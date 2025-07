Taucher finden auf Galapagos lebende und wohlbehaltene „ausgestorbene“ Korallen

Eine schwarze Steinkorallenart, die seit Jahrzehnten als ausgestorben galt, wurde von wissenschaftlichen Tauchern der California Academy of Sciences.

Ihr Besuch war das erste Mal Rhizopsammia wellingtoni, die auf dem Archipel endemisch ist, wurde seit dem Jahr 2000 beobachtet, als sie von der IUCN rote Liste.

Die Koralle wurde von den relativ kühlen Wassertemperaturen der Galapagosinseln angezogen, wo sie 1975 erstmals in seichten Gewässern gefunden wurde. Infolge des El Niño-Ereignisses von 1982/83 verschwand sie jedoch plötzlich aufgrund der warmen Meeresbedingungen.

In Zusammenarbeit mit der Charles-Darwin-Stiftung (CDF) und der Galapagos-Nationalparkdirektion (GPND) registrierten die Forscher über 250 kleine Korallenkolonien an vier Riffstandorten.

Die erste Beobachtung erfolgte während einer Expedition im Januar 2024 in der Nähe der Tagus Cove auf der Insel Isabela, wo die Art ursprünglich gefunden wurde. Weitere Riffuntersuchungen ergaben die Art an zwei weiteren Standorten auf Isabela sowie vor der Insel Fernandina.

Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die kühleren La Niña-Bedingungen der Jahre 2020 bis 23 den Korallen möglicherweise eine Pause vom thermischen Stress verschafft haben, was sie dazu ermutigte, in flacheren Gewässern wieder aufzutauchen.

Jüngste ROV-Untersuchungen in Tiefen unter 100 m haben bestätigt, dass die Art auch mesophotische Riffe bewohnt, was darauf schließen lässt, dass sie während der Hitzewelle möglicherweise vorübergehend Zuflucht in tieferen, kühleren Lebensräumen gefunden hat.

„Die aufregendsten Entdeckungen“

Isabela Island auf Galapagos (CAS)

„Etwas zu finden, von dem man zuvor dachte, es sei ausgestorben, ist eine der aufregendsten Entdeckungen, die ein Biologe machen kann“, bemerkte der Co-Autor der Studie, Terry Gosliner, Kurator für Wirbellosen-Zoologie und -Geologie des CAS.

„Bei nur einem Tauchgang fanden wir mehr als 100 Kolonien von R wellingtoni auf einem gesunden, biologisch vielfältigen Korallenriff, von denen viele mit knospenden Polypen übersät waren, was auf eine aktive Fortpflanzung hindeutete.

Das ist ein gewaltiger Beweis dafür, dass die Art nicht nur ums Überleben kämpft, sondern an verschiedenen Orten und in verschiedenen Tiefen gedeiht. Diese Entdeckung ist ein hoffnungsvolles Beispiel für die Widerstandsfähigkeit angesichts steigender Meerestemperaturen und eine eindringliche Erinnerung daran, was durch fortgesetzten Naturschutz und die Überwachung der Korallenriffe in Biodiversitäts-Hotspots wie den Galapagosinseln erreicht werden kann.

Zurück ins Leben: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Im Jahr 2025 jährt sich die erste CAS-Expedition zu den Galapagosinseln zum 120. Mal, als ein Team aus „Seefahrer-Wissenschaftlern“ 70,000 biologische Proben sammelte – harte Arbeit, die vergebens war, als diese Proben kurz darauf beim Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906 fast vollständig zerstört wurden.

Heute beherbergt die Akademie die größte Sammlung wissenschaftlicher Exemplare von Galapagos, darunter die Originalproben von R wellingtoni 1975 gefunden.

Die Studie wurde gerade in der Zeitschrift veröffentlicht Meeresbiologie. Der Hauptautor Inti Keith, der leitende Forscher des CDF, kommentierte, die Entdeckung beweise, dass „selbst die gefährdetsten Arten überleben können, wenn wir die richtigen Lebensräume schützen – doch ihre winzigen, verstreuten Kolonien erinnern uns daran, wie nahe wir daran waren, sie für immer zu verlieren, und wie dringend proaktive Managementstrategien erforderlich sind.“

Die von den Forschern gesammelten Proben werden nun im CAS Coral Regeneration Lab untersucht.

Korallenpflege auf Roatan

(Oben und unten) Eröffnung des Roatan Coral Rearing Lab, Juni 2025 (Nick Colin © CAS)

Am 18. Juni eröffnete die CAS in Roatan, Honduras, ein Korallenzuchtlabor – angeblich das erste seiner Art in der Region. Forscher werden es nutzen, um junge Korallen durch die empfindlichen frühen Lebensphasen zu begleiten, bevor die widerstandsfähigsten wieder in das Mesoamerikanische Riff eingesetzt werden, um die genetische Vielfalt und Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Man hofft, dass das Pilotprogramm mit geringem Aufwand als Modell für die weltweiten Bemühungen zur Wiederherstellung der Riffe dienen wird.

