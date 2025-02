INSIDER-EINBLICKE ZUR PELAGIAN

"Pelagian ist ein echtes Fünf-Sterne-Erlebnis an Bord„… “Ein 7-Sterne-Taucherlebnis„…“Das beste Team, das wir je erlebt haben.” Dies ist nur eine Auswahl der Hunderten von Auszeichnungen, die Gäste verliehen haben Wakatobi's Tauchyacht Pelagian.

Die Kreuzfahrtdirektoren der Pelagian, Ramon Crivilles und Judith Terol Oto.

Was also ist es an diesem gehobenen Liveaboard, das so viel Lob erhält? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns mit den Kreuzfahrtdirektoren der Yacht, Ramon Crivilles und Judith Terol Oto, getroffen, die uns Einblicke aus acht Jahren Erfahrung mit der Beherbergung von Gästen auf Pelagian Bootstouren durch den Wakatobi-Archipel.

Eine persönliche Note

Die am häufigsten gelobten Aspekte einer Pelagian-Kreuzfahrt sind die herzliche Gastfreundschaft der Besatzung und der hohe Grad an persönlichem Service, der dadurch möglich wird, dass jede Kreuzfahrt auf maximal zehn Gäste begrenzt ist, die von einer zwölfköpfigen Besatzung bedient werden.“Jedes Crewmitglied, von den Stewards bis zu den Tenderfahrern und den Dive Experience Managern (DEMs), steht in direktem Kontakt mit den Gästen,„, sagt Judith. „Sie sorgen für die perfekte Balance zwischen Professionalität und freundlicher Einstellung und schaffen für unsere Gäste ein heimeliges Erlebnis"

Pelagian Dive Yacht vor Anker (oben), Innenansicht des Hauptsalons (unten links), Chefs bei der Arbeit in der Kombüse (unten rechts).

"Was uns an unserer Position als Kreuzfahrtdirektoren auf der Pelagian am meisten gefällt, sind die Möglichkeiten zur persönlichen Interaktion mit den Gästen.”, fügt Ramon hinzu. „Dadurch können wir uns ganz auf die Erfüllung von Anfragen konzentrieren und Bedürfnisse vorwegnehmen, ohne danach zu fragen. Und natürlich lieben wir es auch, eine Führungsposition zu haben, die es uns ermöglicht, jeden Tag zu tauchen."

Privat, exklusiv und entspannend

Pelagian-Mastersuite-Kabine (oben), Superlux-Sabin (unten links) und Standardkabine (unten rechts).

Privatsphäre und Exklusivität sind zwei Hauptgründe, warum Gäste sich für die Pelagian entscheiden. Anders als bei Tauchsafaris dieser Größe, die 10 oder mehr kompakte Kabinen haben, bietet die Pelagian mit ihren fünf Kabinen und der begrenzten Gästeliste mehr persönlichen Freiraum in den Kabinen und anderen Bereichen der Yacht. Exklusivität kommt beim Tauchen ins Spiel.“Wir besuchen Orte, an denen wir als einziges Liveaboard in der Gegend unterwegs sind.„, erklärt Judith. „Dadurch sind keine anderen Taucher in der Nähe und die Riffe sind weniger menschlichen Einflüssen ausgesetzt." Pelagian Reiserouten präsentieren eine Vielzahl von Unterwasserumgebungen“, sagt Ramon.Wir kombinieren eine Vielzahl unterschiedlicher Tauchtopographien, sodass die Gäste nicht das Gefühl haben, immer an der gleichen Stelle zu tauchen."

Eine typische Pelagian-Kreuzfahrt führt zu Korallenhängen, Sandlagunen, Wänden, Felsnadeln, Piers und Schlammtauchplätzen.“Wir können viele einzigartige Kreaturen in der Schlammumgebung finden, die im Resort nicht oft zu finden sind”, sagt er. Um das Erlebnis noch zu steigern, veranstaltet die Crew am Abend vor den Tauchgängen eine Muck Diving-Präsentation, und sobald sie im Wasser sind, suchen die DEMs die besten Funde aus dem Meeresleben und teilen sie mit allen.

Ein weiterer Höhepunkt einer Pelagian-Kreuzfahrt, der von Gästen oft erwähnt wird, ist die entspannte Atmosphäre. Mit mehrstufigen Profilen, die länger als eine Stunde dauern können, drei geplanten Tauchgängen pro Tag plus Nachttauchgängen bleibt ausreichend Zeit im Wasser, um selbst die enthusiastischsten Unterwasserfans zufriedenzustellen. Aber selbst mit all dieser verfügbaren Grundzeit bleibt jeden Tag noch viel Zeit zum Entspannen und Genießen eines privaten Yachterlebnisses. Ramon weist darauf hin, dass der Zeitplan fast zwei Stunden zwischen dem ersten und zweiten Tauchgang, zweieinhalb Stunden zwischen dem zweiten und dritten Tauchgang und Stunden zwischen dem dritten und Nachttauchgang vorsieht. Dieser Zeitplan fördert eine entspannte Atmosphäre und erhöht gleichzeitig die Sicherheit durch großzügige Oberflächenintervalle, die längere Wiederholungstauchgänge ermöglichen.

Der Essensappell

Keine Diskussion über die Zufriedenheit der Gäste auf der Pelagian wäre vollständig, ohne die Mahlzeiten zu erwähnen, sagt Judith. Alle Mahlzeiten werden als individuell auf Tellern serviert, mit dreigängigen Mittags- und Abendmenüs.Es gibt immer eine Vorspeise. Salate zum Mittagessen – Gartensalate, Quinoa-Salat, Caesar-Salat, Tomaten- und Bocconcini-Salat mit Balsamico-Reduktion, Nudelsalat und mehr – und das Abendessen beginnt mit einer Suppenauswahl – Kürbissuppe, grüne Erbsen, Ochsenschwanz, gemischtes Gemüse, Spargel und so weiter. Als Hauptgericht stehen immer drei Gerichte zur Auswahl – Fleisch, Fisch oder Garnelen sowie vegetarische Optionen – und Sie können jederzeit andere Gerichte vorschlagen, die der Küchenchef gerne für Sie zubereitet."

