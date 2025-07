Tauchen zu den Schiffswracks des Bermudadreiecks

Manche glauben, dass die sogenannte Wrackhauptstadt des Atlantiks durch die Anwesenheit von UFOs und/oder der verlorenen Stadt Atlantis entstanden ist, doch MICHAEL SALVAREZZA und CHRISTOPHER P. WEAVER wissen es besser. Eine wichtigere Frage für sie ist: Was ist das Geheimnis all dieser Hartkorallen?

Kapitän Janis Valikos blickte in die pechschwarze Dunkelheit des mittleren Atlantiks und sah nichts. Es war der 16. Januar 1940, eine ruhige, aber kalte Winternacht. Trotz der relativen Ruhe auf dem offenen Meer wehte der Kriegssturm seit über einem Jahr heftig, und die Wachsamkeit des Schiffes durfte nicht nachlassen.

Valikos war schon oft an Bermuda vorbeigesegelt und befand sich auf seiner letzten Reise vor seiner Pensionierung. Auf dieser Reise war er Kapitän der Pelinaion, ein 117 m langer Frachtdampfer, beladen mit Eisen- und Manganerz. Er hatte Westafrika Tage zuvor verlassen und war auf dem Weg zum sicheren Hafen von Baltimore.

Der Pelinaion in der Nähe dieser untergetauchten Riffe zerstört

Der Pelinaion wurde 1907 in Port Glasgow gebaut und hieß ursprünglich Hill Glen. Nachdem ihr Eigentum an eine griechische Reederei übergegangen war, wurde sie umbenannt in Pelinaion im Jahr 1939. Vielleicht würde sie heute Abend das Pech einholen, das normalerweise mit der Umbenennung eines Schiffes verbunden ist.

Pelinaion Auf dem Weg nach Amerika war kein Zwischenstopp auf den Bermudas geplant, doch Kapitän Valikos entschied sich aus Treibstoffmangel für einen Zwischenstopp.

Auf Bermuda hingegen wurde in den Abendstunden der Strom verdunkelt, um die Deutschen davon abzuhalten, die Insel auszuspionieren. Sogar der markante Leuchtturm St. Davids, der seit 1879 die Nordostseite der Insel bewachte, war in dieser Nacht gelöscht. Tatsächlich war alles schwarz.

Der Leuchtturm von St. David war in der Nacht, als die Pelinaion Schiffbruch erlitt, dunkel.

Der Kapitän glaubte, 12 Meilen von Bermuda entfernt zu sein und befahl dem Schiff, in der Dunkelheit weiterzufahren. Er irrte sich. Die Insel Bermuda war tatsächlich nur wenige Meter entfernt.

Das widerliche Geräusch von Metall, das von den Zähnen eines felsigen Korallenriffs aufgerissen wurde, hallte durch das Schiff. Das Schiff erzitterte, als es aufgerissen wurde. Pelinaion war bald verloren.

Alle Mann konnten gerettet werden, als das Schiff in Sichtweite des Landes sank, aber die einst pflichtbewusste Pelinaion war nun ein weiteres stilles Opfer der Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs.

Der Pelinaion liegt kaputt auf dem Boden

Wir zogen unsere Tauchausrüstung an, um Pelinaion an einem hellen Sommermorgen in Rufweite des St. David's Leuchtturms, der immer noch in Betrieb war und sein Licht in einem nicht enden wollenden Rhythmus blinken ließ. Bei einer Wassertemperatur von fast 27 °C und einer Sichtweite von 25 m fiel das zerfetzte Wrack des Frachters sofort in unser Blickfeld.

Wir stiegen hinab, immer begeistert von der Aussicht, ein Schiffswrack zu erkunden, und waren uns gleichzeitig der tragischen Geschichte der Kriegsopfer bewusst.

Rippen des Pelinaion

Der Pelinaion Die Fundstelle ist ein Durcheinander aus zerbrochenem Metall, das über einen großen Bereich des Meeresbodens verstreut ist. Acht Jahrzehnte Hurrikane, Winterstürme und andere Aktivitäten haben einen Großteil des erkennbaren Schiffsteils zerstört.

