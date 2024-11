Alleintauchen mit den Haien von Tiger Harbour

EKREM PARMAKSIZ ist gerade von einem legendären Hai-Tauchplatz im Süden der Malediven zurückgekehrt, wo er mit der Erlaubnis, außerhalb der üblichen Gruppenumgebung zu tauchen, hoffte, ein tieferes Verständnis für das Verhalten von Tigerhaien zu erlangen.

Im Februar dieses Jahres reiste ich zum ersten Mal nach Fuvahmulah. Es war die erste von zwei Reisen, die ich für 2024 geplant hatte. Mein Ziel? Ich wollte das Tigerhai-Reservat mit der weltweit größten Populationsdichte erkunden und die großartigen Tiere dieser abgelegenen Insel kennenlernen.

In den letzten acht Jahren wurde viel über diesen Ort am südlichen Ende der Malediven gesagt. Früher als Touristenziel vernachlässigt, reisen heute jährlich Tausende von Menschen nach Fuvahmulah, um mit dieser ikonischen Art zu tauchen. Ich war sehr neugierig: Jetzt war ich an der Reihe, es auszuprobieren.

Mitte Februar ist die beste Jahreszeit in Fuvahmulah, und alles verlief reibungslos. Am Ende der Reise hatte ich mit einer Gruppe italienischer Meeresbiologen unter der Leitung von Francesca Reinero 14 spezielle Tigerhai-Tauchgänge gemacht. Sie führten Laserphotogrammetrie durch, um einzelne Tiere zu vermessen und zu identifizieren.

Für mich als Haischützer war es von größter Bedeutung, die Tiger aus erster Hand zu beobachten und zu fotografieren. Als ich die Insel nach einer Woche verließ, hatte ich einen klaren Plan, im Oktober für weitere Beobachtungen zurückzukehren.

Ich wollte die Interaktion der Tigerhaie in Fuvahmulah genau beobachten, da sich dieselbe Haiart unter bestimmten Umständen in unterschiedlichen Lebensräumen unterschiedlich verhalten und agieren kann.

Sondergenehmigung

Tigerhaie sind als aggressive Spitzenprädatoren bekannt. Sie sind nach den Weißen Haien die zweithäufigsten registrierten Angriffe auf Menschen. Sie sind von Natur aus sehr neugierig, was ihnen hilft, Nahrungsquellen zu entdecken, was jedoch leider für einige dieser Vorfälle verantwortlich ist.

Fuvahmulah beherbergt das ganze Jahr über eine beispiellos große Ansammlung von Tigerhaien, wobei 250 Exemplare identifiziert wurden. Es ist der ideale Ort auf der Welt, nicht nur zum Sporttauchen, sondern auch für spezielle Beobachtungs- und wissenschaftliche Forschungszwecke.

Für die nähere Interaktion und Beobachtung brauchte ich eine Sondergenehmigung vom Tauchzentrum. Diese zu bekommen war nicht einfach, denn die Inselbewohner und Zentren sind natürlich besorgt über mögliche Zwischenfälle, die den Tauchtourismus gefährden könnten.

Diese Erlaubnis gewährt eine gewisse Freiheit und ermöglicht Begegnungen aus nächster Nähe mit diesen majestätischen Tieren. Bei meiner Reise ging es hauptsächlich darum, alleine mit den Tigerhaien zu tauchen, ohne Tauchführer, Sicherheitstaucher oder Sporttaucher.

Normalerweise müssen Taucher bei Tigertauchgängen in Fuvahmulah in der Gruppe bleiben und hinter einem Abhang stillstehen, um die Haie beim Fressen zu beobachten.

Tage am Hafen

Als ich die nötige Freiheit erlangt hatte, machte ich mit den drei Tauchführern einen Plan. Sobald die Fütterung beendet war, wollte ich alleine auf dem Sandboden im Tiger Harbour (früher bekannt als Tiger Zoo) tauchen.

Sobald die Haie ankamen, ging ich allein näher heran. Aus Sicherheitsgründen hielten mir immer zwei Tauchführer den Rücken frei, wenn der Haiverkehr zunahm.

In Fuvahmulah gab es zwei Möglichkeiten, die Fische zu füttern: Thunfischreste wurden unter kleinen Steinen versteckt und vom Boot aus angeködert. Beide Methoden wurden mit Respekt durchgeführt und in der Regel zogen sich alle Tauchführer beim Füttern und Anködern wegen der möglichen Gefahr vom Schauplatz zurück.

