Taucherschwur: Wie läuft es, 1 Million Dollar später?

7: 00 Uhr

„Es ist wirklich die Tauchgeschichte des Jahrzehnts“, sagt Chris Goldblatt, Gründer und CEO des Fish Reef Project, stolz. „Wohin ich auch gehe, fragen die Leute: ‚Warum habe ich noch nie davon gehört?‘ Ich gebe mein Bestes!

„Die Riffe sind etwas abgelegen und schwer zu finden, aber ich denke, wenn immer mehr Taucher beginnen, dies mit eigenen Augen zu sehen, wird sich das ändern.“

Chris ist zu Hause in Santa Barbara vor einem Zoom-Hintergrund aus Riesentang und Garibaldifischen. Er ist gerade von einem Ausflug nach San Clemente auf den kalifornischen Kanalinseln zurückgekehrt, um den dortigen Abalone-Bestand zu begutachten: „Ich habe ihn in den letzten 40 Jahren beobachtet und er hat sich dort ziemlich gut erholt“, sagt er.

Das Fish Reef Project macht langsam mehr Spaß! (FRP)

Der Name des Fish Reef Project lässt vermuten, dass es sich lediglich um ein weiteres kleines Projekt zur Schaffung eines Lebensraums für Meereslebewesen handelt.

Dann wird einem das Ausmaß der Ambitionen klar – darunter die Umkehrung des drastischen Verlusts der einst üppigen Kelpwälder im Ostpazifik und die Tatsache, dass Chris bereits schätzungsweise eine Million Dollar aus seinem eigenen Geld investiert hat, um das Projekt auf sein derzeit beeindruckendes Niveau zu bringen.

Es dreht sich alles um einen schildkrötenförmigen Magneten aus Beton, der Meereslebewesen zeigt und als Meereshöhle bezeichnet wird, und um ein Versprechen, in extremis.

„2003 hatte ich einen schrecklichen Bootsunfall“, erklärt Chris. „Fünf Freunde und ich wurden seitlich von einem Tanker gerammt und sanken mitten im Kanal.“

„Während ich da draußen 20 Kilometer weit draußen in Boxershorts verblute und Wasser trete, mitten in der Nacht – nun ja, in einer solchen Situation schließt man eine Menge Pakten mit seinem Schöpfer.

Mein Ziel war, wenn ich überleben könnte, den Rest meines Lebens dem Meer mehr Leben zu schenken, als ich ihm entnommen habe – und ich habe viel herausgenommen. Ich habe in meinem Leben viel gefischt und schäme mich nicht dafür, weder als Speerfischer noch als Pionier der nachhaltigen Fischfangbewegung in den 90er-Jahren als Fischhändler.

Tauch-Sommercamp

Dieser Wilderer, der zum Wildhüter wurde, war in Malibu aufgewachsen: „Eine bescheidene Gemeinde damals, und wenn man etwas Gutes essen wollte, musste man es fangen.“

Mit acht Jahren begann er bereits mit dem Freitauchen und mit 13 schickte ihn seine Mutter in ein Sommer-Tauchcamp auf Catalina, wo jemand in seinem Alter eine Tauchzulassung erhielt.

Etwa zur gleichen Zeit kaufte er sein erstes Boot „und begann wie ein Verrückter an dem einzigen Ort zu tauchen, den ich erreichen konnte, nämlich der Santa Monica Bay – alles Schlamm und Sand, unterbrochen von ein paar Felsen und einigen künstlichen Strukturen.

„Mir wurde wirklich klar, was passiert, wenn man diesen begrenzten Lebensraum verbessern kann – aus einer Wüste wird eine Oase.“

Eine Meereshöhle (FRP)

Und genau das leistet Chris' Fish Reef Project jetzt. Es hat die Kraft, brachliegende Meeresböden in blühende biogene Meeresökosysteme zu verwandeln, die Seetang, Korallen, Meeressäuger, Fische, Krebstiere und Seevögel beherbergen, den Fischereidruck auf bestehende natürliche Riffe verringern und attraktive Orte für Taucher schaffen.

