Wie man Milliarden verdient – ​​durch den Schutz von Tauch-Hotspots

Unglaubliche 33 Millionen Tauchgänge finden jedes Jahr im Meer statt, doch nur 15 % der Tauchplätze sind vollständig vor Fischerei und anderen zerstörerischen Aktivitäten geschützt, so eine neue, von Experten überprüfte Studie von National Geographic unberührte Meere. Doch eine Wiederbelebung dieser Gebiete würde das Potenzial des Tauchens als wertvoller Wirtschaftsmotor freisetzen, heißt es.

Die Sicherung der Hotspots des Sporttauchens würde Touristen, lokalen Gemeinden und dem Meeresleben eine Reihe von Vorteilen bringen, vor allem aber zusätzliche Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar generieren, die größtenteils aus Nutzungsgebühren stammen, die die Taucher direkt an die lokalen Gemeinden zahlen.

Ein Meeresökologe untersucht ein Riff auf den Line Islands, Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Etwa 62 Prozent aller Sporttauchgänge werden in den Küstengemeinden des globalen Südens abgewickelt; diese Gemeinden dürften von einem solchen Schritt am meisten profitieren, heißt es in der Studie, die von Meeresexperten aus Australien, Mexiko, den USA und Kanada durchgeführt wurde.

Sie haben eine Datenbank mit Tauchzentren, Tauchplätzen und Preisen von Tausenden Standorten weltweit zusammengestellt, um die Anzahl der Tauchgänge pro Jahr zu schätzen, das Ausmaß, in dem ein Schutz die Biomasse und Artenvielfalt in einem Gebiet erhöhen würde, und die Bereitschaft der Taucher, Zugangsgebühren für das Tauchen in einem Meeresschutzgebiet zu zahlen.

Pristine Seas-Taucher auf der Halbinsel Osa in Costa Rica (Enric Sala / National Geographic)

Sie fanden heraus, dass sich zwar 67 % aller Tauchplätze in Meeresschutzgebieten befanden, jedoch nur 15 % in stark oder vollständig geschützten Gebieten.

Anschließend kamen sie zu dem Schluss, dass die Durchsetzung streng geschützter Meeresschutzgebiete innerhalb bestehender Tauchgebiete die Nachfrage nach Tauchgängen und die Anzahl der Tauchgänge um 32 % (10.5 Millionen zusätzliche Tauchgänge pro Jahr) erhöhen und den Umsatz der Tauchbranche um 616 Millionen US-Dollar jährlich steigern würde.

Die Konsumentenrente – also der Betrag, den jemand für ein Taucherlebnis im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten zu zahlen bereit ist – wurde auf 2.7 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Taucher würden für das Erlebnis auch gerne mehr bezahlen, heißt es in dem Bericht, was die Profitabilität des Sektors steigert.

Nationen werden profitieren

„Wenn man ein Meeresgebiet schützt, kommen mehr Sporttaucher – und sie zahlen mehr für das Privileg, das sensationelle Unterwasserleben zu sehen“, sagt Hauptautorin Reniel Cabral, Dozentin an der James Cook University in Australien. „Gemeinden und Unternehmen lassen Geld liegen, indem sie die Vorteile von Meeresschutzgebieten übersehen.“

Probenentnahme an abgelegenen Riffen im nördlichsten Teil des Seaflower-Biosphärenreservats vor der Küste Kolumbiens (Manu San Félix / National Geographic)

„Allein in Mexiko erwirtschaftet die Tauchindustrie jährliche Einnahmen, die mit denen des gesamten Fischereisektors des Landes vergleichbar sind. Damit ist der Meeresschutz nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch ein wirtschaftliches Gebot“, ist die Ansicht von Octavio Aburto-Oropeza, Co-Autor der Studie und Professor am Scripps Institution of Oceanography.

„Von den farbenprächtigen Riffen von Cozumel bis zum vollständig geschützten Meeresschutzgebiet von Cabo Pulmo begrüßt diese Branche jedes Jahr bis zu 1.7 Millionen Taucher.

„Die Stärkung der Naturschutzbemühungen und die Förderung eines kleinen, von der Gemeinde geleiteten Ökotourismus wird nicht nur das Taucherlebnis verbessern, sondern auch die langfristige Nachhaltigkeit des Meerestourismus weltweit sicherstellen.“

Enric Sala taucht in Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Die meisten Tauchgänge mit Sportgeräten finden in Ägypten, Thailand und den USA statt (jeweils fast 3 Millionen pro Jahr), während in Indonesien, Ägypten und Australien die meisten Tauchgänge in vollständig oder stark geschützten Meeresschutzgebieten stattfinden.

Auf den Philippinen, in den USA und in Indonesien finden die meisten Tauchgänge in ungeschützten Gewässern statt – und diese Länder würden am meisten von der Ausweisung von Schutzgebieten in Tauch-Hotspots profitieren.

Die beliebten Tauchgebiete machen weniger als 1 % des gesamten Ozeans aus, doch ihr Schutz würde mehr und größere Meereslebewesen anziehen und sie wiederum für Taucher deutlich attraktiver machen.

Die Folgeeffekte

Haitauchen auf den Bahamas (PADI)

Untersuchungen zeigen, dass vollständig geschützte Meeresschutzgebiete dazu beitragen können, die Fischpopulationen um durchschnittlich 500 % wiederherzustellen, im Laufe der Zeit größere Fische hervorzubringen und durch den Überlauf des Meereslebens zur Erneuerung der Fischgründe in der Umgebung beizutragen.

Eine kürzlich Studie zeigt, dass der Fischereifang pro Aufwandseinheit in der Nähe der Grenzen großer, vollständig geschützter Meeresschutzgebiete um durchschnittlich 12 bis 18 Prozent zunimmt.

Taucher von National Geographic Pristine Seas vermessen die weltweit größte Korallenkolonie auf den Salomonen (Manu San Félix / National Geographic)

Die Kosten für die Schaffung und Erhaltung der Meeresschutzgebiete könnten durch zusätzliche Einnahmen aus dem Tourismus schnell ausgeglichen werden, sagt Pristine Seas.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Betrieb zusätzlicher Meeresschutzgebiete (einschließlich deren Durchsetzung), die insgesamt ein Prozent der globalen Ozeane ausmachen, bis zu 1 Milliarden US-Dollar kosten würde. Die Einnahmen aus den Zugangsgebühren für Sporttaucher könnten jedoch mehr als ausreichen, um diese Kosten zu decken.

Im Gegensatz dazu waren die Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und andere große Fischereinationen gaben mehr als zehn Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern für die Unterstützung ihrer Fischerei aus.

Enric Sala im Quallensee von Palau (Manu San Félix / National Geographic)

„Fazit: Der Schutz der Ozeane kommt dem Meeresleben, den Küstengemeinden und den Unternehmen zugute“, sagt Enric Sala, Gründer von Pristine Seas.

„Der Schutz von Tauchgebieten vor Fischerei und anderen schädlichen Aktivitäten kann neue Einnahmequellen schaffen und mehr Menschen zugutekommen. Es wird immer deutlicher, dass die Bemühungen, bis 30 2030 % des Ozeans zu schützen, noch mehr nützen, als wir dachten.“

Taucher an einem Riff im Roten Meer (PADI)

Pristine Seas ist Teil der National Geographic Society, die sich der Wissenschaft und dem Film verschrieben hat, ist aber unabhängig vom Verlag National Geographic und seinem Medienzweig. Seine neue Studie, Meeresschutzgebiete für den Tauchtourismus erscheint in Wissenschaftliche Berichte.

