Neue Karten zeigen Hochrisikozonen für Kollisionen zwischen Walfängern und Schiffen

Geschwindigkeitsbegrenzungen und Umleitungen von Schiffen können den Tribut an Walen verringern, sagt ANNA NISI von der University of Washington

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Blauwal, der wie jedes Frühjahr die Küste Kaliforniens entlang schwimmt. Sie suchen nach Krill im Santa Barbara-Kanal, eine Zone, in der es von Fischen, Kelpwäldern, Seegraswiesen und anderen Unterwasserlebewesen wimmelt, aber auch vibriert durch den Lärm des SchiffsverkehrsPlötzlich wird das Geräusch lauter.

Du beginnst einen langsamen, flachen Tauchgang, aber ohne große Dringlichkeit – schließlich hat sich Ihre Spezies über Millionen von Jahren ohne dieses mysteriöse Geräusch entwickelt, also warum sollten Sie wissen, was zu tun ist, wenn Sie es hören? Eine Minute später werden Sie tödlich von einem Containerschiff gerammt.

Ihr Körper sinkt langsam auf den Meeresgrund, wo er ernähren Tiefseelebewesen seit Jahrzehnten aber wird nie gesehen werden von Menschen wieder. In der Tat, dein Tod bleibt unbemerkt; das Schiff spürt kaum die Wucht des Aufpralls gegen ein Mitglied der größten Tierart der Erde.

Kollisionen mit Schiffen stellen eine große Bedrohung für viele große Walarten dar. Obwohl diese Ereignisse schwer zu untersuchen sind, schätzen Wissenschaftler, dass Tausende Wale werden jährlich von Schiffen getötet. In einigen Regionen sterben Wale durch Schiffskollisionen in einer Rate, die über das hinaus, was als nachhaltig gilt nach Jahrzehnten des Walfangs. Kollisionen mit Schiffen bedrohen einige vom Aussterben bedrohte Arten.

Forschung und Erfahrung zeigen, dass Einfache Maßnahmen können diese Kollisionen reduzieren – zum Beispiel die Umleitung von Schifffahrtswegen, um wichtige Gebiete für Wale zu meiden, oder die Reduzierung der Schiffsgeschwindigkeit. Doch um diese Maßnahmen umzusetzen, müssen Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger wissen, wo Wale am stärksten gefährdet sind. Kollisionen mit Kreuzfahrt- und Containerschiffen sind eine der größten Bedrohungen für gefährdete Walarten.

Kartierung des Risikos für Wale

In einer neu erschienenen Studie in Forschung, Kollegen und ich kartierte das globale Schiffskollisionsrisiko für vier Arten der größten Wale der Erde: Blauwale, Finnwale, Buckelwale und Pottwale. Innerhalb des Verbreitungsgebiets jeder Art legten Schiffe jedes Jahr tausende Male die Entfernung zum Mond und zurück zurück.

Unsere Karten zeigen ein weitverbreitetes Risiko von Schiffskollisionen in Gebieten wie der US-Westküste, dem Mittelmeer und dem nördlichen Indischen Ozean. Diese Zonen haben eine hohe Zahl von Schiffskollisionen dokumentiert.

Darüber hinaus haben wir zahlreiche andere Regionen mit ähnlichem Risikograd gefunden, die weniger gut erforscht und bekannt sind. Dazu zählen mehrere Küstenabschnitte Südamerikas und des südlichen Afrikas sowie das Gebiet um die Azoren vor der Küste Portugals.

Vorhergesagte Muster von Wal-Schiff-Kollisionen. Violette Gebiete sind Orte mit einem höheren Schiffskollisionsrisiko, mit hohem Schiffsverkehr und hoher Habitateignung für jede Art. Das Schiffskollisionsrisiko wurde für jede Art über ihre Verbreitungskarte – wie von der IUCN definiert – vorhergesagt, die für Finnwale die Tropen ausschließt (Anna Nisi, CC BY-ND)

Die meisten Hochrisikogebiete sind ungeschützt

Wale sind weltweit vor Schiffskollisionen weitgehend ungeschützt. Wir haben Hotspots mit Kollisionsrisiko identifiziert – Gebiete im höchsten 1 % der weltweit prognostizierten Risiken, die für jede Art die gefährlichsten Orte darstellen.

Wir haben festgestellt, dass an weniger als 7 % der Brennpunkte mit Kollisionsrisiko Maßnahmen zur Reduzierung von Kollisionen ergriffen wurden, wie etwa die Begrenzung der Schiffsgeschwindigkeit oder die Aufforderung an die Schiffe, bestimmte Gebiete zu meiden. Ausnahmen sind die West- und Ostküste Nordamerikas sowie das Mittelmeer, wo Schiffskollisionsmanagement besser funktioniert.

Wo es solche Maßnahmen gibt, sind sie oft freiwillig. Obligatorische Geschwindigkeitsbeschränkungen decken nur 0.54 % der Hotspots mit Kollisionsrisiko für Blauwale, 0.27 % für Buckelwale und keinen der Hotspots für Finn- oder Pottwale ab.