Diese Riffe ziehen nicht nur Meereslebewesen an, sie Plattform und es entsteht so viel, dass es in die umliegenden Gebiete überläuft, sagt Chris – genau wie es, wie uns versprochen wurde, in Meeresschutzgebieten (MPAs) passieren kann, wenn diese tatsächlich durchgesetzt werden.

Anatomie einer Meereshöhle

„Ich hatte das Bedürfnis, eine Organisation zu gründen, die nicht nur künstliche Riffe herstellt, sondern etwas, das wir als biogenes Riff bezeichnen könnten. Es erfüllt die Funktion eines natürlichen Riffs, sieht aber im bewachsenen Zustand für das menschliche Auge natürlich aus“, sagt Chris. Keine verschrotteten Boote oder alten Reifen für ihn.

Als er das Projekt 2010 startete, griff er zunächst auf das bekannte „Riffball“-Design zurück. Doch abgesehen davon, dass er „aus Gründen des geistigen Eigentums“ einen neuen Ansatz bevorzugte, stellte sich heraus, dass sich Riffbälle für die Korallenvermehrung viel besser eigneten als für Kelp.

Die Lösung bestand in der Entwicklung von Meereshöhlen. Diese bestehen aus Meeresbeton, einer Zementmischung, die den pH-Wert des Betons an den des Meerwassers anpasst und keine Gase freisetzt. Es wird angenommen, dass die in den Höhlen lebenden Meereslebewesen mehr Kohlenstoff entfernen, als bei der Betonherstellung freigesetzt wird.

Mischen einer Meereshöhle (FRP)

Bass-Scatter aus kürzlich versunkenen Meereshöhlen (FRP)

Mit einem Gewicht von 1,280 kg und einer Oberfläche von 8 Quadratmetern sind die Einheiten so geformt, dass sie nicht im Sand versinken und sich selbst bei Orkanstärke nicht verschieben, sagt Chris. Ihre flachen Flächen bieten großen Kelp-Haltungen Halt, während die Hohlräume brütende Fische und andere Lebewesen zum Einnisten anregen.

Die Platzierung jeder Einheit zum Erzielen des maximalen Nutzens ist zu einer Art Kunst geworden, doch Meereshöhlen werden im Allgemeinen in einer Tiefe von 6 bis 20 Metern installiert, wo das Meer klar und unverschmutzt ist.

Eine neue Meereshöhle wird eingebettet (FRP)

Ihr Design erzeugt einen Auftriebseffekt, der kühleres, nährstoffreiches Wasser vom Meeresboden in die Wassersäule leitet. Sie können an bestimmte Zielarten angepasst werden, die bestimmte Tiefen und Umgebungen bevorzugen, und haben eine Lebensdauer von 500 Jahren.

Meereshöhlen sollen ein dichteres Kelpdach bilden, das Sturmfluten standhält. Wichtig ist, dass sie auch in Massenproduktion ohne Qualitätseinbußen hergestellt werden können, sagt Chris. Während die Herstellung konkurrierender Systeme zwischen zwei Stunden und zwei Wochen dauern kann, „haben wir ein System entwickelt, das in einer Minute hergestellt werden kann!“

„Bei der Kelp-Produktion muss die Größe und der Umfang so gewählt werden, dass sich der Kelp selbst verteidigen kann“, sagt er. „Es muss also ein großer Kelpwald sein, und wenn man Meereslebewesen exportieren und kein attraktives Riff schaffen will, ist eine große Größenordnung entscheidend. Man braucht eine hocheffiziente Anlage, die man ausmerzen kann.“

Der Seetang hebt ab (FRP)

Kalifornien: Die große Herausforderung

Chris hatte einen Abschluss in Fischerei und Betriebswirtschaft und leitete drei erfolgreiche Unternehmen, darunter einen Fischhandel und ein Unternehmen für Bio-Nahrungsergänzungsmittel, als er sich daran machte, das Seetang-Problem in Kalifornien zu bekämpfen. Doch er hätte sich kaum eine größere Herausforderung aussuchen können, als seine gemeinnützige Organisation in seinem Heimatstaat zu gründen.

