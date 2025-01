Das Maximum aus Wakatobi herausholen

Besucher von Wakatobi äußern sich oft positiv über den unberührten Zustand der Korallenriffe und die außergewöhnliche Vielfalt des Meereslebens im privaten Meeresschutzgebiet des Resorts.

Wunderschöner Strauß Hart- und Weichkorallen am Rande eines Abgrunds am Hausriff von Wakatobi.

Und für einige begeisterte Taucher und Schnorchler ist es nicht nur die Qualität des Unterwassererlebnisses, die Wakatobi zu einer Klasse für sich macht, sondern auch die Quantität. Sie haben gelernt, dass es mit der richtigen Planung möglich ist, den größten Teil eines Tages sicher und bequem im und unter Wasser des Resorts zu verbringen.

Ein Langnasen-Falkenfisch, der hübsch in einer Weichkoralle sitzt.

Gast Paul Moliken beschreibt es so: „Mein Zeitplan für einen fantastischen Tag in Wakatobi sieht folgendermaßen aus: Aufstehen, im Seegras schnorcheln, frühstücken, das Tauchboot erreichen, während der Oberflächenpause auf dem Boot einen Snack zu sich nehmen, erneut tauchen, zu Mittag essen, auf dem Hausriff, einen dritten Bootstauchgang machen, zu Abend essen, nach Einbruch der Dunkelheit am Steg schnorcheln, schlafen.“

Während Pauls Zeitplan für das Tauchen auf manchen Tauchgängen ehrgeizig erscheinen mag, unterstreicht er die Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten, die durch Wakatobis einzigartige Kombination aus Unterwassertopographie und Resortservices geschaffen werden. Konkret geht es um Tauchplätze, die ideal für Profile auf mehreren Ebenen sind, um Zeitpläne, die längere Grundzeiten ermöglichen, und um den vollständigen Zugang zu einem Hausriff, das die Möglichkeiten für das Tauchen auf dem Wasser noch erweitert.

An vielen Tauchplätzen im privaten Meeresschutzgebiet von Wakatobi beginnen die Riffformationen wenige Meter unter der Oberfläche und fallen entlang steiler Hänge oder Wände schnell in die Tiefe ab.

An vielen Tauchplätzen im privaten Meeresschutzgebiet von Wakatobi beginnen Riffformationen wenige Meter unter der Oberfläche und fallen entlang steiler Hänge oder Wände schnell in die Tiefe ab. Durch Ausnutzung der mehrstufigen Profile, die diese Topographie ermöglicht, ist es möglich, die Grundzeiten erheblich zu verlängern, ohne eine schrittweise Dekompression durchführen zu müssen. Diese großzügigen Grundzeiten werden auch durch den Bootstauchplan des Resorts ermöglicht, der den Gästen ausreichend Zeit lässt, zwei gemütliche Tauchgänge vor dem Mittagessen sowie einen Nachmittagstauchgang zu genießen.

Der Schlüssel zu längeren und angenehmeren Tauchgängen in Wakatobi, sagt Paul, liegt darin, den Großteil des Tauchgangs in mittleren Tiefen zu verbringen. „Manche Taucher wollen bis auf 100 Meter abtauchen“, sagt er, „aber die Realität ist, dass die Farben dort unten weniger lebendig sind und, was am wichtigsten ist, die Tauchgänge viel kürzer sind. Es besteht wirklich keine Notwendigkeit, tiefer zu tauchen und am Ende einen 20- bis 30-minütigen Tauchgang zu machen, wenn es in über 70 Metern Tiefe richtig losgeht, was Tauchgänge von 70 Minuten ermöglicht.“

„Wakatobi bekommt viel Lob von seinen Gästen“, sagt Paul, „aber ein Aspekt des Urlaubserlebnisses wird dabei unterschätzt: wie schön es ist, drei 70-minütige Tauchgänge an einem Tag zu machen. Es ist so gemütlich und angenehm, und man muss sich keine Gedanken darüber machen, ob die Luft aufgebraucht ist oder ob man dekomprimiert.“

Das zweite Element von Pauls Strategie, so viel Zeit wie möglich im Wasser zu verbringen, liegt direkt vor dem Resort in Form des Hausriffs. „Wenn Sie sich für ein Wakatobi-Tauchpaket entscheiden, können Sie auch das unglaubliche, zwei Fußballfelder lange Hausriff uneingeschränkt nutzen“, sagt er, das immer wieder als eines der besten der Welt bezeichnet wird. „Es ist auf jeden Fall gesünder, farbenfroher, voller Fische und atemberaubender als jedes andere, das ich je gesehen habe, sei es in Lembeh oder in der Karibik.“

Der Steg des Resorts dient nicht nur als Anlegestelle für die Tauchbootflotte von Wakatobi, sondern ist auch ein wichtiger Zugangspunkt zum Tauchen am Hausriff, das sich über Hunderte von Metern in beide Richtungen erstreckt.

„Sie und Ihr Tauchpartner können so oft am wunderschönen Hausriff von Wakatobi tauchen, wie Sie möchten. Computer „Und selbst wenn Sie es nicht zum Tauchen nutzen, ist das Schnorcheln am Hausriff nie enttäuschend. Sie können direkt vom Ufer aus beginnen oder vom Steg aus hineinschlüpfen, wann immer Sie wollen. Und es gibt auch die Taxiboote des Resorts, die jeden Tag verfügbar sind. Springen Sie einfach hinein, machen Sie eine kurze Fahrt zu Ihrem Lieblingsteil des Riffs und treiben Sie dann in aller Ruhe zurück.“

Die beste Zeit, um Weichkorallen-Bonbonkrabben zwischen den Zweigen der Weichkorallen zu finden, ist nach Sonnenuntergang, was zu den vielen unvergesslichen Funden bei einem Nachttauchgang in Wakatobi beiträgt.

Paul sagt, er liebt auch die Schnorchelmöglichkeiten nach Einbruch der Dunkelheit rund um Wakatobis langen Steg. „Bei meinen abendlichen Schnorchelausflügen habe ich eine Reihe persönlicher Premieren erlebt, darunter die Paarung Tintenfisch, eine Aallarve und Hunderte von Pyrosomen.“

„Seit ich 2015 das erste Mal hierhergekommen bin, war ich schon viele Male in Wakatobi und kann viele tolle Aspekte des Resorts bestätigen: Essen, Luxus, Freundlichkeit und vieles mehr“, sagt Paul. „Das sind nur einige der Gründe, warum ich im Dezember wieder dorthin fahre und es kaum erwarten kann!“

