Den Überblick über Wakatobi behalten

Die wahre Größe der Riffe von Wakatobi mit Weitwinkelaufnahmen erfassen

Es lässt sich nicht leugnen, dass es reizvoll ist, die schwer fassbaren Meereslebewesen zu fotografieren, die sich in den Tiefen eines Riffs verstecken. Doch allzu oft laufen Fotografen, die nach Wakatobi kommen, Gefahr, sich so sehr auf die Dokumentation der kleinen Details zu konzentrieren, dass ihnen am Ende das große Ganze entgeht. Es sind diese Panorama-Riff-Szenen, die die wahre Größe und Qualität eines Reiseziels zeigen, und der beste Weg, diese zu erstellen, besteht darin, der Bildmischung Weitwinkel- und Superweitwinkel-Panorama-Aufnahmetechniken hinzuzufügen.

Ein paar Taucher tauchen an einem Abhang in Wakatobi entlang. Um das Bild aufzunehmen, blieb ich in einer Tiefe von 3.6 m über ihnen. Kameraeinstellungen: ISO 12, Verschlusszeit 200/1 Sek., Tokina 125-10 mm Objektiv auf 17 mm eingestellt, Blende F/10, zwei Sea & Sea YS-5.6 zwischen halber und viertel Leistung eingestellt.

Nach mehreren Reisen nach Indonesien Wakatobi TauchresorttIch kann bestätigen, dass ein Fotograf hier Wochen damit verbringen könnte, eine Speicherkarte nach der anderen mit spektakulären Porträts und Makroaufnahmen von Meeresbewohnern zu füllen, ohne dass ihm jemals das einzigartige Motiv ausgeht. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Um die ganze Schönheit dieses Reiseziels einzufangen, müssen Sie sich auf das große Ganze konzentrieren.

Eine bildschöne Kulisse

Das Wakatobi Resort ist von einigen der unberührtesten Korallenriffe der Welt umgeben, und das ist kein Zufall. Das bahnbrechende Meeresschutzprogramm des Resorts finanziert ein privates Meeresschutzgebiet, das etwa 20 Kilometer Riff schützt. Der Beweis für ihre proaktiven Schutzbemühungen ist an der Vitalität der Riffe deutlich erkennbar.

Aufnahmen wie dieser Taucher, der über eine riesige Tischkoralle fliegt (9.1 m/30 Fuß), zeigen, was für ein großartiger Ort es ist, im Publikum zu sein. Um das Bild aufzunehmen, umfassten die Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/160 Sek., mit meinem Tokina 10-17 mm Fisheye-Objektiv auf 12 mm eingestellt, Blende F/7.1. Um die Beleuchtung natürlich aussehen zu lassen, waren beide Sea & Sea YS-250-Blitzgeräte dabei auf halbe Leistung eingestellt.

Wakatobis Unterwasserlandschaft ist nicht nur nahezu unberührt, sondern weist auch eine dramatische Topografie auf. Es gibt steile Riffhänge und senkrechte Wände, die bis auf wenige Meter unter die Oberfläche ragen, unter Wasser liegende Grate und Tiefseeberge, die aus der Tiefe ragen und deren Gipfel in den sonnendurchfluteten Untiefen aufragen. Hinzu kommt die ausgezeichnete Wasserklarheit und viel Umgebungslicht, und schon haben Sie ideale Bedingungen für Weitwinkelaufnahmen, um diese Anblicke in lebendigen Details zu präsentieren.

Die Rose anzünden

Am Tauchplatz von Wakatobi Roma Dort gibt es eine riesige Korallenformation, die wegen ihrer auffälligen Form von oben „die Rose“ genannt wird. Ich dachte, meine beste Option wäre, ein Fischaugenobjektiv zu wählen und nur mit Umgebungslicht zu fotografieren, da davon viel vorhanden war. Blitzlichter würden nur dazu dienen, die geringe Menge an Partikeln in der Wassersäule zwischen der Koralle und mir zu beleuchten.

