hin- und Rückflügen und Transfers für 2,875 £ pro Person an.

Kostenlos tauchen auf den Galapagosinseln

Ein Galapagos Aggressor Liveaboard-Erlebnis im Wert von 7,300 US-Dollar ist in einem Tauch-Gewinnspiel zu gewinnen, das gerade vom Ausrüstungshersteller Mares gestartet wurde und Aggressor-Abenteuer.

Das „Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes“ bietet jedem US-amerikanischen oder kanadischen Taucher, der ein neues Mares Quad Ci tauchen-Computer die Chance, die Unterwasserwelt zu erleben kostenlose von dem Galapagos-Aggressor III Tauchsafari.

Besitzt das Computer Wird ein Gerät bis Ende 2025 bei einem autorisierten Mares-Händler erworben, muss der Besitzer lediglich die Mares- oder SSI-App herunterladen, ein Profil anlegen und seinen Kauf im Bereich „Ausrüstung“ registrieren. Der Name nimmt automatisch am Gewinnspiel teil, und der Gewinner wird am 15. Januar gezogen.

Der Preis ist eine einwöchige Reise für eine Person in einer gemeinsamen Deluxe-Kabinenunterkunft – Flugkosten, Transfers und Nitrox sind nicht inbegriffen.

Mit Adventurer zu Infiniti und darüber hinaus

Das Infiniti Liveaboard ist an Atlantis Philippines angeschlossen

Atlantis Philippines erwarb die etablierte Infiniti Das Unternehmen hat Ende letzten Jahres ein Liveaboard-Programm ins Leben gerufen und wird im Juli eine Modernisierung durchführen, bevor es den Betrieb auf seinen beiden Routen – Visayas Nord und Visayas Süd – mit 30 % Rabatt auf die Standardpreise für ausgewählte Sommerfahrten wieder aufnimmt.

Visayas North umfasst Malapascua, Southern Leyte und Bohol, während die südliche Route Cebu, Bohol und Negros umfasst.

Das bestehende Liveaboard des Unternehmens Atlantis Azoren wurde umbenannt Atlantis Adventurer um einen eher explorativen Ansatz zu reflektieren, der „abgelegene, weniger bereiste Ziele“ einbezieht. Eine solche Route, die im Juni beginnt, führt nach Camiguin auf einer Anda-Route, die auch Bohol, Silinog, Aliguay und Siquijor umfasst.

Zurück im Resort führt Atlantis seine „Kids Eat, Sleep and Dive Free“-Wochen fort, mit dem Ziel, jedes Jahr 500 Kinder zu behandeln und „dazu beizutragen, den jüngeren Teil unserer Tauchgemeinschaft zu vergrößern“. Prüfen Sie die neuesten Preise am Atlantis-Standort.

Sonnenschein-Zusatz in Sansibar

Zimmer mit Pool am Strand (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, ein neues Boutique-Hotel am Matemwe Beach auf Sansibar, ist die neueste Ergänzung des Tansania-Portfolios der Sunshine Group.

Es verfügt über 16 Zimmer, zwei Pools, ein Restaurant, einen endlosen weißen Strand und vor allem das Tauchzentrum Dive Point Zanzibar, das ebenfalls zur Sunshine Group gehört. Dive Point ist ein PADI 5*-Resort und liegt an der Nordostküste der Insel gegenüber dem Mnemba-Atoll, das angeblich einige der besten Tauchmöglichkeiten Sansibars bietet. Sonnenschein Azur

Die Meder-Erfahrung

Les Illes Tauchboot

Das Hotel & Diving Les Illes im südspanischen L'Estartit bietet Tauchern Zugang zum Meerespark der Medes-Inseln und verspricht angenehme Temperaturen im und außerhalb des Wassers sowie viel zu sehen bei guter Sicht unter Wasser in diesem Sommer.

Das achttägige Stay-and-Dive-Paket umfasst sieben Nächte mit Vollpension und zwölf Bootstauchgängen ab 12 Euro (923 £) zwischen dem 780. August und dem 2. September. Hotel & Tauchen Les Illes

Tauchen mit Giganten vom Camp Dominica

Begegnung mit Pottwalen in Dominica (EYOS Expditions)

Dominica ist einer der wenigen Orte mit heimischen Pottwalen. Das Erlebnis „Diving With Giants“ bietet Gästen die seltene Gelegenheit, mit ihnen in der Karibik zu schnorcheln. EYOS Expeditions und Camp Dominica bieten jedes Jahr zwischen November und April Ausflüge an, wenn wandernde Bullen sich den ansässigen Walschulen zur Paarung anschließen.

Die Expeditionen werden vom Freitaucher und Fotografen Adam Slama und dem Naturschützer Jackson Mawhinney zusammen mit dem einheimischen „Walflüsterer“ Wendell Ettienne geleitet und im Preis ist ein Beitrag zur laufenden Erforschung der Walsprache enthalten.