Ein bemerkenswerter Teil der Wrackstelle ist der noch intakte A-Rahmen, der dann zur langen Propellerwelle führt. Folgt man dieser Welle in tiefere Gewässer, gelangt man zum eigentlichen Propeller.

Der Propeller liegt in etwa 18 m Wassertiefe und erzählt die Geschichte der schicksalshaften Nacht, wenn man sich vorstellt, welche Anstrengung er auf sich nahm, um das Schiff nach dem Aufprall auf das Riff weiterzudrehen und vorwärts zu bewegen.

Der Pelinaion's Propeller

Bermuda Dreieck

Der Pelinaion, ein authentisches Schiffswrack mit einer traurigen Geschichte, ist nur eines von mindestens 300 dokumentierten Schiffswracks in den Gewässern rund um die Insel Bermuda.

Das früheste entdeckte und identifizierte Wrack mit einem gesicherten Datum ist das San Pedro aus dem Jahr 1594. Historische Aufzeichnungen und Berichte über Schiffswracks an Bermudas Riff reichen jedoch bis ins Jahr 1543 zurück. Einige Taucher haben Bermuda als „Wrackhauptstadt des Atlantiks“ bezeichnet.

Es liegt an der Nordspitze des „Bermudadreiecks“, doch trotz phantasievoller Behauptungen über UFOs, Außerirdische oder die verlorene Stadt Atlantis lässt sich der Grund für die Vielzahl an Schiffswracks in diesen Gewässern leicht erklären: das Riff.

Die Saumriffe der Bermudas erheben sich oft steil aus relativ tiefem Wasser bis auf wenige Zentimeter an die Oberfläche. Diese Riffe erstrecken sich weit in den Atlantik hinaus und haben schon so manches Schiff vorzeitig zerstört.

Ein Taucher erkundet Bermudas felsige Riffe

Zu den weiteren Faktoren zählt das Zusammentreffen verschiedener Meeresströmungen, insbesondere des mächtigen Golfstroms, der nicht nur Schiffskapitäne vor Probleme stellt, sondern auch für unvorhersehbare Wetterbedingungen sorgt. Hurrikane, die starke Winde und Wellen erzeugen, werden oft von den lenkenden Wasser- und Luftströmungen bis in die Nähe der Insel getragen.

Es braucht kein UFO, um ein Schiff auf den Bermudas zu versenken!

Rita Zovetta

Wir setzten unsere kleine Stichprobe der Wracks von Bermuda fort, indem wir die Überreste des Rita ZovettaSie wurde 1919 in einer schottischen Werft in Glasgow gebaut und war ein Frachtdampfer, der ursprünglich als die Gasconischer Krieg. Später wurde sie für den Transport von Trockenfracht umgebaut und in Rita Zovetta von ihren neuen Besitzern in Italien.

Die Rita Zovetta brach sich den Rücken an den Felsen

Im Jahr 1924, als sie vom Hafen Poti in Georgien am Schwarzen Meer nach Baltimore, Maryland, segelte, Rita Zovetta lief bei schwerer Wintersee auf der Nordostseite der Bermudas, direkt vor dem Leuchtturm St. David’s, auf Grund.

Glücklicherweise kam beim Untergang niemand ums Leben, und der Großteil der Manganerzladung konnte noch vor dem vollständigen Untergang des Schiffes am 13. Februar gelöscht werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Wrack umfassend geborgen und als Altmetall verwendet.

Der Rita Zovetta liegt in 6-20m Wassertiefe in der Nähe des Pelinaion Wrack. Das Schiff ist stark beschädigt und weist ein weites Trümmerfeld auf, das Heck und die Propellerwelle sind jedoch intakt. Motor, Winden, Ketten und Kessel befinden sich alle in den Trümmern.

Die lange Propellerwelle der Rita Zovetta

Der intakte A-Rahmen der Rita Zovetta

Als wir das Wrack erkundeten, stießen wir auf eine Handvoll invasiver Rotfeuerfische sowie zahlreiche Papageienfische und Sergeant-Majors, die mutig ihre Laichmassen verteidigten.

