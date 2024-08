Maltas Delfinpark: Ist das ein Zoo oder ein Zirkus? 

Eine Gesetzeslücke in Maltas zehn Jahre alter Tierschutzgesetzgebung erklärt, warum das einzige Delfinarium an diesem beliebten Tauchziel im Mittelmeer immer noch Eintritt verlangen darf, wenn Besucher in Gefangenschaft lebende Delfine bei ihrer Vorführung beobachten.

Gerade die Tatsache, dass der Mediterraneo Marine Park als Zoo registriert ist, ermöglichte es ihm, seine Aktivitäten trotz anhaltender Proteste von Tierschützern fortzusetzen – und erklärt vielleicht, warum die Behörden sehr schweigsam sind, wenn sie von diesen Aktivisten um einen Kommentar gebeten werden und Divernet.

Die Großen Tümmler im Mediterraneo, dem Handelsnamen von Marineland Ltd an der Nordostküste Maltas, sind seit mehr als 20 Jahren dort, um aufzutreten und mit dem Publikum zu interagieren.

Delfinvorführung im maltesischen Meerespark (Marine Connection)

Vor zwei Jahren wurden die Todesfälle der drei weiblichen Delfine des Parks durch die kooperierenden Organisationen Marine Connection, Animal Liberation Malta und Delphin-Projekt.

Mediterraneo machte einen Taucher für die Todesfälle verantwortlich, der einen mit Blei gefüllten Gewichtsbeutel im Delphinbecken zurückgelassen hatte, was innerhalb eines Monats zu deren Tod führte. Todesfälle durch Vergiftung, wie berichtet Divernet.

Die fünf männlichen Delfine des Parks hatten nach etwa dreimonatiger Behandlung überlebt. Der älteste, Sol, war im Jahr 2000 vor Kuba gefangen worden, die anderen wurden im Park geboren – Sols zwei Söhne Rohan (5) und Luqa (4) sowie Ninu (14) und Cha (13).

„Nach Spanien gezogen“

Die Aktivisten behaupteten damals, das Delfinarium habe es versäumt, die Öffentlichkeit über die Todesfälle zu informieren. Die Erklärung zu den Bleigewichten habe man erst ein Jahr später gegeben, nachdem das Personal einem neugierigen Besucher erzählt hatte, die Weibchen seien nach Spanien gebracht worden – eine Behauptung, die sich als unwahr herausstellte.

Aus Sorge, die verbleibenden fünf männlichen Delfine könnten unter dem Leben in Becken leiden, deren Zustand sich durch die Überwucherung mit Algen angeblich „ernsthaft verschlechtert“ habe, nahm die in Großbritannien ansässige Organisation Marine Connection in diesem Sommer Kontakt mit Maltas Tierschutzbeauftragter Alison Bezzina auf.

Schiffsverbindung wurde vor über 30 Jahren von Liz Sandeman und Margaux Dodds gegründet, nachdem sie sich erfolgreich für die Schließung der letzten Delfinarien in Großbritannien eingesetzt hatten. Sie forderten Bezzina auf, dringend regelmäßige unabhängige Tests des Wassers in den Becken durch Maltas Veterinary Regulation Department (VRD) zu veranlassen.

Die Lebensbedingungen in den Delphinbecken haben sich verschlechtert (oberhalb und unterhalb), sagen Aktivisten (Marine Connection)

„Wir sind außerdem der Meinung, dass die Lizenz, die Mediterraneo derzeit für den Betrieb eines Zoos verwendet, überprüft und unter den gegebenen Umständen widerrufen werden sollte“, sagte Dodds gegenüber Bezzina.

