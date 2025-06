Zurück in der Herde: Fund einer Ju-88 in der Ägäis

Zwei griechische Taucher decken ein verborgenes Stück Geschichte auf: das lange verschollene Wrack einer Junkers Ju-88. ROSS J ROBERTSON erzählt die Geschichte auf Grundlage der Recherchen von NIKALAOS SIDIROPOULIS, der zusammen mit DR. KIMON PAPADIMITRIOU die Bilder liefert.

Als ich in die Tiefen der Ägäis hinabstieg, tauchte der unverkennbare Umriss der Junkers Ju-88 unter mir auf. Rumpf und Flügel lagen anmutig ausgestreckt auf einem Sandboden, eingebettet in wogende Seegraswiesen. Ein surreales Gefühl durchfuhr mich – Kimon und ich waren die Ersten seit über 80 Jahren, die dieses Wrack aus der Nähe betrachten durften!

Nikolaos Sidiropoulos beschreibt die bemerkenswerte Entdeckung des siebten Flugzeugs dieser Art in griechischen Gewässern. Dieses befand sich vor der Insel Psara in einer Tiefe von nur 25 Metern.

Im Zweiten Weltkrieg war die deutsche Junkers Ju-88 ein erfolgreiches zweimotoriges Kampfflugzeug in verschiedenen Rollen. Dank der Bemühungen von Manolis Roxanas war die Geschichte dieses Flugzeugs, einschließlich eines Berichts des Piloten in einem Buch von Peter Taghon, bereits bekannt – das Wrack selbst blieb jedoch lange unentdeckt.

Die Junkers Ju-88 in ihrem heutigen Aussehen

Verlorene Schafe

Leutnant Gert Winterfeld muss die Angst spürbar gewesen sein, als er am 88. Dezember 4 seine Ju-1 A13 L1943+CK durch den turbulenten Nachthimmel steuerte. Die Mission – ein Tiefflugbombenangriff auf den Hafen von Bari in Italien – war schnell chaotisch geworden.

Als sich das Wetter verschlechterte und das Flugabwehrfeuer zunahm, gelang es der Besatzung, ihre Bomben abzuwerfen, doch es war unmöglich, Treffer zu bestätigen. Zwei der deutschen Flugzeuge wurden im Chaos abgeschossen, bevor die restlichen Gruppen I und III des 1. Geschwaders für operative Ausbildung Flügel Ich könnte entkommen.

Der Angriff hatte die Angreifer auf ihrem Heimweg in alle Winde zerstreut. Während viele Flugzeuge in Albanien landeten, folgten Winterfeld und seine Besatzung den Befehlen und flogen zurück zu ihrem Stützpunkt in Elefsina bei Athen.

Dichte Wolken und schlechte Sicht behinderten jedoch ihr Vorankommen. Funker Unteroffizier Erwin Kielhorn meldete bald, dass sie jeglichen Funkkontakt verloren hatten und nun auf ihren Kompass und die Hoffnung angewiesen waren, bekannte Orientierungspunkte zu entdecken.

Sie waren unwissentlich zu weit nach Osten geflogen und hatten die Ägäis ohne Land in Sichtweite überquert. Als der Treibstoff zur Neige ging und ihnen das Unvermeidliche bewusst wurde, tauchte wie durch ein Wunder eine kleine Insel am Horizont auf. Winterfeld hatte keine andere Wahl und beschloss, das Flugzeug zu notwassern.

Drei Junkers Ju-88 über Kreta im Jahr 1943 (Bundesarchiv)

Eine einzelne Ju-88 (Bundesarchiv)

Sie schwebten über der Insel und warfen rote Leuchtraketen ab, um Hilfe zu signalisieren, bevor Winterfeld seinen Anflug begann. Bei zeitweiligem Mondlicht kämpfte er darum, die Ju-88 waagerecht zu halten. In 80 Metern Höhe befahl er Kielhorn, die Kabinenhaube zu öffnen, doch diese riss heftig ab und prallte gegen das Heck.fein und das Flugzeug stürzte ins Meer.

