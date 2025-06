Warum ich die Malediven nie satt habe

Mit der Kamera im Anschlag entspannt sich RICHARD ASPINALL im Nord-Malé-Atoll, wo die leuchtenden Farben unter der Wasserlinie garantiert einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und was spricht überhaupt dagegen, mit Fischen zu spielen?

Es gibt kaum etwas Schöneres im Leben, als mit dem Blick auf das Meer aufzuwachen, das sanft an den weißen Sandstrand nur wenige Meter entfernt plätschert und den azurblauen Himmel bis zum Horizont streckt. Üppige tropische Pflanzen und Palmen am Himmel spenden willkommenen Schatten und wiegen sich in der sanften Brise.

Welch ein Vergnügen, den Sonnenaufgang zu beobachten, zu wissen, dass die Arbeit weit weg ist und man nur noch ein leckeres Frühstück genießen und das Tauchzentrum finden muss. Willkommen auf den Malediven.

Dieses wundersame Inselreich auf einem Bergrücken im Indischen Ozean gilt seit langem als Inbegriff von „tropischem Luxus“. Es bietet einige der besten Tauchplätze der Welt und seine herrlichen Atolle, die knapp am Äquator entlangstreifen, machen es zu einem Reiseziel, das man immer wieder besuchen möchte – besonders, wenn man sich entspannte Tauchgänge und ein wenig Verwöhnung verdient hat.

Als sich die Gelegenheit bot, im OBLU NATURE Resort auf der Insel Helengeli zu übernachten, ergriff ich die Chance. Ich war vor etwa einem Jahr auf einem maledivischen Tauchsafariboot und während ich

immer begeistert von den energiegeladenen, oft strömungsreichen Tauchgängen einer der „Best Of“-Routen,

der Gedanke an eine Luxusvilla auf einer Insel klang perfekt.

Das bedeutete auch, dass mein nicht tauchender Partner ebenfalls mitkommen konnte. Eine Chance, zusammen zu sein und das Tauchen zu genießen: das Beste aus beiden Welten.

Farbenfrohe Riffszene

Die Reise führte uns von Newcastle über Dubai nach Male, der Hauptstadt der Malediven. Wir verbrachten eine Nacht in einem Hotel in Flughafennähe, um uns von der Reise zu erholen, bevor wir mit dem Schnellboot Richtung Norden nach Helengeli fuhren. Die Insel ist ein schmaler Streifen aus Korallensand und tropischem Grün und bildet einen kleinen Teil des nordöstlichen Randes des Nord-Malé-Atolls (Kaafu).

Wenn Sie sich OBLU NATURE nähern, sehen Sie zuerst die Überwasservillen und das kleine Dock, wo die traditionellen hölzernen Arbeitspferde des Indischen Ozeans, die Dhonis, ruhen Sie sich zwischen den Tauchgängen und Bootsfahrten bei Sonnenuntergang aus.

Eine kurze Begrüßung durch das Personal und der Vorschlag, die Resort-App auf unseren Handys zu installieren, wurden schnell umgesetzt, und wir wurden zu unserer Unterkunft geführt. Ich hatte nach einer Strandvilla gefragt, um den Schatten der Palmen zu genießen. Als Rothaarige, die in Schottland lebt, muss ich die Sonne meiden.

Die Überwasservillen genießen je nach Ausrichtung den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang und liegen etwas weiter vom zentralen Restaurant, der Bar, dem Concierge und dem Tauchzentrum des Resorts entfernt. Allerdings kann man sich dort sehr gut zu Fuß fortbewegen und es gibt einen Shuttle in Golfwagen-Bauweise.

Dhonis sind die Arbeitspferde der Malediven (OBLU NATURE Helengeli von SENTIDO)

Das Resort (OBLU NATURE Helengeli von SENTIDO)

Die Tauchbasis

Nachdem ich schnell meine Kameraausrüstung überprüft und einen Vakuumdrucktest an meinem Gehäuse durchgeführt hatte (wie ich dieses „blinkende grüne Licht des Glücks“ liebe), schlenderte ich den palmengesäumten Mittelweg entlang und fand TGI Helengeli.