Die riesige Korallenformation mit dem Spitznamen „die Rose“ am Tauchplatz Roma in Wakatobi liegt in einer Tiefe von 18.3 m. Um die Belichtung zu erhalten, wurden die Kameraeinstellungen wie folgt vorgenommen: ISO 60, Verschlusszeit 200/1 Sek. Objektiv: Tokina 125-10 mm Fisheye auf 17 mm eingestellt, Blende F/10, nur mit vorhandenem Licht, keine Blitze.

Da es auf einem Riff keine geraden Linien gibt, ist die tonnenförmige Verzerrung, die durch die Optik des Fischaugenobjektivs entsteht, selten ein Problem. Im Gegenteil, die Verzerrung kann dem Motiv ein wenig mehr Dramatik verleihen. Um ein Gefühl für die Größe zu vermitteln, ließ ich mein Modell einen Meter über der Koralle schweben.

Bringen Sie den Hintergrund mit ein

Fast jeder, den ich kenne, verwendet ein Dual-Strobe-Setup. Während es wichtig ist, das Motiv im Vordergrund gleichmäßig auszuleuchten, vergessen viele bei Weitwinkelaufnahmen, an den Hintergrund zu denken. Wenn es um die Tropen geht, gibt es nichts Besseres, als das Umgebungslicht mit Ihrer eigenen Beleuchtung in Einklang zu bringen, um ihnen den einladenden, wunderschönen blauen Reiz zu verleihen.

Ich bin ein überzeugter Verfechter des manuellen Fotografierens, und dazu gehören auch die Blitzgeräte. Bei Wakatobi war meine Strobe-Leistung selten über 3/4 Leistung eingestellt, häufiger schwankten die Einstellungen zwischen viertel und halber Leistung.

In einer Tiefe von 12.2 m/40 Fuß. Um diese farbenfrohe Ansammlung von Schwämmen und Weichkorallen einzufangen, wähle ich die folgenden Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/160 Sek., Tokina 10-17-mm-Objektiv auf 12 mm eingestellt, Blende F/6.3, zwei Sea & Sea YS-250-Sets knapp über der halben Leistung.

Bevor ich eine Aufnahme mache, beginnt meine Strategie immer damit, zu wissen, wo die Sonne steht, zu beobachten, wo das natürliche Licht von hell nach dunkel übergeht, und an jedem Punkt Messgeräte des Umgebungslichts durch das Objektiv abzulesen. Dadurch kann ich eine Basislinie für Blendenwerte festlegen. Dann kann ich mit der Arbeit beginnen, um das Blau des Wassers im Hintergrund optimal einzufangen.

Zum Beispiel fand ich an der Stelle namens „Lorenzo's Delight“ einen sehr großen, wunderschönen roten Gorgonien an der Wand in einer Tiefe von 110 Fuß. In dieser Tiefe war das Umgebungslicht immer noch ziemlich gut, so dass ich bei 200 ISO bleiben konnte und die Messwerte zwischen f4.5 und f5.6 lagen. Erhöhen Sie den ISO-Wert auf 400 und es ist ungefähr f/8, und seien Sie dabei. Nachdem ich die richtigen Blendenwerte eingestellt hatte, um das ideale Blau des Wassers einzufangen, richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das Riff.

In einer Tiefe von 33.5 m/110 Fuß umfassten die Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/80 Sek., Tokina 10-17-mm-Objektiv auf 10 mm eingestellt, Blende F/7.1, zwei Sea & Sea YS-250 manuell eingestellt mit rechtem Blitz dazwischen halbe und viertel Leistung, linker Blitz bei halber Leistung.

In dieser Tiefe wirkte der Fächer eher dunkelbraun als rot, was ich hervorheben wollte, und außerdem der Szene einen Taucher hinzufügen, um seine Größe einigermaßen maßstabsgetreu darzustellen. Um das Umgebungslicht einzubehalten, habe ich die Verschlusszeit leicht auf 1/80 Sek. gesenkt, um einen Blendenwert von f7.1 (plus minus eine halbe Blende) zu erreichen, um sowohl für den Ventilator als auch für den Taucher eine ausreichende Schärfentiefe aufrechtzuerhalten.