Invasive Rotfeuerfische finden auf den Bermudas ein Zuhause

Großaugen-Kardinalbarsche sind auf den felsigen Riffen zu finden

In einigen der dunkleren Winkel des Wracks fanden wir einige Eichhörnchenfische und einen Großaugen-Kardinalbarsch. Das Wrack ist zur Heimat dieser Arten geworden, und die harten Oberflächen bieten zudem einen festen Untergrund für das Wachstum von Korallen.

Hier, wie auf allen Wracks, die wir erkundet haben, scheint die Hirnkoralle die vorherrschende Art zu sein, obwohl auch andere Korallen gedeihen.

Der Taunton

Ein weiteres Wrack, dessen Geschichte es aufzudecken gilt, ist das der Taunton. Das 1902 in Kopenhagen gebaute Schiff transportierte eine Ladung Kohle von Norfolk, Virginia nach St. George, Bermuda, als es am 24. November 1920 beim Annähern an die Insel in eine Nebelbank geriet.

Trotz aller Bemühungen des Kapitäns lief sie auf das Nordriff auf und sank, ohne dass Menschenleben verloren gingen.

Da das Schiff in seichtem Wasser mit einer durchschnittlichen Tiefe von nur 6 m liegt, erkundeten wir es im Rahmen unseres zweiten Tauchgangs des Tages. Der Bug ist deutlich intakt und wir genossen es auch, über die Dampfmaschinen und Kessel zu schwimmen, die fest auf dem Meeresboden standen.

Die Taunton kippt auf dem Riff zur Seite

Bugteil der Taunton

Die Schiffsglocke wurde vom Meeresarchäologen Teddy Tucker geborgen und später als Requisite im beliebten Film verwendet The Deep. Es ist jetzt im Gibbs Hill Lighthouse Museum ausgestellt.

Beim Tauchen zum Wrack stießen wir auf dunkle Sandkörner und Kohlestücke, die auch mehr als ein Jahrhundert nach dem Untergang noch immer dort lagen! Diese Überreste der Ladung tragen die Geschichte des Schiffes zu einer neuen Generation von Entdeckern – den Tauchern, die die Schiffswracks Bermudas besuchen.

Der Taunton liegt im flachen Wasser

Christoph Kolumbus

Das vielleicht beliebteste Wrack bei Tauchern auf Bermuda ist das der Christoph Kolumbus, ein 150 m langer Luxusliner, der 1936 in das Riffsystem von North Rock krachte. Der Kapitän hatte einen Kommunikationsturm bei North Rock mit dem Gibbs Hill Lighthouse verwechselt und war in der Verwirrung auf das Riff aufgelaufen.

An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur 160 Besatzungsmitglieder, da das Schiff kurz zuvor eine Reise von Mexiko nach Spanien mit 344 Passagieren an Bord beendet hatte und nun auf dem Rückweg nach Mexiko war.

Der einst luxuriöse Ozeandampfer blieb danach viele Monate lang aufrecht und größtenteils aus dem Wasser. Er war irreparabel beschädigt und wurde zum Ziel von Plünderern, die zahlreiche Gegenstände vom Schiff raubten.

Überrest einer Bank aus dem Cristobal Colon

Bis heute sind Artefakte aus der Christoph Kolumbus findet man in Häusern und Einrichtungen rund um die Insel. Die Mitnahme von Gegenständen vom Schiff war illegal, und mehrere Bermudas wurden verhaftet und vor Gericht gestellt. Einem Bericht zufolge verteidigte sich ein Angeklagter vor Gericht mit den Worten: „Warum sollte ich ein spanisches Radio stehlen, wenn ich kein Spanisch spreche?“

Ein Kessel aus dem Cristobal Colon

Der Christoph Kolumbus wurde im Zweiten Weltkrieg von britischen und US-amerikanischen Streitkräften für Schießübungen genutzt und sank schließlich. Im Laufe der Zeit und infolge der Schießübungen ist das Wrack stark zersplittert und über 2 Quadratmeter Meeresboden verteilt. Es liegt in einer Wassertiefe zwischen 9,300 und 5 Metern.

