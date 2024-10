Jetzt buchen: 6 weitere Tauchreisen zur Auswahl

Der ultimative Solo-Ausflug für Frauen

Mit seinen 270 Zimmern ist Kandima Maldives eines der größten Inselresorts auf den Malediven, ein Ort für einen „aktiven Lebensstil“, der eine breite Palette an Attraktionen bietet, darunter auch Sporttauchen. Zu den Highlights zählt jedoch auch der Anspruch, „der ultimative Inselurlaub für alleinreisende Frauen“ zu sein.

Das Kandima Resort auf den Malediven

Wenn Sie nicht tauchen, verspricht Kandima Entspannung, ganzheitliche Spa-Behandlungen, Yoga-Sitzungen, Schnorcheln, Parasailing, Jetski, Angeln, Korallenschutz, Kunstkurse und Sonnenuntergangsfahrten sowie sportlichere Freizeitbeschäftigungen wie Windsurfen, Kajakfahren, Tennis und Volleyball, ganz zu schweigen von „10 einzigartigen Speisemöglichkeiten“.

„Für Alleinreisende, insbesondere Frauen, hat Sicherheit oberste Priorität“, heißt es dort. Was das Tauchen angeht, finden die Gäste nicht nur das Tauchzentrum Aquaholics, sondern auch einen engagierten Tauchsicherheitsbeauftragten und eine Dekompressionskammer vor Ort.​

Das Riff erkunden

Ein siebentägiger Aufenthalt im November zur Einzelbelegung in einer Strandvilla mit Blick auf die Lagune und direktem Strandzugang kostet ab 575 US-Dollar (440 Pfund) pro Nacht mit Vollpension, einschließlich eines Resortguthabens von 100 US-Dollar. Nutzung der Wassersportausrüstung einmal täglich, 20 % Rabatt im a la carte Restaurants, ein Drei-Gänge-Menü im Flames Grill und ein 30-minütiges Fotoshooting sind ebenfalls inbegriffen.

Es gibt auch einige Angebote für Mehrfachtauchgänge: 6-11 kosten jeweils 60 $ und 12 oder mehr 55 $, allerdings kommt noch eine Bootsmietgebühr hinzu, die 15 $ für einen und 25 $ für zwei Tauchgänge beträgt – alle Preise von Aquaholics finden Sie hier Hier .

Kandima Malediven hat auch eine Last-Minute-Buchungsangebot mit bis zu 40 % Rabatt auf Aufenthalte vor dem 23. Dezember, wenn die Buchung vor Ende Oktober erfolgt.

Fahren, tauchen und 400 £ sparen in Bonaire

Französischer Kaiserfisch

Wenn Sie Lust auf einen Aufenthalt im bekannten Buddy Dive Resort auf Bonaire im November, Tauchen Sie weltweit bietet Ersparnisse von 400 £ pro Paar und Woche.

Das Paket beinhaltet die Möglichkeit für den „Drive-and-Dive“-Tauchstil, für den Bonaire berühmt wurde. Dazu gehören Mietwagen und Tanks, die unbegrenztes Tauchen vom Ufer aus entlang der Westküste der Insel ermöglichen. Zur Auswahl stehen bis zu 60 markierte Tauchplätze. Sechs Bootstauchgänge sind ebenfalls inbegriffen.

Die gesamte Küste ist ein ausgewiesener Meerespark und es wurden dort mehr als 470 Fischarten sowie Echte Karettschildkröten, Riesen-Anglerfische, Gefleckte Adlerrochen und Seepferdchen registriert.

Das Saumriff ist nur 10 m vom Ufer entfernt, die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt etwa 29 °C, die Sichtweite beträgt oft mehr als 30 m und Bonaire liegt nahe dem südamerikanischen Festland weit südlich des Hurrikangürtels.

Küstentauchen in Bonaire

Das Resort bietet informelle und entspannte Unterkünfte im Apartment-Stil und verfügt auch über ein eigenes Hausriff. Neben dem PADI 5* Buddy Dive Center vor Ort gibt es einen Swimmingpool, einen Buddy Rangers-Kinderclub und eine Auswahl an Restaurants.

Der Sonderangebotspreis ab 2,595 £ pro Person beinhaltet Hin- und Rückflüge aus dem Vereinigten Königreich, Transfers, sieben Übernachtungen (bei Doppelbelegung), Mietwagen, sechs Bootstauchgänge und einen Beitrag zum Naturschutzfonds.

Größere Fahrt für Mexiko-Tauchsafaris

Tauchsafaris in Mexiko bekommt ein neues Schiff, Quino Del Mar, das ersetzt Quino Del Guardian wenn es nächsten Juli startet. Der Betreiber nimmt bereits Buchungen für Ausflüge nach Socorro und zum Golf von Kalifornien entgegen.

Der Stahlrumpf Quino Del Mar ist mit 36 ​​m und 8 m Breite größer als sein Vorgänger und auch größer als das andere Boot der Flotte. Rocio del Mar, wobei der Betreiber mehr Platz, Stabilität und Komfort auf den mitunter langen Pazifiküberquerungen verspricht.

Noch im Bau: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Es verfügt über 10 Doppelzimmer en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, Computer-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable Pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja Kalifornien from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

Der Sommer in Spanien geht weiter

Les Illes Tauchboot

Geben Sie den Sommer in Europa noch nicht auf – bis Ende November sind die Wassertemperaturen ideal, um den Meeresboden der Costa del Montgrí, dem Naturpark der Medes-Inseln, zu erkunden, sagt Hotel & Tauchen Les Illes in L'Estartit an der spanischen Mittelmeerküste.

