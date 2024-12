Schießwütiges Treiben in Wakatobi

Walt Stearns, Herausgeber der Nordamerika-Ausgabe des Scuba Diver Magazine, ist seit mehr als 30 Jahren in der Tauchbranche tätig. Als einer der produktivsten Fotojournalisten in den Tauchmedien sind Walts Artikel und Bilder in einer Vielzahl nationaler und internationaler Tauch-, Wassersport- und Reisetitel erschienen.