„Weder in Kalifornien noch in Baja California gibt es ein staatlich gefördertes Riffprogramm, wie im Rest des Landes und in Mexiko“, erklärt er. „Angesichts der längsten Küstenlinie der USA und der messbaren und bekannten Vorteile ist das recht merkwürdig, hat aber politische Gründe. Zwar gibt es zwar Geld dafür, aber es fließt nicht in die Riffe.“

Er erfuhr bald, dass er sich an nicht weniger als elf staatliche und bundesstaatliche Behörden wenden musste, um die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Wie sich herausstellte, würde dieser Prozess zehn Jahre dauern. Er vergleicht die Aufgabe mit der Kandidatur für das Gouverneursamt: Man müsse um die Unterstützung aller kämpfen – von der Wissenschaft über die politischen Parteien bis hin zu Umweltverbänden und Fischereiinteressenten.

In Florida reicht eine Genehmigung für künstliche Riffe, in Kalifornien hingegen muss man im Grunde dasselbe Verfahren durchlaufen wie bei der Errichtung einer Ölplattform durch Exxon. Es gibt keine Rettung, denn man renaturiert den Kelpwald!

Tatsächlich entstanden die ersten Meereshöhlen an der Ostküste vor South Carolina, wo sie vom Department of Natural Resources einmalig erworben wurden: „Dort wimmelt es jetzt nur so von Riesenschnappern und Zackenbarschen, Hummern und Bernsteinmakrelen“, sagt Chris.

Ein Langusten-Einzug (FRP)

Es sollte sechs Jahre dauern, bis sein erstes großes Riff entstand, und zwar im fernen Papua-Neuguinea (PNG). Die erste Anlage im Ostpazifik befand sich in Mexiko und erstreckte sich über 26 Hektar Meeresboden vor San Quintin. Dort sollen die bestehenden 730 Einheiten bald auf 1,000 aufgestockt werden. Drei weitere Standorte in Baja California hat Chris im Visier.

Kalifornien war die langfristige Kampagne. Ein Pilotprojekt in Goleta vor Santa Barbara, wo der historische Riesentangwald 1983 durch El Niño weggeschwemmt worden war, umfasste 16 Meereshöhlen und konnte den verschiedenen Genehmigungsbehörden ihre Wirksamkeit demonstrieren.

„Die Ergebnisse sind einfach erstaunlich“, sagt Chris. „Es gibt Seetang bis an die Oberfläche, kleine Felsenbarsche, Jakobsmuscheln, Hummer und alles, was man sich nur wünschen kann.“

Die Schaffung eines zwei Hektar großen Meereshöhlenriffs kostet üblicherweise 10 Millionen Dollar. Das Fish Reef Project sucht noch immer nach der Finanzierung für die Fertigstellung der drei Standorte, die das Rückgrat seines kalifornischen biogenen Riffsystems bilden: in Goleta, an einem Standort vor Malibu und einem weiteren vor San Diego. Chris hat auch Point Conception in Santa Barbara im Auge.

Inspektion des Fischriffs (FRP)

Geld und Angeln

Etwa die Hälfte der Finanzierung des Fish Reef Project stammt aus den gesamten Ersparnissen von Chris Goldblatt – „und ich bin kein wirklich reicher Mann“ – und der Rest aus Spenden.

