Jetzt buchen: 6 Möglichkeiten zum Tauchen

Tauchern wird eine Ersparnis von 200 Pfund pro Person und Woche in einem Resort auf Mafia angeboten, einer tansanischen Insel, die für ihre Tauchmöglichkeiten bekannt ist. Pole Pole Lodge ist ein „Boutique“-Anwesen mit 10 en suite Bungalows auf Stelzen über dem Strand sowie eine Speisebar und ein Spa.

Das Tauchen erfolgt vom Schwesterngrundstück Mafia Island Lodge aus, einem PADI 5* Tauchzentrum, das täglich Bootstauchgänge von traditionellen Dhows, Küstentauchen und verschiedene Kurse.

The Dhau- das Tauchen soll sich von der geschützten und flachen Chloe Bay mit ihren Korallenriffen bis hin zu den Dindini- und Juani-Wänden mit ihren vorbeiziehenden Haien und Schildkröten erstrecken.

Pole Pole Lodge auf Mafia

Schlafzimmer in der Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Der Sonderpreis von 2,275 £ pro Person (statt 2,474 £) beinhaltet internationale und Inlandsflüge, sieben Übernachtungen mit Frühstück, Flughafentransfers, 10 Bootstauchgänge, lokale Steuern und einen kostenlosen Tagesausflug. Das Angebot gilt den ganzen September und vom 16. November bis 19. Dezember dieses Jahres und ist erhältlich über Tauchen Sie weltweit.

Eine Insel – ein Resort in Sansibar

Nicht weit entfernt im Indischen Ozean, ebenfalls in Tansania, hat die Cocoon Collection vor Kurzem ein „Eine Insel, ein Resort“-Anwesen eröffnet, das als „der ultimative Sansibar-Luxus“ angepriesen wird.

Bawe Island ist eine 15-minütige Fahrt mit dem Schnellboot von Stonetown entfernt (oder wenn Sie Lust haben, können Sie auch den Helikopter nehmen) und besteht aus 70 Villen, jede mit privatem Pool und Butlerservice.

Tauchen auf Bawe Island (The Cocoon Collection)

Es gibt nicht weniger als fünf Restaurants, die der „Gourmet-Philosophie“ gerecht werden, und ein Spa, aber Bawe bietet auch „das am umfassendsten ausgestattete Tauch- und Wassersportangebot in ganz Sansibar“, wobei die Tauchaktivitäten von seinem Dive Mission SSI-Zentrum geleitet werden.

„Bawe’s Reef gilt als eines der atemberaubendsten Riffe Sansibars und bietet einen einzigartigen Tauchplatz: In seinen Gewässern lebt eine außergewöhnliche Vielfalt an tropischen Fischen und Meereslebewesen, die selbst für Tauchanfänger leicht zu erkunden sind“, sagt das Zentrum, ohne zu viel darüber zu verraten, was Taucher erwarten könnten.

Die Zimmerpreise in einer Sunrise Villa für Gäste mit Halbpension beginnen bei 1,700 US-Dollar pro Nacht (bei Doppelbelegung) – Einzelheiten finden Sie unter Die Cocoon-Kollektion.

Buchen Sie im Voraus für Komodo-Mantas

Manta Expeditions freut sich auf den 22. Juli 2026 und eine 10-tägige Tauchreise an Bord zum Komodo-Nationalpark in Indonesien. Dabei plant das Unternehmen Tauchgänge an Orten wie den berühmten Manta-Putzerstationen Karang Makassar und Manta Alley, wo sich Rochen oft in großen Gruppen versammeln, um Kontakte zu knüpfen und sich zu paaren.

Das Unternehmen arbeitet mit der britischen Wohltätigkeitsorganisation Manta Trust zusammen, um Ausflüge mit wissenschaftlichem Zweck durchzuführen. Der Park verfügt über eine der größten ganzjährigen Populationen von Riffmantas der Welt, darunter auch die schwarze Morph-Variante. Die Wissenschaftler werden Lichtbildausweise sammeln und die Gäste werden ermutigt, bei der Suche nach neuen Mantas und deren Benennung mitzumachen.

Kiemen eines Riffmantas (Guy Stevens / Manta Trust)

Andere Orte wie Batu Bolong, Crystal Rock und Shotgun werden voraussichtlich Tauchattraktionen wie große Schwärme von Stachelmakrelen, Weißspitzen-Riffhaien und Barrakudas sowie Korallengärten mit zahlreichen Lebewesen wie Anglerfischen, Geisterpfeifenfischen, Mimik-Oktopussen und Nacktkiemern an Orten wie Pink Beach, Wainilu und Tiga Dara bieten.

Das Boot ist das Indo-Meister Das 47 m lange Schiff bietet Platz für bis zu 18 Gäste in neun klimatisierten, en suite Kabinen.

Während sich die Reiseroute um Begegnungen mit Mantas dreht, werden auf der inbegriffenen gleichnamigen Inseltour mit Sicherheit auch Komodowarane zu sehen sein.

Die Preise beginnen bei 5,150 US-Dollar pro Person (ca. 3,925 Pfund) für eine Kabine (bei Zweierbelegung) mit Flughafen- oder Hoteltransfer, bis zu vier Tauchgängen pro Tag und der Komodo-Tour. Besuchen Sie Manta-Expeditionen oder senden Sie eine E-Mail an den Manta Trust-Führer Niv Froman unter info@mantaexpeditions.com.

Die kleinsten Malediven?