Bei der Erkundung dieses Wracks konnten wir die Schiffsmotoren, Dampfturbinen und die doppelte Propellerwelle sehen. Dieses Wrack ist ideal für Taucher aller Erfahrungsstufen. Hier können sie nicht nur Papageienfische, Barrakudas, Schnapper und Riffbarsche beobachten, sondern auch über und zwischen einem bedeutenden Teil der maritimen Geschichte Bermudas schwimmen.

Graue Schnapper verstecken sich unter Felsvorsprüngen

Die Knochen des Cristobal Colon

Andere Schiffswracks

In diesen Gewässern gibt es Hunderte von Wracks zu erkunden und viele weitere müssen noch entdeckt werden.

Zu den am häufigsten von Tauchern besuchten Orten gehören L'Herminie, ein britisches Kriegsschiff aus dem Jahr 1824; die Mary-Celestia, ein Blockadebrecher der Konföderierten, der 1864 sank; und die Niobe CorinthianDieses schwimmende Casino war ein umgebauter Öltanker und wurde 2017 als künstliches Riff versenkt, nachdem die Regierung das verlassene Schiff mit seiner bewegten Geschichte in Besitz genommen hatte.

Als wir die Wracks und Riffe der Bermudas erkundeten, kam uns eine Frage in den Sinn: Wie überleben die Steinkorallen angesichts der kühlen Winter dort (die Lufttemperaturen sinken im Januar und Februar auf durchschnittlich 16 °C, die Wassertemperaturen fallen auf 14–17 °C, was viele Wintertaucher dazu veranlasst, Trockenanzüge und dickere 7-mm-Anzüge zu verwenden)?

Wir wissen, dass Korallen in einem engen Temperaturbereich vorkommen, und obwohl viele von ihnen in den durch steigende Klimabedingungen erwärmten Gewässern ums Überleben kämpfen, haben wir uns Gedanken über die untere Grenze ihrer Temperaturtoleranz gemacht.

Auf Bermuda fanden wir die Riffe der Hartkorallen recht gesund. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten in der Umgebung Karibikküste und Florida gedeihen diese Korallen.

Hirnkorallen gedeihen in den Gewässern Bermudas

BIOS-Korallensonde

Durch Gespräche mit Tauchanbietern und Einheimischen auf den Bermudas erfuhren wir, dass das Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) erforscht die Genetik der Korallen der Insel, um Hinweise auf ihre Widerstandsfähigkeit zu finden und möglicherweise Wege zu finden, Riffe weltweit mit Arten zu besiedeln, die große Temperaturschwankungen besser vertragen. Wir sind gespannt auf die Entdeckungen, die BIOS machen wird.

Bermuda ist eine faszinierende Insel mit einem reichen maritimen Schatz an versunkenen Schiffen, die nur darauf warten, von Tauchern erkundet zu werden. Und obwohl die Legenden des Bermudadreiecks amüsant und faszinierend sein mögen, ist es die natürliche Beschaffenheit der Insel, die zu diesem Erbe beigetragen hat.

Die berühmten rosa Sandstrände von Bermuda

Dennoch bleiben Fragen, Rätsel und ungelöste Tragödien bestehen. Wir haben uns eingehender mit diesem Aspekt der legendären Gewässer Bermudas befasst und eine PADI-Spezialzertifizierung zum Bermuda Triangle Diver erworben.

Zuerst dachten wir, dass es sich um eine Spielerei handelte, aber als wir den Kurs durchliefen, der von Tauchen Bermuda Wir erfuhren die wahren Gründe für die Schiffswracks auf den Bermudas, wurden mit einigen der noch immer bestehenden Geheimnisse konfrontiert und gewannen eine viel bessere Wertschätzung für die Riffe, Wracks und die Archäologie der Insel.

Wir haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt.

Auch von Salvarezza & Weaver auf Divernet: Schiffswracks im südlichen Golf von Kalifornien, Verlängertes Tauchwochenende in der Dominikanischen Republik, Portal nach Tubbataha, Jupiter: Nicht von dieser Welt, Wo das Wasser auf den Himmel trifft, Verschwindende Grenze