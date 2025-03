Klimawandel könnte mehr Schildkrötenweibchen hervorbringen

…aber einige von ihnen beginnen, sich an die neue Realität anzupassen, berichten die Meeresbiologen MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK und ROBIN SNAPE von der University of Exeter

Die steigenden globalen Temperaturen stellen eine besonders große Bedrohung für die Meeresschildkröten der Welt dar. Denn die Temperatur eines Schildkrötennestes kontrolliert das Geschlecht der Nachkommen.

Wenn Meeresschildkröten an einem Strand an Land kommen (oft der Strand, an dem sie geschlüpft sind), schaufeln sie mit ihren Flossen vorsichtig den Sand heraus und bauen flaschenförmige Nester im Sand, in die sie ihre Eier legen. Für diese Nester gibt es keine mütterliche Fürsorge – ihr Erfolg hängt ausschließlich von der Umgebung ab.

In heißeren Nestern schlüpfen zwar mehr weibliche Jungtiere, doch wenn die Temperaturen einen kritischen Wert überschreiten, überleben weniger Babys das Erwachsenenalter.

Sofern die Meeresschildkröten keinen Weg finden, den steigenden Nesttemperaturen entgegenzuwirken, könnte der Klimawandel zu einer steigenden Zahl von Weibchen und weniger Nachwuchs führen – ein beängstigendes Szenario für uns Meeresschildkrötenbiologen.

Glücklicherweise stellten wir erfreut fest, dass grünen und Unechte Karettschildkröten Die in Nordzypern brütenden Vögel kommen früher im Jahr an, um die Auswirkungen der steigenden Bruttemperaturen teilweise auszugleichen.

Grüne Meeresschildkröte (Stefan Hunt)

Seit Anfang der 1990er Jahre Gesellschaft zum Schutz der Schildkröten und unser Team an der Universität Exeter arbeiten zusammen, um die Grünen Meeresschildkröten und Unechten Karettschildkröten zu überwachen und zu schützen, die an den Stränden Nordzyperns nisten.

Jeden Sommer patrouilliert ein Team engagierter Freiwilliger an den Niststränden, um jedes gelegte Nest zu erfassen. Sie platzieren Temperaturdatenlogger in diesen Nestern und markieren jedes Weibchen, das sie antreffen.

Das Ergebnis ist eine einzigartige Datenbank mit mehr als 1,300 einzelnen weiblichen Schildkröten, von denen Datum, Ort und Bruterfolg ihrer Nester bekannt sind.

Mithilfe dieser Datenbank konnten wir zeigen, dass Grüne Meeresschildkröten und Unechte Karettschildkröten in Nordzypern seit 1992 jedes Jahr mehr als einen halben Tag früher nisten (Grüne Meeresschildkröten 0.61 Tage, Unechte Karettschildkröten 0.78 Tage). Vor Mitte der 2000er Jahre wurden keine Schildkröten registriert, die vor Juni nisten, aber jetzt erwarten wir, ab Anfang Mai ziemlich viele Nester zu sehen.

Kommen Ihnen die Jahreszeiten immer seltsamer vor? Damit sind Sie nicht allein. Der Klimawandel bringt den Kalender der Natur durcheinander, sodass Pflanzen früher blühen und Tiere zur falschen Zeit auftauchen.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, Wilde Jahreszeiten, darüber, wie sich die Jahreszeiten ändern – und wie sie letztendlich aussehen könnten.

Wenn die Temperaturen weiterhin mit der aktuellen Geschwindigkeit steigen, müssten die Unechten Karettschildkröten unserer Schätzung zufolge jedes Jahr einen halben Tag früher nisten, um das aktuelle Geschlechterverhältnis beizubehalten. Um einen Rückgang der Schlupfraten zu verhindern, müssten sie jedes Jahr 0.7 Tage früher nisten.

Dies bedeutet, dass unsere Unechten Karettschildkröten ihre Nisttermine vorerst weit genug nach vorne verschieben, um die aktuellen Bruttemperaturen und damit das Geschlechterverhältnis und den Schlupferfolg beizubehalten. Gute Nachrichten.

Obwohl unsere Studie über Unechte Karettschildkröten Anlass zum Optimismus gibt, gibt es keine Garantie dafür, dass die Weibchen jedes Jahr früher nisten werden. Um herauszufinden, ob dies der Fall sein könnte, wollten wir herausfinden, ob die Temperatur der Hauptfaktor für dieses frühere Nisten ist.

Temperatur ist nicht alles

Bei einzelnen Grünen Meeresschildkröten konnten wir bestätigen, dass die Temperatur ein wichtiger Faktor dafür ist, dass sie früher nisten. Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass einzelne Weibchen pro Grad Celsius Anstieg der Meerestemperatur 6.47 Tage früher nisten.

Wir haben jedoch auch gezeigt, dass die Anzahl der vorherigen Paarungen eines Weibchens und die Anzahl der Eier, die es in einer Paarungssaison legt, die Variation der Legedaten gleichermaßen erklären. Diese Beobachtungen haben wichtige Auswirkungen, wenn wir darüber nachdenken, was mit der Suppenschildkrötenpopulation als Ganzes geschieht.

Unechte Karettschildkröte (Pixabay)

Als Ergebnis von Schutzmaßnahmen wie dem Schutz der Nester vor Raubtieren und der Umsiedlung von Nestern, die zu nahe an der Hochwasserlinie angelegt wurden, konnten wir an unserem Untersuchungsstandort in Nordzypern einen starken Anstieg der Population der Grünen Meeresschildkröten beobachten. Seit 1992 ist die Zahl von 55 Nestern pro Jahr auf über 400 gestiegen.

Der aktuelle Trend zu früheren Nistzeiten lässt sich nur schwer nachvollziehen. Aber im Moment können wir davon ausgehen, dass die Meeresschildkröten gerade genug tun, um den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken – und das sind fantastische Neuigkeiten.

Die Schildkröten leisten ihren Beitrag. Jetzt liegt es an uns, den weiteren Schutz und die langfristige Überwachung dieser charismatischen Meeresbotschafter sicherzustellen, um ihnen in unserer sich verändernden Welt die besten Überlebenschancen zu geben.

Sie haben nicht die Zeit, so viel über den Klimawandel zu lesen, wie Sie möchten?

Erhalten Sie stattdessen eine wöchentliche Zusammenfassung in Ihrem Posteingang. Jeden Mittwoch schreibt der Umweltredakteur von The Conversation Imagine, eine kurze E-Mail, die etwas tiefer auf nur ein Klimathema eingeht. Schließen Sie sich den über 40,000 Lesern an, die sich bisher angemeldet haben.

Auch auf Divernet: Geschlechtsspezifische Vorurteile gegenüber grünen Schildkröten: neuer Grund zur Sorge, DAS WUNDER DER MEERESSCHILDKRÖTEN, 400 STUNDEN TAUCHEN ALS BIO-STUDENTIN SETZT SICH FÜR TUMORBETROFFENE SCHILDKRÖTEN EIN, TROPISCHEN SCHILDKRÖTEN AUF DER SPUR – IN DER TIEFEN LEBENSWEISE