Kleines Resort, aber das Tauchzentrum sieht groß genug aus (Boutique Beach)

Wenn „Boutique“ eine andere Art ist, „eher klein“ zu sagen, dann ist Boutique Beach laut Dive Worldwide das kleinste Resort der Malediven. Der Reiseveranstalter beschreibt es als perfekt gelegen, um die Tauchmöglichkeiten des Süd-Ari-Atolls zu genießen, und seine Attraktivität wird durch die verfügbaren 30 % Ersparnis noch weiter gesteigert.

Das Resort mit sechs Zimmern liegt auf der Insel Dhigurah im Südosten des Atolls und wurde von Tauchern für Taucher entworfen und gebaut, heißt es. Es gibt ein Restaurant und eine Lounge, aber beachten Sie, dass es sich um ein „trockenes“ Resort handelt (kein Alkohol).

Tauch-Dhoni (Boutique Beach)

Vom Tauchzentrum aus können die Gäste mit klarem Kopf bis zu drei Tauchgänge pro Tag machen und dabei aus mehr als 50 Tauchplätzen wählen, darunter das nahegelegene Kuda Rah Thila und, falls dafür eine ganztägige Safari erforderlich ist, Manta Point.

Das Meeresleben reicht von Nacktkiemerfischen über Schnapperschwärme bis hin zu Grauen Riffhaien und Riesen-Stachelmakrelen; Walhaie sind im Atoll „allgegenwärtig“.

Wenn Sie vor dem 31. Oktober reisen und mehr als sieben Tage im Voraus buchen bei Tauchen Sie weltweitkönnen Sie 30 % auf die All-Inclusive-Unterkunft sparen. Sieben Nächte im Deluxe-Zimmer kosten dann 2,495 £, inklusive Flügen ab Großbritannien, Schnellboottransfers und bis zu zwei Tauchgängen pro Tag.

Für Fischliebhaber

Oben und unten: Die seltenen Trimma cavicapum Grundel (Blue Safari Seychelles)

Der seltene blaugestreifte Zwerggrundel ist ein neu identifizierter Fisch, der anscheinend nur auf der Alphonse-Gruppe der äußeren Seychellen-Inseln vorkommt. Er wurde im St. François-Atoll gefunden.

Auf den Seychellen leben 880 Fischarten und dieser hier wurde ursprünglich für einen weiteren Grundel gehalten. Trimma dalerocheila, bis zwei Exemplare der unterschiedlich gefärbten und markierten Trimma cavicapum gefunden und untersucht worden seien.

Der lokale Tauchanbieter Blue Safari Seychelles geht davon aus, dass die „neue“ Grundel nur auf Alphonse und weiter südlich auf Astove zu finden ist, wo kürzlich eine fotografiert wurde. Tauchbesucher sind eingeladen, „die außergewöhnliche Artenvielfalt zu erleben und zu den Ersten zu gehören, die die neue Zwerggrundelart in ihrem natürlichen Lebensraum sehen“.

Laut dem Zentrum bietet das warme, nährstoffreiche Wasser des Atolls einige der besten Tauchmöglichkeiten im Indischen Ozean.

Auf der Insel gibt es ein PADI 5*-Tauchzentrum mit 24 Tauchplätzen, die innerhalb einer halben Stunde mit dem Boot zu erreichen sind. Dort soll es von exotischen und bunten Fischen sowie Schildkröten, Napoleon-Lippfischen und Mantas wimmeln. Tiefe Abhänge und flache Plateaus vor St. François werden ebenfalls angesteuert.

Blaue Safari Seychellen sagt, dass es eine aktive Rolle bei der Meeresforschung und dem Meeresschutz in diesem Teil der Welt spielt. Taucher sind eingeladen, an der Alphonse teilzunehmen und ein siebentägiges Tauchpaket mit allen Mahlzeiten zu buchen, das 9,710 US-Dollar pro Person (ca. 7,350 Pfund) kostet und jeweils fünf Tauchgänge mit zwei und einem Tank sowie Flughafentransfers beinhaltet.

Orca und Brandung in Somabay

Tauchen im Roten Meer ab Somabay

Für vielleicht überschaubarere Urlaubspreise, mit zuverlässigem Wetter und Flügen von Großbritannien aus, die nicht länger als fünf Stunden dauern, ist das Resort mit fünf Anwesen am Roten Meer eine zuverlässige Wahl. Somabay in der Nähe von Hurghada.

Es verfügt über ein Hausriff, das von einem 420 m langen Steg aus zugänglich ist, sowie über einen einfachen Zugang zu etwa 20 Bootstauchplätzen wie dem Salem Express Wrack und spektakuläre Tubya-Arbaa-Korallensäulen, alles durch den Orca Dive Club.

Die Hausriffe bieten Korallengärten, Schildkröten, Barrakudas, Rochen und gelegentlich Wally, den Walhai, und Orca kann alles von Entdeckungstauchgängen bis zum Rebreather-Training bewältigen.

Eine Ecke des Somabay-Komplexes (Steve Weinman)

Die fünf Hotels, die auf einer isolierten 1,000 Hektar großen Halbinsel liegen, decken eine breite Palette von Preisen und Stilen ab, obwohl viele Taucher sich für das entspanntere Anwesen entscheiden, das Orca am nächsten liegt. Breakers Diving & Surf Lodge, das im letzten Jahr komplett renoviert wurde.

Die Preise für ein Doppelzimmer mit Meerblick beginnen bei 73 £ pro Person und Nacht. Für einen Tag Tauchen am Hausriff zahlen Sie ab 41 £, für einen Tag Tauchen vom Boot aus können Sie den doppelten Preis zahlen.