Wie durch ein Wunder blieb die Besatzung relativ unverletzt, doch die Wellen überrollten sie beim Versuch, das Flugzeug zu verlassen. Das Rettungsfloß funktionierte nicht, und die Besatzung trieb in dunklen Gewässern.

Winterfeld schwamm auf einen Felsvorsprung zu und klammerte sich an die Hoffnung. „Mein Leben –Jacke „Das Boot hatte sich nicht aufgeblasen, was letzten Endes ein Segen war“, erinnerte er sich. Nachdem er es an Land geschafft hatte, führte ihn ein Einheimischer zum Bürgermeister der Insel, wo er seinen Kanonier Alfred Raidt wohlbehalten vorfand, jedoch erfuhr, dass die beiden anderen Besatzungsmitglieder vermisst wurden.

„Die vier Besatzungsmitglieder hatten den Absturz überlebt“, erinnerte sich der Inselbewohner Manolis Agapousis, dessen Vater die Ereignisse miterlebt hatte. „Zwei schwammen nach Osten, obwohl sie sich in Ufernähe befanden und den Berg Mavri Rachi auch nachts hätten sehen müssen. Leider ertranken sie“, sagte er düster. „Die anderen beiden schafften es auf die Insel.“

Die Flieger hatten keine Ahnung, wo sie waren, doch Manolis zufolge entdeckten sie eine Kirchenlaterne und folgten ihrem Licht. Sein Vater, der mehrere Sprachen fließend sprach, half ihnen, Unterstützung von der örtlichen deutschen Garnison zu erhalten.

Nachdem die Leichen ihrer Kameraden gefunden worden waren, nahmen Winterfeld und Raidt an deren Beerdigung auf der Nachbarinsel Chios teil, bevor sie zu ihrer Einheit zurückkehrten.

Aufklärungstauchgang

Nikolaos und Kimon vom Underwater Survey Team (UST), einer Gruppe freiwilliger Schiffswrackforscher und -enthusiasten mit Sitz in Griechenland, waren Anfang des Jahres auf der Insel Psara für eine Fernsehdokumentation mit dem Titel Thalatta – Geheimnisse der Ägäis als sie Gerüchte über einen Flugzeugabsturz in der Nähe hörten.

Die Erkenntnisse von Manolis und die wertvollen Informationen des einheimischen Fischers Spiros Louloudias erwiesen sich als entscheidend. Spiros erinnerte sich, dass er in den 1970er Jahren seine Angelausflüge in einem bestimmten Gebiet abgebrochen hatte, nachdem sich seine Ausrüstung darin verfangen hatte. Dies half Nikolaos und Kimon, die Koordinaten zu bestimmen, die mit dem auf Seekarten markierten Schmutzgrund übereinstimmten.

Mit diesem Wissen ausgestattet bereiteten sie sich auf einen Erkundungstauchgang vor, in der Hoffnung, das Wrack zu dokumentieren und ein detailliertes photogrammetrisches 3D-Modell zu erstellen.

„Das Flugzeug ist bemerkenswert gut erhalten, auch wenn sich das Heckteil gelöst hat“, erinnert sich Nikolaos. „Es liegt nun verkehrt herum und in die falsche Richtung zeigend auf dem Rumpf, zweifellos wurde es von Fischernetzen dorthin gezogen.“

„Fragmente dieser Netze haften an den fast intakten horizontalen Stabilisatoren, ein klarer Beweis für eine unbeabsichtigte Störung des Wracks.

Heckteil

Kimon und ich umkreisten das beschädigte Heck und betrachteten den unheimlichen Anblick. Ich spähte durch die offene Luke und entdeckte das eingefahrene Spornrad und seinen Mechanismus. Weiter hinten weckten Reste der Ruderbefestigung meine Neugier, ebenso wie die in eine verstärkte Kufe eingelassenen Treibstoffabwurflöcher.

Der Blick in den Rumpf vom Bruchpunkt nach vorn offenbarte Strukturrippen, die nun unter einem bunten Teppich aus Meerespflanzen verborgen waren. Im Inneren waren kugelförmige Sauerstoffflaschen – wahrscheinlich noch unter Druck – sicher an ihrem Platz befestigt, ein seltener Anblick für eine Ju-88, die typischerweise zylindrische Flaschen besaß.

