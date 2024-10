Ustica: Siziliens Tauchjuwel

PENELOPE GRANYCOME kannte Sizilien, hatte dort aber noch nie das Tauchen ausprobiert – eine Reise zu der kleinen Insel vor der Nordküste gab ihr die Gelegenheit herauszufinden, warum sie so hoch geschätzt wurde

Die Insel Ustica ist britischen Tauchern vielleicht nicht sehr bekannt, doch als ich kürzlich dort tauchte, war es, als hätte ich ein unentdecktes Juwel entdeckt: eine Meereslandschaft aus schimmerndem Blautopas, begleitet von einer spektakulären Topografie, Höhlen, Durchschwimmmöglichkeiten und einer Fülle von Fischen – das Ergebnis des vulkanischen Erbes von Ustica und ihres Status als erstes italienisches Meeresschutzgebiet seit 1986.

Ankunft im Hafen (Penelope Granycome)

Als Sizilienliebhaber war mir die Insel beim Abstieg nach Palermo oft aufgefallen und ich war begeistert, als ich über ihre Artenvielfalt und die Tauchmöglichkeiten las, die sie bietet. Sizilien bietet anspruchsvolle Wracks, Höhlen und Unterwasserruinen und Ustica mit seinem Charme, seiner Gemütlichkeit und seiner herzlichen Gastfreundschaft schien der perfekte Ausgangspunkt, um die Unterwasserwelt zu erkunden.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-beutel.

Am malerischen Ausschiffungspunkt wurde ich von Claire, einer der Eigentümerinnen von Orca Diving Ustica, einem 5-Sterne-PADI-Tauchzentrum, und Salvo, dem Eigentümer des Hotels Sogni Nel Blu, in dem ich übernachten sollte, empfangen.

Sanfte Treppen in der Stadt… (Penelope Granycome)

…führt zum Tauchzentrum (Penelope Granycome)

Nach einem schnellen Check-in war es ein kurzer Spaziergang über eine der vielen schönen Treppen zum Tauchzentrum, wo ich eine Einführung bekam und die Ausrüstung vorbereitet wurde. Miteigentümer Davide erzählte mir vom Meeresschutzgebiet (MPA) der Insel, das etwa 15 km Küste umfasst und in drei Zonen unterteilt ist.

Die relativ kleine, 60 Hektar große Zone A ist eine Sperrzone, während die Zonen B und C, die jeweils etwa 8,000 Hektar umfassen, ein allgemeines Schutzgebiet bzw. ein teilweises Schutzgebiet sind.

Die einzigartige kleine Stadt als charmant zu beschreiben, wäre eine Untertreibung. Die meisten Restaurants liegen nur wenige Minuten vom Hotel entfernt und es gibt Wanderwege, von denen aus man die ganze Insel erkunden kann.

Gruppiert zum Tauchen

Am nächsten Morgen, nachdem ich mit einem spektakulären Blick auf den Hafen aufgewacht war und einen köstlichen Kaffee und ein Croissant in Salvos Café genossen hatte, traf ich die Guides und andere Taucher bei Orca. Jeder wurde für Tauchgänge um 8 Uhr und 11 Uhr mit seinen Guides eingeteilt, die Sprachen waren Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

Vorbereitungen zum Tauchen (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and regs to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Wir rollten in 29 °C warmes Wasser und kristallklare Sicht, und der erste Tauchgang bei Punta Galera enttäuschte nicht.

Ustica entstand vor einer Million Jahren durch anhaltende Unterwasserausbrüche und eine anhaltende Reihe von Prozessen (einschließlich eines letzten großen Ausbruchs vor 130,000 Jahren sowie des Untergangs durch ein polares Schmelzwasser), die die Topographie geformt haben.

Ein Merkmal ist der gleichförmige basaltische Fels, der durch rasch abkühlende Lava entstanden ist. Wir schwammen an einem Felsgürtel entlang hin und zurück und wurden mit dem Anblick von Barrakudas, Bernsteinmakrelen, einer Muräne und einem bemerkenswerten Aplysiida Seehase, eine riesige Meeresschnecke, die anmutig durch das Wasser fliegt und ihren Namen ihren niedlichen, hasenohrartigen Nashornzellen verdankt.

Barrakuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Faszinierend sind auch die Paarungsgewohnheiten der Seehasen – da sie Hermaphroditen sind, paaren sie sich in einer langen Reihe oder Gruppe. Davide erwähnte den Aberglauben der alten Mittelmeerfischer, dass das versehentliche Berühren eines Seehasen zu Kahlheit führt. Der lateinische Name des Aplysia depilans Sorte bedeutet Enthaarungsseehase.

Nach einem schnellen Flaschenwechsel und einer Oberflächenpause mit viel Wasser, Eistee und Snacks machten wir uns auf in den Norden der Insel zum Tauchplatz Secca della Colombara, was aus dem Sizilianischen übersetzt „Taubenflachland“ bedeutet, wo die Wellen über die Untiefe des Dove Rock brechen.

Unter dem Leuchtturm von Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Wenn man auf einen Felsgipfel und eine schräge Wand auf 30 m Tiefe hinunterging, gelangte man zum Wrack der Ustica, einem spektakulären Anblick eines Handelsschiffs, das 2005 nach der Kollision mit der Untiefe sank. Auf der Seite liegend bot es den Hintergrund für einige riesige Fische, darunter sowohl einen Zackenbarsch als auch einen Flaschenzackenbarsch. Davide entdeckte dort auch eine Schirmschnecke und einen Drachenkopf.

spektakulär Astroides Orangefarbene Korallen hoben sich vom Blau ab und der gesamte Standort erwies sich als Paradies für Artenbeobachter.

