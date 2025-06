„Der weiße Hai“ hat den Angelrausch angefacht: Wie ist es den Haien ergangen, seit sie 1975 freigelassen wurden?

DAVID SIMS von der Universität Southampton wurde durch den Film dazu ermutigt, Haiforscher zu werden. Doch welche Gesamtwirkung hatte diese Darstellung von Haien als Serienkiller 50 Jahre nach seiner Veröffentlichung?

Steven Spielbergs Der weiße Hai kam am 20. Juni 1975 in Nordamerika in die Kinos und weckte sofort die menschliche Urangst davor, von einem riesigen, gerissenen Raubtier gejagt zu werden.

Der Film spielt auf einer fiktiven Insel vor der Küste Neuenglands und schildert einen epischen Kampf zwischen drei Männern auf einem Boot und einem riesigen Weißen Hai. Der weiße Hai erfreute sich großer Beliebtheit und spielte in den ersten 100 Tagen einen Rekordumsatz von 59 Millionen US-Dollar ein.

Jung und schon verrückt nach Haien, verließ ich den Film mit dem Wunsch, mehr über ihr Verhalten und ihre Ökologie zu erfahren. Aber Filme wirken auf Menschen unterschiedlich, und der Film hat seitdem das hervorgebracht, was Sozialwissenschaftler als "das Der weiße Hai Wirkung".

Darin wurde behauptet, dass Haie aufgrund ihrer Darstellung als unerbittliche Killer, die davon besessen seien, Menschen anzugreifen, weithin dämonisiert wurden.

Regisseur Spielbergs inspirierter Einsatz flüchtiger Einblicke in die fein Das Messerstechen durch das Wasser, begleitet von der unheimlichen und unvergesslichen Musik des Films, verstärkte diese Gefühle. So Der weiße Hai hat uns betroffen. Doch wie geht es den Haipopulationen 50 Jahre später?

Öffentliche Wahrnehmung

Beide Spielberg und Peter Benchley, Der weiße Hai Autor und Drehbuchautor, bedauerte den Einfluss des Films auf die öffentliche Wahrnehmung von Haien.

Tatsächlich wurde Benchley ein Verfechter des Haischutzes, der gerne mit Wissenschaftlern zusammenarbeitete (ich wurde in seine Radiosendung eingeladen, um über meine Forschungsprojekte Satellitenortung von Riesenhaien).

In den Jahren nach der Veröffentlichung des Films wurden immer mehr Haie – darunter auch der Weiße Hai aus dem Film – Berichten zufolge bei Haifischangelturnieren getötet, die an Popularität gestiegen.

Haie wachsen langsam, brauchen lange, um die Geschlechtsreife zu erreichen und haben relativ wenig Nachwuchs. Das macht viele Arten anfällig für Überfischung.

Durch die Fischerei auf diesem Niveau werden zu viele Haie zu schnell aus der Population entfernt, sodass die verbleibenden Haie sie nicht schnell genug ersetzen können und die Population schrumpft. Ein verzeichneter Rückgang kann relativ groß sein, wenn die Ausgangspopulation bereits klein ist, wie bei Spitzenprädatoren wie dem Weißen Hai.

. Datenquellen, einschließlich der Fischerei mit Rute und Rolle sowie der Langleinenfischerei, deuten auf einen deutlichen Rückgang der Weißen Haie in den 1970er und 1980er Jahren an der US-Ostküste hin, wo der Film spielt. Die Der weiße Hai Wirkung in Aktion?

Weißer Hai in Guadalupe (Pterantula)

Tatsächlich beschränkte sich der rapide Rückgang nicht nur auf US-Gewässer. Weißer Hai Fänge in Badeschutznetzen Vor der Südostküste Australiens wurde Mitte der 1970er Jahre ein ähnlich starker Rückgang verzeichnet. Und diese Quelle legt nahe, dass die Populationen des Weißen Hais bereits Mitte der 1950er Jahre zu schrumpfen begannen, also 20 Jahre zuvor. Der weiße Hai.

Weitere Faktoren, wie kommerzielle Überfischung, spielten offensichtlich eine Rolle. Der Einfluss des Films verschärfte wahrscheinlich den Rückgang der Weißen Haie, der bereits im Gange.

Zeichen der Genesung

Weltweit ist der Weiße Hai als gefährdet eingestuft von Naturschützern, mit abnehmender Populationsentwicklung. Glücklicherweise gibt es Anzeichen einer Erholung.

In den 1990er Jahren wurden in Gebieten, in denen diese Tiere früher häufig vorkamen, wie etwa in den USA, Südafrika und Australien, nationale Schutzmaßnahmen für Weiße Haie eingeführt. Einige Jahre später folgten weltweite Schutzmaßnahmen.

Seit den 1990er Jahren gibt es offensichtliche Zunahme der Häufigkeit vor der Ostküste der USA (bei so geringen Populationen und spärlichen Daten ist ein kurzfristiger Anstieg möglicherweise kein dauerhafter Trend). Erfreuliche Anzeichen dafür, dass Maßnahmen wie das Fangverbot im Jahr 1997 nach Jahrzehnten der Überfischung eine positive Wirkung zeigen.