Insgesamt habe ich 12 Tauchgänge mit Tigerhaien (26 Begegnungen inklusive der Tauchgänge im Februar) in Tiger Harbour gemacht. Dieser hufeisenförmige Tauchplatz mit einer Tiefe von 8-10 m liegt direkt außerhalb des Haupthafens. Die Fülle an Tigerhaien hier macht ihn zu einem Muss für jeden Taucher.

Alle Tauchgänge waren sehr intensiv. Während die Guides neben mir wegen der geringen Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Bisses extrem gestresst waren, fühlte ich mich bei jeder Begegnung wohl, dank meiner 15-jährigen Erfahrung im Haitauchen und vielleicht auch dank der guten Stimmung.

Sowohl im Februar als auch im Oktober wurden das ganze Jahr über täglich Tigerhaie versorgt, und die Ansammlung war vollständig von Weibchen dominiert. Unter den Dutzenden von Haien, die ich beobachtete, war nur einer männlich. Und die meisten Weibchen waren trächtig.

Wir wissen, dass Fuvahmulah aufgrund der ganzjährigen Versorgung mit Nahrung und warmem Wasser geeignete Bedingungen für die Schwangerschaft bietet.

Vor der Geburt bevorzugen Tigerhaie zur Sicherheit ihrer Jungen flache Küstengebiete. Es ist jedoch wissenschaftlich nicht bekannt, ob sie in der Nähe der Insel gebären. Eines ist jedoch sicher: Zur Trächtigkeit wählen sie die geschützten Gewässer von Fuvahmulah.

Perfekte Spitzenprädatoren

Ich habe auch einige erwachsene Weibchen mit sehr tiefen Paarungsnarben am Körper beobachtet. Einige Weibchen wiesen verheilte Wunden auf, während andere frische und offene Verletzungen hatten.

Bei den Begegnungen fiel mir auch häufig auf, dass trächtige Haie ruhig waren, während jüngere Exemplare überaus neugierig. Die Jungtiere waren zudem recht groß, was die Theorie stützt, dass kleinere Jungtiere das Gebiet wahrscheinlich meiden, bevor sie eine bestimmte Größe erreichen, um der erhöhten Raubtiergefahr zu entgehen (Tigerhaie sind bekannte Kannibalen).

Eine ausgeprägte Hierarchie unter den Haien war deutlich zu erkennen. Kleinere machten immer Platz, wenn sie die majestätische Präsenz der Erwachsenen spürten. Wenn ich nach engem Kontakt mit den Jungen suchte, flohen sie lieber plötzlich, während erwachsene Weibchen in diesem Kontext furchtlos waren.

Tigerhaie zeigen auch ein anderes Verhalten als andere Arten. Sie minimieren den Energieverbrauch und erhöhen ihre Erfolgschancen bei der Jagd, indem sie sich an ahnungslose Beute heranschleichen. So vermeiden sie die Energieverschwendung beim Anpirschen an Beute, die sie bereits bemerkt hat und leicht entkommen kann.

Dieses Verhalten gilt auch für ihre Interaktionen mit Menschen. Immer wenn sie bemerkten, dass ich mich vorsichtig näherte, änderten sie abrupt die Richtung und gingen weg. Sie versuchten nie, mich zu verfolgen, wenn ich mir ihrer Anwesenheit voll bewusst war und sie ansah.

Jede noch so kleine Bewegung, wie eine langsame Kopfdrehung oder ein Handheben, ließ sie immer davonschleichen oder abschweifen. Das verdeutlicht noch einmal, warum sie die perfekten Spitzenprädatoren für die heimliche Jagd sind. Es war, als könnten sie die kleinste physikalische Veränderung in der Wassersäule aus der Ferne spüren.

Erhöhte Wachsamkeit

Manchmal habe ich mehr als 10 Haie an derselben Stelle gezählt. Bei manchen Begegnungen wirkten manche Tiere übermäßig mutig und abenteuerlustig, sodass ich sie mit den Händen weglenken musste, was erhöhte Wachsamkeit erforderte, wenn sie näher kamen. Sicherheitstaucher hinter mir drängten unablässig diejenigen weg, die sich heimlich näherten.

Die besten Begegnungen mit nahem Kontakt gab es, als die Haie die Thunfischreste (Fischköpfe, Eingeweide usw.) schnappten, die die Tauchführer unter kleinen Steinen platziert hatten. An diesem Punkt wurden sie wirklich angriffslustig.