Das Zentrum ist gut beschattet – ideal zum Anprobieren von Tauchausrüstung – und nur einen kurzen Spaziergang vom Dock und dem DhonisDas Personal hatte eine 15-Liter-Flasche mit einer Füllung von 30 % für mich bereitliegen.

Nach dem üblichen Papierkram bekam ich meine Ausrüstung – Standardausrüstung für Tauchzentren von bekannten Anbietern – und machte mich auf den Weg zu meinem ersten Tauchgang der Reise.

TGI Maldives Tauchzentrum (OBLU NATURE Helengeli von SENTIDO)

TGI bietet ein relativ standardisiertes System mit zwei Morgentauchgängen, einem Nachmittagstauchgang und einem Nachttauchgang auf Anfrage an. Die rund 30 regelmäßig besuchten Tauchplätze sind Teil der äußeren Kette kleiner Inseln und Riffe, die den Nordosten des Nord-Malé-Atolls prägen.

Diese Tauchplätze haben wundervolle Namen wie Kagi Kuda Kangu und Boda Gaa Faru. Wenn Sie Ihre Tauchgänge noch protokollieren, werden Sie diese Worte gerne in Ihr Tagebuch schreiben.

Eine junge Karettschildkröte beäugt Richard Aspinall

Nachmittagstauchgänge finden oft näher am Resort, in geschützteren Bereichen, statt. Die Strömungen können nachmittags stärker sein, wobei Jahreszeit und Gezeiten die Vorhersage erschweren. Vor jedem Tauchgang prüft ein Guide die Strömung, um die Anfahrt zum Tauchplatz zu bestimmen. Glücklicherweise ist es üblich, mit der Strömung zu tauchen.

Unser erster Tauchgang war eine Wand, die eine Seite eines Kanals bildete oder kandu. Kanäle können mit ihren starken Strömungen großen Spaß machen, sind für Fotografen jedoch oft schlecht geeignet, da sie von ihren Motiven weggetragen werden!

Glücklicherweise war die Strömung an diesem Tag schwach und innerhalb weniger Minuten hatte ich meine erste Schildkröte entdeckt und verfiel in den fröhlichen Rhythmus des Tauchens.

Ich schoss auf ein paar Korallenstöcke, bevor ich ins flachere Wasser aufstieg, um in der letzten halben Stunde des 60-minütigen Tauchgangs Schwärme von Füsilieren, Blaustreifen-Schnappern und Halsband-Falterfischen zu genießen.

Für mich sind die flachen Gewässer der Ort, an dem die maledivischen Riffe wirklich glänzen. Der sandige Boden, der in die Tiefe absinkt, ist nicht sehr interessant, aber es lohnt sich immer, die Augen offen zu halten, denn wir sahen mehrere Schwarzspitzen- und Weißspitzen-Riffhaie unter uns vorbeiziehen.

Kandus gehören zu den typischen Tauchplätzen der Malediven. Selbst bei mäßiger Strömung können sie sehr entspannend sein: Halte das Riff auf deiner Seite, folge dem Guide und bleib bei deinem Tauchpartner.

Ja, man muss alle üblichen Regeln befolgen, aber es ist entspanntes Tauchen. Mir kam der Gedanke, dass dieser Tauchgang ideal für den ersten Tauchgang nach der Tauchqualifikation oder zur Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten wäre.

Halsband-Falterfisch

Selbst bei voller tropischer Sonne bringt künstliches Licht (hier von Richards Blitzgeräten erzeugt) die spektakulären Farben des Riffs zur Geltung

Ich habe in dieser Nacht gut geschlafen, dank einiger mojitos an der Bar und meine Frau hat mir viel Gutes über das Spa berichtet.