„Obwohl wir in einer der wohlhabendsten Regionen der Welt leben, hat sich noch immer kein Millionenspender gemeldet“, sagt er reumütig. „Ich musste mich wie ein Mönch verhalten, 15 Jahre lang einen sehr asketischen Lebensstil führen und auf alle Annehmlichkeiten verzichten, die ich als Geschäftsmann gewohnt war.“

Er zollt dem SpongeBob Schwammkopf-Erfinder Stephen Hillenburg, einem Kommilitonen der Humboldt-Universität in Kalifornien, der das Startkapital zur Verfügung stellte, emotional Tribut.

Steve war 2010 unser allererster Spender und schickte uns einen Scheck über 10,000 Dollar. Er lag damals im Sterben, er hatte Krebs, und es war eines seiner letzten Dinge auf dieser Welt. Das hat uns auf den Weg gebracht.

Der Hinweis liegt im Namen Fische Reef Project, doch im Mittelpunkt steht Chris‘ grundlegende Überzeugung, mit der Fischergemeinde zusammenzuarbeiten und niemals gegen sie – eine Haltung, die bei Naturschützern nicht immer gut ankommt.

„Kleinfischer sind Ihre besten Verbündeten“, betont er. „In Mexiko haben wir beispielsweise mit Kooperativen zusammengearbeitet, die für ihre nachhaltige Arbeitsweise bekannt sind. Indem wir ihre Fähigkeit zur Selbstversorgung stärken, erhalten wir Zugang zur gesamten Halbinsel Baja California.

„Dasselbe gilt für Afrika und Papua-Neuguinea, wo wir die allerersten Riffe geschaffen haben.“ Das Fish Reef Project unterzeichnete mit den Stammesältesten in PNG eine Vereinbarung, wonach im Austausch für die freiwillige Einstellung der Dynamitfischerei ein Riff geschaffen werden würde.

„Sechs Jahre später wird am Riff nicht mehr mit Dynamit gefischt – weil wir ihnen das Eigentum an dem Riff überlassen haben.“ In Mexiko wurde ein ähnlicher Deal hinsichtlich der zerstörerischen Kiemennetzfischerei abgeschlossen.

Einsatz von Meereshöhlen (FRP)

„Jetzt gibt es Gruppen, die Lobbyarbeit bei uns betreiben, damit wir herkommen und ein Riff bauen, und wir können dafür von den Leuten im Senegal, in Kenia oder Papua-Neuguinea mehr Geld sammeln als von den Leuten hier in Santa Barbara und Malibu.

„Das ist ziemlich ironisch, aber diese Gemeinden verstehen die Vorteile der Fischerei, des Ökotourismus und des Tauchens. Jetzt, wo alle an Bord sind, haben wir Blankovollmacht auf eine Art und Weise zu arbeiten, die andere Organisationen nicht tun.“

Der harte Kern

Als Taucher genießt Chris die Tatsache, dass jede Meereshöhle ein eigenes Riff mit ihren eigenen, unverwechselbaren Charakteren ist, was die Tauchmöglichkeiten vervielfacht. Wie viel Zeit verbringt er selbst mit dem Besuch der Tauchplätze?

„Ich habe mich 25 Jahre lang intensiv mit dem Freitauchen beschäftigt und bin jetzt wieder zum Gerätetauchen zurückgekehrt, nicht nur wegen der wissenschaftlichen Komponente unserer Arbeit, sondern auch wegen der Unterwasser-Fotografie Komponente. Aber wenn wir die Riffe bauen, bin ich da unten als Vorarbeiter und sage: ‚Verschieb das ein bisschen nach links!‘.“

Taucher bei der Arbeit mit einer Nabelschnur (FRP)

Chris verlässt sich auf die engagierten Freiwilligen, die ihm über die Jahre zur Seite standen – die fünf Vorstandsmitglieder, darunter auch sein treuer Unterstützer der ersten Stunde, Sekretär Lonnie Nelson. Spätere problematische Erfahrungen mit Leuten, von denen er glaubte, sie wollten das riskante Projekt kapern, ließen ihn gegenüber Personen, die er nicht gut kannte, etwas ängstlich werden.