In diesem Moment war besondere Vorsicht geboten, denn sie kamen ohne Zögern direkt auf mich zu. Aber normalerweise verließen sie den Ort, sobald sie genug hatten, und verschwanden sanft in der Dunkelheit. Andere glitten mit wachsamem Blick vorbei. Einige näherten sich vorsichtig, neugierig, aber vorsichtig.

Wie Menschen haben Tigerhaie unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale. Jeder Hai ist ein Individuum mit einzigartigen Vorlieben und Verhaltensweisen.

Durch die Beobachtung ihrer unterschiedlichen Reaktionen in unterschiedlichen Situationen lässt sich das Verhalten bestimmter Raubtierarten in der Gegenwart von Menschen besser interpretieren und vorhersagen.

Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt bedroht gefühlt, auch nicht bei extremen Nahaufnahmen. In den meisten Fällen war ich ihnen regelrecht ausgeliefert, aber es kam zu keinem einzigen Beißversuch. Tigerhaie sind hochintelligent und ich hätte nie geglaubt, dass wir auf der Speisekarte stehen.

Obwohl es sich mit über 250 Tieren um die weltweit größte bekannte Tigeransammlung handelt, sind die Gewässer dieser abgelegenen Insel sicher und das Tauchen macht Spaß.

Nachdem ich diese 26 Tauchgänge in zwei Saisons im selben Jahr aufgezeichnet und mit ansässigen Meeresbiologen, lokalen Führern und Fischern gesprochen habe, glaube ich, dass diese große Ansammlung und die geringe Wahrscheinlichkeit von Aggressionen wahrscheinlich auf die Nahrungsquellen mit geringem Aufwand, die Fütterung durch Fischer und Tauchzentren, den Überfluss an Thunfisch (Thunnus albacares und Katsuwonus pelamis) und andere pelagische Fischarten und das Gefühl der Geborgenheit, das die Gewässer um Fuvahmulah bieten.

Obwohl bekannt ist, dass Tigerhaie enorme Entfernungen (über Tausende von Kilometern) zurücklegen können, belegen wissenschaftliche Daten eine klare Standorttreue bei ausgewachsenen Tieren und eine feste Aufenthaltsdauer bei Jungtieren.

Große Mama

Eine sehr interessante Anekdote: In den umliegenden Gewässern der Hauptstadt Malé wurde ein berühmter weiblicher erwachsener Hai namens Big Mama gesichtet. Nachdem sie eine Woche dort verbracht hatte, kehrte sie nach Fuvahmulah zurück. Das geschah zehn Tage vor meiner Ankunft. Ich denke, dies umreißt das Gesamtbild der natürlichen Populationsdynamik des Tigerhais hier.

In Fuvahmulah können Sie bei jedem Tauchgang Tigerhaien begegnen, da sie buchstäblich überall sind, sogar an abgelegenen Tauchplätzen. Obwohl sie als Spitzenprädatoren und heimliche Jäger gelten, wurden in den Gewässern von Fuvahmulah keine Zwischenfälle verzeichnet. Dies ist hauptsächlich auf Faktoren wie Beutewahl, Lebensraumnutzung und Aktivitätsniveau zurückzuführen.

Taucher, Nichttaucher, Freitaucher und sogar Schnorchler genießen die Anwesenheit dieser großartigen Tiere ohne Angst. Sie sind wirklich ruhige und gelassene Geschöpfe.

Bei allen Tauchgängen wurde ich von einer begeisterten Gruppe von Tauchführern begleitet: Safdhar, Izzu und Asfhag, von der Fuvahmulah Scuba Club. Das Tauchzentrum bot in jeder Phase außergewöhnliche Unterstützung und Hilfe, sowohl unter als auch über Wasser. Sie sorgten für sichere und umfassende Begegnungen, ohne wesentliche Tauchprotokolle zu verletzen.

Dieses gut ausgestattete Tauchzentrum verfügt über sechs Tauchführer, zwei große Boote, ein gemütliches Tauchzentrum und ein Hotel.

Vor nicht allzu vielen Jahren gab es nur ein Tauchzentrum und drei Hotels. Heute gibt es 11 Zentren und über 30 Hotels.

Fuvahmulah erfreut sich als neues Tauchziel auf der ganzen Welt großer Beliebtheit, denn in seinen artenreichen Gewässern wimmelt es nicht nur von Tigerhaien, sondern auch von anderen pelagischen Arten wie Bogenstirn-Hammerhaien, Fuchshaien, Walhaien, Mantas und Breitschnabelwalen.

Netflix ist übrigens sehr an diesem abgelegenen Paradies interessiert und plant, im Juni 2025 dort eine neue Reality-Show zu drehen.

