Die verborgene Welt der Seegraswiesen von Wakatobi

WakatobiDas Hausriff von hat sich den Ruf als eines der besten Küstentauchgebiete der Welt erworben. Dieser ausgedehnte Korallengarten, der nur eine kurze Schwimmstrecke vom Strand entfernt liegt, erstreckt sich über mehr als 5 Kilometer und bietet unzählige Stunden Tauch- und Schnorchelabenteuer. Aber dieser Ort hat noch eine weitere Dimension, die man nicht verpassen sollte, und sie liegt sogar noch näher am Ufer.

Direkt vor dem Strand erstreckt sich von der Ebbe bis zum Rand des Riffs ein grünes Stück Land. Dies ist das Reich der Seegräser, und obwohl es auf den ersten Blick wie ein Stück ungemähtes Gras auf Ihrem Vorgarten oder „Seegras“ aussieht, handelt es sich um ein einzigartiges und faszinierendes Ökosystem mit einer Vielzahl von Lebewesen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Eine andere Art von Gras

Obwohl allgemein anerkannt ist, dass das Leben aus dem Meer kam und sich auf das Land ausbreitete, haben die Seegräser offenbar irgendwann eine Kehrtwende gemacht. Vor etwa 100 Millionen Jahren begannen die an Land wachsenden Gräser, sich an das Salzwasser anzupassen und breiteten sich in seichte Küstengewässer aus. Die heute weltweit vorkommenden, etwa 60 Arten von Seegras haben noch immer mehr mit ihren terrestrischen Verwandten wie Algen und anderen Meerespflanzen gemeinsam. Wie Landgräser sind sie auf Sonnenlicht angewiesen, um sich durch Photosynthese zu ernähren, und bilden Wurzeln, die Nährstoffe aus dem Boden und nicht aus dem umgebenden Wasser beziehen. Sie sind echte Blütenpflanzen, die Pollen und Samen abgeben, die mit der Strömung treiben. Das einzige Merkmal, das bei der Rückwanderung ins Meer verloren ging, war der Bedarf an dicken Stängeln, um die Schwerkraft auszugleichen, da Seegrashalme nahezu neutralen Auftrieb haben. Die Fähigkeit der Halme, mit der Strömung zu schwimmen, erzeugt die faszinierenden Wellen, die wir oft erleben, wenn wir über eine Seegraswiese schwimmen.

Schnorcheln über dem Seegras bei Wakatobi

Seegräser benötigen viel Sonnenlicht und einen weichen Meeresboden, der Wurzeln bilden kann. Deshalb wachsen sie an Orten wie Wakatobi nur in den flachen Sedimentebenen zwischen Ufer und Riff. Hier bilden sie oft ausgedehnte Wiesen, die sich von der Niedrigwasserlinie bis zum harten Untergrund am Beginn des Riffs oder bis in Wassertiefen von 3 bis 4 Metern erstrecken. Schnorchler und Taucher übersehen diese Grasflächen allzu oft, da sie fein ihren Weg zum Riff. Kenner werden jedoch dem Grasstreifen zwischen Ufer und Riff mehr Aufmerksamkeit schenken, denn diese Wiesen bilden ein reiches und vielfältiges Ökosystem, das für Wakatobis Meeresökosystem genauso wichtig ist wie die Mangrovenwälder und Korallenriffe an der Küste.

