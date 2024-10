Was ist mit der Seaduction passiert?

Das ägyptische Tauchsafariboot Meeresführung nahm Wasser auf und sank Ende Oktober am Elba-Riff nahe der Grenze zum Sudan. JOHN BANTIN erklärt, warum beim Einsatz von Holzschiffen im Roten Meer besondere Vorsicht geboten ist

Sporttaucher und erfahrene Hochseeseeleute würden Ihnen weismachen, dass das Rote Meer zwei völlig verschiedene Orte seien.

Die wichtigsten Schifffahrtswege, die eine wichtige Verbindung zwischen dem Indischen Ozean, dem Golf von Suez und dem Suezkanal bilden, verlaufen zwischen der Arabischen Halbinsel und den Wüsten Nordafrikas. Im Leeren Viertel Arabiens wird es extrem heiß, und die Luft steigt folglich auf.

Dadurch wird Luft von der afrikanischen Seite des Roten Meeres angesaugt, was zu starken Winden von normalerweise etwa Stärke 8 und schmerzhaft unangenehmen kurzen Wellen führt. Nur während der heißesten Jahreszeit herrscht in den Wüsten beider Kontinente ein Gleichgewicht, sodass das Wasser für einige Wochen ruhig ist.

Wer hingegen an den Riffen Ägyptens taucht, genießt ruhiges Wasser und ist geschützt im Windschatten des westlich gelegenen Landes. Wer sich von Dschidda aus auf die saudische Seite hinauswagt, hat hier mit ablandigem Wind zu kämpfen.

ETA: Niemals

Anfang der 1990er Jahre war ich Besatzungsmitglied eines Schiffes, das das gesamte Rote Meer in Richtung Süden befuhr. Es war Sommer und wir hofften auf ruhiges Wetter. Trotzdem hatten wir auf dem Weg von Port Sudan nach Norden kein Glück mit dem Wetter.

Der schlanke Rumpf unseres Schiffes war 60 Jahre alt, bestand jedoch aus massivem deutschen Stahl und war für die weniger unwirtlichen Gewässer Nordeuropas konzipiert. Also stachen wir weiter in See.

Obwohl wir eine theoretische Reisegeschwindigkeit von acht Knoten hatten, gab es Zeiten, in denen das neu eingebaute GPS anzeigte:ETA: Niemals“, weil wir keine Fortschritte machten.

Jahre später machte ich die gleiche Reise mit der ägyptischen M/Y Königlicher Kaiser. Es war ein Schiff mit Stahlrumpf, das als Tauchboot eingesetzt wurde. Die Reise von Port Sudan nach Norden war so anstrengend, dass wir eine Zeit lang hinter einem Riff Schutz suchen mussten, während die Besatzung das Wasser aus den Kabinen unter Deck schöpfte.

Die Lenzpumpen waren dem Ansturm nicht gewachsen. Die Gewalt der ständigen Wellenschläge ließ sogar einige Klimaanlagen von den Wänden des Salons fallen.

Sie können also das Meer genießen, wenn Sie Richtung Süden fahren, aber es gibt nur einen Weg zurück.

Sicherheit in Zahlen

Als die ägyptische Tauchindustrie in Schwung kam, wagten sich mehrere in Ägypten gebaute Tauchsafariboote voller Optimismus auf die See zu den Brother Islands. Die Reise zurück in den Norden war so anstrengend, dass es oft zu Unfällen kam.

Die ägyptischen Behörden verfügten daraufhin, dass diese Boote im Konvoi reisen müssten, damit sie gemeinsam jedes Schiff retten könnten, das während der Fahrt einen Unfall hatte.

Die Ägypter bauen schöne Boote, aber sie sind aus Holz. Eine Kollision mit dem Riff hat normalerweise tödliche Folgen für den Rumpf, aber wenn sie in den ruhigen Gewässern um die Riffe im Windschatten der ägyptischen Küste bleiben, sollte ihnen nichts passieren.

Befahren Sie die bei Hochseeschiffen berüchtigten Hauptseewege und stoßen Sie in Richtung Norden auf das offene Meer. Dies führt häufig zu Strukturschäden und möglicherweise zum Untergang des Schiffes.

Schiffe mit Holzrumpf, die weder für den Einsatz auf hoher See konzipiert noch vorgesehen sind und diese Reise wagen, leiden unter der Unwissenheit oder Arroganz des Betreibers.

Wir kennen nur ein ägyptisches Tauchschiff, das nach den SOLAS-Vorschriften gebaut und betrieben wird und für die Rückreise vom Elba Reef geeignet ist. Es war nicht m/y Meeresführung. Es handelt sich um die m/y mit Stahlrumpf Königliche Entwicklung.

John Bantin ist leitender Redakteur von Unterströmung