Das Tauchzentrum Les Illes wurde 1985 gegründet und erreicht mit dem Tauchboot in nur 10 Minuten das geschützte Meeresreservat, wo Sie in Posidonia-Wiesen tauchen und viele beeindruckende Fischarten, sesshafte Lebewesen und Krebstiere sehen können.

Ein achttägiger Aufenthalt mit sieben Übernachtungen und Vollpension sowie zwölf Bootstauchgängen kostet ab 12 Euro (774 £). Von Großbritannien aus sind Billigflüge nach Girona verfügbar.

Das Infiniti Liveaboard hat sich mit Atlantis Philippines zusammengeschlossen

Atlantis Philippines betreibt Resorts in Dumaguete und Puerto Galera und betreibt seit langem ein eigenes Tauchboot, das 32 m lange Atlantis Azoren, ist nun eine Partnerschaft mit einer weiteren „echten Hochseeyacht“ eingegangen, der Infiniti Tauchsafari.

Darin heißt es, dass nach jahrelanger Überlegung Infiniti erwies sich als eines der wenigen Schiffe, das seinen hohen Ansprüchen an Servicequalität und Preis-Leistungs-Verhältnis für die Gäste gerecht wurde. „Es ist kein typisches Bergungsschiff oder hölzernes Küstenschiff, das auf den Philippinen üblicherweise als Tauchboot verkauft wird“, lautet das harte Urteil.

Infiniti wurde 2013 in Thailand „von Tauchern für Taucher“ gebaut und ist ein 39 m langes Ganzstahlboot mit vier Decks und elf Kabinen. Es verfügt außerdem über zwei 11 m lange RIBs. Der Umzug hat die Kapazität von Atlantis mehr als verdoppelt, berichtet der Betreiber, und Sie müssen sich vielleicht beeilen, denn es heißt, dass das Boot bereits bis weit ins Jahr 5 ausgebucht ist.

Außerdem bietet Atlantis Tauchfamilien auch dieses Jahr wieder die „Kids Dive Free“-Wochen an, bei denen Erwachsene mit ihren unter 18-jährigen Sprösslingen ohne Aufpreis tauchen können – das heißt: einer zahlt, einer fährt gratis. Kinder übernachten, essen und tauchen also in diesen besonderen Wochen gratis.

Es geht sogar noch weiter: Ältere Familienmitglieder im Alter von 18 bis 30 Jahren haben Anspruch auf die Hälfte des Taucher- bzw. Nichttauchertarifs, und für Letztere wird ein kostenloses Schnuppertauchen angeboten. Familien mit mehr als zwei Kindern erhalten außerdem 50 % Ermäßigung auf ihre Tauchgänge. Bitte beachten Sie, dass Atlantis keinen Babysitter-Service anbietet.

Die nächsten KDF-Wochen in Puerto Galera finden vom 21. Dezember bis 11. Januar statt und in Dumaguete vom 30. November bis 8. Dezember und vom 14. Dezember bis 11. Januar. Nächstes Jahr werden in beiden Resorts die Sonderwochen vom 1. bis 12. Juli und vom 23. August bis 6. September stattfinden.

Zwischen den riesigen Mantas

Manta-Expeditionen nimmt Buchungen für einen Tauchtrip von Ecuador aus im nächsten Jahr entgegen. Das südamerikanische Land hat den weltweit größten registrierten Mantarochen (Mobula birostris) Population und liegt auf der Wanderroute der Buckelwale. Etwa zum Zeitpunkt der Expedition kommen 400 bis 2,000 Wale an, um zu gebären und sich zu paaren.

Die Basis ist die Isla de la Plata vor Manabi, Teil des Machalilla-Nationalparks, und die neuntägige Reise dauert vom 15. bis 24. August 2025. Zu dieser Zeit kommen die Mantas in so großer Zahl, dass während eines Tauchtages 30 bis 40 Individuen erfasst werden können. Nicht nur die Zahlen sind groß – auch die einzelnen Rochen sind groß.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Die Tauchplätze beherbergen außerdem eine große Population an Grünen Meeresschildkröten, Rifffischen, Muränen, ungewöhnlich großen Stachelrochen und gelegentlich Mondfischen.

Den Gästen wird die Möglichkeit geboten, an der neuesten Forschung zum Schutz der Rochen teilzunehmen und diese mitzuerleben. Dabei arbeiten wir mit der in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation zusammen. Manta-Vertrauen und Wissenschaftler des angeschlossenen Projecto Mantas Ecuador. Sie werden Markierungen anbringen, Biopsieproben sammeln und Identifikationsbilder fotografieren.

Die Unterbringung erfolgt im Hotel Victor Hugo und das Tauchen erfolgt mit dem 5-Sterne-PADI-Tauchzentrum Exploramar. Der Preis von 2,750 US-Dollar (2,100 Pfund) beinhaltet die Unterbringung mit Frühstück (bei Doppelbelegung), den Transfer zwischen dem Flughafen Guayaquil und Puerto Lopez, sechs ganztägige private Bootsausflüge zur Isla de la Plata mit Mittagessen, zwei geführte Tauchgänge pro Tag, die Gemeindesteuer, eine geführte Tour über die Insel und eine geführte Dschungeltour. Die maximale Gästezahl beträgt acht. Senden Sie Niv eine E-Mail an info@mantaexpeditions.com

Auch auf Divernet: JETZT BUCHEN: 6 MÖGLICHKEITEN ZU TAUCHEN, JETZT BUCHEN: 8 IDEEN FÜR DEN TAUCHURLAUB, JETZT BUCHEN: 6 IDEEN FÜR TAUCHREISEN IN DER WILDTIERWELT, JETZT BUCHEN: ATLANTIS LOCKT FAMILIENTAUCHER, TAUCHEN WIE EIN PROFI: AUSRÜSTUNG FÜR EINEN TAUCHTRIP PACKEN