„Diese Delfine werden für Shows und öffentliche Interaktionen eingesetzt. Diese Tatsache allein widerspricht dem Zweck eines Zoos. Sie werden nicht für Artenschutzmaßnahmen eingesetzt und daher ist die Gültigkeit der Lizenz fraglich.“

Definition eines Zirkus

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass derartige Zirkusvorstellungen sowohl gegen die aktuelle Zoolizenz als auch gegen maltesisches Recht verstoßen. Nach dem Tierschutzgesetz von 2014 sind Einrichtungen, in denen Tiere für „Aufführungen, Ausstellungen, Shows oder für die TAUCHERAUSBILDUNG Diejenigen, die diese in Zirkussen betreiben, können mit dem Entzug der Lizenz, der Schließung der Räumlichkeiten und der Umsiedlung der Tiere rechnen.

Dieses Gesetz definiert einen Zirkus als „jede von Ausstellern zu Gewinnerzielungsabsichten veranstaltete und von der Öffentlichkeit zur Unterhaltung angesehene Vorführung, die der Belustigung und Zurschaustellung dient und bei der Tiere Tricks oder Manöver ausführen müssen, die nicht ihrem natürlichen Verhalten entsprechen oder keinen pädagogischen Wert haben“.

Eine Ausnahmeregelung (31E) besagt jedoch, dass die Bedingungen „nicht für Zoos gelten, die nach diesem Gesetz lizenziert sind, mit der Begründung, dass die Ausnahme die Ziele der Bestimmungen dieses Gesetzes nicht gefährdet.“

Im Juni sagte Bezzina gegenüber Marine Connection, dass sie mit VRD in Verbindung stehe, um die Details der Inspektionen bei Mediterraneo zu klären. Die Organisation gibt jedoch an, dass der Kommissar trotz wiederholter Bitten um Rückmeldungen seither keine weiteren Details bekannt gegeben habe.

Divernet hat sich ebenfalls an Bezzina gewandt, um die Situation zu klären, aber sie antwortete nur, dass die Lizenzierung und Regulierung von Unternehmen wie Mediterraneo in der Verantwortung der VRD liege, und verwies die Anfrage an den Veterinärbeauftragten der Direktion, Dr. Duncan Chetcuti Ganado. Er hat auf Anfragen nicht geantwortet.

„Analyse, falls erforderlich“

Mittelmeer Marine Parkwar jedoch entgegenkommender. „Unsere Tanks werden täglich auf physikalische und chemische Parameter analysiert“, sagte Manager Pietro Pecchioni Divernet.

„Einmal im Monat wird eine mikrobiologische Analyse von einem externen (dritten) Labor durchgeführt. Alle Parameter entsprechen den Normen und Richtlinien. Die Regierung steht mit uns in Kontakt, um bei Bedarf weitere Inspektionen und Analysen durchzuführen.“

Auf die Frage nach der Einhaltung des Tierschutzgesetzes sagte Pecchioni: „Ich fordere Sie auf, das Gesetz aufmerksam durchzulesen. Unsere Einrichtung ist ein anerkannter Zoo.“

Der Park hat zuvor erklärt, dass ein Taucherteam zum Reinigen der Becken und zur Eindämmung des Algenwachstums eingesetzt wird. Das Wachstum sei zwar unansehnlich, stelle für die Delfine jedoch keine Gefahr dar.

Delfine in ihrem Becken im Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

„Offenbar wurden Wassertests durchgeführt, aber der Park reguliert sich selbst, da dies von den Mitarbeitern vor Ort durchgeführt wird“, sagt Sandeman. „Warum veröffentlichen sie die Ergebnisse dieser Tests nicht oder erlauben keine unabhängige Inspektion der Anlage und ihrer Delfine?“

„Unsere Mission ist es, uns für den Schutz des Meereslebens einzusetzen und der Öffentlichkeit wertvolles Wissen über die entscheidende Bedeutung des Schutzes unserer Ozeane und der großartigen Lebewesen, die sie bewohnen, zu vermitteln“, erklärt der Mediterraneo Marine Park.

Marine Connection wiederum erklärt auf seiner Website: „Die Tatsache, dass der Mediterraneo Marine Park weiterhin in Betrieb ist, deutet darauf hin, dass die Behörden diese Tierschutzprobleme ignorieren, und das können wir nicht tolerieren.“