Allerdings besteht bei dieser Art immer noch die Gefahr des Beifangs, weshalb die Schutzmaßnahmen aufrechterhalten und durchgesetzt werden müssen, um eine mögliche Erholung der Bestände zu gewährleisten.

Der Der weiße Hai Der Effekt beschränkte sich nicht nur auf Weiße Haie. Viele andere große Haie wurden bei Haifisch-Turnieren gefangen und getötet, die nach dem Film immer häufiger stattfanden. Leider werden diese Tötungen bei den verbleibenden US-Turnieren bis heute fortgesetzt.

Aber in den letzten Jahrzehnten war die Hauptursache für den weltweiten Rückgang der Haibestände, insbesondere im offenen Meer weit entfernt von der Küste, die Ausbreitung von kommerzielle Fischerei im industriellen Maßstab gezielt Haie für ihre Zwecke und Fleisch.

Schätzungen zufolge werden im Jahr 2024 auf Fischereifahrzeugen etwa 100 Millionen Haie pro Jahr – eine Zahl, die im letzten Jahrzehnt gestiegen ist. Fast ein Drittel der Haiarten ist heute bedroht Aussterben.

Der Weißspitzen-Hochseehai – ein Hauptopfer (Johan Lantz)

Es war geschätzt im Jahr 2021 dass die weltweite Populationsdichte der Hai- und Rochenarten, die im offenen Meer leben (wie etwa der Weißspitzen-Hochseehai oder der Kurzflossen-Mako), seit 71 um durchschnittlich 1970 % zurückgegangen ist, und zwar aufgrund des rasant steigenden Fischereidrucks auf hoher See (Gebiete außerhalb nationaler Gerichtsbarkeiten).

Mein eigenes Forschungsprojekte Analyse von Hai-Satellitenspuren in Zusammenarbeit mit mehr als 150 Haiforschern zeigte dass durchschnittlich 24 % des von diesen Haien monatlich beanspruchten Raums in den Einflussbereich der Oberflächen-Langleinenfischerei fallen.

Dazu gehören Schiffe, die 100 Kilometer lange Leinen auslegen und bis zu 1,000 Stunden lang 24 Köderhaken mitführen können. Wir stellten fest, dass die Überschneidung bei kommerziell wertvollen Arten wie dem Blauhai sogar noch größer ist, nämlich etwa 75 Prozent.

Mehr Haie sterben In diesen Überlappungs-Hotspots ist die Wahrscheinlichkeit höher als in angrenzenden Gebieten, wie neuere Forschungen zeigen.

Opfer im Überlappungsbereich der Langleine – der Blauhai

Entmystifizierung von „Der weiße Hai“

Gibt es Anzeichen für eine Erholung dieser Arten unter den bestehenden Managementmaßnahmen? Für viele Hochseehaie lautet die Antwort nach wie vor: Nein.

Derzeit reichen die Maßnahmen auf hoher See (sofern vorhanden) nicht aus, um die Populationen zu schützen. Es gibt sehr geringer oder kein Schutz von Hai-Aktivitäts-Hotspots. Und einige der Maßnahmen, wie zum Beispiel Verbote des Hai-Finning, haben sich als unwirksam.

Meine Kollegen und ich enthüllt Die Fänge international geschützter Arten sind teilweise 90-mal höher als offiziell gemeldet. Bis zur Wiederherstellung der weltweiten Haipopulationen ist es also noch ein weiter Weg.

Der weiße Hai dazu beigetragen, ein negatives Bild von Haien zu fördern, das keine Grundlage in der Realität hat. Vielmehr scheint das Verhalten von Haien als komplex in einigen Fällen wie bei Vögeln und Säugetieren.

Die Verfolgung von Haien ergab, dass sie Tausende von Kilometern wandern um in bestimmten abgelegenen Lebensräumen Nahrung zu suchen, bevor sie an genau denselben Ort zurückkehren, den sie Monate zuvor verlassen haben.

Manche hängen lieber mit bekannte Personenund Haie bilden sogar dauerhafte soziale Netzwerke. Riesige Riesenhaie nehmen teil an Speed-Dating-ähnliches Verhalten wenn sie am Ende des Sommers Balzschwimmkreise bilden.

Das Image des Serienmörders hat es wahrscheinlich schwieriger gemacht, die Menschen davon zu überzeugen, Mitgefühl für die Not der Haie zu empfinden. Der weiße Hai kam zu einer Zeit, als man noch sehr wenig über Haie wusste, sodass die Lücke mit Fiktion gefüllt wurde.

Aber es gibt jetzt mehr Haiforscher dank Der weiße Hai. Die Entmystifizierung dieser Kreaturen war der erste Schritt zu ihrer möglichen Genesung.

David Sims ist Professor für Marine Ökologie an der University of Southampton. Dieser Artikel ist neu veröffentlicht von Das Gespräch unter einer Creative Commons Lizenz. Lies das Original Artikel.