Nach so einem wundervollen Morgen und zwei ziemlich tiefen Tauchgängen war es Zeit für ein Nickerchen, dann gab es Kaffee und sizilianische Süßigkeiten auf dem Platz und später gesellte ich mich zu all den anderen Tauchern und Guides zum Aperitivo bei Sonnenuntergang.

Rote Gorgonien

Ein neuer Tag brachte einen frühen Tauchgang an der Punta dell'Arpa im Süden der Insel. Es war ein wunderschöner Ort, der die Möglichkeit bot, etwas Tiefe zu erreichen und die Gorgonien in etwa 34 m Tiefe zu sehen.

Rote Gorgonien, die Felsbrocken bedecken, und Durchschwimmmöglichkeiten durch Madreporen aus Steinkorallen waren ein Genuss. Orca bringt AOWD- und Deep Speciality-Studenten wegen der geschützten Tiefe und der wunderschönen Landschaft hierher.

Cratena peregrina Nacktschnecke (Fanny Floirat-Lohyer)

Als nächstes stand Sutta a Za Lisa an, ein Spielplatz aus Tunneln und engen Durchschwimmstellen, eine davon in 27 m Tiefe. Es ist entscheidend, dass man sich wohlfühlt, denn kaum hat man eine verlassen, kommt man schon in die nächste hinein.

Unser Guide Alex führte uns durch mehrere Durchschwimmzonen, bevor wir zu einer Schlucht aufstiegen. Der gesamte Ort ist reich an Artenvielfalt, mit einer Höhle mit Madreporen und einem Petrosia Schwamm, der in der Sonne dunkler wird. Bärenkrebse und Muränen waren dort zu finden, und wir sahen noch einen weiteren riesigen Zackenbarsch.

Felsige Unterwassertopographie (Fanny Floirat-Lohyer)

Letzter Tag

Der letzte Tag war genauso besonders und ein Kilo, das ich abnahm, um meinen Auftrieb zu optimieren, ermöglichte mir einen himmlischen frühen Tauchgang in der Grotta della Pastizza, deren Name von dem teigförmigen Felsen an der Oberfläche abstammt.

Dieser Tauchgang führte zunächst durch drei von vier flachen Höhlen und tauchte in einer auf, in die gesprenkeltes Licht einfiel. Die Ruhe der Kammer, die mit einer Statue des Schutzheiligen der Insel, San Bartolicchio, geschmückt war, versetzte uns in stummes Staunen.

Wir ließen uns dann eine Wand voller Leben hinabsteigen und sahen noch einen weiteren großen Zackenbarsch auf etwa 25 m. Dieser Ort wird auch für Nachttauchgänge genutzt, um Aale und Krustentiere sowie Seehasen, Tintenfische, Kraken und Nacktschnecken zu sehen.

Nacktschnecke Felimida krohno (Fanny Floirat-Lohyer)

Zu guter Letzt gab es eine aufregende RIB-Fahrt zu Usticas berühmtester Stätte, dem Scoglio del Medico oder Felsen des Arztes.

Um alles abzudecken, wären mehrere Tauchgänge nötig. Wir stiegen in eine Höhle hinab, die als Grotta della Balena bekannt ist, weil eine Öffnung an das Maul eines Wals erinnert. Drinnen betraten wir eine kleinere Höhle und sahen vier Zackenbarsche, die wie ein Empfangskomitee aufgereiht waren.

Eine Linie von Braunen Zackenbarschen (Fanny Floirat-Lohyer)

Dies war ein weiterer Zufluchtsort für Meereslebewesen, darunter Krabben, Drachenköpfe und Nacktkiemer, und wenn Sie Zeit haben, können Sie davon jede Menge entdecken.

Nachdem wir durch einen Tunnel auf etwa 30 m Tiefe geflogen waren, ging es hinauf ins Blaue, wo wir auf dem Felsgipfel ein zauberhaftes Fischschauspiel mit Barrakudas, Bernsteinmakrelen, Streifenzackenbarschen und Seehasen erlebten.

Penelope mit der Orca Diving Ustica Crew

Diese sechs Tauchgänge, die ihre Großartigkeit dem Schutz durch das Reservat und Usticas vulkanischem Erbe verdanken, werden mir immer in Erinnerung bleiben. Nach dem Abschied ging es zurück nach Palermo, mit dieser Freude nach dem Tauchen, die man anderen Tauchern nicht erklären muss.

FAKTDATEI Preise bei Orca-Tauchen Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Divemaster-Kurs and equipment rental are available. Der Sogni Nel Blu Das Hotel bietet Zimmer für 2–30 Nächte – ein Aufenthalt von zwei Nächten kostet ab 160 Euro pro Zimmer (bei Doppelbelegung) inklusive Transfers vom und zum Hafen. Flüge nach Palermo sind von den meisten Londoner Flughäfen verfügbar und dauern weniger als drei Stunden, ab 56 £ Hin- und Rückflug (Ryanair). Liberty-Linien bietet ein Tragflügelboot vom Hafen von Palermo nach Ustica an, die Fahrt kostet 24–37 Euro pro Überfahrt.

