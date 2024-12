Freitaucher: Tiefer in Molchanovs Welt

Filme über Freitauchen, ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, haben sich in den letzten Jahren beim Fernsehpublikum als überraschend beliebt erwiesen. Netflix konnte einige erfreuliche Einschaltquoten verzeichnen – von einer Klage ganz zu schweigen.

Sie haben meist einfallslose Namen – Der tiefste Atemzug, ein Atemzug, keine Grenze, halte den Atem an – und kann daher leicht in der Erinnerung durcheinander geraten. Aber die Leute scheinen fasziniert zu sein von den zielstrebigen Versuchen der Wassersportler, die Grenzen des menschlichen Körpers zu erweitern, obwohl sie sich bewusst sind, dass am Ende jeder Downline eine potenzielle Tragödie lauert.

Der neueste Teil soll demnächst auf Paramount+, einer der am wenigsten abonnierten digitalen Plattformen, erscheinen, wurde jedoch mit großer Spannung erwartet, da es darin um den unangefochtenen aktuellen König dieses Sports geht, den russischen Wasserspringer Alexey Molchanov.

Plakat (Paramount Pictures)

Während es in Filmen zum Thema Freitauchen normalerweise um den Versuch geht, einen Weltrekord zu brechen (und ich kann mir nicht vorstellen, dass es den typischen Zuschauer besonders interessiert, ob das mit Bi-Fins mit variablem Gewicht, im freien Tauchen oder in irgendeiner anderen Disziplin geschieht), besteht der Clou bei diesem Film darin, dass Molchanov darauf abzielt, innerhalb eines Jahres alle Weltrekorde in der größten Tiefe zu brechen.

Freitauchern und Anhängern dieses Sports dürfte klar sein, ob ihm sein Ziel gelungen ist oder nicht. Den meisten Zuschauern dürfte das jedoch nicht bewusst sein, also ist das Ganze eine nette, nette Szene.

Molchanov nach einem Tauchgang (Paramount Pictures)

Sie sind sich vielleicht nicht einmal bewusst, dass Molchanov noch am Leben und wohlauf ist, aber das tragische Element ist auf jeden Fall vorhanden, und es ist nicht schwer zu erraten, dass es an Alexeys Beziehung zu seiner phänomenalen Mutter liegt. Natalya Molchanova war bis zu ihrem Tod im Jahr 2015 die Beste im Freitauchen der Frauen, bei dem es für sie eigentlich ein 40-Meter-Spaßtauchgang hätte sein sollen.

Beim Freitauchen tendiert man zwischen dem Praktischen und dem Spirituellen, und die Szene ließ mich befürchten, dass es in dieser Produktion darum gehen könnte, die Geheimnisse der Tiefe zu erforschen, wie sie sich in der menschlichen Psyche usw. widerspiegeln.

Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein – dieser unterhaltsame und sachliche Dokumentarfilm soll einen Einblick in das Leben eines Spitzensportlers geben. Molchanov muss sich nicht nur den körperlichen und geistigen Herausforderungen stellen, die der Sport mit sich bringt, sondern auch praktischen Herausforderungen wie dem Verbot, als Russe auf der Weltbühne aufzutreten, da das Land illegal in die Ukraine einmarschiert ist.

Der Mann im goldenen Anzug (Paramount Pictures)

Freitaucher gelingt es, seinen Star zugänglicher zu machen. Wir treffen ihn letztes Jahr, im Alter von 36 Jahren, mit dem Kopf in einem Tank, während eine Physiologin ihn überwacht. Sie ist vorsichtig und möchte, dass er sich ausruht, während er entschlossen ist, mehr zu tun und weiß, dass er sich mit Charme und Entschlossenheit durchsetzen kann. Es ist der Tag vor einem Rekordversuch in Bonaire.

Wir treffen seine Frau Elena: „Ich habe immer schreckliche Angst“, sagt sie über seinen Job. Wir erfahren, dass er seit seinem vierten Lebensjahr ein Wunderkind im Schwimmen war. Mutter Natalia, die zu ihrer Zeit 41 Weltrekorde brach, war von Anfang an seine Trainerin und ihre Bindung war so eng, wie sie nur sein konnte.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Sie und sein Vater hatten sich vor langer Zeit getrennt – dieses Trauma war es, das sie zum Freitauchen brachte. Vater Oleg ist anwesend, um seine Ansichten darzulegen.

Alexey, der den Wunsch äußert, das Erbe seiner Mutter fortzuführen, feiert seine Triumphe mit Kuchen und Eis, während er um die Welt reist und immer wieder seine übermenschlichen Fähigkeiten unter Beweis stellt.

Vater und Sohn (Paramount Pictures)

Bei William Trubridges „Vertical Blue“-Wettbewerb auf den Bahamas hat Molchanov den seit langem geschützten Rekord des Veranstalters von 102 m ohne Finnen im Visier.

Russische Teilnehmer waren im Vorjahr nicht willkommen, was Trubridge persönlich recht war, so wird angedeutet, doch nun darf Molchanov unter neutraler Flagge teilnehmen – ich hätte gern mehr darüber erfahren, was das bedeutet. Es wird angedeutet, dass er Rache will.

Ein diesbezüglicher dramatischer Moment später im Film deutet darauf hin, dass selbst auf dem Höhepunkt seiner Kräfte das Feuer, das ihn zu seinen Rekorden getrieben hat, anderen Prioritäten im Leben weichen könnte.

Der Regisseur und Autor Michael John Warren drückt es so aus: „Das Gleichgewicht zwischen Geist, Körper und irdischen Elementen ist die Essenz des Freitauchens. Niemand versteht diese Verbindung besser als der erfahrene Freitaucher. Aber manchmal vergessen sie"

Dies ist ein sehr gelungener Dokumentarfilm mit Unterwasseraufnahmen, die wunderschön gefilmt sind, aber die menschliche Beobachtung nicht verdrängen dürfen. Mit viel faszinierendem historischem Filmmaterial rückt er Molchanov in den Mittelpunkt, hinterlässt aber dennoch den Eindruck eines Mannes, der durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten isoliert ist.

König der Tiefe (Paramount Pictures)

Ich bin sicher, dass er nicht die ganze Geschichte erzählt, und es ist kein Film, der Ihre Welt bis ins Mark erschüttert, aber wenn Sie Zugang zu Paramount + Sie werden es äußerst sehenswert finden. Es erscheint am 7. Dezember.