„Auffällig war auch die offene Luke zum hinteren Bombenschacht, dessen Ladung längst über Italien abgeworfen worden war.“

Im Rumpf

Beide Jumo 211-Motoren sind noch montiert, die Holzpropeller sind jedoch längst zerfallen. „Ein Motor, dessen Verkleidung fehlte, legte Öldruck- und Temperaturanzeigen frei, die einst für die Besatzung lebenswichtig waren, heute aber undurchsichtig sind.

„Ich konnte nicht anders, als mir vorzustellen, wie der Pilot vom Cockpit aus über die Schulter auf genau diese Anzeigen blickte und von ihnen abhängig war, um am Leben zu bleiben.

Der Backbordmotor der Junkers Ju-88

Seitenansicht des Motors, der seine Verkleidung verloren hat

Backbordmotor

„Als wir näher kamen, bemerkte ich das zusammengebrochene Backbordfahrwerk unter dem Flügel, sein Reifen ist seltsamerweise intakt, als würde er noch Luft halten.

Das Cockpit, dessen Kabinenhaube längst verschwunden war, gab den Blick auf den Pilotensitz frei, dessen markanter, langer Hals als Schutz vor Kugeln diente. Die Positionen der anderen drei Besatzungsmitglieder sind noch erkennbar, obwohl ein Großteil des Cockpits zerfallen ist und nur noch Fragmente von Instrumenten und Anzeigen übrig sind.

Das Cockpit

Seitenansicht des Cockpits

„Ich stellte mir vor, wie die Besatzung in diesem engen Raum zusammengepfercht war, von Verzweiflung gepackt, als sie über die Ägäis flog, verloren und ihr der Treibstoff ausging.“

Moment der Ehrfurcht

Nikolaos und Kimon schwebten über dem Wrack und teilten einen Moment stiller Ehrfurcht. „Heute ist dieses Flugzeug, das von einer dünnen Schicht Grünalgen umhüllt ist und ein pulsierendes Meeresleben beherbergt, einst stolz durch die Lüfte emporstieg, während seine Besatzung im Kampf gegen die Alliierten kämpfte – doch auch sie hatten ihre eigenen Freunde, Familien, Träume und Hoffnungen.“

Obwohl ihr Schicksal bekannt war, blieb ihre Geschichte unvollständig – bis jetzt. Nachdem ihre Flugzeuge jahrzehntelang in Vergessenheit geraten waren, lagen sie nun vor uns, und endlich konnte die ganze Geschichte erzählt werden. Sie wartete nur darauf, dass wir wieder an die Oberfläche zurückkehrten.

Schließlich verdient jedes verlorene Schaf, gefunden zu werden.

Der Unterwasser-Vermessungsteam dankt Manolis Agapousis für die Weitergabe des Berichts seines Vaters, Manolis Roxanas für die Bereitstellung der Flugzeug- und Besatzungsidentifikation, Spyros Louloudias für die Angabe des Standorts und Thomas Panagiotopoulos, Kapitän des Versorgungsschiffs Arktis. Die Aussage des Piloten wurde im Buch gefunden La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Band 2 von Peter Taghon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS ist ein leidenschaftlicher Taucher und Mitbegründer der UST. Er begann 2002 mit dem Tauchen und erlangte verschiedene Zertifizierungen, darunter TecRec 50. Er betreibt Archivrecherche zu Schiffswracks, schreibt Artikel, hält Vorträge und dreht Dokumentarfilme, um die Geschichte und Bedeutung des maritimen Erbes zu fördern. ROSS J ROBERTSON, ein Advanced Open Water und Nitrox Diver, ist Autor und Pädagoge mit einem ausgeprägten Interesse an Schiffswracks in der Ägäis und der griechischen Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Diese Elemente in zahlreichen Zeitschrift und Zeitungsartikel, er ist auch der Kurator der Site Geschichten aus dem 2. Weltkrieg