Steak-Dinner zubereitet vom Chefkoch der Pelagian.

Gäste, die indonesische Küche mögen, können neben einer großen Auswahl an internationalen Lieblingsaromen und frischen Früchten auch traditionelle regionale Gerichte mit würzigen Sambal-Soßen probieren. Darüber hinaus wird immer auf etwaige diätetische Einschränkungen oder Bedürfnisse eingegangen; Gäste können uns einfach im Voraus Bescheid geben.

Lieblingstauchgänge

Zwei männliche Mandarinfische tummeln sich bei Einbruch der Dunkelheit am Tauchplatz Magic Pier.



Während die Gäste das gesamte Taucherlebnis auf der Pelagian normalerweise als „außergewöhnlich“ beschreiben, werden einige Tauchplätze häufig als besondere Favoriten erwähnt. Dazu gehören die geschützten Buchten der Insel Buton. Judith bestätigt das. „Rund um Magic Pier finden Sie Hunderte von Mandarinfischen und viele andere coole Kreaturen wie Tintenfische, Kraken, Skorpionfische, kleine gelbe Kofferfische, verschiedene Arten von Muränen, bemalte Anglerfische und Seenadeln.“ Ein weiterer Favorit in der Nähe ist Cheeky Beach, ein erstklassiges Jagdrevier für Nacktschnecken, Geisterpfeifenfische, Dekorateurkrabben, Schlangenaale und Fangschreckenkrebse."

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Spitze des Riffs an der Lagune von Karang Kapota.

Ein beliebter flacher Tauchgang und ein Favorit unter Weitwinkelfotografen ist die Lagune von Karang Kapota, wo monolithische Korallenblöcke aus einem weißen Sandboden aufragen. Ebenso fotogen ist das Rainbow Reef von Karang Kaledupa, eine Kette von Tiefseebergen, die durch Grate miteinander verbunden sind. Diese Formationen sorgen für dramatische Weitwinkelaufnahmen, während die dichte Korallendecke auf den Graten eine Fülle von Makromotiven wie Zwergseepferdchen und Anglerfische beherbergt.

Tauchplatz Fischmarkt, Wakatobi, Indonesien

Das dramatische vertikale Profil der Orange Wall ist reich an Weichkorallen und Gorgonien und wird von einem unberührten Riffdach gekrönt, das mit zahlreichen Arten von Hartkorallen bewachsen ist. Bunte Gorgonien und Schwämme sind ebenfalls wichtige Merkmale der Spitzen der Hoga-Felstürme, die aus Tiefen von 35 Metern aufragen. Auf den Spitzen dieser Strukturen wimmelt es von Füsilieren, Rotzahn-Drückerfischen, Pyramiden-Falterfischen und Riffbarschen.

Alle sind untergebracht

Taucher aller Erfahrungsstufen können die Pelagian genießen, sagt Ramon und fügt hinzu: „Je erfahrener sie sind, desto mehr können sie das Tauchen genießen und desto mehr verstehen und schätzen sie die Qualität der Riffe„Neue Taucher sind willkommen und es ist verständlich, dass sie möglicherweise etwas mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung benötigen, um ihre Zeit im Wasser optimal zu nutzen.“Mangelnde Erfahrung gleichen wir durch zusätzliche persönliche Betreuung durch einen unserer DEMs aus, der bei Fähigkeiten wie Auftrieb hilft, den Tauchern ein sicheres Gefühl bei den Tauchgängen vermittelt und gute Briefings und Präsentationen über das Verhalten des Meereslebens, Lebensräume und die Korallenvielfalt bietet."

Ramon sagt, dass die wöchentlichen Kreuzfahrtrouten individuell angepasst werden, um die besten saisonalen Bedingungen zu nutzen, und dass alle Reisen entsprechend den Wetterbedingungen, Gezeiten, Strömungen und dem gewünschten Taucherlebnis der Gäste geplant und angepasst werden. Die Reiserouten können auch Anpassungen für Reisen vornehmen, bei denen Schnorchler an Bord sind.Wir haben drei DEMs auf der Pelagian“, sagt Ramon, „so können wir uns gleichzeitig um Taucher und Schnorchler kümmern"

Der Vorteil der frühen Saison

Pelagian Tauchyacht

Manchmal sind die Kreuzfahrten mit der Pelagian-Gesellschaft schon im Voraus ausgebucht, sagt Ramon, aber in bestimmten Buchungszeiträumen sind die Chancen auf Verfügbarkeit größer und die Bedingungen beim Tauchen hervorragend. „Von März bis Mai ist die See normalerweise ruhig, es weht kein Wind, die Sicht ist gut und das Wasser warm. In dieser Zeit können wir möglicherweise an Orten tauchen, die wir in den anderen Monaten nicht besuchen.„Dieser Zeitraum wird als Regenzeit bezeichnet, aber Ramon sagt, das bedeutet nicht, dass es rund um die Uhr regnet.“Meistens regnet es nachts, also ist das kein großes Problem beim Tauchen"

"Wir planen die Touren immer nach der Wettervorhersage,“, sagt Ramon. „Wir haben mehr als 100 verschiedene Tauchplätze zur Auswahl, so dass wir immer in Gebieten tauchen können, in denen wir vor Wind und Wellen geschützt sind"

