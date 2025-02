Mandarinfish Pier-Tauchgang mit Wakatobis Tauchyacht, Pelagian

Der Sonnenuntergang stand vor der Tür und wir bereiteten uns auf einen Dämmerungstauchgang am Magic Pier in der Pasar Wajo Bay an der Südostküste der Insel Buton in Südostsulawesi, Indonesien, vor. Regelmäßig besucht von Wakatobis Tauchyacht Pelagian, der Pier ist für etwas ganz Besonderes bekannt – Mandarinfische!

Der Mandarinfisch (Synchiropus splendidus) ist ein Mitglied der Familie der Leierfische.

Wenn Sie noch nie einen Mandarinfisch (Synchiropus splendidus) gesehen haben, dann erfahren Sie hier, was Sie verpassen. Mandarinfische gehören zur Familie der Leierfische und sind außergewöhnlich auffällig mit ihrer grellen Färbung aus leuchtend grünen Wirbeln auf einem überwiegend orangefarbenen Körper mit tiefblauen Fransen und gelben Akzenten um den Kopf.

Obwohl Mandarinfische im tropischen Westen und im Indo-Pazifik nicht besonders selten sind, ist es etwas schwierig, sie mit einer verlässlichen Konsistenz zu finden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Bilder von ihnen während ihrer amouröseren Abenteuer aufnehmen möchten.

Während einer Reise auf den Philippinen wurde ich an Puerta Galera zu einem „Mandarinfisch-Hotspot“ gebracht. Leider war dieser Ort auch jedem Tauchunternehmen bekannt. Für mich war das Erlebnis weder produktiv noch angenehm, da so viele Taucher anwesend waren, was den Ort außerdem in eine riesige Schneekugel aus Partikeln verwandelte.

Männlicher und weiblicher Mandarinfisch (Synchiropus splendidus), ein Mitglied der Familie der Leierfische.

Im Vergleich dazu umfasst der mittlere Teil der einwöchigen Reiseroute der Pelagian zwei Tage in der Pasar Wajo Bay in Buton. Dieses Gebiet liegt abseits der ausgetretenen Pfade anderer Tauchboote und ist weit entfernt von Tauchresorts. Das Hauptelement hier ist das Schlammtauchen, bei dem eine Vielzahl von Meereslebewesen zu sehen ist, die man normalerweise nicht in Korallenriffen findet. Und die Hauptattraktion sind die zahlreichen Mandarinfische, die rund um den Fuß des Magic Pier leben.

Der Tauchgang beginnt 15 Minuten vor Sonnenuntergang, damit sich die Taucher in der Mitte des großen Trümmerhaufens unter dem Pier richtig auf dem Boden positionieren können.

Obwohl ich diesen Tauchgang bereits zum zweiten Mal gemacht habe, bin ich immer noch erstaunt, wie viele dieser farbenfrohen Fische, die etwa halb so groß wie mein Daumen sind, sich hier an dieser Stelle aufhalten.

Mandarinfische (Synchiropus splendidus) tauchen aus zahlreichen Spalten im Felshaufen unterhalb des Magic Pier auf.

Video zum Mandarinfisch vom Magic Pier: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Zusätzlich zu einer Gruppe von etwa sieben Personen bei diesem Tauchgang tauchten noch weitere aus einer Vielzahl von Gletscherspalten rechts und links von mir auf. Die meisten waren Frauen, die herumlungerten und auf die Ankunft eines Verehrers warteten – oder in diesem Fall auf Verehrer, die innerhalb kürzester Zeit auftauchten.

Der einzige wirkliche Hinweis zur Bestimmung des Geschlechts des Mandarinfisches ist im Allgemeinen seine Größe, da erwachsene Männchen normalerweise größer sind als die Weibchen. In den meisten Fischbestimmungsbüchern wird die durchschnittliche Größe weiblicher Mandarinfische mit 1-1/2 Zoll Länge angegeben, während die Männchen nur geringfügig größer sind. Was mich überrascht, ist, dass eine gute Anzahl der Männchen am Magic Pier … nun ja, überdurchschnittlich groß sind und fast 3 Zoll lang zu sein scheinen, was mich fragen lässt, was diese Kerle fressen.

Sie zeigen, was sie können

Mit unverhohlenem Selbstvertrauen markieren die Männchen ihre Ankunft mit einer kleinen Schnörkelbewegung und flatternden Brustflossen wie bei einem Kolibri. Gleichzeitig „beanspruchen sie den Raum“, indem sie die Weibchen in einer Art Balzbewegung eng umkreisen.

Ein Dreiergespann Mandarinfische (Synchiropus splendidus) während der Balz.

Normalerweise nehmen in dieser Phase der Balz bis zu drei Fische am Tanz teil – ein Männchen und zwei Weibchen. Aber wenn die willigeren Individuen der Gruppe die Führung übernehmen, beginnen die Paare einen spiralförmigen Aufstieg zwei bis drei Fuß über die Koralle. Der Grund für dieses Manöver ist, dass Mandarinfische frei laichen; sowohl die Eier als auch das Sperma werden gleichzeitig in die Wassersäule abgegeben, um von der Strömung davongetragen zu werden. Für eine optimale Befruchtung muss das Weibchen im Höhepunkt des Aufstiegs so nah wie möglich an die Bauchflossen des Männchens kommen, wo es dann seine Eier abgibt.

Mandarinfische sind Freilaicher; sowohl Eier als auch Sperma werden gleichzeitig in die Wassersäule abgegeben und von der Strömung davongetragen.

Mit meiner Kamera, die mit Einstelllichtern auf Rotlichtmodus eingestellt war, konnte ich den Aufstieg der Paare problemlos verfolgen, ohne sie während der Aufnahme im Bild zu verlieren. An dem Punkt, an dem man meinen würde, sie würden weiter aufsteigen, brachen die Paare plötzlich den Kontakt ab und sanken schnell zu ihrem Ausgangspunkt zurück.

Ich habe einen kurzen Artikel über das Fotografieren dieser schönen Fische veröffentlicht, den Sie hier sehen können: Klick Hier

Zwei große männliche Mandarinfische (Synchiropus splendidus) taxieren sich gegenseitig für einen möglichen Kampf.

Als ich nach unten schaute und erwartete, dass die Show vorbei wäre, war ich überrascht, ein anderes Männchen zu sehen, das bereits wieder dabei war, sich an das nächste verfügbare Baby ranzumachen. Zur gleichen Zeit waren sich zwei große Männchen uneinig, wer bleiben und wer gehen sollte. Mit aufgestellten Rückenflossen taxierten die beiden sich gegenseitig und versuchten herauszufinden, wer der größere Draufgänger war, was ich angesichts ihrer übertrieben auffälligen Färbung sehr urkomisch fand. Ich erwartete, das Fell oder vielmehr die Flossen fliegen zu sehen, aber ihr Kampfverhalten endete plötzlich unentschieden.

Während der Dauer von 35 bis 40 Minuten sah der gesamte Bereich innerhalb dieses Felswalls unterhalb des Piers aus wie ein pulsierender Single-Club von Mandarinfischen, in dem sich bis zu 3 bis 4 verschiedene Männchen erfolgreich mit bis zu 6 verschiedenen Weibchen paarten. Da kann man von manchen Kerlen wirklich Glück haben.