Maha Tila

Das Highlight des nächsten Tages war Maha Thila, ein Tauchgang mit einer großen Anzahl an Clownfischen der einheimischen Schwarzfußart und dem weiter verbreiteten Clark-Clownfisch. Letzterer ist deutlich lebhafter und lässt sich leicht fotografieren, wenn er sich in eine Blasenanemone – in diesem Fall ein prächtiges rotes Exemplar – kuschelt.

Schwarzfuß-Clownfisch

Wenn die Strömung etwas zunimmt, hebt sie die Röcke dieser Anemone

Thilas sind eine Art von Riff, das am besten als Unterwassergipfel beschrieben wird und sich von einem Drehzahl Da sie die Oberfläche nicht durchbrechen, eignen sich beide hervorragend für Tauchgänge. Die kleineren sind ideal für eine Erkundungstour, bevor ein Sicherheitsstopp im Flachwasser eingelegt wird, wo man oft ruhende Schildkröten beobachten kann.

Zwischen den Kanälen, Ecken und Steilwänden des KandusIch wollte unbedingt mein Makroobjektiv herausholen. Der erste „Critter-Spotting“-Tauchgang an der Ecke des Hausriffs endete mit einer Drift mit mittlerer Strömung inmitten von Schnapperschwärmen – schön, aber nicht das, was ich wollte.

Ich musste bis zum nächsten Tag warten, bevor ich eine lokale Stätte namens Trix Caves erkunden konnte. Es handelte sich nicht wirklich um Höhlen, sondern eher um tiefe Überhänge, über denen Korallen einen permanenten Schatten auf scheinbar große, aus der Riffseite ausgehöhlte Furchen werfen.

Diese schattigen „Höhlen“ waren voller Leben und inmitten der Peitschenkorallen, Hydrozoen und Gorgonien. Ich hatte großen Spaß bei der Jagd nach winzigen Grundeln und Nacktkiemern.

Sehr gute Sicht ermöglicht es Richard, die breitere Rifflandschaft einzufangen

Taschenlampen sind für solche Orte unerlässlich; sonst sind sie eintönig und uninteressant und verlieren sich im Dunkel ihrer Schatten. Schon eine kleine Taschenlampe enthüllt eine Fülle von Rot-, Rosa- und Violetttönen und eine erstaunliche Detailgenauigkeit der schattenliebenden Arten, die den Felsen bedecken.

Peitschenkorallen-Grundel

Weihnachtsbaumwürmer

Wie bei allen maledivischen Tauchgängen kann alles passieren, und auf etwa 20 Metern Tiefe und nach der Hälfte des Tauchgangs fanden wir ein Paar Ammenhaie, die zusammen ruhten. Diese toleranten Fische können zwar ansprechbar sein, aber nach einem einzigen für Ihre privaten Foto Ich ließ sie allein, damit sie ein Nickerchen machen konnten.

Ammenhai

Doris Caves

Ein ähnlicher Tauchgang an einem Nachmittag in den Doris Caves brachte weitere Makrolebewesen zum Vorschein, obwohl ich meine zunehmend schlechter werdende Sehkraft verfluchte. Ich begnügte mich mit ein paar Fischporträts und stellte mich der Herausforderung, die sehr scheuen Rotfeuergrundeln zu fotografieren, die in Höhlen im Korallensand leben.

Ein Paar Rotfeuergrundeln

Wie Grundeln eignen sich auch Büschelbarsche gut als Porträtmotive.

Ehe ich mich versah, war ich schon mitten in der Reise und ein Besuch im Spa war angesagt. Ich bin kein

Ich bin ein natürlicher Spa-Besucher, aber ich fange an, die Synergie zwischen Spa und Tauchen zu schätzen, und da mein schmerzender Rücken

von einer winzigen Frau mit übermenschlicher Kraft geschlagen und herumgeschubst wurde, dachte ich darüber nach

was Resorts wie OBLU NATURE auf dieser wunderschönen Insel Helengeli bieten.

