Lass uns in den Zoo gehen

Wakatobis Tauchplatz Nr. 3, Der Zoo

Ein Zoo ist ein Ort, den jeder genießen kann. Daher ist es ein passender Name für einen der beliebtesten Tauchplätze in Wakatobi. Der Zoo hat für jeden etwas zu bieten. Er liegt ganz in der Nähe des Resorts. Die Bootsfahrten sind kurz und das Meer ist im Allgemeinen ruhig. Aufgrund der unterschiedlichen Tiefen ist dieser Ort ideal für Taucher und Schnorchler, einschließlich neuer Taucher und Familien, die die Wunder der Unterwasserwelt mit ihren Kindern teilen möchten.

Was diesen Ort zu etwas ganz Besonderem macht, ist die Vielfalt seiner Steinkorallen und die Fülle an Makroleben, die Tierjäger und Unterwasserfotografen mit Sicherheit auf Trab halten wird.

Im Zoo erstrecken sich Steinkorallengärten vom Flachwasser bis in die tieferen Bereiche des Riffs.

Der Zoo liegt in einer kleinen Bucht. Unter Wasser hat das Riff eine amphitheaterartige Konfiguration mit Hängen, die ein zentrales Tal flankieren, das auf einem flachen Plateau in einer Tiefe von 3 bis 10 Metern beginnt und auf über 1 Meter abfällt. In Ufernähe können Schnorchler Haine erkunden, die von Geweihkorallen, zahlreichen Hartkorallen der Familie Porites und Salatkorallen bevölkert sind. Dieses Gebiet ist im Allgemeinen gut bevölkert mit einer bunten Auswahl an Rifffischen sowie einer Vielzahl von Bodenbewohnern, die die Sandflächen zwischen den Korallen bevorzugen.

Paar Broadclub-Tintenfische im seichten Wasser des Zoos

Halten Sie im flachen Bereich des Zoos Ausschau nach Breitkeulen-Tintenfischen, da es fast immer einige davon gibt. Es ist auch ein idealer Ort, um nach einzigartigen Fundstücken wie Fangschreckenkrebsen zu suchen, die außerirdisch anmutende rotierende Augen haben.

Wenn Sie in die mittleren Tiefen vordringen, wird der Abhang steiler und die Korallendichte nimmt zu. Die Rifflinie geht in eine Reihe welliger Abhänge über und zu den zahlreichen Oberflächenfischen, die an diesem Ort wimmeln, gesellen sich exotischere Einzelfunde wie Anglerfische, Geisterpfeifenfische und Schaukelfische.

Neben einer üppigen Korallenbedeckung bietet der Zoo in den mittleren Tiefen zahlreiche Anemonen mit für Ihre privaten Foto-bereite Clownfisch-Paarungen. Ein weiterer Favorit bei Makro-Enthusiasten sind die Pilzkorallen, die normalerweise einen namensgebenden Pilzkorallen-Seenadelfisch beherbergen. Dieser kleine weiße Seenadelfisch hat einen dreieckigen Kopf, der ihm das Aussehen einer kleinen Unterwasserpython verleiht.

Taucher betrachtet einen großen Fassschwamm mit einem leuchtend orangefarbenen Seelilienstern an der Spitze.

Weiter unten am abfallenden Abgrund des Riffs tauchen in Tiefen zwischen 50 und 80 Metern große Fassschwämme auf. Diese großen Schwämme bieten neugierigen Tauchern die Möglichkeit, nach winzigen Schätzen zu suchen, die in den Fässern Zuflucht finden.

Die lilafarbene Steinhummerart (Lauriea siagiani) ist ein häufiger Bewohner großer Fassschwämme.

Ein relativ leicht zu findender Schwammbewohner ist der rosafarbene, haarige Hummer, der auch als Feenkrabbe bekannt ist. Dieses zarte Geschöpf – das strenggenommen weder eine Krabbe noch ein Hummer ist – ist ein beliebtes Motiv für Makrofotografen. Sein fast durchsichtiger Körper leuchtet mit perlenartiger Leuchtkraft und intensiven rosa-violetten Akzenten, während ein Fell aus zartem weißem Haar ihm ein feenhaftes Aussehen verleiht.

Taucher erkundet die tiefere Region (Tiefe 18.3 m) des korallenbedeckten Abhangs des Zoos.



Das abwechslungsreiche Gelände und die große Tiefenspanne des Zoos schaffen ein ideales Szenario für lange Tauchprofile auf mehreren Ebenen, und die meisten Taucher können problemlos einen 70-minütigen Tauchgang absolvieren, ohne in die Deko zu geraten – oder sich zu langweilen, denn es gibt immer interessante Motive. Und die Show endet nicht, wenn die Sonne untergeht.

Zwillingsfleck-Feuerfische (Dendrochirus biocellatus) sind nachtaktive Jäger, die im Allgemeinen erst lange nach Sonnenuntergang herauskommen.

Der Zoo ist einer der beliebtesten Nachttauchplätze in Wakatobi. Die Show beginnt gleich bei Sonnenuntergang mit einem letzten hektischen Treiben der Tagschicht, bevor sie sich in ihre nächtlichen Unterschlupfe begibt. Dann, wenn die Dämmerung in Dunkelheit übergeht, kommen nachtaktive Jäger und Aasfresser aus ihren Tageshöhlen hervor. Tintenfische und Stummelkalmare streifen durch die Riffe, während der Zweifleck-Rotfeuerfisch auf der Suche nach einem Abendessen umherschwimmt. Krake schleichen ins Freie, Krebstiere nutzen die Dunkelheit, um den Meeresboden abzusuchen, und leuchtende Plattwürmer und Nacktschnecken ziehen langsam über den Grund. Zoo ist auch der bevorzugte Ort für Wakatobis charakteristische Fluo-Tauchgänge, bei denen die Riffe in einem ganz neuen Licht erscheinen und Korallen und Meereslebewesen in geisterhaften Schattierungen leuchtender Fluoreszenz sichtbar werden.

Wakatobi

Luftaufnahme des Wakatobi Dive Resorts und seines berühmten Hausriffs direkt vor der Tür.

Wakatobi Tauchresort liegt in Südost-Sulawesi, Indonesien, im Herzen des Korallendreiecks. Dieses idyllische Inselparadies ist bekannt für seine herrlichen und streng geschützten Korallenriffe – vom berühmten Hausriff bis hin zu mehr als 40 weiteren Standorten in einem privaten Meeresschutzgebiet – und ist leicht erreichbar über die Privater Gästeflug des Resorts.