Ein weiteres Beispiel für Aufnahmen in der Tiefe ist dieses Bild (links) eines Tauchers hinter einer sehr großen Weichkoralle in 36.6 m Tiefe an einer Wand entlang. Kameraeinstellungen: ISO 120, Verschlusszeit 200/1 Sek., Tokina 80-10 mm Objektiv auf 17 mm eingestellt, Blende F/10, doppelte Sea & Sea YS-7.1 manuell zwischen halber und voller Leistung eingestellt. Auf dem Bild daneben (der Taucher, der in 250 m Tiefe an einem großen Fassschwamm vorbeikommt) konnte ich mit demselben ISO 16.8 ähnliche Ergebnisse erzielen, aber die Verschlusszeit auf 55/200 Sek. erhöhen, während ich sowohl die Blende um eine Stufe auf F/1 verringere, die Leistung meiner Sea & Sea YS-125 auf die halbe Leistung.

Dieser gesamte Prozess klingt vielleicht ein bisschen zu methodisch, aber denken Sie daran, dass ein Riff im Gegensatz zu einem Fisch nicht verschwindet. Sie haben ausreichend Zeit, Ihre Ergebnisse zu überprüfen und die erforderlichen Feinabstimmungen für Beleuchtung und Bildkomposition vorzunehmen. Da LCD-Bildschirme nicht immer die ganze Geschichte erzählen, vergleiche ich das wiedergegebene Bild immer mit der Histogrammanzeige der Kamera.

Einen Betreff hinzufügen

Das Einbeziehen eines Meereslebensmotivs verleiht Weitwinkelbildern sowohl Skalierung als auch Wirkung. Der Schlüssel liegt darin, ein Thema zu finden, das sowohl interessant als auch zugänglich ist. Ich habe festgestellt, dass der Broadclub-Tintenfisch an den Riffen von Wakatobi sehr tolerant gegenüber Tauchern sein kann. Vorausgesetzt, Sie bewegen sich langsam und bewusst; Sie ermöglichen es Ihnen möglicherweise, ganz nah heranzukommen, um Fotos zu machen.

Wir fanden diesen kooperativen Broadclub-Tintenfisch während eines Wandtauchgangs in einer Tiefe von 12.2 m/40 Fuß. Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/125 Sek., Tokina 10-17 mm Objektiv auf 13 mm eingestellt, Blende F/8.0, Dual Sea & Sea YS-250 manuell zwischen halber und voller Leistung eingestellt.

Das Einbeziehen eines menschlichen Motivs in eine Weitwinkelaufnahme erhöht nicht nur das Interesse – da die Menschen andere Menschen interessant finden –, sondern bietet auch mehr Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Anstatt einfach durch das Bild zu schwimmen, lassen Sie Ihr Modell sich auf ein bestimmtes Element der Szene einlassen.

Wenn Sie mit einem anderen Fotografen zusammenarbeiten, ist es ein einfacher Trick, ein Foto von ihm beim Fotografieren zu machen. Und wenn er ebenfalls mit einem Weitwinkel-Setup fotografiert, macht er wahrscheinlich dasselbe wie Sie. Wenn Sie Fischaugenobjektive für Personen verwenden, kann die Bildfeldverzerrung des Objektivs im Bereich von 10–11 mm manchmal etwas zu stark wirken. Ich finde, das trifft besonders dann zu, wenn die Motive in einem Bild auch ein Meerestier enthalten. In solchen Fällen ziehe ich mich oft etwas zurück und bevorzuge den Zoombereich von 13–17 mm.

Um den Einsatz noch ein wenig zu erhöhen, können Sie, sofern Ihr Motiv noch kooperativ ist, die Position wechseln und einen anderen Taucher langsam an die Stelle gehen lassen, die Sie gerade verlassen haben, um ein Porträt der Interaktion mit dem Meer zu erstellen. Wenn Sie Ihre Bewegungen langsam und bedächtig ausführen, um Ihr Motiv nicht zu beunruhigen, haben Sie mehr Zeit und Fotomöglichkeiten, als wenn Sie versuchen, alles schnell zu erledigen. Ein wenig Disziplin zahlt sich aus.