Für jede Art stellten wir fest, dass das Risiko eines Schiffszusammenstoßes höher war innerhalb ausschließliche Wirtschaftszonen (AWZ) – Gebiete bis zu 200 Seemeilen von der Küste entfernt, in denen jedes Land die alleinige Gerichtsbarkeit über die Meeresressourcen hat – als auf hoher See. Dies kann die Umsetzung von Schutz- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in diesen Gebieten erleichtern.

Innerhalb der AWZ können die einzelnen Länder entweder freiwillige Maßnahmen zum Schutz der Schiffe ergreifen oder verbindliche Änderungen vorschlagen. International Maritime Organisation, das den internationalen Schiffsverkehr regelt. Es gibt viele Möglichkeiten für Länder, Wale in ihren nationalen Gewässern zu schützen.

Da politische Grenzen für Wale jedoch keine Rolle spielen, wäre es am effektivsten, wenn Nachbarländer ihre Bemühungen zur Reduzierung des Risikos von Schiffskollisionen koordinieren würden. über die Wanderrouten der Wale. Das Video unten zeigt, wie Wale ihren Platz im Ozean nutzen, schattiert von Blau (Gebiete mit geringerer Nutzung) bis Weiß (Gebiete mit hoher Nutzung), darüber gelegt ist der globale Schiffsverkehr, eingefärbt nach der Schiffsgeschwindigkeit.

Wir stellten auch ein hohes Risiko für Schiffskollisionen in bestehenden Meeresschutzgebiete (MPAs) – Zonen, in denen Länder verschiedene Maßnahmen zum Schutz und zur Verwaltung des Meereslebens ergriffen haben.

Die meisten dieser Meeresschutzgebiete wurden geschaffen, um das Leben im Meer vor der Fischerei zu schützen, aber nur sehr wenige sehen irgendwelche Beschränkungen oder Vorschriften für die Schifffahrt vor. Wenn in Meeresschutzgebieten ein hohes Risiko von Schiffsunfällen besteht, könnten die Regierungen solche Maßnahmen in die Aufgaben der Schutzgebiete aufnehmen.

Vorteile des Walschutzes

Der Schutz der Wale vor Schiffen würde auch anderen Arten zugute kommen. Schiffe können viele Meeresarten, darunter Robben, Meeresschildkröten, Haie, Fische, Pinguine und Delfine.

Die Seeschifffahrt ist die wichtigste Quelle von Unterwasserlärm, die ein große Bedrohung für das Meeresleben. Unterwasserlärm kann die Nahrungsaufnahme stören, die Kommunikation beeinträchtigen und bei vielen Arten Stress verursachen. Schiffe leiser laufen bei niedrigerer Geschwindigkeit, sodass Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung sowohl die Lärmbelästigung als auch das Kollisionsrisiko verringern können.

Auch Menschen können von der Verlangsamung und Umleitung von Schiffen profitieren. Wenn Schiffe langsamer fahren, steigt ihre Treibstoffeffizienz, was ihre TreibhausgasemissionenDie Schifffahrtsindustrie verursacht derzeit Kohlenstoffemissionen vergleichbar mit denen aus der Luftfahrt.

Durch die Verlangsamung der Schiffsbewegung werden auch die Emissionen von schädliche Luftschadstoffe die die menschliche Gesundheit in Küstengebieten bedrohen und schätzungsweise dazu beitragen, Hunderttausende vorzeitige Todesfälle jährlich.

Im Jahr 2023 werden beispielsweise Schiffe, die mit einem freiwillige Verlangsamung in Kalifornien Die Emissionen von Treibhausgasen wurden um 45,000 Tonnen und von Stickoxiden um 1,250 Tonnen reduziert und das Risiko für die Wale um mehr als die Hälfte verringert.

Eine Änderung der Schiffsrouten kann die Gewässer für die lokalen Fischer sicherer machen. In Sri Lanka zum Beispiel strömt der Schiffsverkehr dicht an die Küste und überschneidet sich mit den lokalen Fischern und den auf Nahrungssuche befindlichen Blauwalen. Kollisionen mit Frachtschiffen sind mehrere Fischer getötet dort in den letzten Jahren.

Als Reaktion darauf sind einige Reedereien freiwilliger Spurwechsel weiter vor der Küste, um das Risiko einer Kollision mit Menschen und Walen zu verringern.

In unserer vernetzten Welt werden 90 % der Konsumgüter Reisen mit dem Schiff bevor sie auf den Markt kommen. Die meisten Artikel, die Verbraucher in reichen Ländern in ihrem täglichen Leben kaufen, haben irgendwann eine Reise über den Ozean hinter sich.

Unsere Studie zeigt, dass das Risiko von Schiffskollisionen weit verbreitet ist. Aus unserer Sicht ist der Schutz der Wale vor solchen Kollisionen jedoch ein lösbares Problem. Und indem wir Wale schützen, können wir uns auch selbst schützen.

ANNA NISI ist Postdoktorand in Biologie an der Universität von Washington. Dieser Artikel ist neu veröffentlicht von Das Gespräch unter einer Creative Commons Lizenz. Lies das Original Artikel.

