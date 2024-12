Werden Sie Anfang 2025 Mitglied bei Scuba Scene und sparen Sie £££

Der majestätische All-Star-Scuba-Szene ist zweifellos eines der besten Tauchboote, die derzeit im ägyptischen Roten Meer im Einsatz sind, mit einer erhabenen Mischung aus großartigem Seeschiff, erstklassigem Service durch die Besatzung, köstlichen Mahlzeiten von den vier Köchen an Bord und einem himmlischen Tauchteam unter der Leitung von Elke Bojanowski und Ahmed Fadel.

Jetzt bietet All Star Liveaboards einige atemberaubende Angebote für die Vorsaison, damit Sie das 48.5 Meter lange Scuba Scene mit Stahlrumpf selbst erleben können, mit satten 35 Prozent Rabatt auf Fahrten im März und April 2025. Das ist ein unglaublicher Preis für solch ein großartiges Boot.

Der klimatisierte Salon ist riesig und verfügt über einen riesigen Bildschirm für Briefings und Präsentationen

Die mit diesem fantastischen Rabatt von 35 Prozent angebotenen Reisen sind:

3.-10. März – Norden – 1,187 US-Dollar

10.-17. März – North & Brothers – 1,232 US-Dollar

17.-24. März – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 US-Dollar

24.-31. März – North & Brothers – 1,232 US-Dollar

31. März-7. April – Norden – 1,187 US-Dollar

7.-14. April – Norden und Tiran – 1,187 US-Dollar

14.-21. April – Norden – 1,187 US-Dollar

Ja, Scuba Scene hat einen Pool … ok, Sie werden dort zwar keine Runden schwimmen, aber es gibt nichts Besseres, als sich hier am Ende eines Tauchtages bei einem kühlen Getränk zu entspannen …

Erleben Sie mit der All-Star Scuba Scene das ultimative Erlebnis im Roten Meer

Es sind auch noch einige Plätze frei für ein episches zweiwöchiges Tauchsafari-Abenteuer auf der All Star Scuba Scene im Juli 2025, das ALLE besten Tauchgebiete Ägyptens umfasst.

Dies ist eine einzigartige Reiseroute, die das All-Star-Team speziell für den Scuba Diver-Redaktionsleiter Mark Evans zusammengestellt hat, und jetzt haben Sie die Chance, an diesem Abenteuer teilzunehmen. Wir verlassen Port Ghalib und machen uns auf den Weg nach Abu Dabbab und Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, die Riffe von Tiran, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas und Umm Gamar, bevor wir schließlich nach Hurghada zurückkehren.

Die Kabinen, die sich alle auf dem Hauptdeck oder dem darüber liegenden Pooldeck befinden, sind geräumig und gut ausgestattet

Mark nannte es „das ultimative Rote Meer“, da es alle wichtigen Sehenswürdigkeiten ansteuert. Es verspricht, eine herausragende Reise zu werden – warum sollte man sich für den Norden, den tiefen Süden oder küstennahe Meeresparks entscheiden, wenn man sie alle in einer einzigen Mega-Zweiwochentour erleben kann?

Die Reise findet vom 14. bis 28. Juli 2025 statt, also ist Ras Mohammed in der vollen Brutzeit (Marks absolute Lieblingszeit, um an diesem fantastischen Ort zu tauchen). Der Preis pro Person beträgt 4,200 US-Dollar (also ungefähr 3,300 £).

Weitere Informationen zu den ermäßigten Reisen zu Saisonbeginn oder zur epischen zweiwöchigen Odyssee im Juli (es sind nur noch wenige Kabinen frei, und wenn sie weg sind, sind sie weg) erhalten Sie bei All Star Liveaboards unter: info@allstarliveaboards.com