Es stehen verschiedene Behandlungen zur Verfügung, darunter Hot Stones und balinesische Massagen. Ich habe für den Morgen unserer Abreise über die App eine weitere Behandlung gebucht, um den Heimflug zu erleichtern. Es war großartig!

Das Spa (OBLU NATURE Helengeli von SENTIDO)

Das Tauchen war entspannt, sanft und stressfrei und ideal für erfahrene Taucher, die ein wenig Luxus suchen, sowie für Anfänger, die ihr Können erweitern und Selbstvertrauen gewinnen möchten, vielleicht bei Familienmitgliedern oder einem geliebten Menschen wohnen (habe ich erwähnt, dass es eine Honeymoon-Villa gibt?) und nebenbei eine gute Anzahl an Tauchgängen machen und gleichzeitig schöne Zeit miteinander verbringen möchten.

Apropos, ich muss die Restaurants erwähnen. Der Grill, wie er genannt wird, liegt direkt am Strand, genießt die beste Abendbrise und bietet Gerichte für alle Ernährungsweisen. Wenn Sie Fisch mögen, ist dies der ideale Ort für Sie.

Mein Lieblingsrestaurant der drei heißt Raga Route. Es ist ein bisschen wie die Malediven insgesamt – beeinflusst von indischer Kultur und Küche, aber mit einer ganz eigenen Note. Das Essen war üppig, fein gewürzt und reichhaltig. Ein absolutes Muss.

Auch das größere Buffetrestaurant des Resorts war ausgezeichnet und bot an verschiedenen Stationen Gerichte aus aller Welt an. Zum Glück hilft das Fitnessstudio des Resorts dabei, die neu erworbenen Kalorien wieder loszuwerden!

Das Hausriff

Für viele Gäste ist das Hausriff der erste Kontakt mit der Unterwasserwelt. Gäste können sich kostenlos ein Schnorchelset ausleihen und, solange sie sich innerhalb der markierten Bereiche aufhalten, den ganzen Tag die Unterwasserwelt beobachten.

Das Riff selbst ist im Wesentlichen eine Fortsetzung des Unterwasserteils der Insel, lang und schmal und zwischen zwei größeren Riffstrukturen. Ich gehe davon aus, dass viele Gäste sich im Schnorcheln versuchen, bevor sie sich für einen Schnuppertauchgang mit TGI entscheiden. Ein Grundzertifikat hier zu erwerben, wäre für viele sicherlich besser als ein kalter Tauchgang in Großbritannien, obwohl ich mir bewusst bin, dass einige Leute anderer Meinung sind.

Muränen

Languste

Das Hausriff ist ideal für Nachttauchgänge und weitere Tierbeobachtungen und ich hätte gerne viel mehr Zeit dort verbracht als die üblichen 45 Minuten eines Nachttauchgangs.

Auch mit dem Gasverbrauch war ich sehr zufrieden und hätte auf die angeforderte 15-Liter-Flasche verzichten können, aber es ist gut zu wissen, dass diese verfügbar sind. Die Tauchprofile der Woche führten dazu, dass stundenlange Tauchgänge mit deutlich über 50 Bar an der Oberfläche die Regel waren.

Was ich bei einem Nachttauchgang nicht erwartet hatte, war eine kurze, aber wundervolle Begegnung mit einem Weißspitzen-Riffhai. Normalerweise scheu, schwamm dieser besondere Fisch, der im Dunkeln jagte, auf mich zu und warf einen kurzen Blick auf meine Kamera, bevor er davonraste.

