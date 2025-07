Baltictech findet weiteres Schiffswrack der „Hannibal“ in 90 Metern Tiefe

Polnische Taucher haben das Wrack der Baltenland, ein deutscher Frachtdampfer, der 1944 während der Operation Hannibal, einer der größten maritimen Evakuierungsoperationen des Zweiten Weltkriegs, von einem sowjetischen U-Boot torpediert wurde.

80 Jahre nach der gewaltigen Explosion, die zu seinem Untergang führte, ist von der Struktur des großen Schiffes nicht mehr viel zu sehen, doch das Wrack stand schon lange auf der Wunschliste des Tauchteams, um es zu finden.

Im Rahmen der Operation Hannibal wurden Anfang 1945 deutsche Truppen und Zivilisten aus den Ostseeküstengebieten abtransportiert, die durch die vorrückende Rote Armee abgeschnitten waren.

Das Baltictech-Tauchteam, das bereits mehrere mit der Hannibal in Verbindung stehende Schiffswracks in der Ostsee entdeckt hat, fand dieses in einer Tiefe von 91 Metern nördlich der Stadt Ustka und außerhalb polnischer Hoheitsgewässer. Es lag etwa neun Kilometer von der in zeitgenössischen Berichten angegebenen Untergangsposition entfernt.

„Unendlich viel Netz“ liegt auf dem Wrack der Baltenland (Baltictech)

Das Wrack in einem Moment der Klarheit (Baltictech)

Das Team unter der Leitung des Wracksuchers Tomasz Stachura begann seine Suche im Jahr 2020 und fand die Karlsruhe in diesem Jahr Frankfurt 2021 und 2023 die Geritz Fritzen.

Das ließ nur Orion und Baltenland, ein großes Ziel mit einer Länge von 103 m, das aus Großbritannien stammte und 1904 in Sunderland gebaut wurde.

Obwohl immer noch der Name Valdona, wurde sie 1940 von deutschen Truppen in Rotterdam gekapert, umbenannt Baltenland und werden zwischen Kiel und Gdynia in Polen – dem Sitz von Baltictech – eingesetzt, um Nachschub für die deutsche Ostfront zu transportieren und Flüchtlinge aus Preußen zurückzubringen.

Das Schiff vor 1940, als es Valdona (Baltictech) hieß

Sie transportierte eine große Lieferung von Vorräten mit zwei anderen Handelsschiffen und drei Begleitschiffen Richtung Osten, als der Konvoi am 25. Dezember von dem sowjetischen U-Boot entdeckt wurde K-56.

Kurz vor 2 Uhr morgens am zweiten Weihnachtsfeiertag, K-56 feuerte die beiden Torpedos ab, die das Baltenland, doch deutschen Berichten zufolge gelang es den Begleitschiffen, die gesamte Besatzung des Schiffes zu retten.

Das Tauchboot (Baltictech)

„Diese beiden Torpedos und eine gewaltige Explosion der mitgeführten Munition haben das Wrack stark zerstört“, erklärte Baltictech nach der Besichtigung des Wracks. Auf dem Meeresboden habe man lediglich „einen Schwarm von Blabla gefunden, verdorben durch eine endlose Menge Netze“.

Die Sichtweite während des Tauchgangs betrug selten mehr als einen halben Meter, aber das Team konnte militärische Ausrüstung, darunter Munition und Gas, identifizieren.Masken sowie Ersatzteile, Schuhe, Reifen und Propeller.

Diskussion über den Sprung: Tomasz Stachura (Baltictech) links

„Es ist schade, dass das Wrack so weit entfernt und tief liegt, denn es birgt wahrscheinlich noch mehr Geheimnisse“, sagte Stachura, ein Tiefseewrackfotograf und Gründer und CEO eines Taucheranzugherstellers. Santi Tauchen.