Die Gäste wohnen in Villen auf den Klippen des 6-Sterne-Resorts mit Green Globe-Zertifizierung in Secret Bay, nehmen an Yoga- und Atemübungskursen teil und halten vom komfortablen Segelschiff Lagoon 55 aus Ausschau nach Walen.

Schnorcheln ist Pflicht, es werden aber auch Ausflüge für Sport- und Freitaucher angeboten. Camp Dominica ist für private Gruppen ab 180,000 US-Dollar (133,500 Pfund) für sechs Gäste verfügbar. Individuelle Anpassungen sind jedoch möglich.

Auch in der Saison 2025/26 sind zwei planmäßige Abfahrten verfügbar, wobei Einzelpersonen für 25,000 $ pro Person (18,750 £) unterschreiben können. Weitere Informationen finden Sie unter Eyos-Expeditionen.

Liebesmantas zum Thema Yin & Yang

Yin und Yang

Manta Expeditions, das Citizen-Science-Reisen durchführt, ist im dritten Jahr seiner Partnerschaft mit ScubaSpa auf den Malediven im Rahmen der sogenannten „Love Mantas Week“, bei der sowohl an berühmten Manta-Spots als auch an weniger bekannten Putzerstationen getaucht wird.

Außerdem sind tägliche Vorträge und Workshops von Wissenschaftlern des Manta Trust enthalten, die erklären, wie man am besten zum Schutz der bedrohten Art beitragen kann.

Die ScubaSpa Yachten sind Yang (19.-26. Juli) und Yin (18.-25. Oktober) und die Preise für eine Woche an Bord beginnen bei 2,950 US-Dollar pro Person (ca. 2,330 £) bei Doppelbelegung.

Für nächstes Jahr ist die 500 Miles gebucht, eine 14-tägige Reise auf der Conte Max Tauchsafari, die Gäste von Fuvahmulah im tiefen Süden der Malediven bis nach Male bringt. Zu den Beutetieren zählen Riff- und Ozeanmantas sowie über 10 Haiarten, darunter Tiger- und Hammerhaie.

Termine hierfür Manta-Expeditionen Die Reise findet vom 22. März bis 5. April 2026 statt und die Preise beginnen bei 4,590 US-Dollar pro Person (3,460 £).

Aurora schließt sich Shack in Anguilla an

Königlicher Kaiserfisch (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Aurora Anguilla Resort & Golf Club ist eine Partnerschaft mit Scuba Shack eingegangen, um seinen Gästen luxuriöse Taucherlebnisse zu bieten. Auf dem Programm stehen fünf Steilwand-Tauchplätze an Offshore-Keys für fortgeschrittenere Taucher, sieben künstliche Riffe (hauptsächlich Frachtschiffe mit Stahlrumpf) und 20 Riff-Tauchgänge in Tiefen zwischen 6 und 30 m.

Anguilla verfügt über vier geschützte und artenreiche Meeresparks und, so das Resort, über keine großen Kreuzfahrtschiffe, die die Umwelt verschmutzen. Es verspricht Korallenriffe voller Fische, Grüne Meeresschildkröten und Echte Karettschildkröten, Seegraswiesen, Ammen-, Riff- und gelegentlich Tigerhaie, Stachelrochen, Muränen und Nacktschnecken.

Das Tauchzentrum, nur eine kurze Fahrt vom Aurora Anguilla Das Resort wird von Matthew Billington geleitet, der über mehr als 33 Jahre Taucherfahrung verfügt.

Parkleben auf Kreta

Ombrosgialos, Standort für einen neuen Tauchpark (Google Earth)

Kreta für einen Tauchurlaub? Die Zeitpläne für angekündigte Tauchprojekte in Griechenland waren bisher flexibel, doch die größte Insel des Landes hofft, diesen Sommer mit der Eröffnung eines Tauchparks in Ombrosgialos nahe dem Hafen von Chania Taucher anzulocken. Die Bauarbeiten begannen im vergangenen Oktober, die Eröffnung soll bald erfolgen.

Berichten zufolge entsteht auf einer Fläche von 60,000 Quadratmetern (der Größe von acht Fußballfeldern) ein künstliches Riff mit 37 speziell entworfenen Strukturen und zwei ausgemusterten Kriegsschiffen, die zur Besiedlung durch Meereslebewesen bereitstehen. Die Tiefe soll zwischen 8.5 und 25 Metern liegen und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tauchern gerecht werden, die entlang dreier ausgeschilderter Routen geführt werden.

Die künstlichen Riffe sollen bereits gebaut sein und warten auf ihre Installation. Dieser Unterwasserpark wurde erstmals um 2018 diskutiert, aber die Regierung gab dem Projekt erst im vergangenen September grünes Licht. Bisher soll es fast eine halbe Million Euro gekostet haben. offizielles Tourismusbüro sollte das Neueste haben.

Das griechische Ministerium für Kultur und Sport hat außerdem die Gründung einer neuen Organisation namens „Dive in Greece“ angekündigt, um das Land in ein bedeutendes internationales Ziel für Freitaucher zu verwandeln. Bleiben Sie dran!