Weißspitzen-Riffhaie sind auf den Malediven weit verbreitet, aber selten kommt einer so nah heran

Auch das Tauchen am Hausriff ist tagsüber ein Vergnügen und im starken tropischen Licht und der hervorragenden Sicht habe ich mehrere glückliche Tauchgänge inmitten der Schwärme von Blaustreifen-Schnappern verbracht, als sie sich um mich herum teilten und neu formierten, da ich diesem plumpen Eindringling nicht ganz traute.

Ein charakteristischer Schwarm Blaustreifen-Schnapper

Orientalische Süßlippen

Farben der Malediven

Schnapper leben oft in tieferen Gewässern, daher ist eine Begegnung im flachen Wasser sehr erfreulich, da Tausende von ihnen vorkommen können. Sie und die Orientalischen Süßlippen sind typische Fische des Indischen Ozeans. Ihre leuchtend gelben Farben wirken auf dem Blau ebenso kraftvoll wie das türkisfarbene Meer auf dem weißen Korallensand von der Oberfläche aus.

Anemonenfisch

Abgesehen von der Freundlichkeit des Personals, dem hervorragenden Essen, dem wundervollen Spa und sogar den Flughunden, die auf der Suche nach Futter zwischen den Inseln hin- und herfliegen, sind es meiner Meinung nach die Farben, die es auf den Malediven im Überfluss gibt.

Die Farben des Ozeans, des Sandes, das Grün der Bäume vor dem Himmel sind alle außergewöhnlich, aber gehen Sie unter die Wasseroberfläche und erkunden Sie die Riffe. Farbe ist überall.

Clown-Drückerfisch

Doktorfisch

Von den Gelb- und Silbertönen der Fische bis hin zu den Rottönen der Schwämme und den Rosatönen der Korallen, inmitten dieses tiefen Ozeanblaus – überall ist Farbe.

Vor fast zwei Jahrzehnten erzählte ich einem Kerl in meinem Tauchclub, dass ich auf die Malediven gehen würde. Er, ein hartgesottenes Wrack Liebhaber, tat es als „nur ein Spiel mit Fischen“ ab.

Er hatte Recht: Es ist wie ein Spiel mit Fischen. Tausende von ihnen, in jeder Größe, Farbe und Form, mit herrlichem tropischem Luxus an Land. Wenn Sie noch nicht auf den Malediven waren, sollten Sie das unbedingt nachholen. Es ist fantastisch!

Deluxe Strandvilla mit Pool (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FAKTDATEI DAHIN KOMMEN: Richard flog mit Emirates von Newcastle über Dubai nach Male. Der kostenlose Schnellboottransfer nach Helengeli dauert etwa 50 Minuten. UNTERKUNFT: OBLU NATURE Helengeli von SENTIDO (All-Inclusive-Resorts auf den Malediven). TAUCHEN: TGI MaledivenEinzeltauchgänge gibt es ab 114 US-Dollar (85 Pfund). Ausrüstung, 15-Liter-Flaschen und Nitrox können gemietet werden. Jetskis, Kajaks und andere Wassersportaktivitäten werden ebenfalls angeboten. ELEKTRIZITÄT: Es werden durchgängig Stecker im britischen Stil verwendet. WÄHRUNG: Kleine Scheine in maledivischen Rufiyaa oder US-Dollar können nützlich sein, obwohl die meisten Besucher für alle Einkäufe Kartenzahlungen verwenden. PREISE: Alle Gäste profitieren vom OBLU Island Plan, der Unterkunft, Annehmlichkeiten, Verpflegung und unbegrenzte Getränke sowie Aktivitäten und Ausflüge beinhaltet. Richard wohnte in einer Sunrise Water Villa mit Pool. Die Preise beginnen derzeit bei 630 Dollar (470 Pfund) pro Nacht. Rechnen Sie mit Preisen zwischen 525 Dollar (390 Pfund) für eine Deluxe Beach Villa und 1,335 Dollar (1,000 Pfund) für eine Beach Suite mit Pool (beide teilen sich ein Zimmer). Wasservillen bei Sonnenuntergang (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