Bei jedem Projekt muss eine halbpermanente Anlage aus Betonfertigteilen errichtet und ein Projektleiter mit der Leitung der örtlichen Abläufe beauftragt werden, einschließlich der Organisation der erforderlichen Schlepper und Lastkähne. Chris und der Vorstand wechseln sich ab, um bei der Verwaltung der örtlichen bezahlten Arbeitskräfte zu helfen.

Freiwillige des Fish Reef Project – Chris Goldblatt in der Mitte (FRP)

Das Fish Reef Project hat einen ständigen Beobachterstatus bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) der Vereinten Nationen, die zuletzt mit dem Druck zur Aufnahme des Tiefseebergbaus in Verbindung gebracht wurde. „Dadurch erhält man dieselben Privilegien und denselben Zugang wie ein nationaler Delegierter“, sagt Chris, „so dass wir weltweit Treffen mit Präsidenten, Premierministern und Finanzministern beantragen können.“

Wir respektieren dieses Privileg sehr. Ich wollte in die Spitzenministerien der verschiedenen Länder eingebunden werden, die uns willkommen heißen würden, und das war eine gute Strategie.

Das Fish Reef Project wurde in Papua-Neuguinea, Kenia und Senegal zwar sehr begrüßt, litt jedoch in Ländern wie Ghana und Bangladesch unter Fehlstarts.

„Wenn man in ein Land eingeladen wird, um alle kennenzulernen, kann das auf zwei Arten ablaufen“, erklärt Chris. „Manchmal missverstehen die Leute uns und denken, wir kämen mit einer beutel an Geld, und dann kann es aus dem Ruder laufen.

„Oder ihnen ist klar, dass sie an dem Projekt beteiligt sind und sich an der Beschaffung der Mittel beteiligen müssen.“ Dann müssen Finanzierungsmechanismen – von bilateralen Beziehungen bis hin zum Blue Carbon Banking – erkundet werden, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Unsere Megaprojekte finden in Senegal und Kenia statt und umfassen das sogenannte „Great African Food Reef“, weil wir damit einen großen Teil Afrikas ernähren können. Wir wandeln Fischereien mit hohem Umwelteinfluss und hohem Beifang in Fischereien mit geringeren Umwelteinflüssen um, beispielsweise durch den Hummerfang im Tauchgang, den Einsatz von Handleinenhaken zum Fang wertvoller Schnapper, Zackenbarsche oder Hummer und die Förderung des Tauchtourismus.

„Auch die Malediven haben sich gemeldet, Erfolg bringt also Erfolg mit sich, aber jedes Projekt ist eine mehrjährige Pipeline-Sache.“

Fundierte Vermutungen

Eine Meereshöhlen-Stätte (FRP)

„In der Anfangszeit gab es so viele Unbekannte“, erinnert sich Chris. „Alles lief auf fundierte Vermutungen hinaus, einschließlich der Konstruktion der Meereshöhle selbst.“

„Wenn wir an diesen Orten auftauchten, dachten alle, wir hätten das ganze Geld der Welt, weil es nach einer sehr teuren Operation aussah – aber es war buchstäblich unser gesamtes Kapital für diese eine Operation, ohne Gehälter für das US-Personal oder ähnliches.

„Ich war schon einmal in einer Situation: Wir haben die Anzahlung für unsere Lastkähne geleistet, das ganze Team ist bereit, und ich sehe unsicheres Wetter, wohl wissend, dass das Riff 90 Meilen vom Verladeort entfernt ist – werden alle sterben, wenn ich losfahre?

„Diese Entscheidungen zu treffen und dann auf dem Rücken herumzufliegen und ein paar Jungs, die kein Englisch sprechen, anzuschreien, wo sie eingesetzt werden sollen – ihr könnt euch den Stress vorstellen. Aber jetzt weiß ich genau, was wir tun können. Wir bewegen uns – darf ich es sagen? – in den angenehmen Bereich!“ Mehr erfahren über die Fischriffprojekt.