Kindergarten in Küstennähe

Eine Seegraswiese ist viel mehr als nur ein Bestand an Unterwasserpflanzen. Diese Pflanzen bilden den Grundstein eines vielfältigen Ökosystems, das einer vielfältigen Wasserflora und -fauna Nahrung und Schutz bietet. Die Seegraswiesen von Wakatobi bilden auf vielfältige Weise ein vielfältiges Nahrungsnetz. Manche Tiere, wie zum Beispiel Grüne Meeresschildkröten, die oft in den Untiefen rund um das Resort zu sehen sind, ernähren sich direkt von den lebenden Blättern. Aber auch wenn sie nicht direkt gefressen werden, sind Seegrasblätter für das Ökosystem von Nutzen. Viele der vom Meeresboden aufgenommenen Nährstoffe werden in die Wassersäule abgegeben, wo sie kleinen Filtrierern zur Verfügung stehen. Die Seegräser beherbergen zudem zusätzliches sekundäres Pflanzenleben, darunter zahlreiche Algen-, Bakterien- und Planktonarten, die entweder direkt auf den lebenden Pflanzen wachsen oder sich von den toten und verrottenden Blättern ernähren, die auf den Meeresboden fallen. Wenn lebende oder tote Seegrashalme von Strömungen weggetragen werden, dienen sie außerdem Lebewesen in Ökosystemen vom Riff und offenen Wasser bis zum Tiefseeboden als Nahrung.

Schildkröte auf Nahrungssuche im Seegras

Lebende Blätter bilden außerdem ein waldähnliches Blätterdach, das kleinen Organismen wie Jungfischen und einer Reihe von Wirbellosen Schutz bietet. Ihre Anwesenheit wiederum zieht eine Reihe von Raubtieren an. Und wenn die Grasflächen eng mit Riffen verbunden sind, wie im Fall unseres Hausriffs, werden sie zu wichtigen Brutstätten für viele Riffarten. Wissenschaftliche Studien haben mehr als 180 Fischarten identifiziert, die die Grasflächen von Wakatobi entweder ihr Zuhause nennen oder sie regelmäßig besuchen. Zählt man die mehreren tausend wirbellosen Tiere hinzu, die hier wahrscheinlich zu finden sind, hat man ein erstklassiges Jagdrevier für Tierbeobachtungen.

High Time

Die beste Zeit für einen Besuch der Seegraswiesen von Wakatobi ist bei oder kurz vor Flut. Dies gewährleistet nicht nur ausreichend Tiefe in der Lagune, um fein Es ist auch die Zeit, in der die meisten vorübergehenden Arten vom Riff herkommen. Ihre erste Sichtung wird wahrscheinlich eine Grüne Meeresschildkröte sein, da Generationen dieser Wasserreptilien am Strand des Wakatobi Resorts schlüpfen; im Laufe der Jahre wurde das Resort zu einem Schutzgebiet für Schildkröten. Sie werden auch umherfliegende Fische sehen, wie Silber-Königsbarsche und Daumenabdruck-Kaiserfische sowie verschiedene Arten farbenfroher Kaninchenfische.

Geisterpfeifenfische im Seegras

Obwohl Sichtungen nicht garantiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, Tintenfischen oder Kalmaren zu begegnen, überdurchschnittlich hoch. Sie patrouillieren entweder einzeln oder in Rudeln, und ihre Körper pulsieren in faszinierenden Momenten. Schauen Sie genauer hin, und vielleicht entdecken Sie im Gras einen jungen Aal, der zwischen den Halmen umherschlängelt, oder einen jungen Blaupunktrochen, der dicht am Boden schwebt. Es gibt Tintenfisch Auch in den Wiesen lauern Tiere, aber man braucht ein scharfes Auge, um diese Meister der Tarnung zu entdecken. Zoomen Sie noch einmal hinein, und Sie entdecken eine völlig neue Lebensebene mit Garnelen und Krabben, die sich dort bewegen. Werfen Sie einen genaueren Blick auf das, was zunächst wie ein zufälliges Stück Abfall aussieht, und Sie könnten einer Seenadel oder einem Seepferdchen gegenüberstehen. Die Liste ist lang, und die Sichtungen hängen nur von Ihrer Geduld und der Zeit ab, die Sie für die Erkundung dieser Übergangszone zwischen Strand und Riff aufwenden.

Bei Ihrem nächsten Besuch Wakatobi Resort, verbringen Sie unbedingt etwas Zeit im Flachwasser und entdecken Sie eine weitere Dimension eines der reichsten Meeresökosysteme der Welt.