Tiefe 7.62 m/25 Fuß. Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/125 Sek., Tokina 10-17 mm Objektiv auf 17 mm eingestellt, Blende F/8. Da die Oberfläche des Fisches im Vordergrund stark reflektieren würde, wurde die Blitzleistung bei beiden Sea & Sea YS-250 auf etwa ein Viertel der Leistung reduziert.

Ein Fischschwarm bringt viel Leben in Ihre Weitwinkelaufnahmen, kann aber auch flüchtige Motive sein, sodass Sie die Aufnahme lange vorhersehen müssen, bevor sie passiert. Auch hier schlage ich vor, die gleiche Strategie anzuwenden, die ich für allgemeine Aufnahmen von Meereslandschaften verwende; Nehmen Sie die Messwerte vor, sobald Sie in der Tiefe sind. Auf diese Weise können Sie eine Basislinie für Blendenwerte festlegen, die auf dem umgebenden Umgebungslicht basiert, und dann bereit sein, wenn ein Schwarm von Großaugenmakrelen, Büffelkopfpapageienfischen, Barrakudas oder Fledermausfischen die Szene betritt und in Reichweite kommt.

Konzentrieren Sie sich auf das Meeresleben

Nachdem Sie einige der atemberaubenden Riffpanoramen eingefangen haben, können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Meeresleben richten. Während eines Tauchgangs in Roma stieß ich zufällig auf ein Paar großer Kraken, die scheinbar einen Territorialstreit im Entstehen begriffen, da beide eine aufrechte Haltung zwei Fuß voneinander entfernt einnahmen.

Zwei Day Octopus zusammen. Für diesen Day Octopus in einer Tiefe von 9 m/30 Fuß, Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/125 Sek., Tokina 10-17 mm Objektiv auf 17 mm eingestellt, Blende F/8.0, Dual Sea & Sea YS-250 manuell auf Viertelleistung eingestellt.

Das Wasser war klar und es gab reichlich Umgebungslicht, um sowohl die Lebendigkeit des Oktopus im Vordergrund als auch die Aussicht dahinter hervorzuheben. Da der Arbeitsabstand zwischen Objektiv und Motiv weniger als einen Fuß betrug, war nur eine dezente Menge an Blitzlicht erforderlich.

Das Hausriff von Wakatobi ist nicht nur ein großartiger Ort für Weitwinkelaufnahmen, sondern auch für eine große Vielfalt an großen und kleinen Meereslebewesen. In einer Tiefe von 24.3 m/80 Fuß. Ich habe eine der hier heimischen grünen Schildkröten die Wand hinunterschwimmen sehen. Für die Aufnahme Kameraeinstellungen: ISO 200, Verschlusszeit 1/125 Sek., Nikonos R-UW 13 mm, Blende F/6.7, zwei Retra Primes manuell auf halbe Leistung eingestellt.

Wakatobi bedient nicht nur Freizeittaucher mit Nitrox, sondern ist auch gut für die Betreuung von Tauchern mit Rebreathern ausgestattet, darunter auch Gruppen von bis zu 20 Personen. Angesichts der unerschöpflichen Fülle an Aufnahmemotiven ist dies durchaus eine Überlegung wert.

Alles in allem ist Wakatobi mit seiner großartigen Mischung aus wunderschönen Riffen, Steilhängen und einzigartigen Meereslebewesen sowie den flexiblen Tauchservices und -optionen ein Paradies für Fotografen, wo Sie alles tun können, vom Verbessern Ihrer Fähigkeiten bis zum Hinzufügen neuer und aufregender Bilder – sei es Weitwinkel, Makro oder beides – zu Ihrer Fotobibliothek.

Um mehr über Wakatobi zu erfahren, besuchen Sie Wakatobi-Website oder Wakatobi Dive Resort's Blogseite, Wakatobi Fließen.